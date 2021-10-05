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Новини Агресія Росії проти України
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Грузія (1831) НАТО (6215) членство в НАТО (1649) Столтенберг Єнс (1595)

Столтенберг: Україна і Грузія вступлять до НАТО "не завтра"

Столтенберг: Україна і Грузія вступлять до НАТО

Україна та Грузія приєднаються до НАТО, але це не питання завтрашнього дня. Поки що альянс має нарощувати підтримку на адресу Києва та Тбілісі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, очевидно, що це не станеться завтра, але вони приєднаються. Тому моє послання союзникам з НАТО, і те, про що ми говорили вчора з президентом США Джо Байденом, таке: нам потрібно нарощувати зусилля і зробити більше для цих країн, які хочуть вступити (до НАТО - ред.)", - сказав він на онлайн-заході, організованому Інститутом Брукінгса і Джорджтаунським університетом.

Генсек НАТО пояснив, що Україна і Грузія мають отримувати від НАТО більше підтримки й навчання, їм потрібно допомагати у проведенні реформ, у боротьбі з корупцією і вибудовуванні інститутів у сфері безпеки та оборони.

Столтенберг зазначив, що на рішення України та Грузії вступити до НАТО не повинна впливати якась іще країна, зокрема РФ. Генсек НАТО також заявив, що на цій посаді він бореться проти концепції, яка передбачає поділ світу на сфери впливу, причому Росія, за словами Столтенберга, дотримується протилежної точки зору на відносини держав.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна стане членом НАТО, коли відповідатиме його критеріям, - повірена у справах США Квін
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Топ коментарі
+10
а в чём проблема...
играйте по -фуйловски и на опережение
ведь всё равно правил нет
можно уже давно вводить технику и солдат в Украину и размещать их где нужно
никому ничего не говоря и ничего не подписывая
ведь завтра может не наступить
ни для нас , ни для вас
или - будет слишком поздно
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05.10.2021 20:18
+8
- иди-иди... сначало рояль - потом поговори про НАТу

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05.10.2021 20:17
+6
Если Беня ещё не в США, а Зеле не провели импичмент, то конечно не завтра.
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05.10.2021 20:11
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Если Беня ещё не в США, а Зеле не провели импичмент, то конечно не завтра.
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05.10.2021 20:11 Відповісти
- иди-иди... сначало рояль - потом поговори про НАТу

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05.10.2021 20:17 Відповісти
а в чём проблема...
играйте по -фуйловски и на опережение
ведь всё равно правил нет
можно уже давно вводить технику и солдат в Украину и размещать их где нужно
никому ничего не говоря и ничего не подписывая
ведь завтра может не наступить
ни для нас , ни для вас
или - будет слишком поздно
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05.10.2021 20:18 Відповісти
Они уже только выводить способны- как США из Афгана.
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05.10.2021 20:36 Відповісти
никто не будет воевать за украину.... в очередной раз поимели нас ...В Уставве НАТО написано страні имеющиетеррирориальніе проблемі в НАТО не х..делать.. что украина что грузия один х...
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05.10.2021 20:50 Відповісти
Ванья тут водкі нєт…
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05.10.2021 20:51 Відповісти
Вас петухов зауральских имеют все кому не лень)
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05.10.2021 20:56 Відповісти
це ти довбню привик,щоб за тебе вирішували і робили. За нас воювати,працювати не потрібно.Самі справимось....А от від допомоги справжніх друзів не відмовимось,тим більше в святій справі - набити кацапорильну пику.
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05.10.2021 21:23 Відповісти
я скажу больше, и не послезавтра
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05.10.2021 20:43 Відповісти
Слава Украине!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я горжусь такой страной!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Самая лучшая во всей Вселенной!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.10.2021 20:45 Відповісти
Долбоюноша, видать лапти слетели
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05.10.2021 20:57 Відповісти
Поки вони в НАТО віддупляться то й потреби в них вже не буде… як і самого НАТО.
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05.10.2021 20:50 Відповісти
А коли НАТО розвалиться?
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05.10.2021 20:56 Відповісти
Когда ***** на фонаре вздернется
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05.10.2021 20:58 Відповісти
коли рак на горі свисне.
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05.10.2021 21:26 Відповісти
С клоуном-корупционером никто нас в НАТО не примет!Ничего,подождем еще 2,5 года!Только не при Зеле!
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05.10.2021 20:58 Відповісти
Агаа))) почекаємо ще 2,5 років і побіжемо голосувати 73% знову за бубочку бо той знову пообіцяє пенсії та зарплати 4К євро...)))
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05.10.2021 21:27 Відповісти
найбільше доставляє, що Україну всюди "приймають" чомусь з якогось дива разом з Грузією???
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05.10.2021 21:01 Відповісти
Не при Зеле, точно...
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05.10.2021 21:29 Відповісти
если фуйло что-то замыслил и делает,
то он, ни у кого ничего никогда не спрашивает, будь то захват территории или учения !..
вопрос : почему вы, там в NATO до сих пор не мыслите категориями фуйла, для которого нет ни законов, ни договоров, ни моральных правил?
никто вас воевать за нас не просит, но завезти технику и расставить её где мы укажем - можно и пошли все нах, пусть там в паРаше воют, а солдат завезти, потому что это- обслуживающий технику персонал . тчк
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05.10.2021 21:56 Відповісти
Ну хоть какая-то конкретика.Среду 06.10.2021 из вступления в НАТО вычеркиваем.
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05.10.2021 22:10 Відповісти
в НАТО не принимают страны, у которых есть оккупированные территории. Всё элементарно.
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06.10.2021 00:09 Відповісти
Если бы НАТО принял Украину - одновременно он бы принял вооруженных донецких сепаров и еще российские войска в двух регионах Украины. А они в НАТО нужны?
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06.10.2021 00:43 Відповісти
"Не завтра"-это никогда.
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06.10.2021 09:06 Відповісти
Морковка для ...
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06.10.2021 09:33 Відповісти
Пояснюю для особливо обдарованих. Доки є окуповані території; доки в країнах НАТО сидять корумповані Москвою політики, які залежні від газу; доки у нас сидять корумповані чиновники, які моляться на Москву; доки наша економіка базується на чиновницькому протектораті завжди знайдуться обгрунтовані відмовки.

Треба ще декілька змін влади, при яких стане явна послідовність України в її прозахідній орієнтації. Занадто довго ми тягнулися в хвості Московії аби Захід мав до нас довіру. На разі їм вистачаєгеморою з Угорщиною.
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06.10.2021 09:34 Відповісти
Вступ в НАТО будуть обговорювати серйозно коли Косоворотка піде грати на роялі на московії.
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06.10.2021 09:43 Відповісти
 
 