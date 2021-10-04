Вашингтон продолжит бороться с "Северным потоком 2", - Госдеп
Вашингтон продолжит выступать против проекта "Северный поток 2".
Об этом заявил представитель Госдепа США Нед Прайс. Таким образом он прокомментировал заполнение газом первой нитки этого газопровода, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"У нас нет конкретной реакции на объявление, на которое вы ссылаетесь. Наша политика, как мы уже дали четко понять... состоит в том, что мы продолжаем выступать против этого газопровода", - заявил Прайс, отвечая на соответствующий вопрос в ходе брифинга.
"Мы продолжаем считать, что это геополитический проект Российской Федерации", - отметил Прайс.
По его словам, Вашингтон "продолжат применять закон" в отношении "Северного потока 2" в соответствии с периодическим обзором США санкций против этого проекта, осуществляемым сейчас.
Ранее в понедельник оператор Nord Stream II Ag (принадлежит "Газпрому") сообщил, что началась процедура заполнения газом первой нитки газопровода "Северный поток 2".
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Они теперь хоть малость интересны?
Когда так много оказалось на кону,
Лжеца одним решеньем неуместным!
прошли времена Рейгана, когда госдепом пугали совков
- в наше время это говорильна на зразок всяких там Пасе..
"Мы продолжаем считать, что это геополитический проект Российской Федерации", - отметил Прайс.
Заголовок: Вашингтон продолжит бороться с "Северным потоком 2", - Госдеп
Держдепівські дем-імпотенти вважають інших ідіотами ? Те, що вони - ідіоти, придурки і слабаки разом зі своїм "животворящим козаком" (світочем в очах його українських сектантів), то ми знаємо. Мовчіть уже, "борці" недолугі.