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Президент Германии Штайнмайер прибыл в Киев: Ожидается встреча с Зеленским

Президент Германии Штайнмайер прибыл в Киев: Ожидается встреча с Зеленским

Президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер сегодня прибыл в Киев, где проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев", - говорится в сообщении.

Сегодня он посетит Корюковку, чтобы почтить память жертв трагедии 1943 года. Далее запланированы встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Также президент Германии посетит Бабий Яр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отмена безвиза для Украины - это фейковая новость, - Штайнмайер

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Топ комментарии
+22
Посол от ***** приехал уговаривать по поводу капитуляции?
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06.10.2021 10:25
+15
А він не хоче поїхати на бамбас та подивитись як там його ХВормула має працювати?
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06.10.2021 10:25
+14
В сраку пусть едет а не в Киев
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06.10.2021 10:27
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Посол от ***** приехал уговаривать по поводу капитуляции?
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06.10.2021 10:25 Ответить
сорвал у меня с языка
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06.10.2021 12:23 Ответить
О, Штангенциркуль пожаловал
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06.10.2021 10:25 Ответить
А він не хоче поїхати на бамбас та подивитись як там його ХВормула має працювати?
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06.10.2021 10:25 Ответить
Срал он и на Донбасс и на Украину тоже. Благодаря таким гамнюкам мы не в НАТО и у нас война
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06.10.2021 10:42 Ответить
войну надо воевать сумом, а не в глаза заглядывать
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06.10.2021 12:05 Ответить
Штангенциркуль, расскажи лучше как ты со Шредером (который сейчас тоже акционер Газпрома) пролоббировали закрытие АЕС в Европе чтобы посадить всех на росийскую газовую иглу?
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06.10.2021 10:27 Ответить
В сраку пусть едет а не в Киев
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06.10.2021 10:27 Ответить
Пусть в Одессу едет.
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06.10.2021 10:29 Ответить
Тут своей ваты хватает
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06.10.2021 10:32 Ответить
Зеля сказав що він згоден капітулювати, але спочатку повинен Штайнмауер його відвідати, наче його довго вмовляти довелося.
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06.10.2021 10:29 Ответить
Гівно - в оХВіс до гівна.
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06.10.2021 10:29 Ответить
куплений московитами чинуша приїхав до ЗЕленого зрадника ... який "зворушливий" дует
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06.10.2021 10:32 Ответить
Предлагаю подарить ему латексное резиновое изделие, наполненное природным газом.
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06.10.2021 10:32 Ответить
дно пробили - починайте рити

Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в пятницу достигла 133,125 евро за МВт/ч, или $1594 за тысячу кубометров. Источник:
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06.10.2021 10:32 Ответить
так как по факту ни каких серьезных решений не будет то правильно писать " ожидается фотосессия с Зеленским "
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06.10.2021 10:32 Ответить
https://youtu.be/UXGVB2Cjh7U https://youtu.be/UXGVB2Cjh7U Байден готовит глобальній удар по РАБссии
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06.10.2021 10:34 Ответить
буде формулу роз'ясняти Зельонкіну...але це без користі, бо той не математик...
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06.10.2021 10:35 Ответить
Штаймайер поедет каятся у Бабин Яр вместе с президентом Израиля Герцогом....сегодня годовшщина трагедии
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06.10.2021 10:37 Ответить
Вообще-то годовщина была 29 сентября.
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06.10.2021 10:42 Ответить
Цены в Европе взлетели до 1600долларов за тисячу кубометров, поэтому Штайнмайер вспомнил об Украине, которая уже семь лет воюет за свою независимость и которой Германия не захотела продать оружие. Наверное, хочет попросить денег у Украины, чтобы купить российский газ.
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06.10.2021 10:39 Ответить
***** пообіцяло знижку, якщо зламає Україну.
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06.10.2021 12:36 Ответить
....пусть турне сразу делает и на КУРСКУЮ ДУГУ в Рашку. может хоть там объяснят место современной Германии в мировой политике) и сколько лет и л.в. надо еще платить контрибуцию за ВОВ 41-45 годов
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06.10.2021 10:39 Ответить
Герцог уже несколько дней в Киеве и никакой информации о цели и содержания пребывания (кроме поддержки принятого закона о недопущении антисемитизма в Украине). Теперь немец пожаловал без объявления программы визита. Какие-то непонятки вокруг Зели.
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06.10.2021 10:40 Ответить
видно будут пляски в бабьем яру
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06.10.2021 12:08 Ответить
В гості до ************* їде посланець *****.
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06.10.2021 10:40 Ответить
О визите Герцога и Штайнмайера Цензор сообщал еще неделю назад по поводу Бабиного Яра...
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06.10.2021 10:41 Ответить
Кошмар...сколько идиотов на цензоре... Чем выше цена на газ тем выше падать в яму из той пропастьи... с нефтью уже так было...
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06.10.2021 10:43 Ответить
Посол России Меркель уже не может приехать, поэтому Путин прислал Штайнмайера
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06.10.2021 10:48 Ответить
А вместе с ним приехали Меркель, Макрон и Путин. Но о них почему-то ни слова.
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06.10.2021 10:54 Ответить
Тётя Роза:
- Изя, а что это за формула Штайнмайера?
- Это, Сёма, такая геополитическая формула,
ᅠрезультатом которой получается майдан.
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06.10.2021 11:02 Ответить
Общая сумма не уплаченных налогов по офшорным операциям Зеленского составляет приблизительно 24-26 млн. гривен. Кроме того подлежат конфискации $1,76 млн оставшиеся на его офшорных счетах в качестве отчислений от $43.6 млн. выведенных из "Приватбанка" через эти счета.

*После того, как Зеленский получил свои комиссионные, деньги $ 41,977,325.52 с его счета, по цепочке, Louis Dreyfus Commodities Asia Pte. Ltd(Сингапур) - DBS Bank-Bank of New York Mellon-Deutsche Bank Trust Company Americas осела в кипрском Claresholm Marketing Ltd. Самое интересное состоит в том, что весь этот путь от счетов офшора Зеленского до кипрского офшора Коломойского был отслежеен и зафиксирован FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) , агентством министерства финансов США.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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06.10.2021 11:05 Ответить
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06.10.2021 11:10 Ответить
Приехал за кешем от афёры с кредитами мецгер/зеленский /днр?
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06.10.2021 11:23 Ответить
Спецпредставник ***** буде ламати Зелю погрожуючи відключити газ.
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06.10.2021 12:34 Ответить
Його формулу потрібно запхати йому ж у д...у! Це перше що потрібно зробити, а потім вже привітання.
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06.10.2021 12:56 Ответить
Буде впарювати своє (а скоріше путінське) гівно.
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06.10.2021 13:19 Ответить
А что этот фашист штанмаер забыл в украине
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06.10.2021 13:53 Ответить








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@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1445706821243584523 1 ч



Штайнмаер привез договоренности об объемах газа , гарантированно прокачиваемого через украинскую ГТС, согласие на выделение Украине 2 млрд. евро и участие Гермении в модернизации украинской ГТС. В обмен Германия настаивает на законодательной имплементации "формулы Штайнмаера"

предусматривающей вывод оккупационных войск РФ и проведения местных выборов на Донбасе до передачи под контроль Украины государственной границы Украины.






tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1445706825081376772 1 ч



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06.10.2021 15:15 Ответить
 
 