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Молдова (2018) прокурор (612)

Генпрокурора Молдови Стояногло затримали, у генпрокуратурі проходять обшуки

Генпрокурора Молдови Стояногло затримали, у генпрокуратурі проходять обшуки

Олександр Стояногло стверджує, що його намагається дискредитувати ексголова Антикорупційної прокуратури. Сьогодні він збирався провести пресконференцію, але не встиг.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на молдавське видання Newsmaker.

Співробітники Служби інформації і безпеки вивели Стояногло з будівлі Генеральної прокуратури. У самій будівлі проводять обшук.

Міністр юстиції Молдови Сергій Литвиненко, що перебуває у будівлі генпрокуратури, заявив, що Стояногло і його заступників відсторонили. "Прокуратура залишилася без керівництва", - сказав він.

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Кримінальну справу завели після скарги на Стояногло депутата Ліліана Карпа. Депутат звинуватив генпрокурора в тому, що в 2012 році він, будучи депутатом парламенту, вніс до закону "Про боротьбу з відмиванням грошей" фразу, яка дозволила відмити через молдавську банківську систему гроші за схемою "Ландромат".
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Топ коментарі
+13
правильно, поэтому коломойского и его куклу вову-зеЛоха, через офшорные счета которого коломойский осуществлял кражи по схеме "ландромат" - нужно арестовывать, верно?

..прекрасная схема - участие латвийского банка Коломойского в российском «Ландромате» 2014 года. В выведении в офшоры 20 миллиардов долларов. В том числе и через Приватбанк, который отмыл около 2 миллиардов.
Курировал схему двоюродный брат российского президента Игорь Путин.
Это, в принципе, разрушает уже и без того подгнивший миф о Коломойском-патриоте. Но просто еще раз, для памяти.
2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина.
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05.10.2021 21:19
+9
Ой, коли НАБУ у нас зробить теж саме?
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05.10.2021 21:13
+8
Коли почнуть іпать Венедіктову?
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05.10.2021 21:16
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правильно, поэтому коломойского и его куклу вову-зеЛоха, через офшорные счета которого коломойский осуществлял кражи по схеме "ландромат" - нужно арестовывать, верно?

..прекрасная схема - участие латвийского банка Коломойского в российском «Ландромате» 2014 года. В выведении в офшоры 20 миллиардов долларов. В том числе и через Приватбанк, который отмыл около 2 миллиардов.
Курировал схему двоюродный брат российского президента Игорь Путин.
Это, в принципе, разрушает уже и без того подгнивший миф о Коломойском-патриоте. Но просто еще раз, для памяти.
2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина.
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05.10.2021 21:19 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/publications/2019/04/22/647258/ https://www.epravda.com.ua/publications/2019/04/22/647258/

Журналісти Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) пояснили, як українські олігархи виводили кошти з Приватбанку. Свої висновки організація базує на аудиті компанії Kroll.
Приватбанк Латвія також був одним з найбільших одержувачів коштів від російського "ландромату" - величезної мережі офшорів, виявленої OCCRP у 2014 році. Ця схема дозволила вивести з Росії величезні суми, відмити та переказати до Європи.

Журналісти встановили, що Приватбанк Коломойского у Латвії за чотири роки відмив 2 мільярди доларів з Росії.
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05.10.2021 21:23 Відповісти
Крім того, аудит Kroll виявив, що Приватбанк у Латвії отримав мільйони доларів, які виділив Україні МВФ.

У травні 2014 року МВФ виплатив Україні першу частину фінансової допомоги - 17 мільярдів доларів. Гроші призначалися для стабілізації економіки країни після анексії Криму Росією.

