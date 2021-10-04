Вашингтон продовжить боротися з "Північним потоком 2", - Держдеп
Вашингтон продовжить виступати проти проєкту "Північний потік 2".
Про це заявив представник Держдепу США Нед Прайс. Таким чином він прокоментував заповнення газом першої нитки цього газопроводу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У нас немає конкретної реакції на оголошення, на яке ви посилаєтесь. Наша політика, як ми вже дали чітко зрозуміти... полягає в тому, що ми продовжуємо виступати проти цього газопроводу", - заявив Прайс, відповідаючи на відповідне запитання в ході брифінгу .
"Ми продовжуємо вважати, що цей геополітичний проєкт Російської Федерації", - зазначив Прайс.
За його словами, Вашингтон "продовжить застосовувати закон" щодо "Північного потоку 2" відповідно до періодичного огляду США санкцій проти цього проєкту, які здійснюються зараз.
Раніше в понеділок оператор Nord Stream II Ag (належить "Газпрому") повідомив, що почалася процедура заповнення газом першої нитки газопроводу "Північний потік 2".
Будь ласка, зачекайте...
Они теперь хоть малость интересны?
Когда так много оказалось на кону,
Лжеца одним решеньем неуместным!
прошли времена Рейгана, когда госдепом пугали совков
- в наше время это говорильна на зразок всяких там Пасе..
"Мы продолжаем считать, что это геополитический проект Российской Федерации", - отметил Прайс.
Заголовок: Вашингтон продолжит бороться с "Северным потоком 2", - Госдеп
Держдепівські дем-імпотенти вважають інших ідіотами ? Те, що вони - ідіоти, придурки і слабаки разом зі своїм "животворящим козаком" (світочем в очах його українських сектантів), то ми знаємо. Мовчіть уже, "борці" недолугі.