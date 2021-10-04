Facebook: Ми працюємо над проблемами зі своїми платформами
Компанія вибачається за незручності. Їх причина, як і раніше невідома.
Відповідну заяву опубліковано в офіційному акаунті Facebook в Твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Нам відомо, що деякі люди мають проблеми з доступом до наших додатків і продуктів. Ми працюємо над тим, щоб повернути все в нормальний стан як можна швидше", - сказано в заяві.
Компанія вибачилася за незручності. При цьому ні сама мережа, ні інші її продукти - Instagram і Whatsapp - поки так і не запрацювали.
Причини глобального збою також невідомі.
В Україні сервіси недоступні приблизно з 18:30. Нинішній збій у роботі Facebook і в додатках і сервісах, що належать компанії, користувачі інших мереж називають найтривалішим за всю історію існування.
Топ коментарі
+17 мільярд ЗЄдерев
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+9 Iiro Kalastaja
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Будь ласка, зачекайте...
@prokokodiliu
https://twitter.com/prokokodilius/status/1445092506866176005 1 ч
Как бы вообще всё не рухнуло в один миг.
Spotify и телега тоже исдыхать начали...
Луиза Чкалова@luiza4kaLova
https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1445090989207691276 1 ч
TikTok пригласил пользователей ресурсов Facebook загружать китайское приложение. Через час после этого сломался и сам TikTok.
Olena Zakharchenko@zaharka
https://twitter.com/zaharka/status/1445072630898429954 4 ч
Щось сталося з фейсбуком і життя якесь уже не таке - і робота там теж. Трохи розгублена і прийшла сюди.
Тут ще хтось є?
а вот где именно упали таблицы - это вопрос
Как результат - весь FaceBook, WhatsApp, Instagram, Oculus легли во всём мире. Естественно возникла необычайная нагрузка на другие сети - Telegram, кажется прогнулся под нагрузкой. Пока что Twitter стоит стойко.
Яна Супоровська@YanaSuporovska
Пішла вкладати дитину, а тут всьо уронілі, виходить
І .Когда творческие и деловые аспекты "девушки" требуют вывести на большую политическую арену, но девушка категорически против, потому что свои творческие аспекты, она деловыми не считает.
ІІ.А если кто-то считает , то пусть смотрит пункт І, потому что считать может только тот, кто "музыку" под свои деловые и творческие аспекты заказывает.,т.е девушка.
( ZE-SHAMAN...)😎
З Парижу усьо почалося,
Як ZEкандідат завітав, -
В Макрона гадають ще й досі,
Чого той Нотр-Дам запалав...
Затєм найвеличніший лідєр
Во врем'я поєздки в Берлін
Ангелі устроїв гармидер -
Трясло, як мішок, канцлєрін...
Коли ж захотілося лічно
У Штати злітать чуваку,
Там рижому льогко задєлав імпічмент -
Як дирочку в лєвом боку...
Пробачте, оманки й оманці,
За ZЕ необачний візит -
З аллахом нехай спочиває
Султан ваш Кабус бен Саїд...
На зустріч до римського Тата
В Апостольський з'їздив дворєц?
Вот де б той Італії вірус піймати?
Ну, шо вам сказать?... Маладєц!
😎Якби Цукерберг перед зйомкой
Узнав общєй фотки ціну -
Обходив би сьомой дорогою Вовку,
А так - нє свєзло пацану...😎
То може його нам отправить
Шаманом на тиждень в Маскву?
Ну так...
Шось в Кремлє том поправить...
І в дупку встромить булаву...
24.02.2020