Нацбанк надав Приватбанку близько 220 мільйонів доларів для стабілізації.
Але "Приват" переслав більшість грошей на офшорні рахунки на Кіпрі, де вони стали частиною кредитної схеми.
І щонайменше 130 мільйонів доларів негайно переказали з Кіпру на рахунки Приватбанку в Латвії, повідомляє Kroll.
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05.10.2021 21:24 Відповісти
"Приват" переслав більшість грошей на офшорні рахунки на Кіпрі, де вони стали частиною кредитної схеми

У т.ч. на офшорні рахунки зеленського та квартала 95
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05.10.2021 21:25 Відповісти
п.с. и еще по схеме коломойский-янукович и офшорніе счета (в т.ч. , обратите внимание на ГОД.. 2011-2013) зеленского:

..через латвийский Приватбанк, как следует из показанных в расследовании Аль-Джазиры фактов, Курченко выводил через Укрбизнесбанк Саши Януковича украденные Семьей деньги. Проводилось это под видом выдачи и погашения займов через банк Коломойского. И через его же счета кипрские семейные резиденты Кипра и заходили в Ощадбанк и покупали затем ОВГЗ.
Работала эта конструкция как минимум в 2011-2013 годах.
Отсюда и дружеский тон Януковича и послушные интонации Коломойского в их знаменитом телефонном разговоре во время Майдана.
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05.10.2021 21:28 Відповісти
Офшорные зоны по всему миру . Они и создавались для того чтобы на эти счета выводились деньги и потом кто создавал эти оффшорные зоны мог контролировать людей кто выводил туда деньги.Время от времени типа "независимые " журналисты контролируемые определёнными спецслужбами определённых стран выбрасывают информацию о счетах в этих оффшорных зонах.
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05.10.2021 21:36 Відповісти
зебил, ты утверждаешь что "офшорные зоны создавались для КРАЖИ денег зеленским из бюджета Украины и у населения Украины"?
браво!

а во всем мире считают иначе.. для упрощения бизнеса, ликвидации двойного налогообложения, развития регионов и т.д.. Но в зомбоящике зебилам дали ЦУ: "офшорные зоны созданы для кражи зеленским денег"
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05.10.2021 21:39 Відповісти
читай внимательно, зебил.. здесь про КРАЖИ денег у населения Украины, которые делал зеленский и коломойский - ни слова)
Офшорна зона (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. off shore - «поза берегом») - один із видів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0 вільних економічних зон , що належать до https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1 сервісних вільно-економічних зон , особливістю яких є створення для підприємців сприятливого валютно-фінансового та фіскального режимів, високий рівень та законодавчі гарантії банківської та комерційної секретності, лояльність державного регулювання.

а зеленский именно в (т.ч.) 2011...2013 участвовал в схемах коломойского по КРАЖЕ денег из экономики Украины, у населения Украины.
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05.10.2021 21:43 Відповісти
Зеленский не мог украсть деньги из бюджета.Потому что он не был чиновником и к бюджету не имел никакого отношения .Его актив - это его интеллект , это его талант . У него нет заводов построеных при СССР и металлургических комбинатов , вдруг оказавшихся у воров = их называют завуалированным словом "олигархи" .
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05.10.2021 21:48 Відповісти
Знаєш за що в США посадили Аль Капоне? Та за ухилення від сплати податків! Це прирівнюється до крадіжки грошей з бюджету. Ти вже обісрався з приводу фабрики Карла Маркса, вона побудована задовго до СРСР. Хочеш далі обсиратись? Так від тебе вже й так смердить.
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05.10.2021 21:59 Відповісти
Що ти можеш бачити окрім методички, та переводити розмову в інше русло, уникаючи незручних тем?
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05.10.2021 22:18 Відповісти
на зедэбилов нечего обижаться-ошибка природы.А вот расстройство налицо- из за того,что вас так много вокруг.Было 2 года назад.И только особо тупостью одаренные зебанаты до сих пор непрозрели.
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05.10.2021 23:19 Відповісти
Гроші вкрав інший єврей. І дав цьому. А цей не сплатив податки. Тут він талант, ви праві.
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05.10.2021 22:01 Відповісти
зеленский УЧАСТВОВАЛ в схеме кражи коломойский денег из бюджета Украины и у населения Украины..

так - понятнее?
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05.10.2021 22:02 Відповісти
"интеллект зеленского" - это читать по бАмажке текст, написанный другими людьми..

