Вашингтон продовжить боротися з "Північним потоком 2", - Держдеп

Вашингтон продовжить виступати проти проєкту "Північний потік 2".

Про це заявив представник Держдепу США Нед Прайс. Таким чином він прокоментував заповнення газом першої нитки цього газопроводу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас немає конкретної реакції на оголошення, на яке ви посилаєтесь. Наша політика, як ми вже дали чітко зрозуміти... полягає в тому, що ми продовжуємо виступати проти цього газопроводу", - заявив Прайс, відповідаючи на відповідне запитання в ході брифінгу .

"Ми продовжуємо вважати, що цей геополітичний проєкт Російської Федерації", - зазначив Прайс.

За його словами, Вашингтон "продовжить застосовувати закон" щодо "Північного потоку 2" відповідно до періодичного огляду США санкцій проти цього проєкту, які здійснюються зараз.

Раніше в понеділок оператор Nord Stream II Ag (належить "Газпрому") повідомив, що почалася процедура заповнення газом першої нитки газопроводу "Північний потік 2".

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