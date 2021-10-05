РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11086 посетителей онлайн
Новости
13 095 63
Молдова (1834) прокурор (1120)

Генпрокурора Молдовы Стояногло задержали, в генпрокуратуре проходят обыски

Генпрокурора Молдовы Стояногло задержали, в генпрокуратуре проходят обыски

Александр Стояногло утверждает, что его пытается дискредитировать экс-глава Антикоррупционной прокуратуры. Сегодня он собирался провести пресс-конференцию, но не успел.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на молдавское издание Newsmaker.

Сотрудники Службы информации и безопасности вывели Стояногло из здания Генеральной прокуратуры. В самом здании проводят обыск.

Находящийся у здания генпрокуратуры министр юстиции Молдовы Сергей Литвиненко заявил, что Стояногло и его заместителей отстранили. "Прокуратура осталась без руководства", - сказал он.

Читайте: Суд в Молдове отказал в экстрадиции Чауса - адвокат

Уголовное дело завели после жалобы на Стояногло депутата Лилиана Карпа. Депутат обвинил генпрокурора в том, что в 2012 году он, будучи депутатом парламента, внес в закон "О борьбе с отмыванием денег" фразу, которая позволила отмыть через молдавскую банковскую систему деньги по схеме "Ландромат".

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
правильно, поэтому коломойского и его куклу вову-зеЛоха, через офшорные счета которого коломойский осуществлял кражи по схеме "ландромат" - нужно арестовывать, верно?

..прекрасная схема - участие латвийского банка Коломойского в российском «Ландромате» 2014 года. В выведении в офшоры 20 миллиардов долларов. В том числе и через Приватбанк, который отмыл около 2 миллиардов.
Курировал схему двоюродный брат российского президента Игорь Путин.
Это, в принципе, разрушает уже и без того подгнивший миф о Коломойском-патриоте. Но просто еще раз, для памяти.
2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина.
показать весь комментарий
05.10.2021 21:19
+9
Ой, коли НАБУ у нас зробить теж саме?
показать весь комментарий
05.10.2021 21:13
+8
Коли почнуть іпать Венедіктову?
показать весь комментарий
05.10.2021 21:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
правильно, поэтому коломойского и его куклу вову-зеЛоха, через офшорные счета которого коломойский осуществлял кражи по схеме "ландромат" - нужно арестовывать, верно?

..прекрасная схема - участие латвийского банка Коломойского в российском «Ландромате» 2014 года. В выведении в офшоры 20 миллиардов долларов. В том числе и через Приватбанк, который отмыл около 2 миллиардов.
Курировал схему двоюродный брат российского президента Игорь Путин.
Это, в принципе, разрушает уже и без того подгнивший миф о Коломойском-патриоте. Но просто еще раз, для памяти.
2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина.
показать весь комментарий
05.10.2021 21:19 Ответить
https://www.epravda.com.ua/publications/2019/04/22/647258/ https://www.epravda.com.ua/publications/2019/04/22/647258/

Журналісти Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) пояснили, як українські олігархи виводили кошти з Приватбанку. Свої висновки організація базує на аудиті компанії Kroll.
Приватбанк Латвія також був одним з найбільших одержувачів коштів від російського "ландромату" - величезної мережі офшорів, виявленої OCCRP у 2014 році. Ця схема дозволила вивести з Росії величезні суми, відмити та переказати до Європи.

Журналісти встановили, що Приватбанк Коломойского у Латвії за чотири роки відмив 2 мільярди доларів з Росії.
показать весь комментарий
05.10.2021 21:23 Ответить
Крім того, аудит Kroll виявив, що Приватбанк у Латвії отримав мільйони доларів, які виділив Україні МВФ.

У травні 2014 року МВФ виплатив Україні першу частину фінансової допомоги - 17 мільярдів доларів. Гроші призначалися для стабілізації економіки країни після анексії Криму Росією.

