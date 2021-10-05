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Газ (9404) Нафтогаз (3062) Одесская область (3375)

126 тыс. жителей Одесской области лишились поставщика газа

126 тыс. жителей Одесской области лишились поставщика газа

Компания "Газ технолоджи" с 1 октября остановила поставку своим клиентам в Одесской области.

Сейчас они получают газ за счет временного механизма страхования бытовых потребителей. Об этом сообщает пресс-служба ГК "Нафтогаз Украины", информирует Цензор.НЕТ.

"Нафтогаз Украины" призывает одесситов как можно скорее выбрать постоянного поставщика газа и подключиться к нему.

"Подчеркиваем, что клиенты, которых обслуживает поставщик "последней надежды", не становятся автоматически коммерческими клиентами ГК "Нафтогаз Украины". ПОН - это временное решение во избежание перебоев с газоснабжением, которое по результатам правительственного конкурса обеспечивает ГК "Нафтогаз Украины". По сравнению с подключением клиентов к ГК "Нафтогаз Украины" на коммерческих условиях, цена для клиентов ПОН выше, а сервисы компании доступны только частично в связи с отсутствием необходимой информации о клиентах поставщика "последней надежды", — отметили в компании.

Читайте: Побит рекорд: цена на газ в Европе превысила $1200/тыс. куб. м

Если клиент желает подключиться к ГК "Нафтогаз Украины" как к постоянному поставщику, необходимо подать заявку на присоединение. Сделать это можно онлайн – на сайте gas.ua или у веб-версии Приват24, а также офлайн – в отделениях Ощадбанка, IdeaBank, сети ПУМБ и в офисах страховой группы "ТАС".

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https://bykvu.com/ua/bukvy/pandora-papers-ukrainskyi-prezydent-protyvnyk-oliharkhiv-zav-iazanyi-na-ofshorakh-the-guardian/ https://bykvu.com/ua/bukvy/pandora-papers-ukrainskyi-prezydent-protyvnyk-oliharkhiv-zav-iazanyi-na-ofshorakh-the-guardian/

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05.10.2021 20:21 Ответить
гы...где *****-и где газ в Украине...
кацапа,у тебя паранойя
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05.10.2021 20:57 Ответить
Если клиент желает подключиться к ГК "Нафтогаз Украины" как к постоянному поставщику, необходимо - "взять обязательства с потребителей по новой цене на газ". А ху-ху не хо-хо ? И за газ платят и за траспортировку платят. Все им ***** мало. Мало вам денег что вьі украинскй газ по мировьім ценам продаете своим гражданам - скрьівая обьемьі производимого в Украине газа. Почему я так говорю = потому что газ охренительно низкого качества поступает на наши кухни. Пламя горит не голубьім огоньком а красньім и коптит посуду.
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05.10.2021 21:07 Ответить
иначе говоря докумов на газ нет... но за бздо обязан в письменном виде!
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06.10.2021 02:42 Ответить
"""Значит к зиме,необходимо переходить на э л е к т р и ч е с т в о. Отопление и кухня.
Прогнозы по газу не утешительны в ЕС.
Роттердам + цену планирует аж 1 500 $ USA !за 1 000 М3.
Использовать возможности 15 Ядерных блоков в Украине.Срочно создать программу реконструкции электрических сетей , трансформаторных подстанций и внутридомовой проводки , которые не обслуживались уже 30 (Карл) лет.

А закупались яхты за миллионы долларов и ""Майбахи" для нищебродов из Энергосбыта.

Справка для ботов . Согласно ( для примера) СНиП 31-02 предъявляет требования к системе электроснабжения дома в части соответствия ее «Правилам устройства электроустановок»
(ПУЭ в многоквартирных домах электросети рассчитаны на

потребление 5, 7 (кВт⋅ч) .Так же на двойную нагрузку электрические подстанции и подводящие кабели , согласно решений КМ по Гражданской обороне .
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06.10.2021 06:26 Ответить
в спам, рузькэ
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06.10.2021 08:21 Ответить
КАК ТОРГОВАЛИ ОДЕССИТАМИ…

Сидели как-то Юлия Тарасова, жительница Донецка и Александр Хамазенко, житель глухого села что на Житомирщине и решили скинуться по 500 грн на создание нового бизнеса- газового предприятия!
Так родилось зарегистрированное в Киеве предприятие «Газ Технолоджи», с уставным капиталом в 1000 грн!

Каким-то немыслимым образом «Газ Технолоджи» удалось украсть у Нафтогаз Украина и Одесагаз-Постачання 126 000 абонентов! Узнать номера телефонов, адреса, ФИО, EIC коды и без ведома этих самых одесситов и их согласия сделать их своими абонентами!

Причем абонентами конторы «Рога и Копыта» стали не жители сел Савранского ОТГ, к примеру, а владельцы дорогой одесской недвижимости и пригорода. Настораживает что случилась данная неприятность исключительно с жителями Одесчины.

Благодаря бдительности государственной компании Нафтогаз Украина, от которой массово стали уходить абоненты в Газ Технолоджи, аферу века удалось остановить.
Подробный материал читайте по официальной ссылке.
Но возникает вопрос: до каких пор газовщики будут терроризировать одесситов и куда смотрит Служба безпеки України?!, позволяя мошенникам красть 126 000 ппрсональных данных жителей одесчины!

https://gas.ua/uk/home/news/meshkantsi-odeshchini-mayut-obrati-rinkovogo-postachalnika-gazu-ta-zaklyuchiti-z-nim-dogovir?fbclid=IwAR3BAo7lldE5QlktDPFXw5KScuSdSqnpIHHL5OFYrl2iLh3TDp8GIeCymvk
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06.10.2021 09:48 Ответить
По поводу ООО «Газ Технолоджи» . Такого поставщика не было все были на одессагаз-поставка , а в сентябре все 126 000 без предупреждения перевели к липовой компании ООО «Газ Технолоджи» , никто не переходил сам, а через пару дней обявили ООО «Газ Технолоджи» банкротом и перевели всех на ппн 17грн куб , 90 процентов из них даже не знает что тариф поменялся . это незаконно . поставка имела право просто разорвать договора , а они сделали так как-будто абоненты сами перешли в неизвестную ООО «Газ Технолоджи» с уставным капиталом 1000 , а потом она через день обанкротилась. Хотя на самом деле никто не пошел бы сам переходить в нее ,зная что она и так банкрот еще год назад . При этом одессагазпоставка еще и придумал всем 126000 лишние долги и чтоб перейти на нафтогаз надо их оплатить , а потом иожет пересчитают и вернут , в проверке счетчика всем отказано, обонотделы не работают. Люди выходили на митинг еще в сентябре
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14.10.2021 15:49 Ответить
 
 