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Восемь регионов Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Восемь регионов Украины соответствуют

Эпидемиологические показатели в восьми регионах Украины отвечают "оранжевой" зоне карантина.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что лишь в Кировоградской области показатель уровня заболеваемости находится в норме.

Так, на Житомирщине превышен коэффициент выявления случаев инфицирования. На Закарпатье превышен показатель динамики уровня госпитализаций.

В Запорожской области превышен уровень госпитализаций и динамика уровня госпитализаций.

Динамика уровня госпитализаций превышена также в Ривненской области.

Читайте: COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 9 846 новых случаев заражения

В то же время, в Сумской области превышает норму коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19.

В Харьковской области превышены сразу два эпидемиологических показателя - коэффициент выявления случаев инфицирования и уровень госпитализаций. А в Херсонской - уровень госпитализаций и динамика госпитализаций.

В Черновицкой области превышен уровень госпитализаций.

Таким образом, "оранжевой" зоне карантина соответствуют показатели в 8 регионах Украины.

Стоит отметить, что показатели уровня охвата тестированием отвечат норме на всей территории Украины.

Также читайте: За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 100 331 человека, всего - 7 242 115, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Восемь регионов Украины соответствуют оранжевой зоне карантина, - Минздрав 01

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вот как одни и те же тесты на больших количествах народа могут выявлять то 1%, то 20+% "инфицированных"?
говнотесты, которые "находят вирус" в кока-коле, соках, фруктах, у животных и выхлопных трубах автомобилей, а в реальности совершенно случайно выплевывают ложноположительные результаты
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05.10.2021 09:39 Ответить
Хе-хе. У вас на па-рашке уже по 900 рыл в день жмурится от КОВИДа, но у вас это "обычный грипп"
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05.10.2021 09:49 Ответить
РАПТОВО!
Достал чел(Ляшко) из толстых штанин
Тонкую маску с его хлеборезку

В ней он довольно зашел в магазин
И сразу к Кличко совершил он поездку

Ляшко - это тот кто закрывал парки шоб напугать жителей - и вот сколько на его холке смертей то? Люди сначала обосрались, а потом решили шо вирус чушь, если Ляшко просто пугал их шо в парках вирус. Решили шо опять власть .... ну, как Троцкий)
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05.10.2021 09:41 Ответить
 
 