Нацбанк надав Приватбанку близько 220 мільйонів доларів для стабілізації.
Але "Приват" переслав більшість грошей на офшорні рахунки на Кіпрі, де вони стали частиною кредитної схеми.
І щонайменше 130 мільйонів доларів негайно переказали з Кіпру на рахунки Приватбанку в Латвії, повідомляє Kroll.
показать весь комментарий
05.10.2021 21:24 Ответить
"Приват" переслав більшість грошей на офшорні рахунки на Кіпрі, де вони стали частиною кредитної схеми

У т.ч. на офшорні рахунки зеленського та квартала 95
показать весь комментарий
05.10.2021 21:25 Ответить
п.с. и еще по схеме коломойский-янукович и офшорніе счета (в т.ч. , обратите внимание на ГОД.. 2011-2013) зеленского:

..через латвийский Приватбанк, как следует из показанных в расследовании Аль-Джазиры фактов, Курченко выводил через Укрбизнесбанк Саши Януковича украденные Семьей деньги. Проводилось это под видом выдачи и погашения займов через банк Коломойского. И через его же счета кипрские семейные резиденты Кипра и заходили в Ощадбанк и покупали затем ОВГЗ.
Работала эта конструкция как минимум в 2011-2013 годах.
Отсюда и дружеский тон Януковича и послушные интонации Коломойского в их знаменитом телефонном разговоре во время Майдана.
показать весь комментарий
05.10.2021 21:28 Ответить
Офшорные зоны по всему миру . Они и создавались для того чтобы на эти счета выводились деньги и потом кто создавал эти оффшорные зоны мог контролировать людей кто выводил туда деньги.Время от времени типа "независимые " журналисты контролируемые определёнными спецслужбами определённых стран выбрасывают информацию о счетах в этих оффшорных зонах.
показать весь комментарий
05.10.2021 21:36 Ответить
зебил, ты утверждаешь что "офшорные зоны создавались для КРАЖИ денег зеленским из бюджета Украины и у населения Украины"?
браво!

а во всем мире считают иначе.. для упрощения бизнеса, ликвидации двойного налогообложения, развития регионов и т.д.. Но в зомбоящике зебилам дали ЦУ: "офшорные зоны созданы для кражи зеленским денег"
показать весь комментарий
05.10.2021 21:39 Ответить
читай внимательно, зебил.. здесь про КРАЖИ денег у населения Украины, которые делал зеленский и коломойский - ни слова)
Офшорна зона (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. off shore - «поза берегом») - один із видів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0 вільних економічних зон , що належать до https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1 сервісних вільно-економічних зон , особливістю яких є створення для підприємців сприятливого валютно-фінансового та фіскального режимів, високий рівень та законодавчі гарантії банківської та комерційної секретності, лояльність державного регулювання.

а зеленский именно в (т.ч.) 2011...2013 участвовал в схемах коломойского по КРАЖЕ денег из экономики Украины, у населения Украины.
показать весь комментарий
05.10.2021 21:43 Ответить
Зеленский не мог украсть деньги из бюджета.Потому что он не был чиновником и к бюджету не имел никакого отношения .Его актив - это его интеллект , это его талант . У него нет заводов построеных при СССР и металлургических комбинатов , вдруг оказавшихся у воров = их называют завуалированным словом "олигархи" .
показать весь комментарий
05.10.2021 21:48 Ответить
Знаєш за що в США посадили Аль Капоне? Та за ухилення від сплати податків! Це прирівнюється до крадіжки грошей з бюджету. Ти вже обісрався з приводу фабрики Карла Маркса, вона побудована задовго до СРСР. Хочеш далі обсиратись? Так від тебе вже й так смердить.
показать весь комментарий
05.10.2021 21:59 Ответить
Що ти можеш бачити окрім методички, та переводити розмову в інше русло, уникаючи незручних тем?
показать весь комментарий
05.10.2021 22:18 Ответить
на зедэбилов нечего обижаться-ошибка природы.А вот расстройство налицо- из за того,что вас так много вокруг.Было 2 года назад.И только особо тупостью одаренные зебанаты до сих пор непрозрели.
показать весь комментарий
05.10.2021 23:19 Ответить
Гроші вкрав інший єврей. І дав цьому. А цей не сплатив податки. Тут він талант, ви праві.
показать весь комментарий
05.10.2021 22:01 Ответить
зеленский УЧАСТВОВАЛ в схеме кражи коломойский денег из бюджета Украины и у населения Украины..

так - понятнее?
показать весь комментарий
05.10.2021 22:02 Ответить
"интеллект зеленского" - это читать по бАмажке текст, написанный другими людьми..

без заранее подготовленного текста зеленский и двух фраз сказать ен способен ("патамушта фоп 6%")
более того, клоун квартальный позвал Порошенко на дебаты и зассал сам прийти на них.. бо вести дебаты без текста оно не способно
показать весь комментарий
05.10.2021 22:05 Ответить
п.с. читаем ВНИМАТЕЛЬНО:

Приватбанк, как следует из показанных в расследовании Аль-Джазиры фактов, Курченко выводил через Укрбизнесбанк Саши Януковича украденные Семьей деньги.
Проводилось это под видом выдачи и погашения займов через банк Коломойского.
...Работала эта конструкция как минимум в 2011-2013 годах.

