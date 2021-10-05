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ВР (14832) регламент (115) Рахманін (137) Разумков Дмитро (1526) Слуга народу (2800)

Нардеп "Голосу" Рахманін: "слуги" тепер регулярно плюватимуть на регламент ВР

Нардеп

Вперше монобільшість порушила регламент, щоб швидко прийняти закон про олігархів, вдруге - щоб усунути спікера парламенту Дмитра Разумкова. Тепер такі порушення відбуватимуться постійно.

Таке припущення висловлює в Фейсбуці народний депутат від партії "Голос" Сергій Рахманін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Спочатку більшість наплювала на регламент Верховної Ради, щоб швидко прийняти закон про олігархів. Сьогодні - щоб оперативно прибрати від керма Разумкова. Не доводиться сумніватися, що відтепер подібне відбуватиметься регулярно. І цілком можливо: деякі з тих, хто сьогодні підігравав порушенням регламенту, завтра можуть стати новими жертвами "нових правил"", - пише Рахманін.

Політик нагадав про голосування за "диктаторські закони 16 січня".

"Багато депутатів, які свого часу голосували за так звані "диктаторські закони", дійсно не усвідомлювали можливих наслідків. Стала від цього їхня провина меншою? Риторичне запитання", - пише Рахманін.

Читайте також: Разумкова видалили з партійних і фракційних чатів "Слуги народу": "Не всі люблять критику"

Він зазначив, що "в політиці фартові досягають успіху частіше, ніж розумні. Неприємність у тому, що фарт не може тривати вічно".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 5 жовтня депутати ВР на два дні відсторонили спікера Дмитра Разумкова від ведення засідань. Пропозицію внесли фракції "СН" і групи "Довіра" і "За Майбутнє", "за" проголосували 240 депутатів. "Голос" вважає, що відсторонення відбулося з порушенням регламенту і знаменує собою початок політичної кризи. Президент Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста, заявив: "Вважаю, що регламент - це те слово, яке, вибачте, може зробити похорон української економіки".
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Топ коментарі
+20
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05.10.2021 19:31
+16
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05.10.2021 19:36
+15
Та я вас умоляю, Серожа, в этом помогли им и вы и лично ваш обисравшийся без бою пивун Сява с поцем шо типа тут живёт из файного миста Тернопиль. Кстати, он тоже Серожа.
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05.10.2021 19:29
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Та я вас умоляю, Серожа, в этом помогли им и вы и лично ваш обисравшийся без бою пивун Сява с поцем шо типа тут живёт из файного миста Тернопиль. Кстати, он тоже Серожа.
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05.10.2021 19:29 Відповісти
це психологія бидла, що паркується, де хоче: а шо такоє, мнє так удобно!
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05.10.2021 19:30 Відповісти
ну так їх ЗЕбос дав дозвіл )
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05.10.2021 19:30 Відповісти
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05.10.2021 19:31 Відповісти
ціх не чіпай.. ці без мозгів...
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05.10.2021 19:47 Відповісти
А яким боком Зеленький до людського мозку?
Там більш доцільно шоу "Неймовірні можливості наших абізянок"
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05.10.2021 19:54 Відповісти
А я себе смотрю и так думаю, где я их всех вместе
видел то, а оно вон оно как, Перехватчик,
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05.10.2021 20:53 Відповісти
Неужели?как там у вас лишбынепорошенко....
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05.10.2021 19:34 Відповісти
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05.10.2021 19:55 Відповісти
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05.10.2021 19:36 Відповісти
я навіть це знайшов! скрін реальний... Акаунт богуцької теж (її статті не виклакають сумніву в сектанстві). Але акаунт богдана якийсь дивний... ну на фейковість не тягне -- все ж майже 75к підписників (вже б заблочили), али чи то він зпився, з розчарування... чи що.. щось таке незрозуміле публікує в ФБ...
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05.10.2021 21:55 Відповісти
Разумков и Рахманин лжот!!!

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Регламент Верховної Ради України

Стаття 76. Відкликання Верховною Радою Голови Верховної Ради України з посади

4. Рішення про включення до порядку денного сесії Верховної Ради питання про відкликання з посади Голови Верховної Ради України приймається на пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції. Одночасно Верховна Рада дає доручення Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради в поточному році.

Стаття 77. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади
1. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади за рішенням більшості народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради включається до порядку денного сесії Верховної Ради у визначений нею день, але не пізніш як на десятий день після включення цього питання до порядку денного сесії.

