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ВР (27377) Сюмар (420) Европейская Солидарность (1039)

Монобольшинство превратило парламент в цирк абсурда и начало процесс самоуничтожения, - Сюмар

Монобольшинство превратило парламент в цирк абсурда и начало процесс самоуничтожения, - Сюмар

Происходящее в парламенте - это начало самоуничтожения монобольшинства.

Об этом заявила народный депутат от "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар с трибуны Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Здесь "слуги народа" призывают нас к честному разговору. Ну, давайте поговорим честно и откровенно. В 2019 году вы получили моновласть. Такой власти в Украине не было никогда, и ни у кого. Что вы с ней делаете? Вы едите друг друга ", - констатировала народный депутат.

"Вы визжите здесь сейчас, чтобы никто не мог сказать слово. Это ваша тактика. Ведь вас здесь очень много. Но вы ничего не можете сделать без олигархических групп. И вы это знаете. И вы рассказываете о деолигархизации. Вы без них ничего не можете сделать. Вы с олигархических каналов не вылезаете. А здесь громко "сотрясаете воздух" красивыми словами ", - подчеркнула она.

"Вы нам о 14 годе будете рассказывать? Вы знаете как тогда было принимать решение? Когда войска российские стояли на границах. Вы рассказываете людям о налогах, что они должны заплатить? Так вы же и не платите. Вы посмотрите, сколько ваш президент заплатил народу Украины - ноль в 2014 году. В 2015 - 2000 гривен. И посмотрите, сколько тот же Порошенко платит в бюджет, и сколько рабочих мест создал", - сказала Сюмар.

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"Вы парламент Украины превращаете не в театр абсурда, а в цирк абсурда. Это - начало вашего конца. И вы даже не представляете, каким он будет быстрым ", - резюмировала представитель "ЕС".

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Топ комментарии
+32
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05.10.2021 20:31
+27
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05.10.2021 20:44
+25
А хіба не для цього Буратіно зірвали з клоунської сцени?
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05.10.2021 20:27
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А хіба не для цього Буратіно зірвали з клоунської сцени?
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05.10.2021 20:27 Ответить
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05.10.2021 20:28 Ответить
Как приятен этот вопль
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05.10.2021 20:28 Ответить
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05.10.2021 20:31 Ответить
А ти упертий зедебіл! Бережи себе, таких небагато залишилось!
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05.10.2021 20:41 Ответить
Ну ясное дело.
Ведь для того, что бы понять, что имела в виду пани Сюмар, нужно иметь мозги.
Которых у тебя нет.
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05.10.2021 20:47 Ответить
это как раз про таких как ты, зебил)

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05.10.2021 21:07 Ответить
Тут спорить не буду...
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05.10.2021 21:20 Ответить
А теперь стань рядом с Зеленским...
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05.10.2021 23:22 Ответить
В Украине наконец то начали строится дороги, успешная борьба с Ковидом , идёт цифровизация страны .Этим раньше никто не занимался . Молодцы !
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05.10.2021 20:29 Ответить
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05.10.2021 20:44 Ответить
. Ти в якій Україні живеш . ? У якій паралельності ?
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05.10.2021 20:45 Ответить
Мені інколи здається, що він дуже тонкий троль. Ну не може людина бути такою наївною... Хоча, якщо запеклий зебіл, то може!
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05.10.2021 20:55 Ответить
Можливо . Але більше схоже на те що чувак -під хорошим , якісним , безперервним кайфом . .
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05.10.2021 21:11 Ответить
А може на хорошій якісній "дотації"?
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05.10.2021 21:36 Ответить
Звичайний дегенерат.
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06.10.2021 03:33 Ответить
І як це намастити на хліб? Бо, на скільки я пам'ятаю, "Армія, Мова, Віра" на хліб не мастилися, то може "Діджиталізація, Велике крадівництво" якось під ікорку чорну чи червону намастяться?
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05.10.2021 20:45 Ответить
Ну, крадівництво маститься на хліб дуже добре. Але не всім...
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05.10.2021 21:37 Ответить
Ну, у собственников фирм-однодневок, которым поперечисляли деньги за всю вот эту диджитализацию и за типа починенные дороги, явно добавилось икорки, и красной, и черной, и ещё и на шампусик денег осталось
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05.10.2021 21:38 Ответить
Не знаю навіть коли починати сміятися - після доріг, чи після "успішної боротьби".
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05.10.2021 20:54 Ответить
"успешная борьба с ковид" - это 150 ТЫСЯЧ убитых зеленским украинцев... потому что маски проданы китайцам, а вакцинацию начали позже ВСЕХ в мире..

"успешная" борьба по-зеленски, это "317 смертей за вчорашню добу в Україні.

зеленский робе вигляд, що в нас немає хвилі коронавірусу. Чому? В нас абсолютно провалена вакцинація.
 Ми були з колегами на міжнародній конференції в Португалії, там 80% вакцинованих.

