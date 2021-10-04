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Стефанчук - основний кандидат на пост спікера ВР, - "слуга народу" Кравчук

Стефанчук - основний кандидат на пост спікера ВР, -

Руслан Стефанчук може посісти місце голови Верховної Ради після відставки Дмитра Разумкова.

Про це розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24" нардепка з фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас відбулося тривале засідання фракції в Трускавці. Ми мали абсолютно відверту нормальну роботу, розмову. У нас немає жодного розколу у фракції з приводу цього питання. Дійсно, це рішення досить важке (щодо Разумкова. - Ред.). Ідеться про внутрішньофракційний конфлікт, це саме політичний вимір нашої фракції зараз делегувати іншій людині посаду голови парламенту. У нас зараз основний кандидат - це Руслан Стефанчук", - сказала вона.

За словами Кравчук, відставка Разумкова вже є очевидною.

"В чому основна різниця. Володимир Зеленський без Дмитра Разумкова став би президентом. А Разумков без президента не став би головою парламенту. Ми в тому самому Трускавці два роки тому делегували різних людей на різні посади, зокрема на голову Верховної Ради. І наше завдання - виконувати програму президента, програму партії, бо ми з нею прийшли. Чи піде Разумков в опозицію? Я не впевнена, що він перетвориться на умовно Гео Лероса, який критикує все, що пов’язано з президентом. Але щоб зрозуміти, чи піде Разумков, після очевидного голосування за відставку, на мою думку, це очевидно відбудеться - треба розуміти, яка буде його позиція і на якій програмі він базується", - сказала вона.

Також читайте: Зустрічі з фракцією "Слуги народу", яку анонсував Разумков, не буде, - нардеп Кравчук

Нагадаємо, 30 вересня Арахамія запросив у Раді підписні листи за відставку Разумкова з поста спікера.

На з'їзді "Слуги народу" в Трускавці ухвалено рішення, що процедура відкликання з посади Разумкова розпочнеться 4 жовтня.

Разумков був першим номером у партійному списку партії "Слуга народу" на парламентських виборах у 2019 році.

Автор: 

ВР (14971) Разумков Дмитро (1526) Слуга народу (2812) Стефанчук Руслан (758) Кравчук Євгенія (374)


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Топ коментарі
+19
Отэто будет троица: зеля, стефанчук, ермак - трус, бывалый и балбес.
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04.10.2021 03:10
+18
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04.10.2021 03:04
+15
Жирный ублюдок
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04.10.2021 02:35
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Ну чого, он на задньому плані Стефанчук пальцем у скроні крутить
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04.10.2021 02:43 Відповісти
Докрутиться, что это фото покажут наркоману Бубочци, и Стефанчук пойдет вслед за Гончаруком, что когда-то тоже опрометчиво оценил экономические знания Величайшего без должного пиетета.
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04.10.2021 02:46 Відповісти
перевір локацію свого даху...
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04.10.2021 02:54 Відповісти
Жирный ублюдок
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04.10.2021 02:35 Відповісти
В рясу МП вдягнути- свій стопроцент!) .
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04.10.2021 02:58 Відповісти
Великому хряку - велике корито!
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04.10.2021 07:13 Відповісти


