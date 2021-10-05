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Зеленский (19056) Израиль (1851)

Израиль - наш большой друг и партнер на Ближнем Востоке. Украина ждет ваших инвесторов, - Зеленский

Израиль - наш большой друг и партнер на Ближнем Востоке. Украина ждет ваших инвесторов, - Зеленский

Украина и Израиль имеют огромный потенциал для увеличения двухстороннего сотрудничества.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил сегодня на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина благодарна Израилю за принципиальную позицию по суверенитету и территориальной целостности нашей страны. Рассчитываем, что эта позиция будет сохраняться в дальнейшем, особенно в ООН...Израиль является нашим большим другом и партнером на Ближнем Востоке. Потенциал нашего сотрудничества не исчерпан", - отметил глава государства.

"Украина ждет израильских инвесторов, а правительство и я лично гарантируем защиту всех их инвестиций. Кроме того, Украина заинтересована в изучении и использовании значительного опыта Израиля в сфере инноваций", - обратился он к израильскому коллеге.

По его словам, израильские компании могут использовать колоссальный потенциал Украины, как нового технологического европейского хаба.

В свою очередь президент Израиля Герцог пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Израиль. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский во вторник встретится с президентом Израиля Герцогом

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Топ комментарии
+14
Пошёл ты *****, говно зелёное, со своими пархатыми друзьями.
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05.10.2021 15:15
+10
Израиль и инвестиции - слова антонимы. они только вытянуть из старны могут, судя по вам.
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05.10.2021 15:14
+9
Израиль - наш большой друг ,- Зеленский. Доказательства тому по извращённой логике Зеленского: Украинские пограничники сбили российский беспилотник "Застава", он же израильский "Bird Eye 400″, стоимостью в $2 миллиона/ Россия продолжит сборку израильских беспилотников еще 10 лет ./ Наемники РФ сбросили с беспилотника гранату над позициями ВСУ, ранен один воин. /Россия разместила в оккупированном Крыму эскадрилью разведывательных беспилотников "Форпост"- копия израильского Searcher MkII, собираемого на Уральском заводе из импортных комплектующих./ Израильские наёмники, воюющие с ВСУ на стороне террористов ДНР.
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05.10.2021 16:01
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Израиль и инвестиции - слова антонимы. они только вытянуть из старны могут, судя по вам.
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05.10.2021 15:14 Ответить
+ 100
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05.10.2021 15:33 Ответить
Пошёл ты *****, говно зелёное, со своими пархатыми друзьями.
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05.10.2021 15:15 Ответить
Шо уже в израИле на данный момент не хватает: хавчика (яйца уже будут по 60+?), древесины, металлолома? Чего? Чего это говно пейсатое припёрлось сюда "сотрудничать" за безценоК?
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05.10.2021 15:32 Ответить
Чи землю нашу Українську приїхав нашу торгувати за свої 33 жидівських шекеля?
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05.10.2021 15:41 Ответить
Україна чекає на ваших інвесторів, бо вже нічого красти
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05.10.2021 15:15 Ответить
Подивилися інветори на українські суди і сказали: танунах, краще в Азербайджан чи Сирію вкластися.
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05.10.2021 15:17 Ответить
ты еще и Жидовии нас слить пытаешься... падла?
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05.10.2021 15:20 Ответить
Ждем ваших денег....но при этом его бабло и его подельников в офшорах! и как же сюда придут иностранцы , если сам президент не хранит деньги в Украине?!
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05.10.2021 15:21 Ответить
Герцог крутая фамилия преза
Из википедии , фамилия Герцог относится к так называемым «патронимическим» еврейским фамилиям, которые были образованы от мужских личных имен. Как правило, таким именем служило имя отца или реже - деда. По звучанию подобной фамилии обычно достаточно легко определить, как именно звали родоначальника данной семьи (то есть - первого носителя этой фамилии) в момент присвоения евреям фамилий.

По этой версии, фамилия Герцог происходит от немецкого имени Герцог, которое редко использовалось евреями, начиная с 13-го века.