 Вони вже починають говорити про те, як будуть облаштовувати своє життя подолавши епідемію. А ми чекаємо цієї хвилі цунамі. 317 зараз.. в найгірші часи було 450.
 Нам лишилося якихось два тижні до найвищих цифр коронавірусу, які ми вже переживали. Це повні лікарні, і це теж наслідок політики", - наголосила депутатка від "Європейської Солідарності".
"На рекламний фільм про те, як святкування влаштували Єрмак і Тимошенко знайшовся час в ефірі телеканалів, а на соціальну рекламу за вакцинацію, на відповідні програми - його не знайшлося. І це теж наслідки політики. Бо всі ці смерті їх можна було би уникнути насправді", - зазначила Сюмар.
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05.10.2021 21:11 Ответить
https://www.5.ua/suspilstvo/nardep-i-druh-prezydenta-yuzik-rozpoviv-pro-neiakisni-dorohy-pislia-velykoho-budivnytstva-256289.html Нардеп і друг президента Юзік розповів про неякісні дороги після "Великого будівництва "
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05.10.2021 21:16 Ответить
Він що неякісний щебень туди постачав?
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05.10.2021 21:39 Ответить
Слуги народа - это уже полный зашквар. Скоро сивочолого гетмана и его команду свинарчуков переплюнут.
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05.10.2021 20:29 Ответить
хто всрався? невістка!
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05.10.2021 21:27 Ответить
Зебил иди лечись. Тебе до сих пор Порошенко в штанишки какает.
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05.10.2021 21:30 Ответить
Зато "папа" доволен и при гешефте.

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05.10.2021 20:30 Ответить
Символическая картина.
Коломойский в качестве Генриха Шестого...
Сперва отправил на плаху своих жен, потом своих фаворитов, а сам умирал очень долго и мучительно.
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05.10.2021 20:51 Ответить
Муза истории Клио любит повторяться. Сначала трагедия, а потом фарс.
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05.10.2021 21:40 Ответить
Бедоносец опять отлечился. Одно неосторожное фото и хренак… минус СЕМЬ миллиардов долларов!
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05.10.2021 20:30 Ответить
Таке враження ,що Україна окупована самими дикими євреями в світі...
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05.10.2021 20:32 Ответить
да это еще те дикие первобытные палеоевреи когда они еще от арабов не отличались
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05.10.2021 21:04 Ответить
Совки національності не мають. ("Великая общность - советский народ")
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05.10.2021 21:41 Ответить
не євреями, а ЖИДАМИ
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06.10.2021 09:04 Ответить
Конец эпохи бедности.
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05.10.2021 20:37 Ответить
"Дурень думкою багатіє"?
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05.10.2021 20:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lWdrF7hfCeU "Афтепаті на хаті" або 2 частина "ЧАСУ Ч". У цій годині гостями авторської передачі Романа Чайки на 5-му телеканалі стали журналістка сайту "Цензор.нет" Тетяна Ніколаєнко, а також народна депутатка від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар.
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05.10.2021 20:39 Ответить
https://www.5.ua/polityka/v-nas-absoliutno-provalena-vaktsynatsiia-siumar-pro-naslidky-polityky-nynishnoi-vlady-256765.html Народна депутатка від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар у авторській програмі Романа Чайки "Час Ч" на 5-му телеканалі прокоментувала ставлення нинішньої влади до пандемії COVID-19.
І нагадала, що за минулу добу медстатистики зафіксували 317 летальних випадків від коронавірусу.
"317 смертей за вчорашню добу в Україні. Ми робимо вигляд, що в нас немає хвилі коронавірусу. Чому? В нас абсолютно провалена вакцинація. Ми були з колегами на міжнародній конференції в Португалії, там 80% вакцинованих. Вони вже починають говорити про те, як будуть облаштовувати своє життя подолавши епідемію. А ми чекаємо цієї хвилі цунамі. 317.. в найгірші часи було 450. Нам лишилося якихось два тижні до найвищих цифр коронавірусу, які ми вже переживали. Це повні лікарні, і це теж наслідок політики", - наголосила депутатка від "Європейської Солідарності".
"На рекламний фільм про те, як святкування влаштували Єрмак і Тимошенко знайшовся час в ефірі телеканалів, а на соціальну рекламу за вакцинацію, на відповідні програми - його не знайшлося. І це теж наслідки політики. Бо всі ці смерті їх можна було би уникнути насправді", - зазначила Сюмар.
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05.10.2021 21:07 Ответить
Та какая разніца! Ви що, не бачили його передвиборчу програму? Так подивіться всі сезони голобородьки! Ви не чули головний лозунг? Так його САМ найвеличніший сказав, ще у 2019-му: "Я вам нічєго нє должєн"! Ну і звісно, що боротьбу з чимось незаконним законно не проведеш! Ось і вимушені "узєлєнські" порушувати закони і Конституцію з літа того ж 2019-го... Дайте йому ще 100 днів! І ось-ось настане "кінець епохи бідності", прийде весна і "саджати будемо", ще згадаймо про 10% від здачи хабарника... А який університет побудуємо! Він буде посеред парку з мільярда дерев, а доріжки в ньому будуть зроблені за рахунок антиковідного фонду під гаслом "великі алеї всесвітнього університету"! Нью Васюки стануть центром Всесвіту! Ви тільки не помріть від цін в магазинах та сум у платіжках - то вони змушені так робити, бо МВФ (який голобородька посла на Х) грошей не дає...

