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Зеленский во вторник встретится с президентом Израиля Герцогом

Зеленский во вторник встретится с президентом Израиля Герцогом

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 5 октября, проведет встречу со своим израильским коллегой Ицхаком Герцогом, который будет находиться в Украине с официальным визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Официальная церемония встречи начнется в 13:00 в Мариинском дворце. Аккредитованные представители СМИ приглашаются с 12:00.

В 14:45 ожидаются заявления глав государств по итогам встречи, аккредитованные представители СМИ приглашаются с 13:45.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Израиля Герцог посетит Украину 5-7 октября

Также сообщается, что в связи с ограничениями, установленными с целью предотвращения распространения на территории Украины COVID-19, в мероприятиях смогут принять участие 50 представителей средств массовой информации. 

Мероприятия будут транслироваться онлайн в соцсетях, на официальных страницах Офиса президента.

Сигнал трансляции будет доступен по ссылке: rtmp://strm.apu.gov.ua:1936/live/tv

Зеленский Владимир (20348) Израиль (1923) переговоры (4936) Герцог Ицхак (13)


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Топ комментарии
+8
...будет искать киббуц поукромней для себя и своей семейки?
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04.10.2021 14:37
+5
ЗЕчмо с герцогиней. Хоть бы не перепутал, а то назовёт - графиней
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04.10.2021 14:44
+5
Безмозглая безуглая через 10 лет
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04.10.2021 14:47
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Как складненько,в свете последних новостей ))))
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04.10.2021 14:37 Ответить
...будет искать киббуц поукромней для себя и своей семейки?
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04.10.2021 14:37 Ответить
Молодец! Продвигает Украину на международной арене
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04.10.2021 14:37 Ответить
изыди, сатана)
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04.10.2021 14:41 Ответить
Петрович канает в спам
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04.10.2021 14:53 Ответить
И почему,? Это работа президента. Меня интересует, какая ты бл................., что решает, кого в спам, а кого нет. Шо? Само больше выпиваешь или , ну, просто слабенькый. Я тут просто оттягиваюсь, а ты ? Неужели патриот?
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04.10.2021 15:08 Ответить
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04.10.2021 14:40 Ответить
ЗЕчмо с герцогиней. Хоть бы не перепутал, а то назовёт - графиней
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04.10.2021 14:44 Ответить
Безмозглая безуглая через 10 лет
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04.10.2021 14:47 Ответить
Прости, но дурак, к чему такое сравнение, выставь фото своей, тогда сравним.
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04.10.2021 15:14 Ответить
евреи хорошо задумались после попадания во власть Зеленского потому что утратить навсегда Украину для них это даже больше чем вдруг утратился Израиль...
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04.10.2021 15:32 Ответить
ЗЕчмо будет встречаться с Герцогом Израиля. А столица герцогства Иерусалим
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04.10.2021 14:42 Ответить
свой к своему за нашим
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04.10.2021 14:43 Ответить
Говно во вторник встретится с Герцогом
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04.10.2021 14:45 Ответить
біжи, клован, біжи ))))))
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04.10.2021 14:47 Ответить
Зеленский признался что это он крот в Администрации Президента Украины но его почему то никто не арестовывает за Измену Родине.
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04.10.2021 14:47 Ответить
Место нужно готовить заранее. Так проще смыться.
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04.10.2021 14:50 Ответить
Его место возле параши!
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04.10.2021 14:52 Ответить
Он сейчас обиделся на вас.
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04.10.2021 14:53 Ответить
На обиженых мацу кладут
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04.10.2021 14:55 Ответить
Обиженный клоун вещь страшная.
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04.10.2021 14:56 Ответить
єщьо нєсмєшнєє шутіть станєт!
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04.10.2021 15:33 Ответить
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04.10.2021 14:51 Ответить
Мазл тов!
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04.10.2021 14:53 Ответить
Два ж##а будут о благе Украины говорить.Смешно.А вот когда Израиль признает голодомор в Украине?
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04.10.2021 15:00 Ответить
Два ж##а будут о благе Украины говорить.Смешно.А вот когда Израиль признает голодомор в Украине?
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04.10.2021 15:01 Ответить
Два ж##а будут о благе Украины говорить.Смешно.А вот когда Израиль признает голодомор в Украине?
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04.10.2021 15:02 Ответить
Два ж##а будут о благе Украины говорить.Смешно.А вот когда Израиль признает голодомор в Украине?
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04.10.2021 15:03 Ответить
дядя Герцог приезжает к Вови,
там, где галстух, там перод
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04.10.2021 15:04 Ответить
Два ж##а будут о благе Украины говорить.Смешно.А вот когда Израиль признает голодомор в Украине?
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04.10.2021 15:05 Ответить
Два ж##а будут о благе Украины говорить.Смешно.А вот когда Израиль признает голодомор в Украине?
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04.10.2021 15:06 Ответить
Нові офшори шукає?
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04.10.2021 15:09 Ответить
С каких пор в Израиле оффшорная зона?
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04.10.2021 16:11 Ответить
В Израиле президент никто и зовут его никак! Это парламентская республика и всё решает кнессет и кабинет министров, реальным главой государства является Премьер-министр, но с дурачком володей видимо он торопиться общаться...
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04.10.2021 16:18 Ответить
а этому наш придурок - куда заглянуть хочет?
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04.10.2021 18:16 Ответить
 
 