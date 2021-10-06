США мають 3750 ядерних боєголовок, - Держдепартамент

Станом на вересень 2020 року США мали 3750 ядерних боєголовок, повідомив Держдепартамент Сполучених Штатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сполучені Штати публікують нещодавно розсекречену інформацію про запаси ядерної зброї США, щоб оновити дані, раніше опубліковані у вересні 2017 року. Підвищення прозорості ядерних арсеналів держави є важливим для зусиль щодо нерозповсюдження та роззброєння, включно із зобов'язаннями за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, і зусиль щодо вирішення питань, пов'язаних з усіма типами ядерної зброї, зокрема розгорнутої та нерозгорнутої, а також стратегічної і нестратегічної", - йдеться в повідомленні Держдепу.

Запаси ядерної зброї США із 1967 року скоротилися приблизно на 88% з максимуму в 31 255 боєголовок і приблизно на 83% (з рівня 22 217 боєголовок) у 1989 році, коли впала Берлінська стіна, зазначає Держдеп.

З 1994 по 2020 рік США ліквідували 11 683 ядерні боєголовки, зокрема з 2017 року було ліквідовано 711 боєголовок. При цьому ще приблизно 2 тис. боєголовок списані й очікують ліквідації.

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Кількість нестратегічних (тактичних) ядерних боєголовок із 30 вересня 1991 року скоротилося більш ніж на 90%

За часів холодної війни США мали велику кількість і різноманітність тактичної ядерної зброї. З 1991 року США зняли з озброєння і ліквідували практично всю цю зброю, стверджує Держдеп. При цьому наголошується, що нестратегічна ядерна зброя не підпадає під Договір між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки про заходи щодо подальшого скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь.