Восемь регионов Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
Эпидемиологические показатели в восьми регионах Украины отвечают "оранжевой" зоне карантина.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Отмечается, что лишь в Кировоградской области показатель уровня заболеваемости находится в норме.
Так, на Житомирщине превышен коэффициент выявления случаев инфицирования. На Закарпатье превышен показатель динамики уровня госпитализаций.
В Запорожской области превышен уровень госпитализаций и динамика уровня госпитализаций.
Динамика уровня госпитализаций превышена также в Ривненской области.
В то же время, в Сумской области превышает норму коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19.
В Харьковской области превышены сразу два эпидемиологических показателя - коэффициент выявления случаев инфицирования и уровень госпитализаций. А в Херсонской - уровень госпитализаций и динамика госпитализаций.
В Черновицкой области превышен уровень госпитализаций.
Таким образом, "оранжевой" зоне карантина соответствуют показатели в 8 регионах Украины.
Стоит отметить, что показатели уровня охвата тестированием отвечат норме на всей территории Украины.
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говнотесты, которые "находят вирус" в кока-коле, соках, фруктах, у животных и выхлопных трубах автомобилей, а в реальности совершенно случайно выплевывают ложноположительные результаты
Достал чел(Ляшко) из толстых штанин
Тонкую маску с его хлеборезку
В ней он довольно зашел в магазин
И сразу к Кличко совершил он поездку
Ляшко - это тот кто закрывал парки шоб напугать жителей - и вот сколько на его холке смертей то? Люди сначала обосрались, а потом решили шо вирус чушь, если Ляшко просто пугал их шо в парках вирус. Решили шо опять власть .... ну, как Троцкий)