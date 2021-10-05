Пік захворюваності на COVID-19 в Україні ще попереду, - Данілов

Пік захворюваності на коронавірус для України ще попереду. На кінець жовтня прогнозується заповненість місць у лікарнях на 50-55 тисяч.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За словами Данілова, "на сьогодні наша система охорони здоров’я підготовлена набагато краще, ніж коли почався ковід".

Секретар СНБО продемонстрував журналістам систему "Сота", яка діє для інформування вищого керівництва країни про оперативну ситуацію. Посилання на "Соту" міститься на офіційному сайті РНБО, більшість інформації є відкритою.

"Ви можете подивитися всі дані по країні – в якій області, в якому місті, містечку, в якій лікарні скільки місць. Також є інформація по вакцинації – первинна, вторинна, вікові категорії тощо. Інформація оновлюється шодня опівночі", – сказав Данілов, закликавши представників ЗМІ користуватися перевіреними джерелами інформації.

Данілов додав, що ситуація з ковідом на тимчасово окупованих територіях моніториться.

"На жаль, ситуація там дуже напружена. Багато лікарів покинули ці території; а ті, що залишилися, просто фізично не встигають справлятися з навантаженням", – пояснив він.

Дані про ковід на тимчасово окупованих територіях щодня доповідає і розвідка.

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