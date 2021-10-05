Восемь регионов Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Эпидемиологические показатели в восьми регионах Украины отвечают "оранжевой" зоне карантина.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что лишь в Кировоградской области показатель уровня заболеваемости находится в норме.

Так, на Житомирщине превышен коэффициент выявления случаев инфицирования. На Закарпатье превышен показатель динамики уровня госпитализаций.

В Запорожской области превышен уровень госпитализаций и динамика уровня госпитализаций.

Динамика уровня госпитализаций превышена также в Ривненской области.

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В то же время, в Сумской области превышает норму коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19.

В Харьковской области превышены сразу два эпидемиологических показателя - коэффициент выявления случаев инфицирования и уровень госпитализаций. А в Херсонской - уровень госпитализаций и динамика госпитализаций.

В Черновицкой области превышен уровень госпитализаций.

Таким образом, "оранжевой" зоне карантина соответствуют показатели в 8 регионах Украины.

Стоит отметить, что показатели уровня охвата тестированием отвечат норме на всей территории Украины.

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