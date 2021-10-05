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На выходных СММ ОБСЕ насчитала 529 нарушений режима "тишины" на Донбассе

На выходных СММ ОБСЕ насчитала 529 нарушений режима

Миссия ОБСЕ за период с вечера 1 октября по вечер 3 октября на Донбассе зафиксировала 529 нарушений режима прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете миссии.

Так, с вечера 1 по вечер 3 октября в Донецкой области СММ зафиксировала 157 нарушений режима прекращения огня, в том числе 15 взрывов. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 209 нарушений режима прекращения огня.

В то же время, с вечера 1 по вечер 3 октября в Луганской области Миссия зафиксировала 372 нарушения режима прекращения огня, в том числе 82 взрыва. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня.

Таким образом, на территории Донбассе всего зафиксировано 529 нарушений режима "тишины".

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Как информирует , об этом сообщает https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1212743335884947 пресс-центр ОС в Facebook.

Так, за прошедшие сутки, 4 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Источник:
Ну и кому верить ?
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05.10.2021 09:30 Ответить
Просто они "по разному считают":
Когда ОБСЕ насчитало:
"50 снарядов выпустили - 50 нарушений".
То наши насчитывают:
"Один небольшой обстрел продолжительностью в два часа - ОДНО нарушение".
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05.10.2021 09:39 Ответить
Меня всегда поражало как наши "речники ВСУ" и ОБСЕ по разному "считают" нарушения на Донбассе!
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05.10.2021 09:31 Ответить
Потому что ОБСЕ независимая организация. Им ничего приписывать для количества не надо как нам или ордло
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05.10.2021 09:36 Ответить
 
 