"Тому що нам треба". Стефанчук обіцяє "слугам" постійні Трускавці
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04.10.2021 02:36 Відповісти
сокамернык зеЛи вместе я ермкам и тищенко
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04.10.2021 02:55 Відповісти
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04.10.2021 03:04 Відповісти
Всё будет хорошо
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04.10.2021 03:06 Відповісти
Но не тебе
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04.10.2021 09:34 Відповісти
Отэто будет троица: зеля, стефанчук, ермак - трус, бывалый и балбес.
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04.10.2021 03:10 Відповісти
Наконец то дороги начали строить ,мосты,аэропорты . Страна преображается
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04.10.2021 03:11 Відповісти
Ти реально дебіл чи тобі все одно що за бабкі постити?
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04.10.2021 03:12 Відповісти
Почему если мнение других людей не совпадает с вашим,то это сразу за бабкі?
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04.10.2021 03:27 Відповісти
Если ты умственно неполноценный и не видишь связь "преступление -> тюрьма" то и проведешь её там всю жизнь, как слуги после следующих президенских выборов.
А если хоть чуть мозгов есть,(в чем я очень сильно сомненаюсь) то перестанешь сосать у наркомана - это и будет лучшее исправление.
Тебя же весь форум Цензора дебилом считает.
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04.10.2021 04:08 Відповісти
плохо что вы не видите окружающий вас мир
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04.10.2021 06:58 Відповісти
Потому, что в теме о назначении Спикера ВР постить комент о "светлом будущем" со строительством дорог, может только или полный ТЫПИЛ или продажный ТРОЛЬ!
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04.10.2021 08:02 Відповісти
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04.10.2021 05:33 Відповісти
А что там у него на морде белые капельки? Писюна смоктав?!
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04.10.2021 07:25 Відповісти
Эта фотка после встречи с Путлером.
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04.10.2021 08:32 Відповісти
Жадібність фраєра губить!

ЗЕ став, чи і був завжди - крохобором...

Бо як по іншому пояснити, що "отримавши в "подарунок від Коломойського 40 млн.дол... "не зміг" достойно забезпечити утримання власних батьків?

А йому "знадобилося" ще й призначати батькові довічну стипендію за рахунок бюджету... чи створювати якийсь фонд про "безмежність" - щоб утримувати власну дружину... !?!?

Вірно підмічено, що фраєра губить жадібність!






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04.10.2021 11:28 Відповісти
Це піпець, панове. Призначать на посаду голови ВР хворого на голову недоумка. Адже в нього постійно на мармизі відбуваються нервові тіки, особливо під час розмови. Подивіться будь-яке інтервью цього варіята!
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04.10.2021 03:40 Відповісти
Исключительно недоумков и кретинов отбирают!
Дискредитация украинской нации на мировой арене.
Кому это выгодно?
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04.10.2021 05:26 Відповісти
Крипторептилоид по заданию кагала продвигает эвтаназию.
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04.10.2021 03:41 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/vert_fut/2015/11/151118_vert_fut_what_the_face_betrays_about_you_vp
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04.10.2021 08:23 Відповісти
В зоопарк хіба що цього "коливана".
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04.10.2021 04:39 Відповісти
На Грозном, на Чечне, кадыровцы поюзали мокшанских фанов Спартака) могут повторить хозяева москвабада.
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04.10.2021 04:48 Відповісти
вместе зашли в клозет?) Откуда узнали про курево. Скорее всего на московии все ненавидят русню )))
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04.10.2021 04:49 Відповісти
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04.10.2021 04:51 Відповісти
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04.10.2021 06:19 Відповісти
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04.10.2021 06:31 Відповісти
Этот хряк арендовал жилье у своей тёщи и получал компенсации за проживание !
Способный мальчик.......
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04.10.2021 07:01 Відповісти
Як стане спікером, то ці "здібності" можуть розкритися ще в більшій мірі.
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04.10.2021 07:11 Відповісти
С такой репой только содержателем борделя работать,а Арахамии валютным кидалой.
В общем после Разумккова опять парламент будет работать не по регламенту и закону а по понятиям.
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04.10.2021 07:16 Відповісти
Да......
Ничё он себе такую корабельную соснищу отожрал!
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04.10.2021 07:22 Відповісти
Первое лицо государства - офшорный уклонист от налогов, второе - аферист на аренде. Третье - служка Ахметова. И т.д.
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04.10.2021 07:31 Відповісти
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04.10.2021 07:45 Відповісти
Да.......
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04.10.2021 07:50 Відповісти
Свин-спикер
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04.10.2021 07:58 Відповісти
Гидота.
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04.10.2021 08:09 Відповісти
Стефанчук і "ждун" близнюки -брати. Немає в нього харизми, якийсь "мішок-сидір" по формі тіла схожий на гарбуз, з лайном всередині і м'ясистими губами.

Наше обличчя - привабливе або ні - це не лише частина зовнішності, за якою нас зазвичай впізнають. Як виявив кореспондент BBC Future, форма, розмір і навіть колір обличчя несе важливу інформацію про характер, здоров'я та сексуальність людини.

