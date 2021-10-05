Нардеп "Голоса" Рахманин: "Слуги" теперь регулярно будут плевать на регламент ВР

В первый раз монобольшинство нарушило регламент, чтобы быстро принять закон об олигархах, во второй раз – чтобы отстранить спикера парламента Дмитрия Разумкова. Теперь такие нарушения будут происходить постоянно.

Такое предположение высказывает в Фейсбуке народный депутат от партии "Голос" Сергей Рахманин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сначала большинство наплевало на регламент Верховной Рады, чтобы быстро принять закон об олигархах. Сегодня - чтобы оперативно убрать от руля Разумкова. Нет никаких сомнений, что отныне подобное будет происходить регулярно. И вполне возможно: некоторые из тех, кто сегодня подыгрывал нарушению регламента, завтра могут стать новыми жертвами "новых правил"", - пишет Рахманин.

Политик напомнил о голосовании за "законы 16 января".

"Многие депутаты, которые в свое время голосовали за так называемые "диктаторские законы", действительно не осознавали возможных последствий. Стала от этого их вина меньше? Риторический вопрос", - пишет Рахманин.

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Он отметил, что "в в политике фартовые достигают успеха чаще, чем умные. Неприятность в том, что фарт не может продолжаться вечно".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 5 октября депутаты ВР на два дня отстранили спикера Дмитрия Разумкова от ведения заседаний. Предложение внесли фракции "СН" и группы "Довіра" и "За Майбутнє", "за" проголосовали 240 депутатов. "Голос" считает, что отстранение произошло с нарушением регламента и знаменует собой начало политического кризиса. Президент Зеленский, отвечая на вопрос журналиста, заявил: "Считаю, что регламент - это то слово, которое, извините, может сделать похороны украинской экономики".