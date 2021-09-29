Отмена безвиза для Украины - это фейковая новость, - Штайнмайер

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг слухи о том, что Украина и другие страны могут потерять безвизовый режим с Евросоюзом. Он назвал новость фейком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Я прочитал это сообщение с таким же удивлением, как и вы, когда сегодня приземлился здесь (в Кишеневе. - Ред.). Я получил информацию в Берлине и в Федеральном министерстве внутренних дел и узнал, что это неправда. Это просто фейковая новость", - подчеркнул он.

Ранее СМИ сообщили, что ряд стран Евросоюза подняли вопрос об отмене безвизового режима для Украины.

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