Нардеп "Голосу" Рахманін: "слуги" тепер регулярно плюватимуть на регламент ВР
Вперше монобільшість порушила регламент, щоб швидко прийняти закон про олігархів, вдруге - щоб усунути спікера парламенту Дмитра Разумкова. Тепер такі порушення відбуватимуться постійно.
Таке припущення висловлює в Фейсбуці народний депутат від партії "Голос" Сергій Рахманін, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Спочатку більшість наплювала на регламент Верховної Ради, щоб швидко прийняти закон про олігархів. Сьогодні - щоб оперативно прибрати від керма Разумкова. Не доводиться сумніватися, що відтепер подібне відбуватиметься регулярно. І цілком можливо: деякі з тих, хто сьогодні підігравав порушенням регламенту, завтра можуть стати новими жертвами "нових правил"", - пише Рахманін.
Політик нагадав про голосування за "диктаторські закони 16 січня".
"Багато депутатів, які свого часу голосували за так звані "диктаторські закони", дійсно не усвідомлювали можливих наслідків. Стала від цього їхня провина меншою? Риторичне запитання", - пише Рахманін.
Він зазначив, що "в політиці фартові досягають успіху частіше, ніж розумні. Неприємність у тому, що фарт не може тривати вічно".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 5 жовтня депутати ВР на два дні відсторонили спікера Дмитра Разумкова від ведення засідань. Пропозицію внесли фракції "СН" і групи "Довіра" і "За Майбутнє", "за" проголосували 240 депутатів. "Голос" вважає, що відсторонення відбулося з порушенням регламенту і знаменує собою початок політичної кризи. Президент Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста, заявив: "Вважаю, що регламент - це те слово, яке, вибачте, може зробити похорон української економіки".
Будь ласка, зачекайте...
Там більш доцільно шоу "Неймовірні можливості наших абізянок"
видел то, а оно вон оно как, Перехватчик,
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Регламент Верховної Ради України
Стаття 76. Відкликання Верховною Радою Голови Верховної Ради України з посади
4. Рішення про включення до порядку денного сесії Верховної Ради питання про відкликання з посади Голови Верховної Ради України приймається на пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції. Одночасно Верховна Рада дає доручення Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради в поточному році.
Стаття 77. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади
1. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади за рішенням більшості народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради включається до порядку денного сесії Верховної Ради у визначений нею день, але не пізніш як на десятий день після включення цього питання до порядку денного сесії.
Верховная Рада решает когда голосовать!
НЕ позже 10-ти дней! А значит в любой день, в течении 10 дней "після включення цього питання до порядку денного сесії".
2. Главный редактор-это не стол со стулом. У него есть позиция, тем более у такого человека как Рахманин.
3. Этой фигней- хайпированием по поводу Порошенки занимались в те времена почти все журналисты , мода така была.
Самі привели це до влади, тепер відхаркуйте! На жаль, і притомні українці теж страждають....
1. Голова Верховної Ради України може бути в будь-який час відкликаний з посади Верховною Радою на його прохання, а також може бути відкликаний у зв'язку з незадовільною його роботою на цій посаді, в тому числі у разі відсторонення від ведення пленарних засідань три і більше разів протягом однієї чергової сесії Верховної Ради, або через інші обставини, що унеможливлюють виконання ним своїх обов'язків. Дострокове припинення депутатських повноважень Головою Верховної Ради України має наслідком припинення його повноважень як Голови Верховної Ради України.
{Частина перша статті 76 із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5474-17 № 5474-VI від 06.11.2012 }
2. Пропозиції про відкликання Верховною Радою Голови Верховної Ради України з посади (крім відкликання за його особистою заявою) можуть вноситися:
u2:st76" id="n551" name="n551">1) народними депутатами на підставі висновку комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, у разі відсторонення Голови Верховної Ради України від ведення пленарних засідань три і більше разів протягом однієї чергової сесії;
u2:st76" id="n552" name="n552">2) не менш як однією третиною народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради за їх підписами (підписні листи подаються в оригіналі, на них зазначаються прізвище, ім'я, по батькові народного депутата, номер його посвідчення та проставляється особистий підпис, який може бути відкликаний тільки до включення питання до порядку денного сесії Верховної Ради).
{Пункт 2 частини другої статті 76 в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5474-17 № 5474-VI від 06.11.2012 }
{Частина друга статті 76 із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/469-20#n35 № 469-IX від 16.01.2020 }
3. При розгляді питання про відкликання з посади Верховною Радою Голови Верховної Ради України (крім відкликання за його особистою заявою), про дострокове припинення ним депутатських повноважень пленарне засідання веде Перший заступник (заступник) Голови Верховної Ради України або обраний Верховною Радою за процедурою (ad hoc) головуючий на пленарному засіданні з числа народних депутатів, який не підписав пропозицію про відкликання Голови Верховної Ради України. Питання про обрання (ad hoc) головуючого на пленарному засіданні не включається до порядку денного пленарного засідання, а вирішується Верховною Радою без попередньої підготовки в комітетах після обговорення за скороченою процедурою.
{Частина третя статті 76 із змінами, внесеними згідно із Законами https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/388-20#n29 № 388-IX від 18.12.2019 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/469-20#n35 № 469-IX від 16.01.2020 }
4. Рішення про включення до порядку денного сесії Верховної Ради питання про відкликання з посади Голови Верховної Ради України приймається на пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції. Одночасно Верховна Рада дає доручення Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради в поточному році.