схемы, по которой офшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года получили 40 млн долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским
показать весь комментарий
05.10.2021 22:07 Ответить
30 лет...или зеленые неприкосновенные?
показать весь комментарий
05.10.2021 21:35 Ответить
Та воно вкотре вже тут тупо Зелю у святі записує. Реальний споживач його божої роси або тупо бот.
показать весь комментарий
05.10.2021 21:51 Ответить
Тобто після виборів 19-го в Україні при владі лише чесні?
показать весь комментарий
05.10.2021 21:49 Ответить
Скажем так- больше чем раньше в процентном соотношении
показать весь комментарий
05.10.2021 21:50 Ответить
Божа роса тобі вже мозок паралізувала.
показать весь комментарий
05.10.2021 21:55 Ответить
Брехун. Всі ведучі світові СМІ, другу добу, кричать про зворотнє.
показать весь комментарий
05.10.2021 22:01 Ответить
Ой, коли НАБУ у нас зробить теж саме?
показать весь комментарий
05.10.2021 21:13 Ответить
Коли в Українців в кожному домі буде зброя
показать весь комментарий
05.10.2021 21:15 Ответить
Що заважає зараз її мати?

Зброя як і свобода має бути усвідомленою необхідністю.
показать весь комментарий
05.10.2021 23:55 Ответить
Коли почнуть іпать Венедіктову?
показать весь комментарий
05.10.2021 21:16 Ответить
Згадався старий анекдот

показать весь комментарий
05.10.2021 21:20 Ответить
Кінцівка є і інша - " бо мені на той кінець села ідти".
показать весь комментарий
05.10.2021 21:23 Ответить
Дяка. Не чув.
показать весь комментарий
05.10.2021 21:25 Ответить
Під захистом чоловіка, поновився в МВС після звільнення з непоганою вихідною допомогою.
показать весь комментарий
05.10.2021 21:21 Ответить
Для них то копійки!
показать весь комментарий
05.10.2021 21:23 Ответить
Видно тому і поновився.
показать весь комментарий
05.10.2021 21:34 Ответить
Нехай переймає досвід нашого колишнього тричі Генпрокурора, як потім поновлюватися на посаді.
показать весь комментарий
05.10.2021 21:17 Ответить
Учитесь зеленые долпоепы как нужно отрабатывать чисто своего прокурора
показать весь комментарий
05.10.2021 21:27 Ответить
Да, к слову, именно сегодня начали? 5 октября 2021 года? И конечно с "мужественным" лицом!
Он упал, потом поднялся,
Воздух мужеством запах!
показать весь комментарий
05.10.2021 21:32 Ответить
борьба "с коррупцией" по-зеленски - єто участие зеленского в офшорніх схемах коломойского-януковича по краже денег из Украины..

по схеме коломойский-янукович и офшорные счета (в т.ч. , обратите внимание на ГОД.. 2011-2013) зеленского:
..через латвийский Приватбанк, как следует из показанных в расследовании Аль-Джазиры фактов, Курченко выводил через Укрбизнесбанк Саши Януковича украденные Семьей деньги. Проводилось это под видом выдачи и погашения займов через банк Коломойского.
И через его же счета кипрские семейные резиденты Кипра и заходили в Ощадбанк и покупали затем ОВГЗ.
Работала эта конструкция как минимум в 2011-2013 годах.
Отсюда и дружеский тон Януковича и послушные интонации Коломойского в их знаменитом телефонном разговоре во время Майдана.
показать весь комментарий
05.10.2021 21:32 Ответить
Де? Невже я щось проґавив?
показать весь комментарий
05.10.2021 21:35 Ответить
И как эту новость восприняли 100% свои генпрокуроры? С энтузиазмом?
показать весь комментарий
05.10.2021 21:28 Ответить
Воно їм треба, вони ж свої.
показать весь комментарий
05.10.2021 21:36 Ответить
То у цього хоч юридична освіта є, не те що у Петіного Югіка.
показать весь комментарий
05.10.2021 21:43 Ответить
Невже кловун покусав Санду? Це ж явні політичні репресії.
показать весь комментарий
05.10.2021 21:44 Ответить
а ваша зе-прокуроша вже читала цю статтю ????
показать весь комментарий
05.10.2021 21:51 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2021 21:57 Ответить
ну хоть у когось як у людей. Молдова вперед!
показать весь комментарий
05.10.2021 21:51 Ответить
Вот это уровень!! Когда уже у нас так будет?
показать весь комментарий
05.10.2021 21:53 Ответить
харкiвська косметичка, збирай манатки! ти слiдуюча.


