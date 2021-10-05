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ВР (27377) регламент (217) Рахманин (120) Разумков Дмитрий (1520) Слуга народа (2620)

Нардеп "Голоса" Рахманин: "Слуги" теперь регулярно будут плевать на регламент ВР

Нардеп

В первый раз монобольшинство нарушило регламент, чтобы быстро принять закон об олигархах, во второй раз – чтобы отстранить спикера парламента Дмитрия Разумкова. Теперь такие нарушения будут происходить постоянно.

Такое предположение высказывает в Фейсбуке народный депутат от партии "Голос" Сергей Рахманин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сначала большинство наплевало на регламент Верховной Рады, чтобы быстро принять закон об олигархах. Сегодня - чтобы оперативно убрать от руля Разумкова. Нет никаких сомнений, что отныне подобное будет происходить регулярно. И вполне возможно: некоторые из тех, кто сегодня подыгрывал нарушению регламента, завтра могут стать новыми жертвами "новых правил"", - пишет Рахманин.

Политик напомнил о голосовании за "законы 16 января".

"Многие депутаты, которые в свое время голосовали за так называемые "диктаторские законы", действительно не осознавали возможных последствий. Стала от этого их вина меньше? Риторический вопрос", - пишет Рахманин.

Читайте: "Регламент Рады - это похороны украинской экономики", - Зеленский

Он отметил, что "в в политике фартовые достигают успеха чаще, чем умные. Неприятность в том, что фарт не может продолжаться вечно".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 5 октября депутаты ВР на два дня отстранили спикера Дмитрия Разумкова от ведения заседаний. Предложение внесли фракции "СН" и группы "Довіра" и "За Майбутнє", "за" проголосовали 240 депутатов. "Голос" считает, что отстранение произошло с нарушением регламента и знаменует собой начало политического кризиса. Президент Зеленский, отвечая на вопрос журналиста, заявил: "Считаю, что регламент - это то слово, которое, извините, может сделать похороны украинской экономики".

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Топ комментарии
+20
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05.10.2021 19:31
+16
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05.10.2021 19:36
+15
Та я вас умоляю, Серожа, в этом помогли им и вы и лично ваш обисравшийся без бою пивун Сява с поцем шо типа тут живёт из файного миста Тернопиль. Кстати, он тоже Серожа.
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05.10.2021 19:29
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Та я вас умоляю, Серожа, в этом помогли им и вы и лично ваш обисравшийся без бою пивун Сява с поцем шо типа тут живёт из файного миста Тернопиль. Кстати, он тоже Серожа.
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05.10.2021 19:29 Ответить
це психологія бидла, що паркується, де хоче: а шо такоє, мнє так удобно!
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05.10.2021 19:30 Ответить
ну так їх ЗЕбос дав дозвіл )
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05.10.2021 19:30 Ответить
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05.10.2021 19:31 Ответить
ціх не чіпай.. ці без мозгів...
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05.10.2021 19:47 Ответить
А яким боком Зеленький до людського мозку?
Там більш доцільно шоу "Неймовірні можливості наших абізянок"
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05.10.2021 19:54 Ответить
А я себе смотрю и так думаю, где я их всех вместе
видел то, а оно вон оно как, Перехватчик,
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05.10.2021 20:53 Ответить
Неужели?как там у вас лишбынепорошенко....
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05.10.2021 19:34 Ответить
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05.10.2021 19:55 Ответить
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05.10.2021 19:36 Ответить
я навіть це знайшов! скрін реальний... Акаунт богуцької теж (її статті не виклакають сумніву в сектанстві). Але акаунт богдана якийсь дивний... ну на фейковість не тягне -- все ж майже 75к підписників (вже б заблочили), али чи то він зпився, з розчарування... чи що.. щось таке незрозуміле публікує в ФБ...
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05.10.2021 21:55 Ответить
Разумков и Рахманин лжот!!!

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Регламент Верховної Ради України

Стаття 76. Відкликання Верховною Радою Голови Верховної Ради України з посади

4. Рішення про включення до порядку денного сесії Верховної Ради питання про відкликання з посади Голови Верховної Ради України приймається на пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції. Одночасно Верховна Рада дає доручення Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради в поточному році.

Стаття 77. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади
1. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади за рішенням більшості народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради включається до порядку денного сесії Верховної Ради у визначений нею день, але не пізніш як на десятий день після включення цього питання до порядку денного сесії.

