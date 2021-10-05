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Новости Агрессия России против Украины
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Грузия (3175) НАТО (8637) членство в НАТО (1437) Столтенберг (1619)

Столтенберг: Украина и Грузия вступят в НАТО "не завтра"

Столтенберг: Украина и Грузия вступят в НАТО

Украина и Грузия присоединятся НАТО, но это не вопрос завтрашнего дня. Пока же альянсу следует наращивать поддержку в адрес Киева и Тбилиси.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, очевидно, что это не случится завтра, но они присоединятся. Поэтому мое послание союзникам по НАТО, и то, о чем мы говорили вчера с президентом США Джо Байденом, следующее: нам нужно наращивать усилия и сделать больше для этих стран, желающих вступить (в НАТО. - Ред.)", - сказал он на онлайн-мероприятии, организованном Брукингским институтом и Джорджтаунским университетом.

Генсек НАТО пояснил, что Украина и Грузия должны получать от НАТО больше поддержки и обучения, им нужно помогать в проведении реформ, в борьбе с коррупцией и выстраивании институтов в сфере безопасности и обороны.

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Столтенберг отметил, что на решение Украины и Грузии вступить в НАТО не должна влиять какая-либо еще страна, включая РФ. Генсек НАТО также заявил, что на этом посту он борется против концепции, предусматривающей разделение мира на сферы влияния, причем Россия, по словам Столтенберга, придерживается противоположной точки зрения на взаимоотношения государств.

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Топ комментарии
+10
а в чём проблема...
играйте по -фуйловски и на опережение
ведь всё равно правил нет
можно уже давно вводить технику и солдат в Украину и размещать их где нужно
никому ничего не говоря и ничего не подписывая
ведь завтра может не наступить
ни для нас , ни для вас
или - будет слишком поздно
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05.10.2021 20:18
+8
- иди-иди... сначало рояль - потом поговори про НАТу

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05.10.2021 20:17
+6
Если Беня ещё не в США, а Зеле не провели импичмент, то конечно не завтра.
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05.10.2021 20:11
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Если Беня ещё не в США, а Зеле не провели импичмент, то конечно не завтра.
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05.10.2021 20:11 Ответить
- иди-иди... сначало рояль - потом поговори про НАТу

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05.10.2021 20:17 Ответить
а в чём проблема...
играйте по -фуйловски и на опережение
ведь всё равно правил нет
можно уже давно вводить технику и солдат в Украину и размещать их где нужно
никому ничего не говоря и ничего не подписывая
ведь завтра может не наступить
ни для нас , ни для вас
или - будет слишком поздно
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05.10.2021 20:18 Ответить
Они уже только выводить способны- как США из Афгана.
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05.10.2021 20:36 Ответить
никто не будет воевать за украину.... в очередной раз поимели нас ...В Уставве НАТО написано страні имеющиетеррирориальніе проблемі в НАТО не х..делать.. что украина что грузия один х...
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05.10.2021 20:50 Ответить
Ванья тут водкі нєт…
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05.10.2021 20:51 Ответить
Вас петухов зауральских имеют все кому не лень)
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05.10.2021 20:56 Ответить
це ти довбню привик,щоб за тебе вирішували і робили. За нас воювати,працювати не потрібно.Самі справимось....А от від допомоги справжніх друзів не відмовимось,тим більше в святій справі - набити кацапорильну пику.
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05.10.2021 21:23 Ответить
я скажу больше, и не послезавтра
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05.10.2021 20:43 Ответить
Слава Украине!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я горжусь такой страной!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Самая лучшая во всей Вселенной!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.10.2021 20:45 Ответить
Долбоюноша, видать лапти слетели
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05.10.2021 20:57 Ответить
Поки вони в НАТО віддупляться то й потреби в них вже не буде… як і самого НАТО.
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05.10.2021 20:50 Ответить
А коли НАТО розвалиться?
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05.10.2021 20:56 Ответить
Когда ***** на фонаре вздернется
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05.10.2021 20:58 Ответить
коли рак на горі свисне.
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05.10.2021 21:26 Ответить
С клоуном-корупционером никто нас в НАТО не примет!Ничего,подождем еще 2,5 года!Только не при Зеле!
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05.10.2021 20:58 Ответить
Агаа))) почекаємо ще 2,5 років і побіжемо голосувати 73% знову за бубочку бо той знову пообіцяє пенсії та зарплати 4К євро...)))
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05.10.2021 21:27 Ответить
найбільше доставляє, що Україну всюди "приймають" чомусь з якогось дива разом з Грузією???
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05.10.2021 21:01 Ответить
Не при Зеле, точно...
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05.10.2021 21:29 Ответить
если фуйло что-то замыслил и делает,
то он, ни у кого ничего никогда не спрашивает, будь то захват территории или учения !..
вопрос : почему вы, там в NATO до сих пор не мыслите категориями фуйла, для которого нет ни законов, ни договоров, ни моральных правил?
никто вас воевать за нас не просит, но завезти технику и расставить её где мы укажем - можно и пошли все нах, пусть там в паРаше воют, а солдат завезти, потому что это- обслуживающий технику персонал . тчк
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05.10.2021 21:56 Ответить
Ну хоть какая-то конкретика.Среду 06.10.2021 из вступления в НАТО вычеркиваем.
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05.10.2021 22:10 Ответить
в НАТО не принимают страны, у которых есть оккупированные территории. Всё элементарно.
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06.10.2021 00:09 Ответить
Если бы НАТО принял Украину - одновременно он бы принял вооруженных донецких сепаров и еще российские войска в двух регионах Украины. А они в НАТО нужны?
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06.10.2021 00:43 Ответить
"Не завтра"-это никогда.
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06.10.2021 09:06 Ответить
Морковка для ...
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06.10.2021 09:33 Ответить
Пояснюю для особливо обдарованих. Доки є окуповані території; доки в країнах НАТО сидять корумповані Москвою політики, які залежні від газу; доки у нас сидять корумповані чиновники, які моляться на Москву; доки наша економіка базується на чиновницькому протектораті завжди знайдуться обгрунтовані відмовки.

Треба ще декілька змін влади, при яких стане явна послідовність України в її прозахідній орієнтації. Занадто довго ми тягнулися в хвості Московії аби Захід мав до нас довіру. На разі їм вистачаєгеморою з Угорщиною.
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06.10.2021 09:34 Ответить
Вступ в НАТО будуть обговорювати серйозно коли Косоворотка піде грати на роялі на московії.
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06.10.2021 09:43 Ответить
 
 