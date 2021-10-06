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США мають 3750 ядерних боєголовок, - Держдепартамент

США мають 3750 ядерних боєголовок, - Держдепартамент

Станом на вересень 2020 року США мали 3750 ядерних боєголовок, повідомив Держдепартамент Сполучених Штатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сполучені Штати публікують нещодавно розсекречену інформацію про запаси ядерної зброї США, щоб оновити дані, раніше опубліковані у вересні 2017 року. Підвищення прозорості ядерних арсеналів держави є важливим для зусиль щодо нерозповсюдження та роззброєння, включно із зобов'язаннями за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, і зусиль щодо вирішення питань, пов'язаних з усіма типами ядерної зброї, зокрема розгорнутої та нерозгорнутої, а також стратегічної і нестратегічної", - йдеться в повідомленні Держдепу.

Запаси ядерної зброї США із 1967 року скоротилися приблизно на 88% з максимуму в 31 255 боєголовок і приблизно на 83% (з рівня 22 217 боєголовок) у 1989 році, коли впала Берлінська стіна, зазначає Держдеп.

З 1994 по 2020 рік США ліквідували 11 683 ядерні боєголовки, зокрема з 2017 року було ліквідовано 711 боєголовок. При цьому ще приблизно 2 тис. боєголовок списані й очікують ліквідації.

Також читайте: Росія порушує правила, підриває ключові угоди і нарощує ядерний потенціал, - Столтенберг

Кількість нестратегічних (тактичних) ядерних боєголовок із 30 вересня 1991 року скоротилося більш ніж на 90%

За часів холодної війни США мали велику кількість і різноманітність тактичної ядерної зброї. З 1991 року США зняли з озброєння і ліквідували практично всю цю зброю, стверджує Держдеп. При цьому наголошується, що нестратегічна ядерна зброя не підпадає під Договір між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки про заходи щодо подальшого скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

Автор: 

Держдепартамент США (1629) США (22840) ядерна зброя (1153)


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Топ коментарі
+4
этого более чем достаточно чтоб паРашу с Китаем похоронить.
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06.10.2021 10:12
+3
А ведь в Украине недавно тоже было около тысячи ядерных боеголовок. А не хотят ли США отдать свои ядерные боеголовки в обмен на Будапештский договор?
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06.10.2021 10:43
+3
Даже 300 боеголовок хватит, чтобы стереть любую страну с лица земли. Даже 100.
Вопрос не в этом. Вопрос в том, что Китай и Раша этот договор не соблюдают.
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06.10.2021 12:18
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этого более чем достаточно чтоб паРашу с Китаем похоронить.
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06.10.2021 10:12 Відповісти
Але... патронов много не бывает
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06.10.2021 10:18 Відповісти
скайнет когда запустят, не кто не в курсе?
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06.10.2021 10:27 Відповісти
В данном случае должно писаться так:
вместо " не кто"- "никто".
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06.10.2021 13:23 Відповісти
Значит можно спокойно по засраше привентивным ударом шарахнуть,когда в белом доме конечно будет президент с яйцами,а не трепло.
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06.10.2021 10:29 Відповісти
вистачить на порядок менше
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06.10.2021 10:34 Відповісти
А ведь в Украине недавно тоже было около тысячи ядерных боеголовок. А не хотят ли США отдать свои ядерные боеголовки в обмен на Будапештский договор?
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06.10.2021 10:43 Відповісти
Даже 300 боеголовок хватит, чтобы стереть любую страну с лица земли. Даже 100.
Вопрос не в этом. Вопрос в том, что Китай и Раша этот договор не соблюдают.
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06.10.2021 12:18 Відповісти
Обкорнать уродам доступ к новым технологиям - они не доросли.
Пусть стоят уровнем ниже и остаются полностью подконтрольными.
Китай летает на Ту-16 с движками Ил-76 - пусть так и летает ещё 100 лет.
Россия как летала на 4 поколении - так пусть и летает и ставит "++++" ...
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06.10.2021 13:28 Відповісти
 
 