Ви напевно думаєте, що великі філософи минулого намагались проникнути в глибини нашої душі. Втім, стародавні грецькі мислителі надавали значну увагу й зовнішності людини. Аристотель і його послідовники склали низку ознак, за якими можна було визначити, як зовнішність відображає дух людини.

"М'яке волосся свідчить про боягузтво, а грубе - про мужність", - вважали греки. Ознакою нахабства, зазначається в трактаті, безперечно є "світлі, широко відкриті очі з важкими, трохи запаленими повіками", а широкий ніс свідчить про лінивий характер, як у худоби.

Власникам чуттєвих м'ясистих губ пощастило трохи більше. На думку філософів, вони просто дурні, "як осли", у той час як тонкі вуста - є ознакою гордості, як у левів.
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04.10.2021 08:18 Відповісти
А він влізе у крісло спікера ? Чи спеціальне виготовлять ?
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04.10.2021 08:56 Відповісти
Хороший выбор, всех баб в ВР передавит.
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04.10.2021 09:16 Відповісти
От всех умных и грамотных избавляются.. Не осилил Зеленский, не смог.
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04.10.2021 09:31 Відповісти
Значить якщо Президент здає ворогу інтереси України аба порушує Закони, то треба мовчати, бо він привів тебе в Парламент і настановив Головою ВР!
Абсолютно дебільна логіка!
Україна понад усе, повинно бути в пріоритеті!
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04.10.2021 09:35 Відповісти
стефанчук - голова вр, бабада - заступник... Потрібно місце де вони будуть сидіти швелерами укріплювати.
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04.10.2021 09:58 Відповісти
Я вижу замену спикера как этап шоу для раскрутки Разумкова.
Беня не собирается на следующие выборы отправлять Зеленского. Зеленский был удобным вариантом на 2019 год. Сериал и т.п. Он отиграет свою роль до новых выборов.
Следующим он видит Разумкова. Разумкова готовили в политику от его рождения, тогда как Зе в ней случайный.
Контраст между Разумковым и Стефанчуком, тоже сиграет свою роль для того, чтобы избиратели полюбили Разумкова. Технологии, чтобы водить за нос избирателей.
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04.10.2021 10:42 Відповісти
Разумков по сути практически ничем не отличается от остальной зеленой плесени. Он бессовестно активно помог им прийти к власти. Он до последнего времени во всем главном голосовал как и они, во вред стране.
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04.10.2021 10:51 Відповісти
Как бы там ни было, настоящие патриоты обязаны добиться, чтобы со следующих выборов, на длительное время, выборы были каждый год. Чтобы те кто обманул не засиживались по 5 лет.
Наш народ имеет особенность, что его легко обмануть на выборах, но зато он в течении года прекрасно понимает если к власти попали негодяи, обманщики. Поэтому выборы каждый год приведут к быстрому изменению на лучших.
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04.10.2021 11:07 Відповісти
Конечно, выборы каждый год это недостаточная мера. Еще необходимо ликвидировать огромный, несколькомиллионный залог на выборах президента, через который происходит абсурдная скупка мест в бюллетенях ставленниками олигархии. Оптимально - это перейти на аналог польской демократической системы выборов президента.
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04.10.2021 11:40 Відповісти
Откуда, из какого ломбарда этот красавчик выпрыгнул? Готовили его в политику! Так пусть бы закончил в США, Великобритании хотя бы их всемирно известные ВУЗы с отличием, воевал против кацев с 2014 года вместе с Сеней Лобобронебойным, или побил на ринге самих Уилл Смита, Л. Льюиса, Кличко - старшего хотя бы! А из мировых спортсменов так легко и политиком стать! Но, не было этого!
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04.10.2021 10:58 Відповісти
Увесист и могуч! Ломбардов не имеет! Страна наша при нем сильней зазеле неет!
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04.10.2021 10:44 Відповісти
це напевно така карма в українців! Вони ж їдять свиняче сало (в стереотипах), тому і головою ВРУ буде СВИНЯ!!! ХААХХАХААХ
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04.10.2021 12:20 Відповісти
 
 