Германия требует от "Северного потока-2" гарантий соответствия нормам ЕС, - Reuters
Немецкий регулятор требует у "Северного потока-2" гарантий соответствия нормам ЕС. Это, в частности, касается вопросов недискриминационного доступа к сети и интеграции интерконнектора в зону немецкого рынка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Федеральное сетевое агентство сегодня попросило Nord Stream 2 AG предоставить информацию и, в случае необходимости, доказательства того, что все нормативные требования будут выполнены в контексте эксплуатации газопровода", - говорится в сообщении немецкого регулятора (Bundesnetzagentur, BNetzA).
В регуляторе сообщили, что сделали запрос, поскольку невозможно исключить, что операции могут начаться в ближайшее время.
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Вот только в пользу ли кацапии? Когда презику главное потребовать что-либо в наркоугаре, но все оставить на самотек. Главное - чтобы при этом испытывать чувство собственного величия... А результаты? А какие результаты, если всем похрен как будет выживать люди. При таких ценах на газ (или вы наивно верите, что цена 8 грн продержится ?), при таких поступлениях в бюджет... А ведь еще столько личных интересов - офшоры 95 надо наполнять и наполнять
Цей газопровід буде пущено в роботу. "Генерал Мороз" і цього разу на стороні Росії.
"В понедельник федеральный судья Эндрю Картер вынес решение о том, что американский федеральный суд обладает юрисдикцией в этом деле."