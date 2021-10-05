Монобільшість перетворила парламент на цирк абсурду і почала процес самознищення, - Сюмар
Те, що відбувається в парламенті - це початок самознищення монобільшості.
Про це заявила народна депутатка від "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар з трибуни Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Тут "слуги народу" закликають нас до чесної розмови. Ну, давайте поговоримо чесно і відверто. У 2019 році ви отримали моновладу. Такої влади в Україні не було ніколи, і ні в кого. Що ви з нею робите? Ви їсте один одного", – констатувала народна депутатка.
"Ви верещите тут зараз, аби ніхто не міг сказати слово. Це ваша тактика. Бо вас тут дуже багато. Але ви нічого не можете зробити без олігархічних груп. І ви це знаєте. І ви розказуєте про деолігархізацію. Ви без них нічого не можете зробити. Ви з олігархічних каналів не вилазите. А тут голосно "содрогаете воздух" красивими словами", – наголосила вона.
"Ви нам про 14 рік будете розказувати? Ви знаєте як тоді було приймати рішення? Коли війська російські стояли на кордонах. Ви розказуєте людям про податки, що вони мають заплатити? То ви ж самі і не платите. Ви подивіться, скільки ваш президент заплатив народу України – нуль у 2014 році. У 2015 – 2000 гривень. І подивіться, скільки той самий Порошенко платить в бюджет, і скільки робочих місць створив",- сказала Вікторія Сюмар.
"Ви парламент України перетворюєте не в театр абсурду, а в цирк абсурду. Це – початок вашого кінця. І ви навіть не уявляєте, яким він буде швидким",- резюмувала представниця "ЄС".
Будь ласка, зачекайте...
Ведь для того, что бы понять, что имела в виду пани Сюмар, нужно иметь мозги.
Которых у тебя нет.
"успешная" борьба по-зеленски, это "317 смертей за вчорашню добу в Україні.
зеленский робе вигляд, що в нас немає хвилі коронавірусу. Чому? В нас абсолютно провалена вакцинація.
Ми були з колегами на міжнародній конференції в Португалії, там 80% вакцинованих.
Вони вже починають говорити про те, як будуть облаштовувати своє життя подолавши епідемію. А ми чекаємо цієї хвилі цунамі. 317 зараз.. в найгірші часи було 450.
Нам лишилося якихось два тижні до найвищих цифр коронавірусу, які ми вже переживали. Це повні лікарні, і це теж наслідок політики", - наголосила депутатка від "Європейської Солідарності".
"На рекламний фільм про те, як святкування влаштували Єрмак і Тимошенко знайшовся час в ефірі телеканалів, а на соціальну рекламу за вакцинацію, на відповідні програми - його не знайшлося. І це теж наслідки політики. Бо всі ці смерті їх можна було би уникнути насправді", - зазначила Сюмар.
Коломойский в качестве Генриха Шестого...
Сперва отправил на плаху своих жен, потом своих фаворитов, а сам умирал очень долго и мучительно.
І нагадала, що за минулу добу медстатистики зафіксували 317 летальних випадків від коронавірусу.
"317 смертей за вчорашню добу в Україні. Ми робимо вигляд, що в нас немає хвилі коронавірусу. Чому? В нас абсолютно провалена вакцинація. Ми були з колегами на міжнародній конференції в Португалії, там 80% вакцинованих. Вони вже починають говорити про те, як будуть облаштовувати своє життя подолавши епідемію. А ми чекаємо цієї хвилі цунамі. 317.. в найгірші часи було 450. Нам лишилося якихось два тижні до найвищих цифр коронавірусу, які ми вже переживали. Це повні лікарні, і це теж наслідок політики", - наголосила депутатка від "Європейської Солідарності".
"На рекламний фільм про те, як святкування влаштували Єрмак і Тимошенко знайшовся час в ефірі телеканалів, а на соціальну рекламу за вакцинацію, на відповідні програми - його не знайшлося. І це теж наслідки політики. Бо всі ці смерті їх можна було би уникнути насправді", - зазначила Сюмар.
Такої маячні я ще можу на кілька сторінок накняпать... Але у найвеличнішого є цілий "авторський колектив студії"! Чекоємо нових ідіотизмів від "новьіх ліц"
Ja NeUmerHerwam
@neumerherwam
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https://twitter.com/neumerherwam/status/1445398020292546573 3 ч
https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #Зеленский https://twitter.com/hashtag/%D1%85%D0%B0%D0%BE%D1%81?src=hashtag_click #хаос https://twitter.com/hashtag/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB?src=hashtag_click #беспредел https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #Зелена https://twitter.com/hashtag/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C?src=hashtag_click #більшість разом з олігархічними групами відсторонила від головування на сесії ВР свого ж голову партії та виборчого списку. Слуги, навіть якщо ви в дупі, не обовязково бути лайном.
Законопроект 5600 вводить податок у 18% на продаж нерухомості. Також він оподаткує власників городів площею понад 0,5 Га, які наважаться продавати городину. Найбільш вдячним нардепам буде малий та середній бізнес - закон дозволить податківцям брати майно підприємства у податкову заставу без рішення суду, тобто зупинити чи навіть «рейдернути» будь-який бізнес на власний розсуд.
При чем занималось з гиднистю. Теперь ревнуют...