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Зеленський у вівторок зустрінеться з президентом Ізраїлю Герцогом

Зеленський у вівторок зустрінеться з президентом Ізраїлю Герцогом

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 5 жовтня, проведе зустріч зі своїм ізраїльським колегою Іцхаком Герцогом, який перебуватиме в Україні з офіційним візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

Офіційна церемонія зустрічі розпочнеться о 13:00 у Маріїнському палаці. Акредитовані представники ЗМІ запрошуються з 12:00.

О 14:45 очікуються заяви глав держав за підсумками зустрічі, акредитовані представники ЗМІ запрошуються з 13:45.

Також читайте: Президент Ізраїлю Герцог відвідає Україну 5-7 жовтня

Також повідомляється, що у зв'язку з обмеженнями, встановленими з метою запобігання поширенню на території України COVID-19, в заходах зможуть взяти участь 50 представників засобів масової інформації.

Заходи транслюватимуться онлайн у соцмережах, на офіційних сторінках Офісу Президента.

Сигнал трансляції буде доступний за посиланням: rtmp://strm.apu.gov.ua:1936/live/tv

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Топ коментарі
+8
...будет искать киббуц поукромней для себя и своей семейки?
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04.10.2021 14:37
+5
ЗЕчмо с герцогиней. Хоть бы не перепутал, а то назовёт - графиней
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04.10.2021 14:44
+5
Безмозглая безуглая через 10 лет
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04.10.2021 14:47
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Как складненько,в свете последних новостей ))))
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04.10.2021 14:37 Відповісти
...будет искать киббуц поукромней для себя и своей семейки?
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04.10.2021 14:37 Відповісти
Молодец! Продвигает Украину на международной арене
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04.10.2021 14:37 Відповісти
изыди, сатана)
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04.10.2021 14:41 Відповісти
Петрович канает в спам
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04.10.2021 14:53 Відповісти
И почему,? Это работа президента. Меня интересует, какая ты бл................., что решает, кого в спам, а кого нет. Шо? Само больше выпиваешь или , ну, просто слабенькый. Я тут просто оттягиваюсь, а ты ? Неужели патриот?
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04.10.2021 15:08 Відповісти
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04.10.2021 14:40 Відповісти
ЗЕчмо с герцогиней. Хоть бы не перепутал, а то назовёт - графиней
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04.10.2021 14:44 Відповісти
Безмозглая безуглая через 10 лет
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04.10.2021 14:47 Відповісти
Прости, но дурак, к чему такое сравнение, выставь фото своей, тогда сравним.
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04.10.2021 15:14 Відповісти
евреи хорошо задумались после попадания во власть Зеленского потому что утратить навсегда Украину для них это даже больше чем вдруг утратился Израиль...
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04.10.2021 15:32 Відповісти
ЗЕчмо будет встречаться с Герцогом Израиля. А столица герцогства Иерусалим
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04.10.2021 14:42 Відповісти
свой к своему за нашим
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04.10.2021 14:43 Відповісти
Говно во вторник встретится с Герцогом
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04.10.2021 14:45 Відповісти
біжи, клован, біжи ))))))
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04.10.2021 14:47 Відповісти
Зеленский признался что это он крот в Администрации Президента Украины но его почему то никто не арестовывает за Измену Родине.
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04.10.2021 14:47 Відповісти
Место нужно готовить заранее. Так проще смыться.
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04.10.2021 14:50 Відповісти
Его место возле параши!
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04.10.2021 14:52 Відповісти
Он сейчас обиделся на вас.
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04.10.2021 14:53 Відповісти
На обиженых мацу кладут
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04.10.2021 14:55 Відповісти
Обиженный клоун вещь страшная.
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04.10.2021 14:56 Відповісти
єщьо нєсмєшнєє шутіть станєт!
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04.10.2021 15:33 Відповісти
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04.10.2021 14:51 Відповісти
Мазл тов!
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04.10.2021 14:53 Відповісти
Два ж##а будут о благе Украины говорить.Смешно.А вот когда Израиль признает голодомор в Украине?
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04.10.2021 15:00 Відповісти
Два ж##а будут о благе Украины говорить.Смешно.А вот когда Израиль признает голодомор в Украине?
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04.10.2021 15:01 Відповісти
Два ж##а будут о благе Украины говорить.Смешно.А вот когда Израиль признает голодомор в Украине?
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04.10.2021 15:02 Відповісти
Два ж##а будут о благе Украины говорить.Смешно.А вот когда Израиль признает голодомор в Украине?
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04.10.2021 15:03 Відповісти
дядя Герцог приезжает к Вови,
там, где галстух, там перод
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04.10.2021 15:04 Відповісти
Два ж##а будут о благе Украины говорить.Смешно.А вот когда Израиль признает голодомор в Украине?
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04.10.2021 15:05 Відповісти
Два ж##а будут о благе Украины говорить.Смешно.А вот когда Израиль признает голодомор в Украине?
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04.10.2021 15:06 Відповісти
Нові офшори шукає?
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04.10.2021 15:09 Відповісти
С каких пор в Израиле оффшорная зона?
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04.10.2021 16:11 Відповісти
В Израиле президент никто и зовут его никак! Это парламентская республика и всё решает кнессет и кабинет министров, реальным главой государства является Премьер-министр, но с дурачком володей видимо он торопиться общаться...
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04.10.2021 16:18 Відповісти
а этому наш придурок - куда заглянуть хочет?
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04.10.2021 18:16 Відповісти
 
 