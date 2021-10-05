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126 тис. жителів Одеської області позбулися постачальника газу

126 тис. жителів Одеської області позбулися постачальника газу

Компанія "Газ технолоджі" з 1 жовтня зупинила постачання своїм клієнтам в Одеській області.

Зараз вони отримують газ за рахунок тимчасового механізму страхування побутових споживачів. Про це повідомляє пресслужба ДК "Нафтогаз України", інформує Цензор.НЕТ.

"Нафтогаз України" закликає одеситів якомога швидше вибрати постійного постачальника газу і підключитися до нього.

"Наголошуємо, що клієнти, яких обслуговує постачальник "останньої надії", не стають автоматично комерційними клієнтами ДК "Нафтогаз України". ПОН - це тимчасове рішення, щоб уникнути перебоїв з газопостачанням, яке за результатами урядового конкурсу забезпечує ДК "Нафтогаз України". У порівнянні з підключенням клієнтів до ДК "Нафтогаз України" на комерційних умовах, ціна для клієнтів ПОН вища, а сервіси компанії доступні тільки частково у зв'язку з відсутністю необхідної інформації про клієнтів постачальника "останньої надії", - зазначили в компанії.

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Якщо клієнт бажає підключитися до ДК "Нафтогаз України" як до постійного постачальника, необхідно подати заявку на приєднання. Зробити це можна онлайн - на сайті gas.ua або у веб-версії Приват24, а також офлайн - у відділеннях Ощадбанку, IdeaBank, мережі ПУМБ і в офісах страхової групи "ТАС".
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05.10.2021 20:21 Відповісти
гы...где *****-и где газ в Украине...
кацапа,у тебя паранойя
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05.10.2021 20:57 Відповісти
Если клиент желает подключиться к ГК "Нафтогаз Украины" как к постоянному поставщику, необходимо - "взять обязательства с потребителей по новой цене на газ". А ху-ху не хо-хо ? И за газ платят и за траспортировку платят. Все им ***** мало. Мало вам денег что вьі украинскй газ по мировьім ценам продаете своим гражданам - скрьівая обьемьі производимого в Украине газа. Почему я так говорю = потому что газ охренительно низкого качества поступает на наши кухни. Пламя горит не голубьім огоньком а красньім и коптит посуду.
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05.10.2021 21:07 Відповісти
иначе говоря докумов на газ нет... но за бздо обязан в письменном виде!
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06.10.2021 02:42 Відповісти
"""Значит к зиме,необходимо переходить на э л е к т р и ч е с т в о. Отопление и кухня.
Прогнозы по газу не утешительны в ЕС.
Роттердам + цену планирует аж 1 500 $ USA !за 1 000 М3.
Использовать возможности 15 Ядерных блоков в Украине.Срочно создать программу реконструкции электрических сетей , трансформаторных подстанций и внутридомовой проводки , которые не обслуживались уже 30 (Карл) лет.

А закупались яхты за миллионы долларов и ""Майбахи" для нищебродов из Энергосбыта.

Справка для ботов . Согласно ( для примера) СНиП 31-02 предъявляет требования к системе электроснабжения дома в части соответствия ее «Правилам устройства электроустановок»
(ПУЭ в многоквартирных домах электросети рассчитаны на

потребление 5, 7 (кВт⋅ч) .Так же на двойную нагрузку электрические подстанции и подводящие кабели , согласно решений КМ по Гражданской обороне .
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06.10.2021 06:26 Відповісти
в спам, рузькэ
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06.10.2021 08:21 Відповісти
КАК ТОРГОВАЛИ ОДЕССИТАМИ…

Сидели как-то Юлия Тарасова, жительница Донецка и Александр Хамазенко, житель глухого села что на Житомирщине и решили скинуться по 500 грн на создание нового бизнеса- газового предприятия!
Так родилось зарегистрированное в Киеве предприятие «Газ Технолоджи», с уставным капиталом в 1000 грн!

Каким-то немыслимым образом «Газ Технолоджи» удалось украсть у Нафтогаз Украина и Одесагаз-Постачання 126 000 абонентов! Узнать номера телефонов, адреса, ФИО, EIC коды и без ведома этих самых одесситов и их согласия сделать их своими абонентами!

Причем абонентами конторы «Рога и Копыта» стали не жители сел Савранского ОТГ, к примеру, а владельцы дорогой одесской недвижимости и пригорода. Настораживает что случилась данная неприятность исключительно с жителями Одесчины.

Благодаря бдительности государственной компании Нафтогаз Украина, от которой массово стали уходить абоненты в Газ Технолоджи, аферу века удалось остановить.
Подробный материал читайте по официальной ссылке.
Но возникает вопрос: до каких пор газовщики будут терроризировать одесситов и куда смотрит Служба безпеки України?!, позволяя мошенникам красть 126 000 ппрсональных данных жителей одесчины!

https://gas.ua/uk/home/news/meshkantsi-odeshchini-mayut-obrati-rinkovogo-postachalnika-gazu-ta-zaklyuchiti-z-nim-dogovir?fbclid=IwAR3BAo7lldE5QlktDPFXw5KScuSdSqnpIHHL5OFYrl2iLh3TDp8GIeCymvk
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06.10.2021 09:48 Відповісти
По поводу ООО «Газ Технолоджи» . Такого поставщика не было все были на одессагаз-поставка , а в сентябре все 126 000 без предупреждения перевели к липовой компании ООО «Газ Технолоджи» , никто не переходил сам, а через пару дней обявили ООО «Газ Технолоджи» банкротом и перевели всех на ппн 17грн куб , 90 процентов из них даже не знает что тариф поменялся . это незаконно . поставка имела право просто разорвать договора , а они сделали так как-будто абоненты сами перешли в неизвестную ООО «Газ Технолоджи» с уставным капиталом 1000 , а потом она через день обанкротилась. Хотя на самом деле никто не пошел бы сам переходить в нее ,зная что она и так банкрот еще год назад . При этом одессагазпоставка еще и придумал всем 126000 лишние долги и чтоб перейти на нафтогаз надо их оплатить , а потом иожет пересчитают и вернут , в проверке счетчика всем отказано, обонотделы не работают. Люди выходили на митинг еще в сентябре
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14.10.2021 15:49 Відповісти
 
 