Имя Герцог в переводе означает «видящее сердце». Вставить готовый кусок
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05.10.2021 15:22 Ответить
Зеля, ты опять обкурился? Или ты думаешь что твоя бородатая бабушка все порешает за Украину? Она даже за тебя ничего решать не будет. И чем больше ты держишь ее в курсе твоих дел тем легче ей будет на показаниях против твоих дебильных действий попробовать получить хоть какой-то иммунитет от американского суда...
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05.10.2021 15:23 Ответить
у нас уже одна "инвестиция" есть в виде зеленого укурка, сами вот теперь думаем, кому б эту "инвестицию" сбагрить ...
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05.10.2021 15:23 Ответить
Израиль - мой большой друг и партнер на Ближнем Востоке. Я жду деньги ваших инвесторов, - Зеленский Источник: https://censor.net/ru/n3292224
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05.10.2021 15:25 Ответить
поки в Україні "інвестори" ахмєтов, бєня, пінчук, хвірташ будь який інший інвестор в кращому випадку заробить геморой.
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05.10.2021 15:26 Ответить
А шо, эти "партнёры" Голодомор уже признали ГЕНОЦИДОМ УКРАИНСКОГО НАРОДА Енохами, Редесома, Кальценсонами, Каминскими, и прочими советскими деятелями?
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05.10.2021 15:27 Ответить
В Европе 65 стран, из которых только 7 признали Голодомор Геноцидом украинского народа, около, 1% .....
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05.10.2021 17:39 Ответить
Около 4,5%.
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05.10.2021 20:07 Ответить
...гусь свинье не товарищ...
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05.10.2021 15:28 Ответить
вложение в шапито 95 очень выгодно, ваши денежки будут надёжно сохранены на наших панамских счетах, за проценты не переживайте, украинцы очень порядочны они всё вернут с жирным генделем, ну а мы почти на чумаданах, ситуация у нас напряженная, зелебобики начали приходить в себя после моих сказок и видосиков, мне страшно,, я увеличил охрану и скорая помощь всегда теперь со мной.
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05.10.2021 15:30 Ответить
Эстония уже "получает" инвестиции в Украине.....
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05.10.2021 15:33 Ответить
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05.10.2021 15:36 Ответить
Гукають гукають ау де ви інвестори а цей інветр за чим приіхав в Украіну вони так просто не приіджають землю бабло що забажаєте
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05.10.2021 15:39 Ответить
Зеля, в Израиле всЕ - евреи, в отличие от "73%ной Украины", кого ты там хочешь налюбить? есть там и интернет и свободные СМИ, а не пинчуково-ахмето-фирташные легкодоступные официантки..
не смеши людей, найвэлычнише, а то уже плакать хочется, наблюдая за твоими зебильными успехами по разведению лохов-жлобов..- корабль-то один и крысы уже начинают бежать, а спасать, как всегда, будет снова агрессивное меньшинство..(
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05.10.2021 16:01 Ответить
... активна більшість ...
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05.10.2021 18:47 Ответить
Израиль - наш большой друг ,- Зеленский. Доказательства тому по извращённой логике Зеленского: Украинские пограничники сбили российский беспилотник "Застава", он же израильский "Bird Eye 400″, стоимостью в $2 миллиона/ Россия продолжит сборку израильских беспилотников еще 10 лет ./ Наемники РФ сбросили с беспилотника гранату над позициями ВСУ, ранен один воин. /Россия разместила в оккупированном Крыму эскадрилью разведывательных беспилотников "Форпост"- копия израильского Searcher MkII, собираемого на Уральском заводе из импортных комплектующих./ Израильские наёмники, воюющие с ВСУ на стороне террористов ДНР.
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05.10.2021 16:01 Ответить
Своєю чергою президент Ізраїлю Герцог запросив Зеленського відвідати з офіційним візитом Ізраїль. Джерело:

Головний Зе!Бень Всесвіту, надіється, що цього разу ізраїльтяни визнають його вірно обрізаним? Скажіть цьому гіганту росту та розумових здібностей, що таких тупих zhидів як народила мама Ріма- не буває...
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05.10.2021 16:13 Ответить
Та знаємо, що ваш великий друг і навіть брат.
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05.10.2021 16:17 Ответить
А в чем конкретно он ВАШ большой друг и партнер ? Беню прятал от кровавого бариги ?
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05.10.2021 16:27 Ответить
Новые землевладельцы пожаловали к нам.. Инвесторы мля...
Мазлтов!
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05.10.2021 16:30 Ответить
Какие мля инвесторы???!!!

В Израиле на Коломойского уголовное дело заведено, а в Украине Коломойский имеет ЗЕ и СН, как хочет. ЗЕ отмывает криминальные деньги Коломойского, а правоохранительные органы крышуют всю эту коррупционную и воровскую лавочку.

При таких раскладах деловые люди со своим баблом не расстаются. А уж израильтян очень трудно назвать лохами.
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05.10.2021 16:44 Ответить
алоизович прийди
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05.10.2021 16:45 Ответить
Скупівля наших земель і нова земля обітована в Украіні- ось що цікавить керівників Ізраілю . Тимчасом Зе/Єрмак і Ко працюють над новим законом про подвійне громадянство, що надасть можливість це здійснити в масових маштабах.,Те що Зе проштовхне цей закон не сумнівайтесь.І вже зараз можна відкрити фірми в Уукраіні з украінськими підстаними лицями і скуповувати цілі області- ось це інвестиціі які впроваджує Зе і на яких збагатиться " 95 квартал". І обіцяний нам референдум і наше рішення на ньому не зашкодить віддати землю іноземцям
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05.10.2021 17:35 Ответить
При Советах, Украина была самая антисемитская республика .... прошло 30 лет Независимости, судя по комментам,, мало что изменилось ...
Такие, антисемитские комменты, помощники Президентов и Премьеров США, Франции, Германии ... показывают своим боссам , где действуют законы против антисемитизма.
Возможно, поэтому Украина - самая бедная страна Европы, в которую ведущие страны мира, не стремятся вливать средства ....
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05.10.2021 17:52 Ответить
Хм ... У нас діють проукраїнські закони ?? Із великим скрипом ... Через кров і втрачене здоров*я ...
През - єврей. Майже усе його оточення - євреї. Що Вам ще треба ?? Які докази ??
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05.10.2021 18:52 Ответить
Изя, а что такое антисимтизм? Енто Сарочка, отношение к нам без должного восхищения.
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06.10.2021 09:13 Ответить
стара калоша застала статистику срср?
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06.10.2021 09:15 Ответить
бабка на двое сказала Вопрос риторический в свете непризнания голодомора
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05.10.2021 18:16 Ответить
а премьер...там еще презик есть..
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05.10.2021 20:16 Ответить
В Укрексім банку вже один такий інвестор бігав… і в привату.. і все опзж іх інвестори..
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05.10.2021 20:57 Ответить
Не наш, а ваш.
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05.10.2021 21:13 Ответить
 
 