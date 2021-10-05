Разумков о работе Стефанчука: Знать регламент и выполнять его - разные вещи
Первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук допустил грубое нарушение регламента при голосовании за законопроект по олигархам.
Об этом сегодня на брифинге заявил спикер ВР Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.
"Относительно первого вице-спикера. Были разные моменты. Для меня показательным были грубые нарушения при голосовании за законопроект об олигархах", - отметил Разумков.
"Я думаю, он знает регламент, но знать и выполнять - это разные вещи", - добавил он.
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+6 Фродо Странник
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показать весь комментарий05.10.2021 13:56
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https://defence-line.org/2021/10/apshornye-istorii-chast-1/
ибо возможно будут бить. и не особо ногами.
При всех недостатках Розумкова, он хотя бы делал вид законности принятия законов. Эта проститутка стефанчук будет действовать по беспределу. И плевать, что потом будут обжалывания в судах, они будут кричать "Порох/Юля нам в штаны срет. Вот какие они плохие"
Год взад кричал шо Разумков - злой.
А вот сейчас - тонко сваливает, типо я не делал ничего табуированного, это все они(и тут взгляды - на этого... ну, зарослый тот кто, "безтабушник"))
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О. Бендер
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Регламент Верховної Ради України
Стаття 76. Відкликання Верховною Радою Голови Верховної Ради України з посади
4. Рішення про включення до порядку денного сесії Верховної Ради питання про відкликання з посади Голови Верховної Ради України приймається на пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції. Одночасно Верховна Рада дає доручення Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради в поточному році.
Стаття 77. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади
1. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади за рішенням більшості народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради включається до порядку денного сесії Верховної Ради у визначений нею день, але не пізніш як на десятий день після включення цього питання до порядку денного сесії.
Верховная Рада решает когда голосовать!
НЕ позже 10-ти дней! А значит в любой день, в течении 10 дней "після включення цього питання до порядку денного сесії".