Израиль - наш большой друг и партнер на Ближнем Востоке. Украина ждет ваших инвесторов, - Зеленский

Украина и Израиль имеют огромный потенциал для увеличения двухстороннего сотрудничества.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил сегодня на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина благодарна Израилю за принципиальную позицию по суверенитету и территориальной целостности нашей страны. Рассчитываем, что эта позиция будет сохраняться в дальнейшем, особенно в ООН...Израиль является нашим большим другом и партнером на Ближнем Востоке. Потенциал нашего сотрудничества не исчерпан", - отметил глава государства.

"Украина ждет израильских инвесторов, а правительство и я лично гарантируем защиту всех их инвестиций. Кроме того, Украина заинтересована в изучении и использовании значительного опыта Израиля в сфере инноваций", - обратился он к израильскому коллеге.

По его словам, израильские компании могут использовать колоссальный потенциал Украины, как нового технологического европейского хаба.

В свою очередь президент Израиля Герцог пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Израиль.

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