без заранее подготовленного текста зеленский и двух фраз сказать ен способен ("патамушта фоп 6%")
более того, клоун квартальный позвал Порошенко на дебаты и зассал сам прийти на них.. бо вести дебаты без текста оно не способно
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05.10.2021 22:05 Відповісти
п.с. читаем ВНИМАТЕЛЬНО:

Приватбанк, как следует из показанных в расследовании Аль-Джазиры фактов, Курченко выводил через Укрбизнесбанк Саши Януковича украденные Семьей деньги.
Проводилось это под видом выдачи и погашения займов через банк Коломойского.
...Работала эта конструкция как минимум в 2011-2013 годах.

схемы, по которой офшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года получили 40 млн долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским
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05.10.2021 22:07 Відповісти
30 лет...или зеленые неприкосновенные?
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05.10.2021 21:35 Відповісти
Та воно вкотре вже тут тупо Зелю у святі записує. Реальний споживач його божої роси або тупо бот.
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05.10.2021 21:51 Відповісти
Тобто після виборів 19-го в Україні при владі лише чесні?
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05.10.2021 21:49 Відповісти
Скажем так- больше чем раньше в процентном соотношении
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05.10.2021 21:50 Відповісти
Божа роса тобі вже мозок паралізувала.
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05.10.2021 21:55 Відповісти
Брехун. Всі ведучі світові СМІ, другу добу, кричать про зворотнє.
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05.10.2021 22:01 Відповісти
Ой, коли НАБУ у нас зробить теж саме?
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05.10.2021 21:13 Відповісти
Коли в Українців в кожному домі буде зброя
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05.10.2021 21:15 Відповісти
Що заважає зараз її мати?

Зброя як і свобода має бути усвідомленою необхідністю.
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05.10.2021 23:55 Відповісти
Коли почнуть іпать Венедіктову?
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05.10.2021 21:16 Відповісти
Згадався старий анекдот

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05.10.2021 21:20 Відповісти
Кінцівка є і інша - " бо мені на той кінець села ідти".
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05.10.2021 21:23 Відповісти
Дяка. Не чув.
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05.10.2021 21:25 Відповісти
Під захистом чоловіка, поновився в МВС після звільнення з непоганою вихідною допомогою.
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05.10.2021 21:21 Відповісти
Для них то копійки!
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05.10.2021 21:23 Відповісти
Видно тому і поновився.
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05.10.2021 21:34 Відповісти
Нехай переймає досвід нашого колишнього тричі Генпрокурора, як потім поновлюватися на посаді.
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05.10.2021 21:17 Відповісти
Учитесь зеленые долпоепы как нужно отрабатывать чисто своего прокурора
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05.10.2021 21:27 Відповісти
Да, к слову, именно сегодня начали? 5 октября 2021 года? И конечно с "мужественным" лицом!
Он упал, потом поднялся,
Воздух мужеством запах!
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05.10.2021 21:32 Відповісти
борьба "с коррупцией" по-зеленски - єто участие зеленского в офшорніх схемах коломойского-януковича по краже денег из Украины..

по схеме коломойский-янукович и офшорные счета (в т.ч. , обратите внимание на ГОД.. 2011-2013) зеленского:
..через латвийский Приватбанк, как следует из показанных в расследовании Аль-Джазиры фактов, Курченко выводил через Укрбизнесбанк Саши Януковича украденные Семьей деньги. Проводилось это под видом выдачи и погашения займов через банк Коломойского.
И через его же счета кипрские семейные резиденты Кипра и заходили в Ощадбанк и покупали затем ОВГЗ.
Работала эта конструкция как минимум в 2011-2013 годах.
Отсюда и дружеский тон Януковича и послушные интонации Коломойского в их знаменитом телефонном разговоре во время Майдана.
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05.10.2021 21:32 Відповісти
Де? Невже я щось проґавив?
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05.10.2021 21:35 Відповісти
И как эту новость восприняли 100% свои генпрокуроры? С энтузиазмом?
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05.10.2021 21:28 Відповісти
Воно їм треба, вони ж свої.
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05.10.2021 21:36 Відповісти
То у цього хоч юридична освіта є, не те що у Петіного Югіка.
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05.10.2021 21:43 Відповісти
Невже кловун покусав Санду? Це ж явні політичні репресії.
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05.10.2021 21:44 Відповісти
а ваша зе-прокуроша вже читала цю статтю ????
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05.10.2021 21:51 Відповісти
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05.10.2021 21:57 Відповісти
ну хоть у когось як у людей. Молдова вперед!
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05.10.2021 21:51 Відповісти
Вот это уровень!! Когда уже у нас так будет?
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05.10.2021 21:53 Відповісти
харкiвська косметичка, збирай манатки! ти слiдуюча.