Верховная Рада решает когда голосовать!
НЕ позже 10-ти дней! А значит в любой день, в течении 10 дней "після включення цього питання до порядку денного сесії".
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05.10.2021 19:37 Відповісти
А де Рахманін взагалі про 10 днів говорив? Покажи це в його пості... Тут, швидше, мова йде не про терміни, а про те, що зе-більшість усунула Разумкова, а якраз цього під час процедури відкликання спікера регламент не передбачає...
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06.10.2021 00:06 Відповісти
Вы что не поняли, что этот зебил посчитал что Разумкова УЖЕ "сняли" с должности)))
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06.10.2021 03:35 Відповісти
А его уже с должности убрали?
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06.10.2021 03:33 Відповісти
"будуть плювати"-тобто раніше і до цього часу слуги на регламент ВР не плювали ?
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05.10.2021 19:40 Відповісти
ну разумкова як раз за дотримку хоч якусь i виганяють
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05.10.2021 19:43 Відповісти
Скільки журналістів пішли служити партіям олігархів. А коли таким "журналістам" відмовляють в інтерв'ю, піднімають гвалт і згадують про свободу слова. Журналіст має права і обов'язки. Журналіст не політ пропагандист інтересів партії, чи її партії власником...
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05.10.2021 19:41 Відповісти
А шо, когда главный редактор Зеркала Недели годами размещал тексты "авторов" типа Трепака, в которых Порошенко рисовали единственным олигархом- исчадием ада, не знал, что будет, когда четверо олигархов станут напрямую управлять государством? Все нормальные людитне знали, а Грыценко с Рахманиным не знали?
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05.10.2021 19:45 Відповісти
"Деньги не пахнут" (С) Веспасиан.
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05.10.2021 19:56 Відповісти
Не было такого, во вторых если что и размещали в ЗН, то это не Рахманим а семья Мостовых фактически владельцы. Они были вынуждены это делать что ЗН нн продавать кацапам. А Поршенко они искренне не любили, и кпк опытные журналисты знали за что. Петр Алексеевич не агел мягко говоря.
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06.10.2021 09:25 Відповісти
1. А кто из нас "ангел"?
2. Главный редактор-это не стол со стулом. У него есть позиция, тем более у такого человека как Рахманин.
3. Этой фигней- хайпированием по поводу Порошенки занимались в те времена почти все журналисты , мода така была.
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06.10.2021 09:52 Відповісти
Продался и скурвился Разумков, вот и последствия.
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05.10.2021 19:48 Відповісти
разве можна предать зрадника дезертира вора брехуна і подлеца..
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05.10.2021 19:54 Відповісти
А кому хоть продался?)
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06.10.2021 03:37 Відповісти
Тю! Їхній "лідер" з літа 2019-го грає на Конституції та законах України тим, чим він грав на піваніні на сцені! І хтось думає, що його слуги будуть іншими??? Це бцла зрозуміло ще на початку весни того самого 2019-го, але "наріду" захтілося "паржать" бо "хужє нє будєт" і головне: "аби не Порошенко"...
Самі привели це до влади, тепер відхаркуйте! На жаль, і притомні українці теж страждають....
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05.10.2021 19:51 Відповісти
я ще тоді казав що ті 73 процента ідіоти.цілуйте в жопу тепер його.. ваши зарплати вчителі лікарі і пенсіі вже давно у нього в офшорах...а ви і далі слухайте того брехуна з кривого рога.
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05.10.2021 19:52 Відповісти
Стаття 76. Відкликання Верховною Радою Голови Верховної Ради України з посади
1. Голова Верховної Ради України може бути в будь-який час відкликаний з посади Верховною Радою на його прохання, а також може бути відкликаний у зв'язку з незадовільною його роботою на цій посаді, в тому числі у разі відсторонення від ведення пленарних засідань три і більше разів протягом однієї чергової сесії Верховної Ради, або через інші обставини, що унеможливлюють виконання ним своїх обов'язків. Дострокове припинення депутатських повноважень Головою Верховної Ради України має наслідком припинення його повноважень як Голови Верховної Ради України.
{Частина перша статті 76 із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5474-17 № 5474-VI від 06.11.2012 }
2. Пропозиції про відкликання Верховною Радою Голови Верховної Ради України з посади (крім відкликання за його особистою заявою) можуть вноситися:
u2:st76" id="n551" name="n551">1) народними депутатами на підставі висновку комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, у разі відсторонення Голови Верховної Ради України від ведення пленарних засідань три і більше разів протягом однієї чергової сесії;
