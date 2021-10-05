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ВР (27377) Разумков Дмитрий (1520) Стефанчук Руслан (637) Закон об олигархах (119)

Разумков о работе Стефанчука: Знать регламент и выполнять его - разные вещи

Разумков о работе Стефанчука: Знать регламент и выполнять его - разные вещи

Первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук допустил грубое нарушение регламента при голосовании за законопроект по олигархам.

Об этом сегодня на брифинге заявил спикер ВР Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно первого вице-спикера. Были разные моменты. Для меня показательным были грубые нарушения при голосовании за законопроект об олигархах", - отметил Разумков.

"Я думаю, он знает регламент, но знать и выполнять - это разные вещи", - добавил он.

Читайте также: Стефанчук - основной кандидат на пост спикера ВР, - "слуга народа" Кравчук

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Топ комментарии
+6
Карманный гамадрил Банковой!
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05.10.2021 13:50
+6
- Узнаешь, узнаешь брата Колю? - воскликнул Бендер,
- Узнаю, узнаю брата Колю! лепетал Балаганов.(с)
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05.10.2021 13:54
+4
Бегемот Носорогович Жиропузов.
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05.10.2021 13:56
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Карманный гамадрил Банковой!
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05.10.2021 13:50 Ответить
- Узнаешь, узнаешь брата Колю? - воскликнул Бендер,
- Узнаю, узнаю брата Колю! лепетал Балаганов.(с)
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05.10.2021 13:54 Ответить
Кто-нибудь, поясните: с чего это партия галабаротьки взъелась на Разумкова ? Чего они не поделили там ?
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05.10.2021 13:51 Ответить
шухер!
https://defence-line.org/2021/10/apshornye-istorii-chast-1/
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05.10.2021 13:54 Ответить
Да хрен с ними. У вас ответ на мой вопрос есть ?
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05.10.2021 13:56 Ответить
так бо у него "чуйка"(надо валить).
ибо возможно будут бить. и не особо ногами.
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05.10.2021 13:58 Ответить
Зерро "Хочет быть владычитцей морскою". Для этого надо на место Головы ВР посадить такого же беспредельщика как и он сам.

При всех недостатках Розумкова, он хотя бы делал вид законности принятия законов. Эта проститутка стефанчук будет действовать по беспределу. И плевать, что потом будут обжалывания в судах, они будут кричать "Порох/Юля нам в штаны срет. Вот какие они плохие"
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05.10.2021 14:28 Ответить
бубочка угледів в Разумкові конкурента, а йому потрібні тільки холуї
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05.10.2021 14:52 Ответить
Понятно, спасибо. Мне казалось что какие-то разборки между различными ФПГ.
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05.10.2021 23:47 Ответить
Лещенко не прав?
Год взад кричал шо Разумков - злой.
А вот сейчас - тонко сваливает, типо я не делал ничего табуированного, это все они(и тут взгляды - на этого... ну, зарослый тот кто, "безтабушник"))
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05.10.2021 13:53 Ответить


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https://www.youtube.com/watch?v=Ojj_LjYoBIw
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1 тыс. просмотров
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05.10.2021 13:54 Ответить
ну так знати, що живучи у тьощі, не можна подавати на компенсацію - одне. а притримуватися цього правила - зовсім інше. іспит здано, може займати посаду спікера ради.
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05.10.2021 13:55 Ответить
А то. Не даремно у 2020 боров став аж академіком.
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05.10.2021 14:05 Ответить
Бегемот Носорогович Жиропузов.
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05.10.2021 13:56 Ответить
Отак и появляются Курехяны(леросы)....
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05.10.2021 14:07 Ответить
А что вы еще ожидали от ЗЕскотов, тем более от самого Колывана?
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05.10.2021 14:07 Ответить
Прихлебатели у корыта олигархов, обозлились на Стефанчука по их указаниям.
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05.10.2021 14:24 Ответить
На цензоре нормальных людей не осталось.
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05.10.2021 14:26 Ответить
Я, я здесь, я остался. А в прочем Вы правы, это стойло за сывочолым.
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05.10.2021 14:36 Ответить
Регламент ВР '' перед голосованием, каждый депутат должен проплясать с бубном вокруг трибуны...''. Г-ин Разумков, а в чем собственно нарушение, может и Вы не знаете, но уверены?
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05.10.2021 14:34 Ответить
Уголовный кодекс нужно чтить!
О. Бендер
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05.10.2021 16:14 Ответить
Разумков лжот!!! Как и с голосованием по своей отставке.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Регламент Верховної Ради України

Стаття 76. Відкликання Верховною Радою Голови Верховної Ради України з посади

4. Рішення про включення до порядку денного сесії Верховної Ради питання про відкликання з посади Голови Верховної Ради України приймається на пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції. Одночасно Верховна Рада дає доручення Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради в поточному році.

Стаття 77. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади
1. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади за рішенням більшості народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради включається до порядку денного сесії Верховної Ради у визначений нею день, але не пізніш як на десятий день після включення цього питання до порядку денного сесії.

Верховная Рада решает когда голосовать!
НЕ позже 10-ти дней! А значит в любой день, в течении 10 дней "після включення цього питання до порядку денного сесії".
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05.10.2021 16:38 Ответить
Стефанчук это Колыван с мультфильма три богатыря люди присмотритесь . И такая же гн...да!
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05.10.2021 18:59 Ответить
 
 