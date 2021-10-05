Генпрокурора Молдови Стояногло затримали, у генпрокуратурі проходять обшуки
Олександр Стояногло стверджує, що його намагається дискредитувати ексголова Антикорупційної прокуратури. Сьогодні він збирався провести пресконференцію, але не встиг.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на молдавське видання Newsmaker.
Співробітники Служби інформації і безпеки вивели Стояногло з будівлі Генеральної прокуратури. У самій будівлі проводять обшук.
Міністр юстиції Молдови Сергій Литвиненко, що перебуває у будівлі генпрокуратури, заявив, що Стояногло і його заступників відсторонили. "Прокуратура залишилася без керівництва", - сказав він.
Кримінальну справу завели після скарги на Стояногло депутата Ліліана Карпа. Депутат звинуватив генпрокурора в тому, що в 2012 році він, будучи депутатом парламенту, вніс до закону "Про боротьбу з відмиванням грошей" фразу, яка дозволила відмити через молдавську банківську систему гроші за схемою "Ландромат".
Будь ласка, зачекайте...
..прекрасная схема - участие латвийского банка Коломойского в российском «Ландромате» 2014 года. В выведении в офшоры 20 миллиардов долларов. В том числе и через Приватбанк, который отмыл около 2 миллиардов.
Курировал схему двоюродный брат российского президента Игорь Путин.
Это, в принципе, разрушает уже и без того подгнивший миф о Коломойском-патриоте. Но просто еще раз, для памяти.
2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина.
Журналісти Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) пояснили, як українські олігархи виводили кошти з Приватбанку. Свої висновки організація базує на аудиті компанії Kroll.
Приватбанк Латвія також був одним з найбільших одержувачів коштів від російського "ландромату" - величезної мережі офшорів, виявленої OCCRP у 2014 році. Ця схема дозволила вивести з Росії величезні суми, відмити та переказати до Європи.
Журналісти встановили, що Приватбанк Коломойского у Латвії за чотири роки відмив 2 мільярди доларів з Росії.
У травні 2014 року МВФ виплатив Україні першу частину фінансової допомоги - 17 мільярдів доларів. Гроші призначалися для стабілізації економіки країни після анексії Криму Росією.
Нацбанк надав Приватбанку близько 220 мільйонів доларів для стабілізації.
Але "Приват" переслав більшість грошей на офшорні рахунки на Кіпрі, де вони стали частиною кредитної схеми.
І щонайменше 130 мільйонів доларів негайно переказали з Кіпру на рахунки Приватбанку в Латвії, повідомляє Kroll.
У т.ч. на офшорні рахунки зеленського та квартала 95
..через латвийский Приватбанк, как следует из показанных в расследовании Аль-Джазиры фактов, Курченко выводил через Укрбизнесбанк Саши Януковича украденные Семьей деньги. Проводилось это под видом выдачи и погашения займов через банк Коломойского. И через его же счета кипрские семейные резиденты Кипра и заходили в Ощадбанк и покупали затем ОВГЗ.
Работала эта конструкция как минимум в 2011-2013 годах.
Отсюда и дружеский тон Януковича и послушные интонации Коломойского в их знаменитом телефонном разговоре во время Майдана.
браво!
а во всем мире считают иначе.. для упрощения бизнеса, ликвидации двойного налогообложения, развития регионов и т.д.. Но в зомбоящике зебилам дали ЦУ: "офшорные зоны созданы для кражи зеленским денег"
Офшорна зона (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. off shore - «поза берегом») - один із видів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0 вільних економічних зон , що належать до https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1 сервісних вільно-економічних зон , особливістю яких є створення для підприємців сприятливого валютно-фінансового та фіскального режимів, високий рівень та законодавчі гарантії банківської та комерційної секретності, лояльність державного регулювання.
а зеленский именно в (т.ч.) 2011...2013 участвовал в схемах коломойского по КРАЖЕ денег из экономики Украины, у населения Украины.
так - понятнее?
без заранее подготовленного текста зеленский и двух фраз сказать ен способен ("патамушта фоп 6%")
более того, клоун квартальный позвал Порошенко на дебаты и зассал сам прийти на них.. бо вести дебаты без текста оно не способно
Приватбанк, как следует из показанных в расследовании Аль-Джазиры фактов, Курченко выводил через Укрбизнесбанк Саши Януковича украденные Семьей деньги.
Проводилось это под видом выдачи и погашения займов через банк Коломойского.
...Работала эта конструкция как минимум в 2011-2013 годах.
схемы, по которой офшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года получили 40 млн долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским
Зброя як і свобода має бути усвідомленою необхідністю.
Он упал, потом поднялся,
Воздух мужеством запах!
по схеме коломойский-янукович и офшорные счета (в т.ч. , обратите внимание на ГОД.. 2011-2013) зеленского:
..через латвийский Приватбанк, как следует из показанных в расследовании Аль-Джазиры фактов, Курченко выводил через Укрбизнесбанк Саши Януковича украденные Семьей деньги. Проводилось это под видом выдачи и погашения займов через банк Коломойского.
И через его же счета кипрские семейные резиденты Кипра и заходили в Ощадбанк и покупали затем ОВГЗ.
Работала эта конструкция как минимум в 2011-2013 годах.
Отсюда и дружеский тон Януковича и послушные интонации Коломойского в их знаменитом телефонном разговоре во время Майдана.
а кто слушал - молодец !
1. В здании Генпрокуратуры обыск
2. Дело по поводу того, что в 2012 году Генпрокурор, будучи депутатом, пролоббировал какую-то фразу в законе, которая потом привела к убыткам в стране
У меня вопрос к молдавским чекистам :
А КАКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПО ДЕЛУ ПО ПОВОДУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ПОПРАВКИ 2012 ГОДА ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ НАЙТИ В 2021 ГОДУ (через 9 лет !!!) В ОФИСЕ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ ИЗ ПАРЛАМЕНТА ПЕРЕШЁЛ НА РАБОТУ В ПРОКУРАТУРУ ???
Мне одному смешно ?
Молодец! Вот это работа.
Не то, что у нас, то зек, то олигарх-миллиардер или марионетка олигархов. Эта дама реально начала работать!
Нам бы такого президента и страна бы уже через несколько лет изменилась к лучшему.