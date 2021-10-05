126 тис. жителів Одеської області позбулися постачальника газу

Компанія "Газ технолоджі" з 1 жовтня зупинила постачання своїм клієнтам в Одеській області.

Зараз вони отримують газ за рахунок тимчасового механізму страхування побутових споживачів. Про це повідомляє пресслужба ДК "Нафтогаз України", інформує Цензор.НЕТ.

"Нафтогаз України" закликає одеситів якомога швидше вибрати постійного постачальника газу і підключитися до нього.

"Наголошуємо, що клієнти, яких обслуговує постачальник "останньої надії", не стають автоматично комерційними клієнтами ДК "Нафтогаз України". ПОН - це тимчасове рішення, щоб уникнути перебоїв з газопостачанням, яке за результатами урядового конкурсу забезпечує ДК "Нафтогаз України". У порівнянні з підключенням клієнтів до ДК "Нафтогаз України" на комерційних умовах, ціна для клієнтів ПОН вища, а сервіси компанії доступні тільки частково у зв'язку з відсутністю необхідної інформації про клієнтів постачальника "останньої надії", - зазначили в компанії.

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Якщо клієнт бажає підключитися до ДК "Нафтогаз України" як до постійного постачальника, необхідно подати заявку на приєднання. Зробити це можна онлайн - на сайті gas.ua або у веб-версії Приват24, а також офлайн - у відділеннях Ощадбанку, IdeaBank, мережі ПУМБ і в офісах страхової групи "ТАС".