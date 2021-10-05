Вісім регіонів України відповідають "помаранчевій" зоні карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Епідеміологічні показники у восьми регіонах України відповідають "помаранчевій" зоні карантину.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зазначається, що лише в Кіровоградській області показник рівня захворюваності в нормі.

Так, на Житомирщині перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування. На Закарпатті перевищено показник динаміки рівня госпіталізацій.

У Запорізькій області перевищений рівень госпіталізацій і динаміка рівня госпіталізацій.

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Динаміка рівня госпіталізацій перевищена також у Рівненській області.

Водночас, у Сумській області перевищує норму коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19.

У Харківській області перевищені відразу два епідеміологічні показники - коефіцієнт виявлення випадків інфікування і рівень госпіталізацій. А в Херсонській - рівень госпіталізацій і динаміка госпіталізацій.

Отже, "помаранчевій" зоні карантину відповідають показники в 8 регіонах України.

Варто зазначити, що показники рівня охоплення тестуванням відповідають нормі на всій території України.