126 тыс. жителей Одесской области лишились поставщика газа
Компания "Газ технолоджи" с 1 октября остановила поставку своим клиентам в Одесской области.
Сейчас они получают газ за счет временного механизма страхования бытовых потребителей. Об этом сообщает пресс-служба ГК "Нафтогаз Украины", информирует Цензор.НЕТ.
"Нафтогаз Украины" призывает одесситов как можно скорее выбрать постоянного поставщика газа и подключиться к нему.
"Подчеркиваем, что клиенты, которых обслуживает поставщик "последней надежды", не становятся автоматически коммерческими клиентами ГК "Нафтогаз Украины". ПОН - это временное решение во избежание перебоев с газоснабжением, которое по результатам правительственного конкурса обеспечивает ГК "Нафтогаз Украины". По сравнению с подключением клиентов к ГК "Нафтогаз Украины" на коммерческих условиях, цена для клиентов ПОН выше, а сервисы компании доступны только частично в связи с отсутствием необходимой информации о клиентах поставщика "последней надежды", — отметили в компании.
Если клиент желает подключиться к ГК "Нафтогаз Украины" как к постоянному поставщику, необходимо подать заявку на присоединение. Сделать это можно онлайн – на сайте gas.ua или у веб-версии Приват24, а также офлайн – в отделениях Ощадбанка, IdeaBank, сети ПУМБ и в офисах страховой группы "ТАС".
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кацапа,у тебя паранойя
Прогнозы по газу не утешительны в ЕС.
Роттердам + цену планирует аж 1 500 $ USA !за 1 000 М3.
Использовать возможности 15 Ядерных блоков в Украине.Срочно создать программу реконструкции электрических сетей , трансформаторных подстанций и внутридомовой проводки , которые не обслуживались уже 30 (Карл) лет.
А закупались яхты за миллионы долларов и ""Майбахи" для нищебродов из Энергосбыта.
Справка для ботов . Согласно ( для примера) СНиП 31-02 предъявляет требования к системе электроснабжения дома в части соответствия ее «Правилам устройства электроустановок»
(ПУЭ в многоквартирных домах электросети рассчитаны на
потребление 5, 7 (кВт⋅ч) .Так же на двойную нагрузку электрические подстанции и подводящие кабели , согласно решений КМ по Гражданской обороне .
Сидели как-то Юлия Тарасова, жительница Донецка и Александр Хамазенко, житель глухого села что на Житомирщине и решили скинуться по 500 грн на создание нового бизнеса- газового предприятия!
Так родилось зарегистрированное в Киеве предприятие «Газ Технолоджи», с уставным капиталом в 1000 грн!
Каким-то немыслимым образом «Газ Технолоджи» удалось украсть у Нафтогаз Украина и Одесагаз-Постачання 126 000 абонентов! Узнать номера телефонов, адреса, ФИО, EIC коды и без ведома этих самых одесситов и их согласия сделать их своими абонентами!
Причем абонентами конторы «Рога и Копыта» стали не жители сел Савранского ОТГ, к примеру, а владельцы дорогой одесской недвижимости и пригорода. Настораживает что случилась данная неприятность исключительно с жителями Одесчины.
Благодаря бдительности государственной компании Нафтогаз Украина, от которой массово стали уходить абоненты в Газ Технолоджи, аферу века удалось остановить.
Подробный материал читайте по официальной ссылке.
Но возникает вопрос: до каких пор газовщики будут терроризировать одесситов и куда смотрит Служба безпеки України?!, позволяя мошенникам красть 126 000 ппрсональных данных жителей одесчины!
https://gas.ua/uk/home/news/meshkantsi-odeshchini-mayut-obrati-rinkovogo-postachalnika-gazu-ta-zaklyuchiti-z-nim-dogovir?fbclid=IwAR3BAo7lldE5QlktDPFXw5KScuSdSqnpIHHL5OFYrl2iLh3TDp8GIeCymvk