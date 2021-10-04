Стефанчук - основний кандидат на пост спікера ВР, - "слуга народу" Кравчук

Руслан Стефанчук може посісти місце голови Верховної Ради після відставки Дмитра Разумкова.

Про це розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24" нардепка з фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас відбулося тривале засідання фракції в Трускавці. Ми мали абсолютно відверту нормальну роботу, розмову. У нас немає жодного розколу у фракції з приводу цього питання. Дійсно, це рішення досить важке (щодо Разумкова. - Ред.). Ідеться про внутрішньофракційний конфлікт, це саме політичний вимір нашої фракції зараз делегувати іншій людині посаду голови парламенту. У нас зараз основний кандидат - це Руслан Стефанчук", - сказала вона.

За словами Кравчук, відставка Разумкова вже є очевидною.

"В чому основна різниця. Володимир Зеленський без Дмитра Разумкова став би президентом. А Разумков без президента не став би головою парламенту. Ми в тому самому Трускавці два роки тому делегували різних людей на різні посади, зокрема на голову Верховної Ради. І наше завдання - виконувати програму президента, програму партії, бо ми з нею прийшли. Чи піде Разумков в опозицію? Я не впевнена, що він перетвориться на умовно Гео Лероса, який критикує все, що пов’язано з президентом. Але щоб зрозуміти, чи піде Разумков, після очевидного голосування за відставку, на мою думку, це очевидно відбудеться - треба розуміти, яка буде його позиція і на якій програмі він базується", - сказала вона.

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Нагадаємо, 30 вересня Арахамія запросив у Раді підписні листи за відставку Разумкова з поста спікера.

На з'їзді "Слуги народу" в Трускавці ухвалено рішення, що процедура відкликання з посади Разумкова розпочнеться 4 жовтня.

Разумков був першим номером у партійному списку партії "Слуга народу" на парламентських виборах у 2019 році.