показать весь комментарий
05.10.2021 21:56 Ответить
Респект и уважуха
показать весь комментарий
05.10.2021 22:06 Ответить
эпохе бедности - конец !
а кто слушал - молодец !
показать весь комментарий
05.10.2021 22:21 Ответить
Человек который отказался открывать дело на Додона по статье измена родине, а так же финансирование партии Додона Россией через офшоры Багамских островов. Он ещё за это должен ответить. Из-за этого ручного прокурора Додона Санду вынесли вотум недоверия в 2019, когда она была премьер-министром, так как во время отбора на должность выяснилось, что он каким-то образом финансировал избирательную кампанию ДПМ Плахотнюка на сотни тысяч, из-за чего Санду была против его назначения. В итоге за 2 года он абсолютно ничего не сделал, только снимал обвинения с воров.
показать весь комментарий
05.10.2021 22:26 Ответить
Что за чушь? Стояногло выиграл конкурс при Санду организованной Стамате, она же это сама и признала! Давай топи ссылку на Бураковски)))) Второе - ни одного политического дела с 2019 года прокуратура под руководством Стояногло не рассматривала, потому что было доказано, что всё - заказное, у прокуратуры свои задачи и свои обязанности. Третье - Именно за освобождение Филата под липовым предлогом фактически было обречено министерство под предводительством Майи Санду. Есть ещё море пунктов, которые стоят внимания, но мало будут интересны украинским коллегам) И самое главное не забудь: так как поступает Майя энд Ко (покемоны) ни одно правительство до этого не поступало за всю историю независимости, даже Плахотнюк так нагло не действовал!
показать весь комментарий
08.10.2021 20:45 Ответить
От коли Президент на місці. Красавчики!
показать весь комментарий
05.10.2021 22:31 Ответить
Молдаване пошли по словацкому сценарию - очистка власти от коррупционеров
показать весь комментарий
05.10.2021 22:40 Ответить
А в Чехии страной руководит мафия.
показать весь комментарий
06.10.2021 02:26 Ответить
2 фразы :

1. В здании Генпрокуратуры обыск
2. Дело по поводу того, что в 2012 году Генпрокурор, будучи депутатом, пролоббировал какую-то фразу в законе, которая потом привела к убыткам в стране

У меня вопрос к молдавским чекистам :

А КАКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПО ДЕЛУ ПО ПОВОДУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ПОПРАВКИ 2012 ГОДА ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ НАЙТИ В 2021 ГОДУ (через 9 лет !!!) В ОФИСЕ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ ИЗ ПАРЛАМЕНТА ПЕРЕШЁЛ НА РАБОТУ В ПРОКУРАТУРУ ???

Мне одному смешно ?
показать весь комментарий
06.10.2021 01:01 Ответить
Вопросы задавайте Цензору, а не спецслужбам. Прокурора обвиняют по 4 статьям, о чём в новости не указано. Так вам подают новости - обрезанными, и вам кажется, что вы умнее других.
показать весь комментарий
06.10.2021 03:32 Ответить
Смешно уже всем....... Много слов, но мало говорят, что у нынешней власти нет даже нормальных кадров, чтоб хоть корректно состряпать для себя ))
показать весь комментарий
08.10.2021 20:47 Ответить
В августе, Мая Санду, только сформировала правительство! И уже пошли посадки!
Молодец! Вот это работа.

Не то, что у нас, то зек, то олигарх-миллиардер или марионетка олигархов. Эта дама реально начала работать!

Нам бы такого президента и страна бы уже через несколько лет изменилась к лучшему.
показать весь комментарий
06.10.2021 03:30 Ответить
... насмешили! Вот, у нас в Украине слово "найчальнег" это фсё!!! Строй общественного развития остановился на станции, где на платформе написано "Рабско-феодальный строй" и у нашего локомотива сломался двигатель, треснули оси, колёса сдулись, и вообще рельсы на "металл" давно зданы. Скажите в чём, Проклятие Украины, где нагрешили?
показать весь комментарий
06.10.2021 04:51 Ответить
 
 