Верховная Рада решает когда голосовать!
НЕ позже 10-ти дней! А значит в любой день, в течении 10 дней "після включення цього питання до порядку денного сесії".
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05.10.2021 19:37 Ответить
А де Рахманін взагалі про 10 днів говорив? Покажи це в його пості... Тут, швидше, мова йде не про терміни, а про те, що зе-більшість усунула Разумкова, а якраз цього під час процедури відкликання спікера регламент не передбачає...
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06.10.2021 00:06 Ответить
Вы что не поняли, что этот зебил посчитал что Разумкова УЖЕ "сняли" с должности)))
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06.10.2021 03:35 Ответить
А его уже с должности убрали?
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06.10.2021 03:33 Ответить
"будуть плювати"-тобто раніше і до цього часу слуги на регламент ВР не плювали ?
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05.10.2021 19:40 Ответить
ну разумкова як раз за дотримку хоч якусь i виганяють
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05.10.2021 19:43 Ответить
Скільки журналістів пішли служити партіям олігархів. А коли таким "журналістам" відмовляють в інтерв'ю, піднімають гвалт і згадують про свободу слова. Журналіст має права і обов'язки. Журналіст не політ пропагандист інтересів партії, чи її партії власником...
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05.10.2021 19:41 Ответить
А шо, когда главный редактор Зеркала Недели годами размещал тексты "авторов" типа Трепака, в которых Порошенко рисовали единственным олигархом- исчадием ада, не знал, что будет, когда четверо олигархов станут напрямую управлять государством? Все нормальные людитне знали, а Грыценко с Рахманиным не знали?
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05.10.2021 19:45 Ответить
"Деньги не пахнут" (С) Веспасиан.
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05.10.2021 19:56 Ответить
Не было такого, во вторых если что и размещали в ЗН, то это не Рахманим а семья Мостовых фактически владельцы. Они были вынуждены это делать что ЗН нн продавать кацапам. А Поршенко они искренне не любили, и кпк опытные журналисты знали за что. Петр Алексеевич не агел мягко говоря.
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06.10.2021 09:25 Ответить
1. А кто из нас "ангел"?
2. Главный редактор-это не стол со стулом. У него есть позиция, тем более у такого человека как Рахманин.
3. Этой фигней- хайпированием по поводу Порошенки занимались в те времена почти все журналисты , мода така была.
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06.10.2021 09:52 Ответить
Продался и скурвился Разумков, вот и последствия.
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05.10.2021 19:48 Ответить
разве можна предать зрадника дезертира вора брехуна і подлеца..
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05.10.2021 19:54 Ответить
А кому хоть продался?)
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06.10.2021 03:37 Ответить
Тю! Їхній "лідер" з літа 2019-го грає на Конституції та законах України тим, чим він грав на піваніні на сцені! І хтось думає, що його слуги будуть іншими??? Це бцла зрозуміло ще на початку весни того самого 2019-го, але "наріду" захтілося "паржать" бо "хужє нє будєт" і головне: "аби не Порошенко"...
Самі привели це до влади, тепер відхаркуйте! На жаль, і притомні українці теж страждають....
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05.10.2021 19:51 Ответить
я ще тоді казав що ті 73 процента ідіоти.цілуйте в жопу тепер його.. ваши зарплати вчителі лікарі і пенсіі вже давно у нього в офшорах...а ви і далі слухайте того брехуна з кривого рога.
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05.10.2021 19:52 Ответить
Стаття 76. Відкликання Верховною Радою Голови Верховної Ради України з посади
1. Голова Верховної Ради України може бути в будь-який час відкликаний з посади Верховною Радою на його прохання, а також може бути відкликаний у зв'язку з незадовільною його роботою на цій посаді, в тому числі у разі відсторонення від ведення пленарних засідань три і більше разів протягом однієї чергової сесії Верховної Ради, або через інші обставини, що унеможливлюють виконання ним своїх обов'язків. Дострокове припинення депутатських повноважень Головою Верховної Ради України має наслідком припинення його повноважень як Голови Верховної Ради України.
{Частина перша статті 76 із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5474-17 № 5474-VI від 06.11.2012 }
2. Пропозиції про відкликання Верховною Радою Голови Верховної Ради України з посади (крім відкликання за його особистою заявою) можуть вноситися:
u2:st76" id="n551" name="n551">1) народними депутатами на підставі висновку комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, у разі відсторонення Голови Верховної Ради України від ведення пленарних засідань три і більше разів протягом однієї чергової сесії;
