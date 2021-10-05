Разумков про роботу Стефанчука: Знати регламент і виконувати його - різні речі
Перший віцеспікер ВР Руслан Стефанчук допустив грубе порушення регламенту під час голосування за законопроєкт щодо олігархів.
Про це сьогодні на брифінгу заявив спікер ВР Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо першого віцеспікера. Були різні моменти. Для мене показовими були грубі порушення під час голосування за законопроєкт про олігархів", - зазначив Разумков.
"Я думаю, він знає регламент, але знати і виконувати - це різні речі", - додав він.
Топ коментарі
+6 Фродо Странник
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+6 Ptyburdukov
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+4 Freken
показати весь коментар05.10.2021 13:56
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- Узнаю, узнаю брата Колю! лепетал Балаганов.(с)
https://defence-line.org/2021/10/apshornye-istorii-chast-1/
ибо возможно будут бить. и не особо ногами.
При всех недостатках Розумкова, он хотя бы делал вид законности принятия законов. Эта проститутка стефанчук будет действовать по беспределу. И плевать, что потом будут обжалывания в судах, они будут кричать "Порох/Юля нам в штаны срет. Вот какие они плохие"
Год взад кричал шо Разумков - злой.
А вот сейчас - тонко сваливает, типо я не делал ничего табуированного, это все они(и тут взгляды - на этого... ну, зарослый тот кто, "безтабушник"))
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О. Бендер
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Регламент Верховної Ради України
Стаття 76. Відкликання Верховною Радою Голови Верховної Ради України з посади
4. Рішення про включення до порядку денного сесії Верховної Ради питання про відкликання з посади Голови Верховної Ради України приймається на пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції. Одночасно Верховна Рада дає доручення Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради в поточному році.
Стаття 77. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади
1. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади за рішенням більшості народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради включається до порядку денного сесії Верховної Ради у визначений нею день, але не пізніш як на десятий день після включення цього питання до порядку денного сесії.
Верховная Рада решает когда голосовать!
НЕ позже 10-ти дней! А значит в любой день, в течении 10 дней "після включення цього питання до порядку денного сесії".