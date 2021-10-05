Німеччина вимагає від "Північного потоку-2" гарантій відповідності нормам ЄС, - Reuters
Німецький регулятор вимагає у "Північного потоку-2" гарантій відповідності нормам ЄС. Це, зокрема, стосується питань недискримінаційного доступу до мережі та інтеграції інтерконектора в зону німецького ринку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Федеральне мережеве агентство сьогодні попросило Nord Stream 2 AG надати інформацію і, за потреби, докази того, що всі нормативні вимоги будуть виконані в контексті експлуатації газопроводу", - йдеться в повідомленні німецького регулятора (Bundesnetzagentur, BNetzA).
У регуляторі повідомили, що зробили запит, оскільки неможливо виключити, що операції можуть розпочатися найближчим часом.
Топ коментарі
+10 валерий коренев 41e3634f
показати весь коментар05.10.2021 09:44
+3 Вадим Никаноров
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+3 Yan Pastars
показати весь коментар05.10.2021 09:53
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Вот только в пользу ли кацапии? Когда презику главное потребовать что-либо в наркоугаре, но все оставить на самотек. Главное - чтобы при этом испытывать чувство собственного величия... А результаты? А какие результаты, если всем похрен как будет выживать люди. При таких ценах на газ (или вы наивно верите, что цена 8 грн продержится ?), при таких поступлениях в бюджет... А ведь еще столько личных интересов - офшоры 95 надо наполнять и наполнять
Цей газопровід буде пущено в роботу. "Генерал Мороз" і цього разу на стороні Росії.
"В понедельник федеральный судья Эндрю Картер вынес решение о том, что американский федеральный суд обладает юрисдикцией в этом деле."