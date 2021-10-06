Активы "кошелька" Путина, офисы для 11-летнего сына Алиева и замок Бабиша: Что показало расследование Pandora Papers

Pandora Papers раскрывает секретные офшорные дела 35 мировых лидеров, включая нынешних, экс-президентов и премьер-министров. Они также проливают свет на тайные финансы более 300 других государственных должностных лиц, таких как министры, судьи, мэры и военные генералы в более чем 90 странах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Guardian.

Так, согласно данным расследования, семья президента Азербайджана Ильхама Алиева в последние годы продала британской собственности на сумму около 400 миллионов фунтов стерлингов. Один из их объектов был продан во Владения короны (Crown Estate), которая сейчас выясняет, как она смогла заплатить 67 млн фунтов стерлингов компании, "которая действовала как прикрытие для семьи, управляющей Азербайджаном, которую регулярно обвиняют в коррупции".





Ильхам Алиев

Кроме того, как передает BBC, семья Алиева купила 17 объектов недвижимости, в том числе офисный блок стоимостью 33 миллиона фунтов стерлингов в Лондоне для 11-летнего сына президента Гейдара Алиева.





Андрей Бабиш

Фигурирует в расследовании и премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш, который, по данным Pandora Papers, в 2009 году использовал оффшорную инвестиционную компанию для приобретения замка на юге Франции стоимостью $22 млн.

Читайте: В Чехии открыто дело против премьера Бабиша за покупку недвижимости через офшоры, - "Досье Пандоры"





Никос Анастасиадис

"А на Кипре, который сам по себе является спорным офшорным центром, президента Никоса Анастасиадиса могут попросить объяснить, почему основанную им юридическую фирму обвинили в сокрытии активов скандального российского миллиардера за фальшивыми владельцами компаний. Фирма отрицает какие-либо правонарушения, а президент Кипра заявляет, что прекратил принимать активное участие в ее делах после того, как стал лидером оппозиции в 1997 году", - отмечает издание.





Владимир Путин

Имя президента РФ Владимира Путине не фигурирует напрямую в расследовании. Однако есть многочисленные близкие соратники, включая его лучшего друга детства - покойного Петра Колбина, которого критики называют "кошельком" для богатства Путина, а также женщина, с которой у российского лидера якобы когда-то были романтические отношения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Песков об офшорах окружения Путина: Никакого криминала





Том и Шери Блэр

Утечка файлов показывает, что экс-премьер Великобритании Тони Блэр и его супруга Шери сэкономили 312 тыс. фунтов стерлингов на налогах на недвижимость, когда они приобрели лондонское здание, частично принадлежащее семье известного бахрейнского министра.

Экс-премьер-министр и его супруга купили офис в квартале Мерилебон за 6,5 млн фунтов, а также офшорную компанию на Британских Виргинских островах. Хотя этот шаг не был незаконным и нет никаких доказательств того, что Блэры активно пытались избежать налогов на недвижимость, сделка подчеркивает лазейку, которая позволила богатым владельцам собственности не платить налог.





Ухуру Кениата

"В Кении президент Ухуру Кениата изображает себя врагом коррупции. Ему нужно будет объяснить, почему он и его близкие родственники накопили более 30 миллионов долларов оффшорного состояния, включая недвижимость в Лондоне", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Pandora Papers: Украина - на первом месте в мире по количеству политиков в обнародованных документах. ИНФОГРАФИКА