u2:st76" id="n552" name="n552">2) не менш як однією третиною народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради за їх підписами (підписні листи подаються в оригіналі, на них зазначаються прізвище, ім'я, по батькові народного депутата, номер його посвідчення та проставляється особистий підпис, який може бути відкликаний тільки до включення питання до порядку денного сесії Верховної Ради).
{Пункт 2 частини другої статті 76 в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5474-17 № 5474-VI від 06.11.2012 }
{Частина друга статті 76 із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/469-20#n35 № 469-IX від 16.01.2020 }
3. При розгляді питання про відкликання з посади Верховною Радою Голови Верховної Ради України (крім відкликання за його особистою заявою), про дострокове припинення ним депутатських повноважень пленарне засідання веде Перший заступник (заступник) Голови Верховної Ради України або обраний Верховною Радою за процедурою (ad hoc) головуючий на пленарному засіданні з числа народних депутатів, який не підписав пропозицію про відкликання Голови Верховної Ради України. Питання про обрання (ad hoc) головуючого на пленарному засіданні не включається до порядку денного пленарного засідання, а вирішується Верховною Радою без попередньої підготовки в комітетах після обговорення за скороченою процедурою.
{Частина третя статті 76 із змінами, внесеними згідно із Законами https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/388-20#n29 № 388-IX від 18.12.2019 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/469-20#n35 № 469-IX від 16.01.2020 }
4. Рішення про включення до порядку денного сесії Верховної Ради питання про відкликання з посади Голови Верховної Ради України приймається на пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції. Одночасно Верховна Рада дає доручення Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради в поточному році.
5. Голова Верховної Ради України готує звіт про свою роботу та про виконання кошторису Верховної Ради в поточному році. Цей звіт та висновок Рахункової палати надаються народним депутатам не пізніш як за два дні до розгляду питання на пленарному засіданні.
{Частина п'ята статті 76 із змінами, внесеними згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/469-20#n36 № 469-IX від 16.01.2020 }
6. Питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади не потребує підготовки в комітетах.
7. У разі необхідності для збору чи перевірки інформації, що стосується питання відкликання з посади Голови Верховної Ради України, Верховна Рада створює тимчасову слідчу комісію без голосування про включення цього питання до порядку денного сесії.
Стаття 77. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади
1. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади за рішенням більшості народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради включається до порядку денного сесії Верховної Ради у визначений нею день, але не пізніш як на десятий день після включення цього питання до порядку денного сесії.
2. Загальний час щодо обговорення питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади визначається Верховною Радою.
3. Верховна Рада заслуховує доповідь представника народних депутатів, які ініціювали відкликання Голови Верховної Ради України з посади, і відповіді доповідача на запитання; співдоповідь представника тимчасової слідчої комісії (у разі її створення) і відповіді співдоповідача на запитання; звіт Голови Верховної Ради України про його діяльність на цій посаді - до 30 хвилин (а у разі припинення повноважень за особистою заявою звіт не обов'язковий) та його відповіді на запитання. Народні депутати мають право ставити запитання і брати участь у обговоренні питання. Головуючий на пленарному засіданні з урахуванням черговості запису на виступ надає рівні можливості для промовців, які виступають як за, так і проти особи, яка є Головою Верховної Ради України.
4. Рішення Верховної Ради про відкликання Голови Верховної Ради України з посади приймається шляхом відкритого поіменного голосування більшістю народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради і оформляється постановою Верховної Ради.
{Частина четверта статті 77 в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5474-17 № 5474-VI від 06.11.2012 }
5. У разі якщо особиста заява Голови Верховної Ради України про його відкликання з посади не задовольняється Верховною Радою, він має право припинити виконання посадових обов'язків Голови Верховної Ради України через 15 днів після дня розгляду цього питання Верховною Радою. Після цього йому виплачується заробітна плата народного депутата і здійснюються виплати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень відповідно до закону.
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05.10.2021 19:54 Ответить
Завжди дивувався як у нас сформульовані закони... попередня стаття -- подія, наступна стаття, причини та порядок при виникненні події.. а потім маніпулюють тим що статті мають юризникцію "по-черзі"...