5. Голова Верховної Ради України готує звіт про свою роботу та про виконання кошторису Верховної Ради в поточному році. Цей звіт та висновок Рахункової палати надаються народним депутатам не пізніш як за два дні до розгляду питання на пленарному засіданні.
{Частина п'ята статті 76 із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/469-20#n36 № 469-IX від 16.01.2020 }
6. Питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади не потребує підготовки в комітетах.
7. У разі необхідності для збору чи перевірки інформації, що стосується питання відкликання з посади Голови Верховної Ради України, Верховна Рада створює тимчасову слідчу комісію без голосування про включення цього питання до порядку денного сесії.
Стаття 77. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади
1. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади за рішенням більшості народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради включається до порядку денного сесії Верховної Ради у визначений нею день, але не пізніш як на десятий день після включення цього питання до порядку денного сесії.
2. Загальний час щодо обговорення питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади визначається Верховною Радою.
3. Верховна Рада заслуховує доповідь представника народних депутатів, які ініціювали відкликання Голови Верховної Ради України з посади, і відповіді доповідача на запитання; співдоповідь представника тимчасової слідчої комісії (у разі її створення) і відповіді співдоповідача на запитання; звіт Голови Верховної Ради України про його діяльність на цій посаді - до 30 хвилин (а у разі припинення повноважень за особистою заявою звіт не обов'язковий) та його відповіді на запитання. Народні депутати мають право ставити запитання і брати участь у обговоренні питання. Головуючий на пленарному засіданні з урахуванням черговості запису на виступ надає рівні можливості для промовців, які виступають як за, так і проти особи, яка є Головою Верховної Ради України.
4. Рішення Верховної Ради про відкликання Голови Верховної Ради України з посади приймається шляхом відкритого поіменного голосування більшістю народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради і оформляється постановою Верховної Ради.
{Частина четверта статті 77 в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5474-17 № 5474-VI від 06.11.2012 }
5. У разі якщо особиста заява Голови Верховної Ради України про його відкликання з посади не задовольняється Верховною Радою, він має право припинити виконання посадових обов'язків Голови Верховної Ради України через 15 днів після дня розгляду цього питання Верховною Радою. Після цього йому виплачується заробітна плата народного депутата і здійснюються виплати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень відповідно до закону.
коротше, що хотів сказати цитатою закону? Що регламент було (буде) дотримано?
ну типу так -- регламентний комітет в якому зелена більшість ще двічі відсторонить Разумкова.. Але я вже так зрозумів по його "пресусі", що він сам подасть заяву... А то вже теж питання, чи не знов кіно нам влаштували?..
Але, що це якийсь піздец твориться, то мені вже дійсно почина смердіти...
(а останнє Ваше речення )))) дуже лягло і мені на душу ))) співпало кожне слово з моїми думками)))
https://twitter.com/Gerashchenko7 Антон Геращенко
https://twitter.com/Gerashchenko7 @Gerashchenko7
07.06.2015
«Сергей Рахманин как всегда талантливо проанализировал суть и смысл ежегодного послания Президента Петра Порошенко...»
Почитайте как он со смаком обгаживает Пороха
https://twitter.com/gerashchenko7/status/607418332585803776
Гарант старательно перерезал ленточки и развешивал медали, но, как показали закрытые опросы, очков ему это не прибавило.
"Безвиз" уже отыгран как яркий медиа-повод, требуются свежие впечатляющие победы. Децентрализацию ловко "перепиарил" на себя прыткий премьер.
Вопрос о введении миротворческой миссии на Донбасс отложен не неопределенный срок.
Много надежд возлагалось на томос об автокефалии Украинской Церкви, но Константинополь не спешит с его обнародованием.
Не удивлюсь, если насельник Банковой, к примеру, пойдет на переговоры с Коломойским о возвращении "Приватбанка" в обмен на контроль над "1+1".
https://antikor.com.ua/articles/246648-sergej_rahmanin_leto_oligarha
"Безвиз" уже отыгран как яркий медиа-повод???
Тебе было напплевать сколько сил в это было вложено, и что им теперь пользуются граждане Украины. Ты счел его всего лишь медиа-поводом.
И децентрализация тебя не волновала.
И о Томосе, которого украинцы ждали сотни лет ты тоже высказался пренебрежительно
А сам пошел в "Голос" с которым все было ясно изначально - проект, чтоб откусить часть голосов у Порошенка.
А Вакарчук прекрасно себя чувствует вместе с Пинчуком в какой -то там Раде по Голокосту.
Порошенко для нас больший политический враг, чем Зеленский.
Потому что президент не пытается пытается нас так сильно «обнять».
Ще в березні https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/11/7243262/ ВАКАРЧУК ПЕРЕДАВ РУДИК ГОЛОВУВАННЯ ЙОГО ПАРТІЄЮ(«Голос»)
Тому що якими б ми конструктивним, крутими, правильними не були, ми не можемо впливати на призначення https://www.pravda.com.ua/articles/2020/04/7/7246769/ Венедіктової.
Ми все одно за нього не голосуємо, ми можемо на собі рвати тєльняшку, але казати, що ми в "надпозиції", коли призначають Венедіктову, коли призначають уряд...
"У нас є троє претендентів на мери Києва"
- Також говорять, що ваше публічне селфі з Притулою - це як його підтвердження всій команді, що Сергій сказав "Так". Це я зараз вам передаю те, що кажуть у кулуарах.
Притула працює в політраді - 11 серпня він буде на з'їзді?
- Звичайно, він член політради.
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/08/6/7261888/
Что теперь скажет Метцгер?
https://www.youtube.com/watch?v=LGTi9wRSx18&t=9s