Такої маячні я ще можу на кілька сторінок накняпать... Але у найвеличнішого є цілий "авторський колектив студії"! Чекоємо нових ідіотизмів від "новьіх ліц"
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05.10.2021 20:42 Ответить
этот артист - президент сломался , несите нового … скандалы , скандалы и скандалы , всё , он уже ничего для страны не сделает , только для себя , хозяина и друзей
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05.10.2021 20:48 Ответить
а что он сделал? хотя бы что то одно назовите
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05.10.2021 20:50 Ответить
Не понял, он в президенты для этого и шел, для себя, хозяина и друзей, так что свою предвыборную программу он четко исполняет. Что вам не нравится то?
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05.10.2021 21:43 Ответить
Адекватные украинцы не имеют право ждать, когда шпана самоуничтожится, они могут уничтожить Украину, а сами, как тараканы попрячутся по щелям.
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05.10.2021 20:59 Ответить
Звіз ,,весь" вороновірус до України!
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05.10.2021 20:59 Ответить
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05.10.2021 21:00 Ответить
Истеричное вьіступление Сюмар , ничего конкретного , сплошная демагогия.
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05.10.2021 21:00 Ответить
иди ленке субсидию оформи
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05.10.2021 21:02 Ответить
Та куди там їй до істерики Безумної!
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05.10.2021 21:11 Ответить
Ярош - президент Украины!
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05.10.2021 21:05 Ответить
Добре, добре, заспокойся. Тільки свої ліки не забувай приймати.
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05.10.2021 22:00 Ответить
Я вот совершенно уверен, что Ярош не был бы хорошим президентом. Но он был бы честным президентом, который что-то пытается сделать для своей страны. Ну а про то, как бы ссались кацапы, я вообще промолчу...
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05.10.2021 21:46 Ответить
Некажи гоп поки не перескочиш Порошенко себе показав за 5ть років що він лідер міжнародного маштабу а Ярош це місцевого маштабу лідер хоча я про Яроша дуже хорошої думки
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05.10.2021 22:52 Ответить
Так я и не говорю, что Ярош вообще не годится для роли президента. Он ПОКА не дорос до этой роли. Я за него голосовал в 2014-м, примерно по той же причине, по какой 73% проголосовали за Зеленского. Мол, опыта у него нет, чтобы управлять всем этим гадюшником (это про власть и людей в ней, а не про страну, если что), но зато есть моральные качества. Только у Яроша были моральные качества Яроша, а 73%, проголосовавшие за Зеленского, поверили в моральные качества Голобородько. А это, как говорится, две большие разницы.
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06.10.2021 00:50 Ответить
https://twitter.com/neumerherwam Ja NeUmerHerwam ретвитнул(а)

Ja NeUmerHerwam


@neumerherwam

·
https://twitter.com/neumerherwam/status/1445398020292546573 3 ч



https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #Зеленский https://twitter.com/hashtag/%D1%85%D0%B0%D0%BE%D1%81?src=hashtag_click #хаос https://twitter.com/hashtag/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB?src=hashtag_click #беспредел https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #Зелена https://twitter.com/hashtag/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C?src=hashtag_click #більшість разом з олігархічними групами відсторонила від головування на сесії ВР свого ж голову партії та виборчого списку. Слуги, навіть якщо ви в дупі, не обовязково бути лайном.

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05.10.2021 21:15 Ответить
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05.10.2021 21:17 Ответить
законопроект 5600, який вносить зміни до податкового кодексу, розглядатимуть в «турборежимі», тобто за спецпроцедурою. Це означає, що Рада не розглядатиме численні правки до цього акту.
Законопроект 5600 вводить податок у 18% на продаж нерухомості. Також він оподаткує власників городів площею понад 0,5 Га, які наважаться продавати городину. Найбільш вдячним нардепам буде малий та середній бізнес - закон дозволить податківцям брати майно підприємства у податкову заставу без рішення суду, тобто зупинити чи навіть «рейдернути» будь-який бізнес на власний розсуд.
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05.10.2021 21:38 Ответить
Слуги урода, уж больно начали напоминать рыгов. Думаю и закончат так же. Скорее всего они и сами это понимают, потому и рвут что есть силы. пока есть возможность.
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05.10.2021 21:44 Ответить
Обидели мышку - написяли в норку. )
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05.10.2021 22:01 Ответить
та похер мені твій Разумков це він привів наркомана у владу цирк буде сидіти на бутилці разом з подоляцькими тролями
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05.10.2021 22:37 Ответить
«Карфаген має бути зруйнований»а Зе повинен сидіти за держзраду і за введення в оману народу Укоаїни
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05.10.2021 22:28 Ответить
Ну да... Раньше этим занималось полибольшенство.

При чем занималось з гиднистю. Теперь ревнуют...
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06.10.2021 03:01 Ответить
 
 