Президент Германии Штайнмайер прибыл в Киев: Ожидается встреча с Зеленским
Президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер сегодня прибыл в Киев, где проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским
Об этом в Twitter сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине, передает Цензор.НЕТ.
"Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев", - говорится в сообщении.
Сегодня он посетит Корюковку, чтобы почтить память жертв трагедии 1943 года. Далее запланированы встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Президентом Израиля Ицхаком Герцогом.
Также президент Германии посетит Бабий Яр.
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Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в пятницу достигла 133,125 евро за МВт/ч, или $1594 за тысячу кубометров. Источник:
- Изя, а что это за формула Штайнмайера?
- Это, Сёма, такая геополитическая формула,
ᅠрезультатом которой получается майдан.
*После того, как Зеленский получил свои комиссионные, деньги $ 41,977,325.52 с его счета, по цепочке, Louis Dreyfus Commodities Asia Pte. Ltd(Сингапур) - DBS Bank-Bank of New York Mellon-Deutsche Bank Trust Company Americas осела в кипрском Claresholm Marketing Ltd. Самое интересное состоит в том, что весь этот путь от счетов офшора Зеленского до кипрского офшора Коломойского был отслежеен и зафиксирован FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) , агентством министерства финансов США.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
tZE inform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1445706821243584523 1 ч
Штайнмаер привез договоренности об объемах газа , гарантированно прокачиваемого через украинскую ГТС, согласие на выделение Украине 2 млрд. евро и участие Гермении в модернизации украинской ГТС. В обмен Германия настаивает на законодательной имплементации "формулы Штайнмаера"
предусматривающей вывод оккупационных войск РФ и проведения местных выборов на Донбасе до передачи под контроль Украины государственной границы Украины.
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@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1445706825081376772 1 ч