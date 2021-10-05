Монобольшинство превратило парламент в цирк абсурда и начало процесс самоуничтожения, - Сюмар
Происходящее в парламенте - это начало самоуничтожения монобольшинства.
Об этом заявила народный депутат от "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар с трибуны Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Здесь "слуги народа" призывают нас к честному разговору. Ну, давайте поговорим честно и откровенно. В 2019 году вы получили моновласть. Такой власти в Украине не было никогда, и ни у кого. Что вы с ней делаете? Вы едите друг друга ", - констатировала народный депутат.
"Вы визжите здесь сейчас, чтобы никто не мог сказать слово. Это ваша тактика. Ведь вас здесь очень много. Но вы ничего не можете сделать без олигархических групп. И вы это знаете. И вы рассказываете о деолигархизации. Вы без них ничего не можете сделать. Вы с олигархических каналов не вылезаете. А здесь громко "сотрясаете воздух" красивыми словами ", - подчеркнула она.
"Вы нам о 14 годе будете рассказывать? Вы знаете как тогда было принимать решение? Когда войска российские стояли на границах. Вы рассказываете людям о налогах, что они должны заплатить? Так вы же и не платите. Вы посмотрите, сколько ваш президент заплатил народу Украины - ноль в 2014 году. В 2015 - 2000 гривен. И посмотрите, сколько тот же Порошенко платит в бюджет, и сколько рабочих мест создал", - сказала Сюмар.
"Вы парламент Украины превращаете не в театр абсурда, а в цирк абсурда. Это - начало вашего конца. И вы даже не представляете, каким он будет быстрым ", - резюмировала представитель "ЕС".
Пожалуйста, подождите...
Ведь для того, что бы понять, что имела в виду пани Сюмар, нужно иметь мозги.
Которых у тебя нет.
"успешная" борьба по-зеленски, это "317 смертей за вчорашню добу в Україні.
зеленский робе вигляд, що в нас немає хвилі коронавірусу. Чому? В нас абсолютно провалена вакцинація.
Ми були з колегами на міжнародній конференції в Португалії, там 80% вакцинованих.
Вони вже починають говорити про те, як будуть облаштовувати своє життя подолавши епідемію. А ми чекаємо цієї хвилі цунамі. 317 зараз.. в найгірші часи було 450.
Нам лишилося якихось два тижні до найвищих цифр коронавірусу, які ми вже переживали. Це повні лікарні, і це теж наслідок політики", - наголосила депутатка від "Європейської Солідарності".
"На рекламний фільм про те, як святкування влаштували Єрмак і Тимошенко знайшовся час в ефірі телеканалів, а на соціальну рекламу за вакцинацію, на відповідні програми - його не знайшлося. І це теж наслідки політики. Бо всі ці смерті їх можна було би уникнути насправді", - зазначила Сюмар.
Коломойский в качестве Генриха Шестого...
Сперва отправил на плаху своих жен, потом своих фаворитов, а сам умирал очень долго и мучительно.
І нагадала, що за минулу добу медстатистики зафіксували 317 летальних випадків від коронавірусу.
"317 смертей за вчорашню добу в Україні. Ми робимо вигляд, що в нас немає хвилі коронавірусу. Чому? В нас абсолютно провалена вакцинація. Ми були з колегами на міжнародній конференції в Португалії, там 80% вакцинованих. Вони вже починають говорити про те, як будуть облаштовувати своє життя подолавши епідемію. А ми чекаємо цієї хвилі цунамі. 317.. в найгірші часи було 450. Нам лишилося якихось два тижні до найвищих цифр коронавірусу, які ми вже переживали. Це повні лікарні, і це теж наслідок політики", - наголосила депутатка від "Європейської Солідарності".
"На рекламний фільм про те, як святкування влаштували Єрмак і Тимошенко знайшовся час в ефірі телеканалів, а на соціальну рекламу за вакцинацію, на відповідні програми - його не знайшлося. І це теж наслідки політики. Бо всі ці смерті їх можна було би уникнути насправді", - зазначила Сюмар.
Такої маячні я ще можу на кілька сторінок накняпать... Але у найвеличнішого є цілий "авторський колектив студії"! Чекоємо нових ідіотизмів від "новьіх ліц"
Ja NeUmerHerwam
@neumerherwam
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https://twitter.com/neumerherwam/status/1445398020292546573 3 ч
https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #Зеленский https://twitter.com/hashtag/%D1%85%D0%B0%D0%BE%D1%81?src=hashtag_click #хаос https://twitter.com/hashtag/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB?src=hashtag_click #беспредел https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #Зелена https://twitter.com/hashtag/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C?src=hashtag_click #більшість разом з олігархічними групами відсторонила від головування на сесії ВР свого ж голову партії та виборчого списку. Слуги, навіть якщо ви в дупі, не обовязково бути лайном.
Законопроект 5600 вводить податок у 18% на продаж нерухомості. Також він оподаткує власників городів площею понад 0,5 Га, які наважаться продавати городину. Найбільш вдячним нардепам буде малий та середній бізнес - закон дозволить податківцям брати майно підприємства у податкову заставу без рішення суду, тобто зупинити чи навіть «рейдернути» будь-який бізнес на власний розсуд.
При чем занималось з гиднистю. Теперь ревнуют...