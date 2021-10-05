Ближайшее заседание СНБО будет посвящено проблемам контрабанды и недропользования, - Данилов

Следующее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины будет посвящено проблемам контрабанды и использования недр страны, оно состоится 8 или 15 октября в зависимости от решения президента Украины.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ближайшее заседание Совета национальной безопасности и обороны должно состояться или в эту пятницу (8 октября), или в следующую пятницу (15 октября). Это зависит это того, какое решение примет президент нашей страны", - отметил Данилов.

По словам секретаря СНБО, на заседании будет заслушана ситуация о состоянии дел с контрабандистами в Украине.

"Каждый ответственный государственный орган должен будет отчитаться по каждому лицу, на которое были наложены санкции за контрабанду", - объяснил он.

"Вторая ситуация будет связана с недрами. Мы уже почти закончили ситуацию, связанную с публичным (освещением. - Ред.) со всеми недрами. Она будет в открытом доступе, и вы все это увидите после заседания СНБО", - добавил Данилов.

По его словам, "там будут также те лицензии, которые, к слову, сегодня у многих компаний, как выяснилось, считаются на офшорах".

Данилов также анонсировал появление в течение ближайших дней ряда указов относительно решений СНБО, связанных с т.н. ворами в законе и с криминалитетом.

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