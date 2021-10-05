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Пік захворюваності на COVID-19 в Україні ще попереду, - Данілов

Пік захворюваності на COVID-19 в Україні ще попереду, - Данілов

Пік захворюваності на коронавірус для України ще попереду. На кінець жовтня прогнозується заповненість місць у лікарнях на 50-55 тисяч.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За словами Данілова, "на сьогодні наша система охорони здоров’я підготовлена набагато краще, ніж коли почався ковід".

Секретар СНБО продемонстрував журналістам систему "Сота", яка діє для інформування вищого керівництва країни про оперативну ситуацію. Посилання на "Соту" міститься на офіційному сайті РНБО, більшість інформації є відкритою.

"Ви можете подивитися всі дані по країні – в якій області, в якому місті, містечку, в якій лікарні скільки місць. Також є інформація по вакцинації – первинна, вторинна, вікові категорії тощо. Інформація оновлюється шодня опівночі", – сказав Данілов, закликавши представників ЗМІ користуватися перевіреними джерелами інформації.

Данілов додав, що ситуація з ковідом на тимчасово окупованих територіях моніториться.

"На жаль, ситуація там дуже напружена. Багато лікарів покинули ці території; а ті, що залишилися, просто фізично не встигають справлятися з навантаженням", – пояснив він.

Дані про ковід на тимчасово окупованих територіях щодня доповідає і розвідка.

Також читайте: Біля лікарні у Львові утворилася черга зі швидких із хворими на COVID-19: за добу - рекорд надходжень з початку пандемії. ФОТО

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прогноз погоды отдыхает для тупорылой власти
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05.10.2021 11:17 Відповісти
У вас на лаптестане уже по 900 жмуров в день от КОВИДа даже по официальной статистике. А так в раза два больше
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05.10.2021 11:18 Відповісти
народу то хватит? ато судя новостям там пол белгородской области уже вымерло
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05.10.2021 12:17 Відповісти
Китайцы помогут - они ж братья
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05.10.2021 12:18 Відповісти
Говорят в пятницу Данилов санкции на Ковид наложит!
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05.10.2021 11:20 Відповісти
Данилов санкции на Ковид наложит себе на жопу
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05.10.2021 11:24 Відповісти
В світі COVID-19 , а в нас ще й ZEVID-19 .
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05.10.2021 11:55 Відповісти
Позовите уборщицу, пускай она тоже прокомментирует ситуацию с ковидом. Компетенция примерно та же.
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05.10.2021 12:57 Відповісти
 
 