126 тис. жителів Одеської області позбулися постачальника газу
Компанія "Газ технолоджі" з 1 жовтня зупинила постачання своїм клієнтам в Одеській області.
Зараз вони отримують газ за рахунок тимчасового механізму страхування побутових споживачів. Про це повідомляє пресслужба ДК "Нафтогаз України", інформує Цензор.НЕТ.
"Нафтогаз України" закликає одеситів якомога швидше вибрати постійного постачальника газу і підключитися до нього.
"Наголошуємо, що клієнти, яких обслуговує постачальник "останньої надії", не стають автоматично комерційними клієнтами ДК "Нафтогаз України". ПОН - це тимчасове рішення, щоб уникнути перебоїв з газопостачанням, яке за результатами урядового конкурсу забезпечує ДК "Нафтогаз України". У порівнянні з підключенням клієнтів до ДК "Нафтогаз України" на комерційних умовах, ціна для клієнтів ПОН вища, а сервіси компанії доступні тільки частково у зв'язку з відсутністю необхідної інформації про клієнтів постачальника "останньої надії", - зазначили в компанії.
Якщо клієнт бажає підключитися до ДК "Нафтогаз України" як до постійного постачальника, необхідно подати заявку на приєднання. Зробити це можна онлайн - на сайті gas.ua або у веб-версії Приват24, а також офлайн - у відділеннях Ощадбанку, IdeaBank, мережі ПУМБ і в офісах страхової групи "ТАС".
Будь ласка, зачекайте...
кацапа,у тебя паранойя
Прогнозы по газу не утешительны в ЕС.
Роттердам + цену планирует аж 1 500 $ USA !за 1 000 М3.
Использовать возможности 15 Ядерных блоков в Украине.Срочно создать программу реконструкции электрических сетей , трансформаторных подстанций и внутридомовой проводки , которые не обслуживались уже 30 (Карл) лет.
А закупались яхты за миллионы долларов и ""Майбахи" для нищебродов из Энергосбыта.
Справка для ботов . Согласно ( для примера) СНиП 31-02 предъявляет требования к системе электроснабжения дома в части соответствия ее «Правилам устройства электроустановок»
(ПУЭ в многоквартирных домах электросети рассчитаны на
потребление 5, 7 (кВт⋅ч) .Так же на двойную нагрузку электрические подстанции и подводящие кабели , согласно решений КМ по Гражданской обороне .
Сидели как-то Юлия Тарасова, жительница Донецка и Александр Хамазенко, житель глухого села что на Житомирщине и решили скинуться по 500 грн на создание нового бизнеса- газового предприятия!
Так родилось зарегистрированное в Киеве предприятие «Газ Технолоджи», с уставным капиталом в 1000 грн!
Каким-то немыслимым образом «Газ Технолоджи» удалось украсть у Нафтогаз Украина и Одесагаз-Постачання 126 000 абонентов! Узнать номера телефонов, адреса, ФИО, EIC коды и без ведома этих самых одесситов и их согласия сделать их своими абонентами!
Причем абонентами конторы «Рога и Копыта» стали не жители сел Савранского ОТГ, к примеру, а владельцы дорогой одесской недвижимости и пригорода. Настораживает что случилась данная неприятность исключительно с жителями Одесчины.
Благодаря бдительности государственной компании Нафтогаз Украина, от которой массово стали уходить абоненты в Газ Технолоджи, аферу века удалось остановить.
Подробный материал читайте по официальной ссылке.
Но возникает вопрос: до каких пор газовщики будут терроризировать одесситов и куда смотрит Служба безпеки України?!, позволяя мошенникам красть 126 000 ппрсональных данных жителей одесчины!
https://gas.ua/uk/home/news/meshkantsi-odeshchini-mayut-obrati-rinkovogo-postachalnika-gazu-ta-zaklyuchiti-z-nim-dogovir?fbclid=IwAR3BAo7lldE5QlktDPFXw5KScuSdSqnpIHHL5OFYrl2iLh3TDp8GIeCymvk