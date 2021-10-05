Монобольшинство попытается снять Разумкова в обход регламента: обещавшие голосовать депутаты меняют свое мнение, - нардеп "Голоса" Железняк

Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк считает, что монобольшинство попытается снять спикера Дмитрия Разумкова в обход регламента.

Об этом, как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Какая у них идея? Сказать, что Разумков страшно нарушает регламент (не знаю, какой они тут найдут аргумент). Вот никто из них не нарушает, а Разумков да. Потом хотят проголосовать отстранение (спикера. – Ред.). Потом хотят вынести вопрос о включении отстранения в повестку дня и запустить счетчик, чтобы уже в четверг голосовать этот вопрос. Согласно ст. 76 и 77 регламента, я вас заверяю, это невозможно, потому что там как минимум два дня готовится отчет, потом два дня на ознакомление, 10 дней до голосования. Но они пытаются это ускорить, потому что, по моей информации, многие депутаты, которые обещали голосовать не будут этого делать… Многие меняют свое мнение", - отметил нардеп.

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Железняк считает, что у монобольшинства нет необходимого количества голосов за отставку Разумкова, хотя они "уже наколядовали 175 подписей" для запуска процедуры.

"Они вчера постоянно рассказывали, что у них есть 240 голосов, 236, вот столько у нас подписало. Это сейчас выглядит как в анекдоте: "А кто вам мешает рассказывать?" Если бы были голоса, они бы не беспокоились и не шли бы в такой блицкриг. Я думаю, голоса там на грани. Думаю, проголосуют мои коллеги из "Голоса", которые сейчас активно сотрудничают с властью – группа "Справедливость", "Майбах", группа "Довира", но я знаю, что даже там сейчас есть проблема", - подчеркнул нардеп.