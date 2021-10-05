Пик заболеваемости COVID-19 в Украине еще впереди, - Данилов

Пик заболеваемости коронавирусом для Украины еще впереди. На конец октября прогнозируется заполненность мест в больницах на 50-55 тысяч.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом заявил секретарь СНБО Алексей данилов.

По словам Данилова, "на сегодняшний день наша система здравоохранения подготовлена ​​гораздо лучше, чем когда начался ковид".

Секретарь СНБО продемонстрировал журналистам систему "Сота", которая действует для информирования высшего руководства страны об оперативной ситуации. Ссылка на "Соту" содержится на официальном сайте СНБО, большинство информации является открытой.

"Вы можете посмотреть все данные по стране - в какой области, в каком городе, городке, в какой больнице сколько мест. Также есть информация по вакцинации - первичная, вторичная, возрастные категории и тому подобное. Информация обновляется ежедневно в полночь", - сказал Данилов, призвав представителей СМИ пользоваться проверенными источниками информации.

Данилов добавил, что ситуация с ковидом на временно оккупированных территориях мониторится.

"К сожалению, ситуация там очень напряженная. Многие врачи покинули эти территории, а оставшиеся просто физически не успевают справляться с нагрузкой", - пояснил он.

Данные о COVID-19 на временно оккупированных территориях ежедневно докладывает и разведка.

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