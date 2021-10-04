Стефанчук - основной кандидат на пост спикера ВР, - "слуга народа" Кравчук
Руслан Стефанчук может занять место председателя Верховной Рады после отставки Дмитрия Разумкова.
Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" нардеп из фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.
"У нас состоялось продолжительное заседание фракции в Трускавце. Мы имели абсолютно откровенную нормальную работу, разговор. У нас нет никакого раскола во фракции по этому вопросу. Действительно, это решение достаточно тяжелое (по Разумкову. - Ред.). Речь идет о внутрифракционном конфликте, это именно политическое измерение нашей фракции сейчас делегировать другому человеку должность председателя парламента. У нас сейчас основной кандидат - это Руслан Стефанчук", - сказала она.
По словам Кравчук, отставка Разумкова уже очевидна.
"В чем основная разница. Владимир Зеленский без Дмитрия Разумкова стал бы президентом. А Разумков без президента не стал бы председателем парламента. Мы в том же Трускавце два года назад делегировали разных людей на различные должности, в том числе на председателя Верховной Рады. И наша задача - выполнять программу президента, программу партии, потому что мы с ней пришли. Пойдет ли Разумков в оппозицию? Я не уверена, что он превратится в условного Гео Лероса, который критикует все, что связано с президентом. Но чтобы понять, пойдет Разумков, после очевидного голосования за отставку, по моему мнению, это очевидно произойдет - надо понимать, какова будет его позиция и на какой программе он базируется", - сказала она.
Напомним, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.
На съезде "Слуги народа" в Трускавце принято решение, что процедура отзыва с должности Разумкова начнется 4 октября.
Разумков был первым номером в партийном списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах в 2019 году.
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"Тому що нам треба". Стефанчук обіцяє "слугам" постійні Трускавці
А если хоть чуть мозгов есть,(в чем я очень сильно сомненаюсь) то перестанешь сосать у наркомана - это и будет лучшее исправление.
Тебя же весь форум Цензора дебилом считает.
ЗЕ став, чи і був завжди - крохобором...
Бо як по іншому пояснити, що "отримавши в "подарунок від Коломойського 40 млн.дол... "не зміг" достойно забезпечити утримання власних батьків?
А йому "знадобилося" ще й призначати батькові довічну стипендію за рахунок бюджету... чи створювати якийсь фонд про "безмежність" - щоб утримувати власну дружину... !?!?
Вірно підмічено, що фраєра губить жадібність!
Дискредитация украинской нации на мировой арене.
Кому это выгодно?
Способный мальчик.......
В общем после Разумккова опять парламент будет работать не по регламенту и закону а по понятиям.
Ничё он себе такую корабельную соснищу отожрал!
Наше обличчя - привабливе або ні - це не лише частина зовнішності, за якою нас зазвичай впізнають. Як виявив кореспондент BBC Future, форма, розмір і навіть колір обличчя несе важливу інформацію про характер, здоров'я та сексуальність людини.
Ви напевно думаєте, що великі філософи минулого намагались проникнути в глибини нашої душі. Втім, стародавні грецькі мислителі надавали значну увагу й зовнішності людини. Аристотель і його послідовники склали низку ознак, за якими можна було визначити, як зовнішність відображає дух людини.
"М'яке волосся свідчить про боягузтво, а грубе - про мужність", - вважали греки. Ознакою нахабства, зазначається в трактаті, безперечно є "світлі, широко відкриті очі з важкими, трохи запаленими повіками", а широкий ніс свідчить про лінивий характер, як у худоби.
Власникам чуттєвих м'ясистих губ пощастило трохи більше. На думку філософів, вони просто дурні, "як осли", у той час як тонкі вуста - є ознакою гордості, як у левів.
Абсолютно дебільна логіка!
Україна понад усе, повинно бути в пріоритеті!
Беня не собирается на следующие выборы отправлять Зеленского. Зеленский был удобным вариантом на 2019 год. Сериал и т.п. Он отиграет свою роль до новых выборов.
Следующим он видит Разумкова. Разумкова готовили в политику от его рождения, тогда как Зе в ней случайный.
Контраст между Разумковым и Стефанчуком, тоже сиграет свою роль для того, чтобы избиратели полюбили Разумкова. Технологии, чтобы водить за нос избирателей.
Наш народ имеет особенность, что его легко обмануть на выборах, но зато он в течении года прекрасно понимает если к власти попали негодяи, обманщики. Поэтому выборы каждый год приведут к быстрому изменению на лучших.