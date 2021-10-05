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Вісім регіонів України відповідають "помаранчевій" зоні карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Вісім регіонів України відповідають

Епідеміологічні показники у восьми регіонах України відповідають "помаранчевій" зоні карантину.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зазначається, що лише в Кіровоградській області показник рівня захворюваності в нормі.

Так, на Житомирщині перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування. На Закарпатті перевищено показник динаміки рівня госпіталізацій.

У Запорізькій області перевищений рівень госпіталізацій і динаміка рівня госпіталізацій.

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Динаміка рівня госпіталізацій перевищена також у Рівненській області.

Водночас, у Сумській області перевищує норму коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19.

У Харківській області перевищені відразу два епідеміологічні показники - коефіцієнт виявлення випадків інфікування і рівень госпіталізацій. А в Херсонській - рівень госпіталізацій і динаміка госпіталізацій.

Отже, "помаранчевій" зоні карантину відповідають показники в 8 регіонах України.

Варто зазначити, що показники рівня охоплення тестуванням відповідають нормі на всій території України.

Вісім регіонів України відповідають помаранчевій зоні карантину, - МОЗ 01

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вот как одни и те же тесты на больших количествах народа могут выявлять то 1%, то 20+% "инфицированных"?
говнотесты, которые "находят вирус" в кока-коле, соках, фруктах, у животных и выхлопных трубах автомобилей, а в реальности совершенно случайно выплевывают ложноположительные результаты
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05.10.2021 09:39 Відповісти
Хе-хе. У вас на па-рашке уже по 900 рыл в день жмурится от КОВИДа, но у вас это "обычный грипп"
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05.10.2021 09:49 Відповісти
РАПТОВО!
Достал чел(Ляшко) из толстых штанин
Тонкую маску с его хлеборезку

В ней он довольно зашел в магазин
И сразу к Кличко совершил он поездку

Ляшко - это тот кто закрывал парки шоб напугать жителей - и вот сколько на его холке смертей то? Люди сначала обосрались, а потом решили шо вирус чушь, если Ляшко просто пугал их шо в парках вирус. Решили шо опять власть .... ну, как Троцкий)
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05.10.2021 09:41 Відповісти
 
 