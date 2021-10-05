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ВР (14832) Разумков Дмитро (1526) Стефанчук Руслан (739) Закон про олігархів (149)

Разумков про роботу Стефанчука: Знати регламент і виконувати його - різні речі

Разумков про роботу Стефанчука: Знати регламент і виконувати його - різні речі

Перший віцеспікер ВР Руслан Стефанчук допустив грубе порушення регламенту під час голосування за законопроєкт щодо олігархів.

Про це сьогодні на брифінгу заявив спікер ВР Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо першого віцеспікера. Були різні моменти. Для мене показовими були грубі порушення під час голосування за законопроєкт про олігархів", - зазначив Разумков.

"Я думаю, він знає регламент, але знати і виконувати - це різні речі", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук - основний кандидат на пост спікера ВР, - "слуга народу" Кравчук

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Топ коментарі
+6
Карманный гамадрил Банковой!
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05.10.2021 13:50
+6
- Узнаешь, узнаешь брата Колю? - воскликнул Бендер,
- Узнаю, узнаю брата Колю! лепетал Балаганов.(с)
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05.10.2021 13:54
+4
Бегемот Носорогович Жиропузов.
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05.10.2021 13:56
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Карманный гамадрил Банковой!
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05.10.2021 13:50 Відповісти
- Узнаешь, узнаешь брата Колю? - воскликнул Бендер,
- Узнаю, узнаю брата Колю! лепетал Балаганов.(с)
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05.10.2021 13:54 Відповісти
Кто-нибудь, поясните: с чего это партия галабаротьки взъелась на Разумкова ? Чего они не поделили там ?
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05.10.2021 13:51 Відповісти
шухер!
https://defence-line.org/2021/10/apshornye-istorii-chast-1/
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05.10.2021 13:54 Відповісти
Да хрен с ними. У вас ответ на мой вопрос есть ?
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05.10.2021 13:56 Відповісти
так бо у него "чуйка"(надо валить).
ибо возможно будут бить. и не особо ногами.
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05.10.2021 13:58 Відповісти
Зерро "Хочет быть владычитцей морскою". Для этого надо на место Головы ВР посадить такого же беспредельщика как и он сам.

При всех недостатках Розумкова, он хотя бы делал вид законности принятия законов. Эта проститутка стефанчук будет действовать по беспределу. И плевать, что потом будут обжалывания в судах, они будут кричать "Порох/Юля нам в штаны срет. Вот какие они плохие"
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05.10.2021 14:28 Відповісти
бубочка угледів в Разумкові конкурента, а йому потрібні тільки холуї
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05.10.2021 14:52 Відповісти
Понятно, спасибо. Мне казалось что какие-то разборки между различными ФПГ.
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05.10.2021 23:47 Відповісти
Лещенко не прав?
Год взад кричал шо Разумков - злой.
А вот сейчас - тонко сваливает, типо я не делал ничего табуированного, это все они(и тут взгляды - на этого... ну, зарослый тот кто, "безтабушник"))
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05.10.2021 13:53 Відповісти


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1 тыс. просмотров
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05.10.2021 13:54 Відповісти
ну так знати, що живучи у тьощі, не можна подавати на компенсацію - одне. а притримуватися цього правила - зовсім інше. іспит здано, може займати посаду спікера ради.
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05.10.2021 13:55 Відповісти
А то. Не даремно у 2020 боров став аж академіком.
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05.10.2021 14:05 Відповісти
Бегемот Носорогович Жиропузов.
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05.10.2021 13:56 Відповісти
Отак и появляются Курехяны(леросы)....
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05.10.2021 14:07 Відповісти
А что вы еще ожидали от ЗЕскотов, тем более от самого Колывана?
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05.10.2021 14:07 Відповісти
Прихлебатели у корыта олигархов, обозлились на Стефанчука по их указаниям.
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05.10.2021 14:24 Відповісти
На цензоре нормальных людей не осталось.
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05.10.2021 14:26 Відповісти
Я, я здесь, я остался. А в прочем Вы правы, это стойло за сывочолым.
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05.10.2021 14:36 Відповісти
Регламент ВР '' перед голосованием, каждый депутат должен проплясать с бубном вокруг трибуны...''. Г-ин Разумков, а в чем собственно нарушение, может и Вы не знаете, но уверены?
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05.10.2021 14:34 Відповісти
Уголовный кодекс нужно чтить!
О. Бендер
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05.10.2021 16:14 Відповісти
Разумков лжот!!! Как и с голосованием по своей отставке.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Регламент Верховної Ради України

Стаття 76. Відкликання Верховною Радою Голови Верховної Ради України з посади

4. Рішення про включення до порядку денного сесії Верховної Ради питання про відкликання з посади Голови Верховної Ради України приймається на пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції. Одночасно Верховна Рада дає доручення Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради в поточному році.

Стаття 77. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади
1. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади за рішенням більшості народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради включається до порядку денного сесії Верховної Ради у визначений нею день, але не пізніш як на десятий день після включення цього питання до порядку денного сесії.

Верховная Рада решает когда голосовать!
НЕ позже 10-ти дней! А значит в любой день, в течении 10 дней "після включення цього питання до порядку денного сесії".
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05.10.2021 16:38 Відповісти
Стефанчук это Колыван с мультфильма три богатыря люди присмотритесь . И такая же гн...да!
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05.10.2021 18:59 Відповісти
 
 