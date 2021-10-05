Найближче засідання РНБО буде присвячене проблемам контрабанди та надрокористування, - Данілов
Наступне засідання Ради національної безпеки і оборони України буде присвячене проблемам контрабанди та використання надр країни, воно відбудеться 8 або 15 жовтня залежно від рішення президента України.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Найближче засідання Ради національної безпеки і оборони має відбутися або цієї п'ятниці (8 жовтня), або наступної п'ятниці (15 жовтня). Це залежить від того, яке рішення ухвалить президент нашої країни", - зазначив Данілов.
За словами секретаря РНБО, на засіданні буде заслухано ситуація про стан справ з контрабандистами в Україні.
"Кожен відповідальний державний орган повинен буде відзвітувати щодо кожної особи, на яку було накладено санкції за контрабанду", - пояснив він.
"Друга ситуація буде пов'язана з надрами. Ми вже майже закінчили ситуацію, пов'язану з публічним (висвітленням. - Ред.) з усіма надрами. Вона буде у відкритому доступі, і ви все це побачите після засідання РНБО", - додав Данілов.
За його словами, "там будуть також ті ліцензії, які, до слова, сьогодні у багатьох кампаній, як з'ясувалося, вважаються на офшорах".
Данілов також анонсував появу протягом найближчих днів низки указів щодо рішень РНБО, пов'язаних з т.зв. "Ворами в законі" і з криміналітетом.
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https://defence-line.org/2021/10/zapax-pandory/ Запах Пандоры
Вот уже несколько дней пылает скандал «офшоргейт» и только у нас по этому поводу написано достаточно много. Тем не менее, Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), выдавший в публичный доступ свой первый кейс Pandora Papers уже погнал волну глобального масштаба. Трудно говорить наверняка, намеренно ли они публикуют свои материалы частями или нет, но по технике подачи, все делается очень грамотно и вот почему.
Первая порция информации, которая выдана не по именам, а по какому-то произвольному куску времени, уже заставила отреагировать не нее в разных странах. Причем, практически никто не заявляет что-то в плане «Брехня!», поскольку практически все значимые лица, не ставят под сомнение само наличие офшоров и более того - платежей по сделкам, проведенным через «тихую гавань». Тот, кто попытается утверждать, что это - сфальсифицированные данные, будет выглядеть не просто как белая ворона, а как идиот, поскольку захват материалов настолько широкий, а имена в списках - настолько громкие, что некий поц и полу-покер, вещающий о том, что этой акцией кто-то пытается его подставить, просто привлечет к себе излишнее внимание.
Но самым мощным эффектом порционной подачи материалов, является не это. Фигуранты расследования, пусть и не все, уже как-то на это отреагировали и стали выстраивать защитные позиции. Обычно, такие пояснения сводятся к тому, что это какой-то крупный платеж или вообще - сомнительная сделка, являлись единичным случаем и вынужденным исключением. Сама тактика защиты, в таком случае, требует законченности формы этой позиции, чтобы закрыть всю тему. И вот, когда все эти деятели выговорятся, на горизонте появится вторая порция данных и никто не знает, какого объема она будет и что там еще может всплыть. А вполне возможно, что и эта порция не станет последней. И вот в свете новых данных, оправдания различных ярких персон, могут оказаться не просто глупыми, но и саморазоблачительными.
В общем, бойко выгораживая свой «засвет», многие из них сейчас оправдываются в стиле: «https://youtu.be/zzr_1-BpeYs Да, белый, горячий. Совсем белый »
Тем не менее, ряд стран уже заявил о том, что начинает расследование обстоятельств участия первых лиц в офшорных схемах. Надо понимать, что при этом, высшие должностные лица будут призваны добровольно раскрыть характер всех офшорных операций, чтобы установить их соответствие законам конкретной страны и соответствию статусу первых лиц. Так, уже известно о том, что подобные мероприятия уже начаты в Пакистане, Мексике, Испании, Бразилии, Шри-Ланке, Австралии, Чехии, Панаме и Чили. В Чили и вовсе пошла жесткая заруба.
Группа чилийских оппозиционных депутатов хочет вынести на рассмотрение парламента вопрос об импичменте президента Чили Себастьяна Пиньеры из-за подозрений в коррупции на основании документов из «Досье Пандоры». Они считают, что в данном случае речь идет об умышленной халатности, которая является нарушением конституции и законов страны, и поэтому заслуживает конституционного обвинения и отстранения президента от власти.
Но в некоторых странах не просто не проводится какого-то разбирательства, но руководство страны показывает публике средний палец и как бы спрашивает: «А шо такое?». К таким странам относятся РФ и Украина. Причем, в РФ всплыла фамилия фамилия такой себе барышни, с характерной фамилией Кривоногих, которая давно подозревалась в очень близких сношениях с Путиным. Теперь оказалось, что эти сношения были не за просто так.
Ну и у нас всплыла целая когорта записных оправдателей зеленого царька, которые утверждают, что разбираться тут не с чем и все хорошо. Только вот практика показывает, что все больше стран, получивших компромат на свое руководство, устраивают свои расследования этих обстоятельств. Причем, речь пока не стоит о конкретных обвинениях, просто первые лица, когда шли во власть, должны были показать свою прозрачность и не показали и вот теперь им дается шанс восстановить эту прозрачность, самолично вскрыть всю свою офшорную подноготню. Посмотрим, как теперь, на фоне этих примеров, зелень будет шкварчать и дымиться. Это будет хороший урок всем.