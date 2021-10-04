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Вашингтон продовжить боротися з "Північним потоком 2", - Держдеп

Вашингтон продовжить боротися з

Вашингтон продовжить виступати проти проєкту "Північний потік 2".

Про це заявив представник Держдепу США Нед Прайс. Таким чином він прокоментував заповнення газом першої нитки цього газопроводу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас немає конкретної реакції на оголошення, на яке ви посилаєтесь. Наша політика, як ми вже дали чітко зрозуміти... полягає в тому, що ми продовжуємо виступати проти цього газопроводу", - заявив Прайс, відповідаючи на відповідне запитання в ході брифінгу .

"Ми продовжуємо вважати, що цей геополітичний проєкт Російської Федерації", - зазначив Прайс.

За його словами, Вашингтон "продовжить застосовувати закон" щодо "Північного потоку 2" відповідно до періодичного огляду США санкцій проти цього проєкту, які здійснюються зараз.

Раніше в понеділок оператор Nord Stream II Ag (належить "Газпрому") повідомив, що почалася процедура заповнення газом першої нитки газопроводу "Північний потік 2".

Також читайте: Данія схвалила запуск "Північного потоку-2"
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Топ коментарі
+2
Св. Джо и тов. Камала продовжать висловлювати глибоку занепокоєність.
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04.10.2021 22:37
+2
"У нас нет конкретной реакции на объявление, на которое вы ссылаетесь. Наша политика, как мы уже дали четко понять... состоит в том, что мы продолжаем выступать против этого газопровода", - заявил Прайс, отвечая на соответствующий вопрос в ходе брифинга.

"Мы продолжаем считать, что это геополитический проект Российской Федерации", - отметил Прайс.

Заголовок: Вашингтон продолжит бороться с "Северным потоком 2", - Госдеп

Держдепівські дем-імпотенти вважають інших ідіотами ? Те, що вони - ідіоти, придурки і слабаки разом зі своїм "животворящим козаком" (світочем в очах його українських сектантів), то ми знаємо. Мовчіть уже, "борці" недолугі.
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05.10.2021 00:41
+1
по моему они там в вашингтоне даже не понимают репутационные потери..
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04.10.2021 22:32
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по моему они там в вашингтоне даже не понимают репутационные потери..
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04.10.2021 22:32 Відповісти
После Афганистана уже днище не пробьешь.
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05.10.2021 08:20 Відповісти
Пустые оправданья и слова - кому
Они теперь хоть малость интересны?
Когда так много оказалось на кону,
Лжеца одним решеньем неуместным!
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04.10.2021 22:34 Відповісти
Госдеп уже не торт
прошли времена Рейгана, когда госдепом пугали совков
- в наше время это говорильна на зразок всяких там Пасе..
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04.10.2021 22:34 Відповісти
смєтуни...
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04.10.2021 22:34 Відповісти
"Шість мільярдів доларів віддали росії".
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04.10.2021 22:39 Відповісти
так шесть ярдов отдал как раз тот криворогий чмошник, который украл 40 лямов
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05.10.2021 00:09 Відповісти
Св. Джо и тов. Камала продовжать висловлювати глибоку занепокоєність.
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04.10.2021 22:37 Відповісти
Ага) туда уже газ закачивают, ребята))) Пусть Байден со своим маразмом борется.
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04.10.2021 22:38 Відповісти
пока там пиндосы чешутся кулеба весь поток бумагоами закидает, оставив украину без пипифакса
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04.10.2021 22:39 Відповісти
Шо за бумаогами?Не спеши😂🌷×××
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04.10.2021 22:48 Відповісти
"У нас нет конкретной реакции на объявление, на которое вы ссылаетесь. Наша политика, как мы уже дали четко понять... состоит в том, что мы продолжаем выступать против этого газопровода", - заявил Прайс, отвечая на соответствующий вопрос в ходе брифинга.

"Мы продолжаем считать, что это геополитический проект Российской Федерации", - отметил Прайс.

Заголовок: Вашингтон продолжит бороться с "Северным потоком 2", - Госдеп

Держдепівські дем-імпотенти вважають інших ідіотами ? Те, що вони - ідіоти, придурки і слабаки разом зі своїм "животворящим козаком" (світочем в очах його українських сектантів), то ми знаємо. Мовчіть уже, "борці" недолугі.
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05.10.2021 00:41 Відповісти
Якась дивна у них "боротьба" з цією трубою. Просто якась "боротьба Шредінгера".
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05.10.2021 02:16 Відповісти
Вся наша надія в цьому питання - лише на Конгрес.
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05.10.2021 02:17 Відповісти
...вот тока немецких товарищей они не будут обижать, увы. А, все остальное гретотумберское - "*********"
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05.10.2021 05:06 Відповісти
Merkel grandmother mysteriously smiles)
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05.10.2021 07:05 Відповісти
А Косоворотка Гундосович продовжує боротися виключно проти Порошенко. На сьогодні порушено вже за 120 безперспективних справ, всі правоохоронні органи направлені тільки на ці справи, а боротьба зі злочинністю посипалася, спецслужби ворога поза увагою, довалили поліцію, СБУ і прокуратуру. Вони стали обслуговуючими офісами при ОП. А судді працюють на свої кармани, хто більше дасть - той виграв.
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05.10.2021 08:22 Відповісти
Да видно, даже газ уже пустили
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05.10.2021 09:45 Відповісти
просто - говорильня.....
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05.10.2021 10:01 Відповісти
А просто завалити Європу дешевим газом, щоб той потік і нахрін нікому став не потрібен? Нє? Чи чесна конкуренція і Америка - поняття не сумісні?
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05.10.2021 12:36 Відповісти
 
 