Израиль - наш большой друг и партнер на Ближнем Востоке. Украина ждет ваших инвесторов, - Зеленский
Украина и Израиль имеют огромный потенциал для увеличения двухстороннего сотрудничества.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил сегодня на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина благодарна Израилю за принципиальную позицию по суверенитету и территориальной целостности нашей страны. Рассчитываем, что эта позиция будет сохраняться в дальнейшем, особенно в ООН...Израиль является нашим большим другом и партнером на Ближнем Востоке. Потенциал нашего сотрудничества не исчерпан", - отметил глава государства.
"Украина ждет израильских инвесторов, а правительство и я лично гарантируем защиту всех их инвестиций. Кроме того, Украина заинтересована в изучении и использовании значительного опыта Израиля в сфере инноваций", - обратился он к израильскому коллеге.
По его словам, израильские компании могут использовать колоссальный потенциал Украины, как нового технологического европейского хаба.
В свою очередь президент Израиля Герцог пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Израиль.
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Из википедии , фамилия Герцог относится к так называемым «патронимическим» еврейским фамилиям, которые были образованы от мужских личных имен. Как правило, таким именем служило имя отца или реже - деда. По звучанию подобной фамилии обычно достаточно легко определить, как именно звали родоначальника данной семьи (то есть - первого носителя этой фамилии) в момент присвоения евреям фамилий.
По этой версии, фамилия Герцог происходит от немецкого имени Герцог, которое редко использовалось евреями, начиная с 13-го века.
Имя Герцог в переводе означает «видящее сердце». Вставить готовый кусок
не смеши людей, найвэлычнише, а то уже плакать хочется, наблюдая за твоими зебильными успехами по разведению лохов-жлобов..- корабль-то один и крысы уже начинают бежать, а спасать, как всегда, будет снова агрессивное меньшинство..(
Головний Зе!Бень Всесвіту, надіється, що цього разу ізраїльтяни визнають його вірно обрізаним? Скажіть цьому гіганту росту та розумових здібностей, що таких тупих zhидів як народила мама Ріма- не буває...
Мазлтов!
В Израиле на Коломойского уголовное дело заведено, а в Украине Коломойский имеет ЗЕ и СН, как хочет. ЗЕ отмывает криминальные деньги Коломойского, а правоохранительные органы крышуют всю эту коррупционную и воровскую лавочку.
При таких раскладах деловые люди со своим баблом не расстаются. А уж израильтян очень трудно назвать лохами.
Такие, антисемитские комменты, помощники Президентов и Премьеров США, Франции, Германии ... показывают своим боссам , где действуют законы против антисемитизма.
Возможно, поэтому Украина - самая бедная страна Европы, в которую ведущие страны мира, не стремятся вливать средства ....
През - єврей. Майже усе його оточення - євреї. Що Вам ще треба ?? Які докази ??