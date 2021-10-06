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Госдепартамент США (1791) США (24852) ядерное оружие (1292)

США располагают 3750 ядерными боеголовками, - Госдепартамент

США располагают 3750 ядерными боеголовками, - Госдепартамент

По состоянию на сентябрь 2020 года США располагали 3750 ядерными боеголовками, сообщил Госдепартамент Соединенных Штатов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Соединенные Штаты публикуют недавно рассекреченную информацию о запасах ядерного оружия США, чтобы обновить данные, ранее опубликованные в сентябре 2017 года. Повышение прозрачности ядерных арсеналов государства важно для усилий по нераспространению и разоружению, включая обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, и усилий по решению вопросов, связанных со всеми типами ядерного оружия, в том числе развернутого и неразвернутого, а также стратегического и нестратегического", - говорится в сообщении Госдепа.

Запасы ядерного оружия США с 1967 года сократились примерно на 88% с максимума в 31255 боеголовок и примерно на 83% (с уровня 22217 боеголовок) в 1989 году, когда пала Берлинская стена, отмечает Госдеп.

С 1994 по 2020 год США ликвидировали 11683 ядерных боеголовок, в том числе с 2017 года было ликвидировано 711 боеголовок. При этом еще около 2 тыс. боеголовок списаны и ожидают ликвидации.

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Количество нестратегических (тактических) ядерных боеголовок с 30 сентября 1991 года сократилось более чем на 90%

Во времена холодной войны США располагали большим количеством и разнообразием тактического ядерного оружия. С 1991 года США сняли с вооружения и ликвидировали практически все это оружие, утверждает Госдеп. При этом подчеркивается, что нестратегическое ядерное оружие не подпадает под Договор между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
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Топ комментарии
+4
этого более чем достаточно чтоб паРашу с Китаем похоронить.
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06.10.2021 10:12
+3
А ведь в Украине недавно тоже было около тысячи ядерных боеголовок. А не хотят ли США отдать свои ядерные боеголовки в обмен на Будапештский договор?
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06.10.2021 10:43
+3
Даже 300 боеголовок хватит, чтобы стереть любую страну с лица земли. Даже 100.
Вопрос не в этом. Вопрос в том, что Китай и Раша этот договор не соблюдают.
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06.10.2021 12:18
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Правила форума Совет форумчан
этого более чем достаточно чтоб паРашу с Китаем похоронить.
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06.10.2021 10:12 Ответить
Але... патронов много не бывает
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06.10.2021 10:18 Ответить
скайнет когда запустят, не кто не в курсе?
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06.10.2021 10:27 Ответить
В данном случае должно писаться так:
вместо " не кто"- "никто".
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06.10.2021 13:23 Ответить
Значит можно спокойно по засраше привентивным ударом шарахнуть,когда в белом доме конечно будет президент с яйцами,а не трепло.
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06.10.2021 10:29 Ответить
вистачить на порядок менше
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06.10.2021 10:34 Ответить
А ведь в Украине недавно тоже было около тысячи ядерных боеголовок. А не хотят ли США отдать свои ядерные боеголовки в обмен на Будапештский договор?
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06.10.2021 10:43 Ответить
Даже 300 боеголовок хватит, чтобы стереть любую страну с лица земли. Даже 100.
Вопрос не в этом. Вопрос в том, что Китай и Раша этот договор не соблюдают.
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06.10.2021 12:18 Ответить
Обкорнать уродам доступ к новым технологиям - они не доросли.
Пусть стоят уровнем ниже и остаются полностью подконтрольными.
Китай летает на Ту-16 с движками Ил-76 - пусть так и летает ещё 100 лет.
Россия как летала на 4 поколении - так пусть и летает и ставит "++++" ...
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06.10.2021 13:28 Ответить
 
 