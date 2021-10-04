Зеленский во вторник встретится с президентом Израиля Герцогом

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 5 октября, проведет встречу со своим израильским коллегой Ицхаком Герцогом, который будет находиться в Украине с официальным визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Официальная церемония встречи начнется в 13:00 в Мариинском дворце. Аккредитованные представители СМИ приглашаются с 12:00.

В 14:45 ожидаются заявления глав государств по итогам встречи, аккредитованные представители СМИ приглашаются с 13:45.

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Также сообщается, что в связи с ограничениями, установленными с целью предотвращения распространения на территории Украины COVID-19, в мероприятиях смогут принять участие 50 представителей средств массовой информации.

Мероприятия будут транслироваться онлайн в соцсетях, на официальных страницах Офиса президента.

Сигнал трансляции будет доступен по ссылке: rtmp://strm.apu.gov.ua:1936/live/tv