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Вашингтон продолжит бороться с "Северным потоком 2", - Госдеп

Вашингтон продолжит бороться с

Вашингтон продолжит выступать против проекта "Северный поток 2".

Об этом заявил представитель Госдепа США Нед Прайс. Таким образом он прокомментировал заполнение газом первой нитки этого газопровода, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас нет конкретной реакции на объявление, на которое вы ссылаетесь. Наша политика, как мы уже дали четко понять... состоит в том, что мы продолжаем выступать против этого газопровода", - заявил Прайс, отвечая на соответствующий вопрос в ходе брифинга.

"Мы продолжаем считать, что это геополитический проект Российской Федерации", - отметил Прайс.

По его словам, Вашингтон "продолжат применять закон" в отношении "Северного потока 2" в соответствии с периодическим обзором США санкций против этого проекта, осуществляемым сейчас.

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Ранее в понедельник оператор Nord Stream II Ag (принадлежит "Газпрому") сообщил, что началась процедура заполнения газом первой нитки газопровода "Северный поток 2".

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Топ комментарии
+2
Св. Джо и тов. Камала продовжать висловлювати глибоку занепокоєність.
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04.10.2021 22:37
+2
"У нас нет конкретной реакции на объявление, на которое вы ссылаетесь. Наша политика, как мы уже дали четко понять... состоит в том, что мы продолжаем выступать против этого газопровода", - заявил Прайс, отвечая на соответствующий вопрос в ходе брифинга.

"Мы продолжаем считать, что это геополитический проект Российской Федерации", - отметил Прайс.

Заголовок: Вашингтон продолжит бороться с "Северным потоком 2", - Госдеп

Держдепівські дем-імпотенти вважають інших ідіотами ? Те, що вони - ідіоти, придурки і слабаки разом зі своїм "животворящим козаком" (світочем в очах його українських сектантів), то ми знаємо. Мовчіть уже, "борці" недолугі.
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05.10.2021 00:41
+1
по моему они там в вашингтоне даже не понимают репутационные потери..
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04.10.2021 22:32
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Правила форума Совет форумчан
по моему они там в вашингтоне даже не понимают репутационные потери..
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04.10.2021 22:32 Ответить
После Афганистана уже днище не пробьешь.
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05.10.2021 08:20 Ответить
Пустые оправданья и слова - кому
Они теперь хоть малость интересны?
Когда так много оказалось на кону,
Лжеца одним решеньем неуместным!
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04.10.2021 22:34 Ответить
Госдеп уже не торт
прошли времена Рейгана, когда госдепом пугали совков
- в наше время это говорильна на зразок всяких там Пасе..
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04.10.2021 22:34 Ответить
смєтуни...
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04.10.2021 22:34 Ответить
"Шість мільярдів доларів віддали росії".
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04.10.2021 22:39 Ответить
так шесть ярдов отдал как раз тот криворогий чмошник, который украл 40 лямов
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05.10.2021 00:09 Ответить
Св. Джо и тов. Камала продовжать висловлювати глибоку занепокоєність.
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04.10.2021 22:37 Ответить
Ага) туда уже газ закачивают, ребята))) Пусть Байден со своим маразмом борется.
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04.10.2021 22:38 Ответить
пока там пиндосы чешутся кулеба весь поток бумагоами закидает, оставив украину без пипифакса
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04.10.2021 22:39 Ответить
Шо за бумаогами?Не спеши😂🌷×××
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04.10.2021 22:48 Ответить
"У нас нет конкретной реакции на объявление, на которое вы ссылаетесь. Наша политика, как мы уже дали четко понять... состоит в том, что мы продолжаем выступать против этого газопровода", - заявил Прайс, отвечая на соответствующий вопрос в ходе брифинга.

"Мы продолжаем считать, что это геополитический проект Российской Федерации", - отметил Прайс.

Заголовок: Вашингтон продолжит бороться с "Северным потоком 2", - Госдеп

Держдепівські дем-імпотенти вважають інших ідіотами ? Те, що вони - ідіоти, придурки і слабаки разом зі своїм "животворящим козаком" (світочем в очах його українських сектантів), то ми знаємо. Мовчіть уже, "борці" недолугі.
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05.10.2021 00:41 Ответить
Якась дивна у них "боротьба" з цією трубою. Просто якась "боротьба Шредінгера".
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05.10.2021 02:16 Ответить
Вся наша надія в цьому питання - лише на Конгрес.
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05.10.2021 02:17 Ответить
...вот тока немецких товарищей они не будут обижать, увы. А, все остальное гретотумберское - "*********"
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05.10.2021 05:06 Ответить
Merkel grandmother mysteriously smiles)
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05.10.2021 07:05 Ответить
А Косоворотка Гундосович продовжує боротися виключно проти Порошенко. На сьогодні порушено вже за 120 безперспективних справ, всі правоохоронні органи направлені тільки на ці справи, а боротьба зі злочинністю посипалася, спецслужби ворога поза увагою, довалили поліцію, СБУ і прокуратуру. Вони стали обслуговуючими офісами при ОП. А судді працюють на свої кармани, хто більше дасть - той виграв.
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05.10.2021 08:22 Ответить
Да видно, даже газ уже пустили
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05.10.2021 09:45 Ответить
просто - говорильня.....
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05.10.2021 10:01 Ответить
А просто завалити Європу дешевим газом, щоб той потік і нахрін нікому став не потрібен? Нє? Чи чесна конкуренція і Америка - поняття не сумісні?
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05.10.2021 12:36 Ответить
 
 