u2:st76" id="n552" name="n552">2) не менш як однією третиною народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради за їх підписами (підписні листи подаються в оригіналі, на них зазначаються прізвище, ім'я, по батькові народного депутата, номер його посвідчення та проставляється особистий підпис, який може бути відкликаний тільки до включення питання до порядку денного сесії Верховної Ради).
{Пункт 2 частини другої статті 76 в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5474-17 № 5474-VI від 06.11.2012 }
{Частина друга статті 76 із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/469-20#n35 № 469-IX від 16.01.2020 }
3. При розгляді питання про відкликання з посади Верховною Радою Голови Верховної Ради України (крім відкликання за його особистою заявою), про дострокове припинення ним депутатських повноважень пленарне засідання веде Перший заступник (заступник) Голови Верховної Ради України або обраний Верховною Радою за процедурою (ad hoc) головуючий на пленарному засіданні з числа народних депутатів, який не підписав пропозицію про відкликання Голови Верховної Ради України. Питання про обрання (ad hoc) головуючого на пленарному засіданні не включається до порядку денного пленарного засідання, а вирішується Верховною Радою без попередньої підготовки в комітетах після обговорення за скороченою процедурою.
{Частина третя статті 76 із змінами, внесеними згідно із Законами https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/388-20#n29 № 388-IX від 18.12.2019 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/469-20#n35 № 469-IX від 16.01.2020 }
4. Рішення про включення до порядку денного сесії Верховної Ради питання про відкликання з посади Голови Верховної Ради України приймається на пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції. Одночасно Верховна Рада дає доручення Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради в поточному році.
5. Голова Верховної Ради України готує звіт про свою роботу та про виконання кошторису Верховної Ради в поточному році. Цей звіт та висновок Рахункової палати надаються народним депутатам не пізніш як за два дні до розгляду питання на пленарному засіданні.
{Частина п'ята статті 76 із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/469-20#n36 № 469-IX від 16.01.2020 }
6. Питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади не потребує підготовки в комітетах.
7. У разі необхідності для збору чи перевірки інформації, що стосується питання відкликання з посади Голови Верховної Ради України, Верховна Рада створює тимчасову слідчу комісію без голосування про включення цього питання до порядку денного сесії.
Стаття 77. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади
1. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади за рішенням більшості народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради включається до порядку денного сесії Верховної Ради у визначений нею день, але не пізніш як на десятий день після включення цього питання до порядку денного сесії.
2. Загальний час щодо обговорення питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади визначається Верховною Радою.
3. Верховна Рада заслуховує доповідь представника народних депутатів, які ініціювали відкликання Голови Верховної Ради України з посади, і відповіді доповідача на запитання; співдоповідь представника тимчасової слідчої комісії (у разі її створення) і відповіді співдоповідача на запитання; звіт Голови Верховної Ради України про його діяльність на цій посаді - до 30 хвилин (а у разі припинення повноважень за особистою заявою звіт не обов'язковий) та його відповіді на запитання. Народні депутати мають право ставити запитання і брати участь у обговоренні питання. Головуючий на пленарному засіданні з урахуванням черговості запису на виступ надає рівні можливості для промовців, які виступають як за, так і проти особи, яка є Головою Верховної Ради України.
4. Рішення Верховної Ради про відкликання Голови Верховної Ради України з посади приймається шляхом відкритого поіменного голосування більшістю народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради і оформляється постановою Верховної Ради.
{Частина четверта статті 77 в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5474-17 № 5474-VI від 06.11.2012 }
5. У разі якщо особиста заява Голови Верховної Ради України про його відкликання з посади не задовольняється Верховною Радою, він має право припинити виконання посадових обов'язків Голови Верховної Ради України через 15 днів після дня розгляду цього питання Верховною Радою. Після цього йому виплачується заробітна плата народного депутата і здійснюються виплати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень відповідно до закону.
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05.10.2021 19:54 Відповісти
Завжди дивувався як у нас сформульовані закони... попередня стаття -- подія, наступна стаття, причини та порядок при виникненні події.. а потім маніпулюють тим що статті мають юризникцію "по-черзі"...

