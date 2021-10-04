Стефанчук - основной кандидат на пост спикера ВР, - "слуга народа" Кравчук

Руслан Стефанчук может занять место председателя Верховной Рады после отставки Дмитрия Разумкова.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" нардеп из фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас состоялось продолжительное заседание фракции в Трускавце. Мы имели абсолютно откровенную нормальную работу, разговор. У нас нет никакого раскола во фракции по этому вопросу. Действительно, это решение достаточно тяжелое (по Разумкову. - Ред.). Речь идет о внутрифракционном конфликте, это именно политическое измерение нашей фракции сейчас делегировать другому человеку должность председателя парламента. У нас сейчас основной кандидат - это Руслан Стефанчук", - сказала она.

По словам Кравчук, отставка Разумкова уже очевидна.

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"В чем основная разница. Владимир Зеленский без Дмитрия Разумкова стал бы президентом. А Разумков без президента не стал бы председателем парламента. Мы в том же Трускавце два года назад делегировали разных людей на различные должности, в том числе на председателя Верховной Рады. И наша задача - выполнять программу президента, программу партии, потому что мы с ней пришли. Пойдет ли Разумков в оппозицию? Я не уверена, что он превратится в условного Гео Лероса, который критикует все, что связано с президентом. Но чтобы понять, пойдет Разумков, после очевидного голосования за отставку, по моему мнению, это очевидно произойдет - надо понимать, какова будет его позиция и на какой программе он базируется", - сказала она.

Напомним, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.

На съезде "Слуги народа" в Трускавце принято решение, что процедура отзыва с должности Разумкова начнется 4 октября.

Разумков был первым номером в партийном списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах в 2019 году.

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