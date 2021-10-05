Столтенберг: Україна і Грузія вступлять до НАТО "не завтра"
Україна та Грузія приєднаються до НАТО, але це не питання завтрашнього дня. Поки що альянс має нарощувати підтримку на адресу Києва та Тбілісі.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я думаю, очевидно, що це не станеться завтра, але вони приєднаються. Тому моє послання союзникам з НАТО, і те, про що ми говорили вчора з президентом США Джо Байденом, таке: нам потрібно нарощувати зусилля і зробити більше для цих країн, які хочуть вступити (до НАТО - ред.)", - сказав він на онлайн-заході, організованому Інститутом Брукінгса і Джорджтаунським університетом.
Генсек НАТО пояснив, що Україна і Грузія мають отримувати від НАТО більше підтримки й навчання, їм потрібно допомагати у проведенні реформ, у боротьбі з корупцією і вибудовуванні інститутів у сфері безпеки та оборони.
Столтенберг зазначив, що на рішення України та Грузії вступити до НАТО не повинна впливати якась іще країна, зокрема РФ. Генсек НАТО також заявив, що на цій посаді він бореться проти концепції, яка передбачає поділ світу на сфери впливу, причому Росія, за словами Столтенберга, дотримується протилежної точки зору на відносини держав.
Будь ласка, зачекайте...
играйте по -фуйловски и на опережение
ведь всё равно правил нет
можно уже давно вводить технику и солдат в Украину и размещать их где нужно
никому ничего не говоря и ничего не подписывая
ведь завтра может не наступить
ни для нас , ни для вас
или - будет слишком поздно
то он, ни у кого ничего никогда не спрашивает, будь то захват территории или учения !..
вопрос : почему вы, там в NATO до сих пор не мыслите категориями фуйла, для которого нет ни законов, ни договоров, ни моральных правил?
никто вас воевать за нас не просит, но завезти технику и расставить её где мы укажем - можно и пошли все нах, пусть там в паРаше воют, а солдат завезти, потому что это- обслуживающий технику персонал . тчк
Треба ще декілька змін влади, при яких стане явна послідовність України в її прозахідній орієнтації. Занадто довго ми тягнулися в хвості Московії аби Захід мав до нас довіру. На разі їм вистачаєгеморою з Угорщиною.