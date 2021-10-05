Германия требует от "Северного потока-2" гарантий соответствия нормам ЕС, - Reuters

Немецкий регулятор требует у "Северного потока-2" гарантий соответствия нормам ЕС. Это, в частности, касается вопросов недискриминационного доступа к сети и интеграции интерконнектора в зону немецкого рынка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Федеральное сетевое агентство сегодня попросило Nord Stream 2 AG предоставить информацию и, в случае необходимости, доказательства того, что все нормативные требования будут выполнены в контексте эксплуатации газопровода", - говорится в сообщении немецкого регулятора (Bundesnetzagentur, BNetzA).

В регуляторе сообщили, что сделали запрос, поскольку невозможно исключить, что операции могут начаться в ближайшее время.

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