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Германия требует от "Северного потока-2" гарантий соответствия нормам ЕС, - Reuters

Германия требует от

Немецкий регулятор требует у "Северного потока-2" гарантий соответствия нормам ЕС. Это, в частности, касается вопросов недискриминационного доступа к сети и интеграции интерконнектора в зону немецкого рынка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Федеральное сетевое агентство сегодня попросило Nord Stream 2 AG предоставить информацию и, в случае необходимости, доказательства того, что все нормативные требования будут выполнены в контексте эксплуатации газопровода", - говорится в сообщении немецкого регулятора (Bundesnetzagentur, BNetzA).

В регуляторе сообщили, что сделали запрос, поскольку невозможно исключить, что операции могут начаться в ближайшее время.

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Топ комментарии
+10
Германия требует????? Научились корчить хари у кацапов, ведь все уже давно решено, меркельша со своей задачей справилась в пользу кацапии!!!!
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05.10.2021 09:44
+3
Меркельша с задачей справилась в пользу Германии, ибо будут они получать товар без посредников и дешевле. А вот у посредников от этого подгарает, они лишаются халявных агрессорских денег за посредничество. Для Меркель благополучие своих граждан куда важнее чем зароботок топменеджеров нафтогаза.
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05.10.2021 09:48
+3
А что из Естонии вещать оно по интереснее будет чем из родного коленовстана?
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05.10.2021 09:53
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Похоже идет сценарий ускоренной сертификации.
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05.10.2021 09:42 Ответить
Ну так зима не за горами. А ціни на газ захмарні.
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05.10.2021 09:53 Ответить
Германия требует????? Научились корчить хари у кацапов, ведь все уже давно решено, меркельша со своей задачей справилась в пользу кацапии!!!!
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05.10.2021 09:44 Ответить
Меркельша с задачей справилась в пользу Германии, ибо будут они получать товар без посредников и дешевле. А вот у посредников от этого подгарает, они лишаются халявных агрессорских денег за посредничество. Для Меркель благополучие своих граждан куда важнее чем зароботок топменеджеров нафтогаза.
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05.10.2021 09:48 Ответить
А что из Естонии вещать оно по интереснее будет чем из родного коленовстана?
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05.10.2021 09:53 Ответить
Я вещаю оттуда, где родился и живу, с территории быдла вещать не собираюсь.
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05.10.2021 09:55 Ответить
Еще один кочевник, решивший,что если его предки приехали из Зауралья и насрали в Эстонии,то это теперь его Родина.
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05.10.2021 10:22 Ответить
Мои предки жили здесь ещё когда батьки Махно в планах не было, но это не имеет никакого отношения к твоему желанию отдавать свои деньги газпрому. Для меня всё просто: полностью отказаться от покупки сырья у России и лишить их денег, пусть научаться нормально работать. А если уж платить, то как можно меньше и без посредников, а это возможно только напрямую.
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05.10.2021 10:27 Ответить
Тогда не надо было гарантировать транзит газа через Украину!!!! И чем оборачивается это мы уже видим по цене газа и откровенный шантаж кацапии.
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05.10.2021 09:53 Ответить
Я вообще не понимаю почему кто то должен обещать транзит. Есть товар, есть продавец с покупателями. Любое посредничество возможно пока оно выгодно, никто не хочет переплачивать просто так.
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05.10.2021 09:57 Ответить
Если не понимаешь то тогда обратись к меркельше, она тебе пусть разъяснит, ее за язык никто не тянул!
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05.10.2021 10:02 Ответить
Слова к делу не пришьёшь, в таких вопросах работают юридически правильно оформленные документы. за слова зелибобу прихватывай, он в 2019 много чего обещал.
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05.10.2021 10:05 Ответить
И не надо забывать, что зё все сделал для того, .

Вот только в пользу ли кацапии? Когда презику главное потребовать что-либо в наркоугаре, но все оставить на самотек. Главное - чтобы при этом испытывать чувство собственного величия... А результаты? А какие результаты, если всем похрен как будет выживать люди. При таких ценах на газ (или вы наивно верите, что цена 8 грн продержится ?), при таких поступлениях в бюджет... А ведь еще столько личных интересов - офшоры 95 надо наполнять и наполнять
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05.10.2021 10:21 Ответить
Германия сама у себя спрашивает и ставит себе условия.
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05.10.2021 09:45 Ответить
спасибо евровате за наше счастливое ...
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05.10.2021 09:46 Ответить
ага, фрау решила поизображать из себя девочку, напоследок
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05.10.2021 09:48 Ответить
так вроде "поток" европейские компании сертифицируют ? Не соответствует нормам, пусть переделывают. А гарантии Расеи, как и договора с ней -туалетная бумага
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05.10.2021 09:50 Ответить
Не тіште себе марними надіями.
Цей газопровід буде пущено в роботу. "Генерал Мороз" і цього разу на стороні Росії.
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05.10.2021 09:52 Ответить
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05.10.2021 09:53 Ответить
Єто как у наркомана требовать бросить наркотики.
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05.10.2021 09:58 Ответить

"В понедельник федеральный судья Эндрю Картер вынес решение о том, что американский федеральный суд обладает юрисдикцией в этом деле."
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05.10.2021 10:03 Ответить
Незабываем где дырка в земном шарике у этого, да и остальных разных потоках газпрьомах, а это исконно китайские терретории, так шо балалаечники, ВАМРЫШ в помощь.
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05.10.2021 10:13 Ответить
дружески советую Германии заключить с рашей "Будапештский меморандум"......
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05.10.2021 10:48 Ответить
Германия требует от "Северного потока-2" гарантий соответствия нормам ЕС. При СССР біла практика: Если пусковой объект не соответствовал требованиям - небыл готов к експлуатации, то сочинялось т.н. гарантийное письмо, о котором сразу же и забывали - еще до выветривания похмелья после бенкета устроенного по поводу подписания пусковой документации...
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05.10.2021 11:09 Ответить
Я" глибоко стурбований" твоїм випорожненням
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07.10.2021 08:22 Ответить
 
 