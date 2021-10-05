Вісім регіонів України відповідають "помаранчевій" зоні карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Епідеміологічні показники у восьми регіонах України відповідають "помаранчевій" зоні карантину.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Зазначається, що лише в Кіровоградській області показник рівня захворюваності в нормі.
Так, на Житомирщині перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування. На Закарпатті перевищено показник динаміки рівня госпіталізацій.
У Запорізькій області перевищений рівень госпіталізацій і динаміка рівня госпіталізацій.
Динаміка рівня госпіталізацій перевищена також у Рівненській області.
Водночас, у Сумській області перевищує норму коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19.
У Харківській області перевищені відразу два епідеміологічні показники - коефіцієнт виявлення випадків інфікування і рівень госпіталізацій. А в Херсонській - рівень госпіталізацій і динаміка госпіталізацій.
Отже, "помаранчевій" зоні карантину відповідають показники в 8 регіонах України.
Варто зазначити, що показники рівня охоплення тестуванням відповідають нормі на всій території України.
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говнотесты, которые "находят вирус" в кока-коле, соках, фруктах, у животных и выхлопных трубах автомобилей, а в реальности совершенно случайно выплевывают ложноположительные результаты
Достал чел(Ляшко) из толстых штанин
Тонкую маску с его хлеборезку
В ней он довольно зашел в магазин
И сразу к Кличко совершил он поездку
Ляшко - это тот кто закрывал парки шоб напугать жителей - и вот сколько на его холке смертей то? Люди сначала обосрались, а потом решили шо вирус чушь, если Ляшко просто пугал их шо в парках вирус. Решили шо опять власть .... ну, как Троцкий)