Столтенберг: Украина и Грузия вступят в НАТО "не завтра"
Украина и Грузия присоединятся НАТО, но это не вопрос завтрашнего дня. Пока же альянсу следует наращивать поддержку в адрес Киева и Тбилиси.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я думаю, очевидно, что это не случится завтра, но они присоединятся. Поэтому мое послание союзникам по НАТО, и то, о чем мы говорили вчера с президентом США Джо Байденом, следующее: нам нужно наращивать усилия и сделать больше для этих стран, желающих вступить (в НАТО. - Ред.)", - сказал он на онлайн-мероприятии, организованном Брукингским институтом и Джорджтаунским университетом.
Генсек НАТО пояснил, что Украина и Грузия должны получать от НАТО больше поддержки и обучения, им нужно помогать в проведении реформ, в борьбе с коррупцией и выстраивании институтов в сфере безопасности и обороны.
Столтенберг отметил, что на решение Украины и Грузии вступить в НАТО не должна влиять какая-либо еще страна, включая РФ. Генсек НАТО также заявил, что на этом посту он борется против концепции, предусматривающей разделение мира на сферы влияния, причем Россия, по словам Столтенберга, придерживается противоположной точки зрения на взаимоотношения государств.
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играйте по -фуйловски и на опережение
ведь всё равно правил нет
можно уже давно вводить технику и солдат в Украину и размещать их где нужно
никому ничего не говоря и ничего не подписывая
ведь завтра может не наступить
ни для нас , ни для вас
или - будет слишком поздно
то он, ни у кого ничего никогда не спрашивает, будь то захват территории или учения !..
вопрос : почему вы, там в NATO до сих пор не мыслите категориями фуйла, для которого нет ни законов, ни договоров, ни моральных правил?
никто вас воевать за нас не просит, но завезти технику и расставить её где мы укажем - можно и пошли все нах, пусть там в паРаше воют, а солдат завезти, потому что это- обслуживающий технику персонал . тчк
Треба ще декілька змін влади, при яких стане явна послідовність України в її прозахідній орієнтації. Занадто довго ми тягнулися в хвості Московії аби Захід мав до нас довіру. На разі їм вистачаєгеморою з Угорщиною.