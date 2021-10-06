США мають 3750 ядерних боєголовок, - Держдепартамент
Станом на вересень 2020 року США мали 3750 ядерних боєголовок, повідомив Держдепартамент Сполучених Штатів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Сполучені Штати публікують нещодавно розсекречену інформацію про запаси ядерної зброї США, щоб оновити дані, раніше опубліковані у вересні 2017 року. Підвищення прозорості ядерних арсеналів держави є важливим для зусиль щодо нерозповсюдження та роззброєння, включно із зобов'язаннями за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, і зусиль щодо вирішення питань, пов'язаних з усіма типами ядерної зброї, зокрема розгорнутої та нерозгорнутої, а також стратегічної і нестратегічної", - йдеться в повідомленні Держдепу.
Запаси ядерної зброї США із 1967 року скоротилися приблизно на 88% з максимуму в 31 255 боєголовок і приблизно на 83% (з рівня 22 217 боєголовок) у 1989 році, коли впала Берлінська стіна, зазначає Держдеп.
З 1994 по 2020 рік США ліквідували 11 683 ядерні боєголовки, зокрема з 2017 року було ліквідовано 711 боєголовок. При цьому ще приблизно 2 тис. боєголовок списані й очікують ліквідації.
Кількість нестратегічних (тактичних) ядерних боєголовок із 30 вересня 1991 року скоротилося більш ніж на 90%
За часів холодної війни США мали велику кількість і різноманітність тактичної ядерної зброї. З 1991 року США зняли з озброєння і ліквідували практично всю цю зброю, стверджує Держдеп. При цьому наголошується, що нестратегічна ядерна зброя не підпадає під Договір між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки про заходи щодо подальшого скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вместо " не кто"- "никто".
Вопрос не в этом. Вопрос в том, что Китай и Раша этот договор не соблюдают.
Пусть стоят уровнем ниже и остаются полностью подконтрольными.
Китай летает на Ту-16 с движками Ил-76 - пусть так и летает ещё 100 лет.
Россия как летала на 4 поколении - так пусть и летает и ставит "++++" ...