коротше, що хотів сказати цитатою закону? Що регламент було (буде) дотримано?

ну типу так -- регламентний комітет в якому зелена більшість ще двічі відсторонить Разумкова.. Але я вже так зрозумів по його "пресусі", що він сам подасть заяву... А то вже теж питання, чи не знов кіно нам влаштували?..

Але, що це якийсь піздец твориться, то мені вже дійсно почина смердіти...
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05.10.2021 21:40 Відповісти
просто процитував Закон, щоби кожен зміг сам зробити якісь висновки і не вигадувати нічого..
(а останнє Ваше речення )))) дуже лягло і мені на душу ))) співпало кожне слово з моїми думками)))
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05.10.2021 22:16 Відповісти
Плевать на регламент у них и до того получалось прекрасно.
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05.10.2021 20:13 Відповісти
А може вас треба всіх вже гнати в шию,щоб не знущались над людьми.
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05.10.2021 20:22 Відповісти
Вряд ли это уже надолго...Но что будет потом? Опять все сначала
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05.10.2021 20:30 Відповісти
Вітаю Сергіє! Ви зробили себе разом, теж!
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05.10.2021 21:32 Відповісти
та добавив що Пьотр Олексійович добре жив за часи будь якого президента, окрім останнього
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05.10.2021 22:00 Відповісти
Рахманин теперь с видом мудреца предрекает, что "слуги" теперь будут регулярно плевать на регламент ВР... Сирожа, вам ли быть в печали? Или напомнить, как вы вместе с прочими Гриценками, Билецкими, Тягнибоками помогали зеленому сброду - "слугам" поливать пятого Президента грязью, хотя многим уже тогда, до выборов 2019 г. было понятно, что "слуги" это грандиозная антигосударственная обманка, подлая и циничная, это мина под государственность Украины... Теперь гляньтесь в зеркальце, Сирожа, то, что страна имеет сейчас вместо президента и парламента, это вы сделали разом, разом со "слугами", Сирожа...
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05.10.2021 22:07 Відповісти
Ну якраз Рахманін у цьому помічений не був...
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06.10.2021 00:03 Відповісти
Ось до речі так. Але все одне - "Сергій нафіга ти туди поліз?".
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06.10.2021 00:46 Відповісти
У контексті чвар і розколу в Голосі ваше питання дуже актуальне...
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06.10.2021 08:46 Відповісти
Вечно нудный и унылый Рахманин

https://twitter.com/Gerashchenko7 Антон Геращенко

https://twitter.com/Gerashchenko7 @Gerashchenko7

07.06.2015

«Сергей Рахманин как всегда талантливо проанализировал суть и смысл ежегодного послания Президента Петра Порошенко...»

Почитайте как он со смаком обгаживает Пороха

https://twitter.com/gerashchenko7/status/607418332585803776

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06.10.2021 09:59 Відповісти
Сергей Рахманин: "Лето олигарха" (Порошенко)
Гарант старательно перерезал ленточки и развешивал медали, но, как показали закрытые опросы, очков ему это не прибавило.

"Безвиз" уже отыгран как яркий медиа-повод, требуются свежие впечатляющие победы. Децентрализацию ловко "перепиарил" на себя прыткий премьер.

Вопрос о введении миротворческой миссии на Донбасс отложен не неопределенный срок.

Много надежд возлагалось на томос об автокефалии Украинской Церкви, но Константинополь не спешит с его обнародованием.

Не удивлюсь, если насельник Банковой, к примеру, пойдет на переговоры с Коломойским о возвращении "Приватбанка" в обмен на контроль над "1+1".

https://antikor.com.ua/articles/246648-sergej_rahmanin_leto_oligarha
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06.10.2021 10:11 Відповісти
Т.ч., Сирожа этот день ты приближал как мог.

"Безвиз" уже отыгран как яркий медиа-повод???

Тебе было напплевать сколько сил в это было вложено, и что им теперь пользуются граждане Украины. Ты счел его всего лишь медиа-поводом.
И децентрализация тебя не волновала.
И о Томосе, которого украинцы ждали сотни лет ты тоже высказался пренебрежительно

А сам пошел в "Голос" с которым все было ясно изначально - проект, чтоб откусить часть голосов у Порошенка.
А Вакарчук прекрасно себя чувствует вместе с Пинчуком в какой -то там Раде по Голокосту.
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06.10.2021 10:21 Відповісти
Кира Рудык:

Порошенко для нас больший политический враг, чем Зеленский.

Потому что президент не пытается пытается нас так сильно «обнять».

Ще в березні https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/11/7243262/ ВАКАРЧУК ПЕРЕДАВ РУДИК ГОЛОВУВАННЯ ЙОГО ПАРТІЄЮ(«Голос»)

Тому що якими б ми конструктивним, крутими, правильними не були, ми не можемо впливати на призначення https://www.pravda.com.ua/articles/2020/04/7/7246769/ Венедіктової.

Ми все одно за нього не голосуємо, ми можемо на собі рвати тєльняшку, але казати, що ми в "надпозиції", коли призначають Венедіктову, коли призначають уряд...
"У нас є троє претендентів на мери Києва"
- Також говорять, що ваше публічне селфі з Притулою - це як його підтвердження всій команді, що Сергій сказав "Так". Це я зараз вам передаю те, що кажуть у кулуарах.

Притула працює в політраді - 11 серпня він буде на з'їзді?

- Звичайно, він член політради.

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/08/6/7261888/
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06.10.2021 10:47 Відповісти
Зелена чума гірша ніж ригі... От чесне слово.
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05.10.2021 22:13 Відповісти
Священную корову тронули.Вони ,как от свиного помета.
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05.10.2021 22:28 Відповісти
Удалось обновить видео нападения на журналистов в "Укрэксимбанке!!!
Что теперь скажет Метцгер?
https://www.youtube.com/watch?v=LGTi9wRSx18&t=9s

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05.10.2021 22:47 Відповісти
Будет большой скандал - выдача сомнительных многомиллионных кредитов. Документы связаны с ДНР
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05.10.2021 23:13 Відповісти
 
 