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05.10.2021 21:56 Відповісти
Респект и уважуха
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05.10.2021 22:06 Відповісти
эпохе бедности - конец !
а кто слушал - молодец !
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05.10.2021 22:21 Відповісти
Человек который отказался открывать дело на Додона по статье измена родине, а так же финансирование партии Додона Россией через офшоры Багамских островов. Он ещё за это должен ответить. Из-за этого ручного прокурора Додона Санду вынесли вотум недоверия в 2019, когда она была премьер-министром, так как во время отбора на должность выяснилось, что он каким-то образом финансировал избирательную кампанию ДПМ Плахотнюка на сотни тысяч, из-за чего Санду была против его назначения. В итоге за 2 года он абсолютно ничего не сделал, только снимал обвинения с воров.
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05.10.2021 22:26 Відповісти
Что за чушь? Стояногло выиграл конкурс при Санду организованной Стамате, она же это сама и признала! Давай топи ссылку на Бураковски)))) Второе - ни одного политического дела с 2019 года прокуратура под руководством Стояногло не рассматривала, потому что было доказано, что всё - заказное, у прокуратуры свои задачи и свои обязанности. Третье - Именно за освобождение Филата под липовым предлогом фактически было обречено министерство под предводительством Майи Санду. Есть ещё море пунктов, которые стоят внимания, но мало будут интересны украинским коллегам) И самое главное не забудь: так как поступает Майя энд Ко (покемоны) ни одно правительство до этого не поступало за всю историю независимости, даже Плахотнюк так нагло не действовал!
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08.10.2021 20:45 Відповісти
От коли Президент на місці. Красавчики!
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05.10.2021 22:31 Відповісти
Молдаване пошли по словацкому сценарию - очистка власти от коррупционеров
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05.10.2021 22:40 Відповісти
А в Чехии страной руководит мафия.
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06.10.2021 02:26 Відповісти
2 фразы :

1. В здании Генпрокуратуры обыск
2. Дело по поводу того, что в 2012 году Генпрокурор, будучи депутатом, пролоббировал какую-то фразу в законе, которая потом привела к убыткам в стране

У меня вопрос к молдавским чекистам :

А КАКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПО ДЕЛУ ПО ПОВОДУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ПОПРАВКИ 2012 ГОДА ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ НАЙТИ В 2021 ГОДУ (через 9 лет !!!) В ОФИСЕ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ ИЗ ПАРЛАМЕНТА ПЕРЕШЁЛ НА РАБОТУ В ПРОКУРАТУРУ ???

Мне одному смешно ?
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06.10.2021 01:01 Відповісти
Вопросы задавайте Цензору, а не спецслужбам. Прокурора обвиняют по 4 статьям, о чём в новости не указано. Так вам подают новости - обрезанными, и вам кажется, что вы умнее других.
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06.10.2021 03:32 Відповісти
Смешно уже всем....... Много слов, но мало говорят, что у нынешней власти нет даже нормальных кадров, чтоб хоть корректно состряпать для себя ))
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08.10.2021 20:47 Відповісти
В августе, Мая Санду, только сформировала правительство! И уже пошли посадки!
Молодец! Вот это работа.

Не то, что у нас, то зек, то олигарх-миллиардер или марионетка олигархов. Эта дама реально начала работать!

Нам бы такого президента и страна бы уже через несколько лет изменилась к лучшему.
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06.10.2021 03:30 Відповісти
... насмешили! Вот, у нас в Украине слово "найчальнег" это фсё!!! Строй общественного развития остановился на станции, где на платформе написано "Рабско-феодальный строй" и у нашего локомотива сломался двигатель, треснули оси, колёса сдулись, и вообще рельсы на "металл" давно зданы. Скажите в чём, Проклятие Украины, где нагрешили?
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06.10.2021 04:51 Відповісти
 
 