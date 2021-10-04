Стефанчук - основний кандидат на пост спікера ВР, - "слуга народу" Кравчук
Руслан Стефанчук може посісти місце голови Верховної Ради після відставки Дмитра Разумкова.
Про це розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24" нардепка з фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас відбулося тривале засідання фракції в Трускавці. Ми мали абсолютно відверту нормальну роботу, розмову. У нас немає жодного розколу у фракції з приводу цього питання. Дійсно, це рішення досить важке (щодо Разумкова. - Ред.). Ідеться про внутрішньофракційний конфлікт, це саме політичний вимір нашої фракції зараз делегувати іншій людині посаду голови парламенту. У нас зараз основний кандидат - це Руслан Стефанчук", - сказала вона.
За словами Кравчук, відставка Разумкова вже є очевидною.
"В чому основна різниця. Володимир Зеленський без Дмитра Разумкова став би президентом. А Разумков без президента не став би головою парламенту. Ми в тому самому Трускавці два роки тому делегували різних людей на різні посади, зокрема на голову Верховної Ради. І наше завдання - виконувати програму президента, програму партії, бо ми з нею прийшли. Чи піде Разумков в опозицію? Я не впевнена, що він перетвориться на умовно Гео Лероса, який критикує все, що пов’язано з президентом. Але щоб зрозуміти, чи піде Разумков, після очевидного голосування за відставку, на мою думку, це очевидно відбудеться - треба розуміти, яка буде його позиція і на якій програмі він базується", - сказала вона.
Нагадаємо, 30 вересня Арахамія запросив у Раді підписні листи за відставку Разумкова з поста спікера.
На з'їзді "Слуги народу" в Трускавці ухвалено рішення, що процедура відкликання з посади Разумкова розпочнеться 4 жовтня.
Разумков був першим номером у партійному списку партії "Слуга народу" на парламентських виборах у 2019 році.
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"Тому що нам треба". Стефанчук обіцяє "слугам" постійні Трускавці
А если хоть чуть мозгов есть,(в чем я очень сильно сомненаюсь) то перестанешь сосать у наркомана - это и будет лучшее исправление.
Тебя же весь форум Цензора дебилом считает.
ЗЕ став, чи і був завжди - крохобором...
Бо як по іншому пояснити, що "отримавши в "подарунок від Коломойського 40 млн.дол... "не зміг" достойно забезпечити утримання власних батьків?
А йому "знадобилося" ще й призначати батькові довічну стипендію за рахунок бюджету... чи створювати якийсь фонд про "безмежність" - щоб утримувати власну дружину... !?!?
Вірно підмічено, що фраєра губить жадібність!
Дискредитация украинской нации на мировой арене.
Кому это выгодно?
Способный мальчик.......
В общем после Разумккова опять парламент будет работать не по регламенту и закону а по понятиям.
Ничё он себе такую корабельную соснищу отожрал!
Наше обличчя - привабливе або ні - це не лише частина зовнішності, за якою нас зазвичай впізнають. Як виявив кореспондент BBC Future, форма, розмір і навіть колір обличчя несе важливу інформацію про характер, здоров'я та сексуальність людини.
Ви напевно думаєте, що великі філософи минулого намагались проникнути в глибини нашої душі. Втім, стародавні грецькі мислителі надавали значну увагу й зовнішності людини. Аристотель і його послідовники склали низку ознак, за якими можна було визначити, як зовнішність відображає дух людини.
"М'яке волосся свідчить про боягузтво, а грубе - про мужність", - вважали греки. Ознакою нахабства, зазначається в трактаті, безперечно є "світлі, широко відкриті очі з важкими, трохи запаленими повіками", а широкий ніс свідчить про лінивий характер, як у худоби.
Власникам чуттєвих м'ясистих губ пощастило трохи більше. На думку філософів, вони просто дурні, "як осли", у той час як тонкі вуста - є ознакою гордості, як у левів.
Абсолютно дебільна логіка!
Україна понад усе, повинно бути в пріоритеті!
Беня не собирается на следующие выборы отправлять Зеленского. Зеленский был удобным вариантом на 2019 год. Сериал и т.п. Он отиграет свою роль до новых выборов.
Следующим он видит Разумкова. Разумкова готовили в политику от его рождения, тогда как Зе в ней случайный.
Контраст между Разумковым и Стефанчуком, тоже сиграет свою роль для того, чтобы избиратели полюбили Разумкова. Технологии, чтобы водить за нос избирателей.
Наш народ имеет особенность, что его легко обмануть на выборах, но зато он в течении года прекрасно понимает если к власти попали негодяи, обманщики. Поэтому выборы каждый год приведут к быстрому изменению на лучших.