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ВР (27371) отставка (3146) Разумков Дмитрий (1520) Железняк Ярослав (407)

Монобольшинство попытается снять Разумкова в обход регламента: обещавшие голосовать депутаты меняют свое мнение, - нардеп "Голоса" Железняк

Монобольшинство попытается снять Разумкова в обход регламента: обещавшие голосовать депутаты меняют свое мнение, - нардеп

Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк считает, что монобольшинство попытается снять спикера Дмитрия Разумкова в обход регламента.

Об этом, как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Какая у них идея? Сказать, что Разумков страшно нарушает регламент (не знаю, какой они тут найдут аргумент). Вот никто из них не нарушает, а Разумков да. Потом хотят проголосовать отстранение (спикера. – Ред.). Потом хотят вынести вопрос о включении отстранения в повестку дня и запустить счетчик, чтобы уже в четверг голосовать этот вопрос. Согласно ст. 76 и 77 регламента, я вас заверяю, это невозможно, потому что там как минимум два дня готовится отчет, потом два дня на ознакомление, 10 дней до голосования. Но они пытаются это ускорить, потому что, по моей информации, многие депутаты, которые обещали голосовать не будут этого делать… Многие меняют свое мнение", - отметил нардеп.

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Железняк считает, что у монобольшинства нет необходимого количества голосов за отставку Разумкова, хотя они "уже наколядовали 175 подписей" для запуска процедуры.

"Они вчера постоянно рассказывали, что у них есть 240 голосов, 236, вот столько у нас подписало. Это сейчас выглядит как в анекдоте: "А кто вам мешает рассказывать?" Если бы были голоса, они бы не беспокоились и не шли бы в такой блицкриг. Я думаю, голоса там на грани. Думаю, проголосуют мои коллеги из "Голоса", которые сейчас активно сотрудничают с властью – группа "Справедливость", "Майбах", группа "Довира", но я знаю, что даже там сейчас есть проблема", - подчеркнул нардеп.

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Топ комментарии
+12
хаос.
зеленые в последнее время вообще с катушек слетели
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05.10.2021 10:09
+7
Много шума из-за разумкова, такое впечатление что нас хотят отвлечь от офшорного скандала!!!! Хер у вас, обдолбанные слуги, выйдет!!!!!!!!!!!
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05.10.2021 10:11
+5
Ахметов быстро подсуетился и купил часть депутатов, чтоб не снимали его человека. По моему уже все знают что Разумков это верный пёс Ахметова
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05.10.2021 10:12
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хаос.
зеленые в последнее время вообще с катушек слетели
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05.10.2021 10:09 Ответить
"Зєльоний акєла" промахнувся
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05.10.2021 10:24 Ответить
"промахнулись" избиратели. причем не первый раз, и далеко не второй.
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05.10.2021 10:30 Ответить
Избиратели ВСЕГДА будут промахиваться. Это нормально, что избранная власть не удовлетворяет избирателя, так и должно быть. Когда всех все устраивает - получается Курятник.
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05.10.2021 12:24 Ответить
что за чушь. почему в Исландии не промахиваются?
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05.10.2021 12:39 Ответить
А с чего, Вы, решили что не промахиваются?? Неужели там все довольны работой своего Правительства????
У Исландии свои проблемы и свои промахи, но нас ведь интересует Украина, или как?
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05.10.2021 12:46 Ответить
с ввп на душу населения
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05.10.2021 13:26 Ответить
Если бы у нас были бы проблемы Исландии вместо наших проблем, мы тогда действительно жили бы при коммунизме. Разве это не понятно?
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05.10.2021 14:32 Ответить
Много шума из-за разумкова, такое впечатление что нас хотят отвлечь от офшорного скандала!!!! Хер у вас, обдолбанные слуги, выйдет!!!!!!!!!!!
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05.10.2021 10:11 Ответить
а что, держать два скандала в голове для мудрого нарида слишком сложно?
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05.10.2021 10:19 Ответить
Ахметов быстро подсуетился и купил часть депутатов, чтоб не снимали его человека. По моему уже все знают что Разумков это верный пёс Ахметова
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05.10.2021 10:12 Ответить
не купив всіх
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05.10.2021 12:11 Ответить
да пох на вас на всех...
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05.10.2021 10:12 Ответить
Пох ?

За твои же деньги (если ты гражданин Украины) эти "слуги" резвятся в Раде....
Такие как ты пофигисты навыбирали.... теперь не факт что страна доживет до следующих выборов....
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05.10.2021 10:40 Ответить
Мне нрвится "фикция" Голос. Аоле распада там осталось лишь 7 "преданных" Железяке. А что говоритрегламент7 Может ли быть збыговисько из 7 штук фракцией? Ау дима, это про реглламент
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05.10.2021 10:24 Ответить
Не имеет значения.
Стаття 58. Принципи формування депутатських фракцій
Частина 1 та 2

Но самое интересное это Стаття 59. Умови формування депутатських фракцій (депутатських груп) часть 4.

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#Text )
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05.10.2021 12:34 Ответить
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05.10.2021 10:25 Ответить
да не сотни тысяч, а миллионов дол-ов было
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05.10.2021 10:30 Ответить
Если бы люди не брали взятки, а жили просто, - по совести. Все Б уже наладилось и никаких проблем бы не существовало.
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05.10.2021 10:26 Ответить
За 3 роки у Дмитрика костюмчики з ширпотребу змінились на есклюзив... Це він чий Пінчуковський...чи чкось іншого зажратого???
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05.10.2021 10:49 Ответить
 
 