коротше, що хотів сказати цитатою закону? Що регламент було (буде) дотримано?

ну типу так -- регламентний комітет в якому зелена більшість ще двічі відсторонить Разумкова.. Але я вже так зрозумів по його "пресусі", що він сам подасть заяву... А то вже теж питання, чи не знов кіно нам влаштували?..

Але, що це якийсь піздец твориться, то мені вже дійсно почина смердіти...
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05.10.2021 21:40 Ответить
просто процитував Закон, щоби кожен зміг сам зробити якісь висновки і не вигадувати нічого..
(а останнє Ваше речення )))) дуже лягло і мені на душу ))) співпало кожне слово з моїми думками)))
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05.10.2021 22:16 Ответить
Плевать на регламент у них и до того получалось прекрасно.
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05.10.2021 20:13 Ответить
А може вас треба всіх вже гнати в шию,щоб не знущались над людьми.
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05.10.2021 20:22 Ответить
Вряд ли это уже надолго...Но что будет потом? Опять все сначала
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05.10.2021 20:30 Ответить
Вітаю Сергіє! Ви зробили себе разом, теж!
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05.10.2021 21:32 Ответить
та добавив що Пьотр Олексійович добре жив за часи будь якого президента, окрім останнього
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05.10.2021 22:00 Ответить
Рахманин теперь с видом мудреца предрекает, что "слуги" теперь будут регулярно плевать на регламент ВР... Сирожа, вам ли быть в печали? Или напомнить, как вы вместе с прочими Гриценками, Билецкими, Тягнибоками помогали зеленому сброду - "слугам" поливать пятого Президента грязью, хотя многим уже тогда, до выборов 2019 г. было понятно, что "слуги" это грандиозная антигосударственная обманка, подлая и циничная, это мина под государственность Украины... Теперь гляньтесь в зеркальце, Сирожа, то, что страна имеет сейчас вместо президента и парламента, это вы сделали разом, разом со "слугами", Сирожа...
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05.10.2021 22:07 Ответить
Ну якраз Рахманін у цьому помічений не був...
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06.10.2021 00:03 Ответить
Ось до речі так. Але все одне - "Сергій нафіга ти туди поліз?".
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06.10.2021 00:46 Ответить
У контексті чвар і розколу в Голосі ваше питання дуже актуальне...
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06.10.2021 08:46 Ответить
Вечно нудный и унылый Рахманин

https://twitter.com/Gerashchenko7 Антон Геращенко

https://twitter.com/Gerashchenko7 @Gerashchenko7

07.06.2015

«Сергей Рахманин как всегда талантливо проанализировал суть и смысл ежегодного послания Президента Петра Порошенко...»

Почитайте как он со смаком обгаживает Пороха

https://twitter.com/gerashchenko7/status/607418332585803776

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06.10.2021 09:59 Ответить
Сергей Рахманин: "Лето олигарха" (Порошенко)
Гарант старательно перерезал ленточки и развешивал медали, но, как показали закрытые опросы, очков ему это не прибавило.

"Безвиз" уже отыгран как яркий медиа-повод, требуются свежие впечатляющие победы. Децентрализацию ловко "перепиарил" на себя прыткий премьер.

Вопрос о введении миротворческой миссии на Донбасс отложен не неопределенный срок.

Много надежд возлагалось на томос об автокефалии Украинской Церкви, но Константинополь не спешит с его обнародованием.

Не удивлюсь, если насельник Банковой, к примеру, пойдет на переговоры с Коломойским о возвращении "Приватбанка" в обмен на контроль над "1+1".

https://antikor.com.ua/articles/246648-sergej_rahmanin_leto_oligarha
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06.10.2021 10:11 Ответить
Т.ч., Сирожа этот день ты приближал как мог.

"Безвиз" уже отыгран как яркий медиа-повод???

Тебе было напплевать сколько сил в это было вложено, и что им теперь пользуются граждане Украины. Ты счел его всего лишь медиа-поводом.
И децентрализация тебя не волновала.
И о Томосе, которого украинцы ждали сотни лет ты тоже высказался пренебрежительно

А сам пошел в "Голос" с которым все было ясно изначально - проект, чтоб откусить часть голосов у Порошенка.
А Вакарчук прекрасно себя чувствует вместе с Пинчуком в какой -то там Раде по Голокосту.
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06.10.2021 10:21 Ответить
Кира Рудык:

Порошенко для нас больший политический враг, чем Зеленский.

Потому что президент не пытается пытается нас так сильно «обнять».

Ще в березні https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/11/7243262/ ВАКАРЧУК ПЕРЕДАВ РУДИК ГОЛОВУВАННЯ ЙОГО ПАРТІЄЮ(«Голос»)

Тому що якими б ми конструктивним, крутими, правильними не були, ми не можемо впливати на призначення https://www.pravda.com.ua/articles/2020/04/7/7246769/ Венедіктової.

Ми все одно за нього не голосуємо, ми можемо на собі рвати тєльняшку, але казати, що ми в "надпозиції", коли призначають Венедіктову, коли призначають уряд...
"У нас є троє претендентів на мери Києва"
- Також говорять, що ваше публічне селфі з Притулою - це як його підтвердження всій команді, що Сергій сказав "Так". Це я зараз вам передаю те, що кажуть у кулуарах.

Притула працює в політраді - 11 серпня він буде на з'їзді?

- Звичайно, він член політради.

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/08/6/7261888/
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06.10.2021 10:47 Ответить
Зелена чума гірша ніж ригі... От чесне слово.
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05.10.2021 22:13 Ответить
Священную корову тронули.Вони ,как от свиного помета.
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05.10.2021 22:28 Ответить
Удалось обновить видео нападения на журналистов в "Укрэксимбанке!!!
Что теперь скажет Метцгер?
https://www.youtube.com/watch?v=LGTi9wRSx18&t=9s

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05.10.2021 22:47 Ответить
Будет большой скандал - выдача сомнительных многомиллионных кредитов. Документы связаны с ДНР
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05.10.2021 23:13 Ответить
 
 