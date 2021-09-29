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Новости Безвизовый режим с ЕС
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Отмена безвиза для Украины - это фейковая новость, - Штайнмайер

Отмена безвиза для Украины - это фейковая новость, - Штайнмайер

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг слухи о том, что Украина и другие страны могут потерять безвизовый режим с Евросоюзом. Он назвал новость фейком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Я прочитал это сообщение с таким же удивлением, как и вы, когда сегодня приземлился здесь (в Кишеневе. - Ред.). Я получил информацию в Берлине и в Федеральном министерстве внутренних дел и узнал, что это неправда. Это просто фейковая новость", - подчеркнул он.

Ранее СМИ сообщили, что ряд стран Евросоюза подняли вопрос об отмене безвизового режима для Украины.

Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Украина продолжает соответствовать критериям для безвиза с ЕС

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для отмены безвиза с ЕС нет и не может быть никаких причин, - спикер МИД Николенко

Автор: 

Штайнмайер Франк-Вальтер (517) безвизовый режим (1552) Евросоюз (17115)


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Топ комментарии
+12
знаем, не первый год замужем
любой кипиш начинается с закидона
и в случае бурления превращается в фейк
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29.09.2021 17:21
+6
вот вы смеетесь, а к ОП(Г) вислюка оманського третий раз за день клининговую компанию вызывают .. в костюмах высшей химзащиты
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29.09.2021 17:20
+5
«https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukraina-es-bezviz/31483713.html Україна залишається приводом для занепокоєння »
На думку Брюсселя, кількість заявників на надання притулку з України потребують моніторингу в меншій мірі, ніж із Грузії та Північної Македонії, але висловлюється стурбованість щодо дії загального безвізового режиму з Україною.
«Загалом Україна залишається приводом для занепокоєння. Кажучи конкретніше, йдеться про показники, пов'язані з правосуддям та безпекою, оскільки здається, що навіть за кілька років після скасування візового режиму проблеми в цій сфері зберігаються. Дійсно, навіть якщо національне законодавство було офіційно ухвалене, воно, схоже, не застосовуються повністю. Отже, беручи до уваги постійну відсутність дотримання дорожньої карти в цьому напрямку, ми могли б замислитися над варіантами, які слід розглянути, якщо ми не хочемо запустити механізм призупинення безвізового режиму для України», - йдеться в оцінці Євросоюзу щодо стану дії лібералізованого візового режиму з країнами Західних Балкан, Грузії, Молдови та України. Вони містяться в документі, який є в розпорядженні редакції Радіо Свобода.
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29.09.2021 17:25
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Правила форума Совет форумчан
вот вы смеетесь, а к ОП(Г) вислюка оманського третий раз за день клининговую компанию вызывают .. в костюмах высшей химзащиты
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29.09.2021 17:20 Ответить
подарочек от вислюка оманського - ФОПовцам...
"дэнЪги, дэнЪги давай!"
Кабмін пропонує, щоб ФОП сплачували ЄСВ і єдиний податок не щоквартально, а щомісяця (зміни можуть набути чинності вже з 1 січня 2022 року)
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29.09.2021 17:27 Ответить
Ну так звісно! Деякі ФОП непогано піднялись на Дні Незалеєності, на Крикській "платформі"... Чому б ні... Я лиш одному дивуюсь, як то у них все повинно в'язатись, що пропонує Закоренілий фіскал Гетьманцев, та що насправді являє собою партійна "економіка" "слуг" народу.. Нагадує байку Глібова -- про лебідь, рака та щуку...
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29.09.2021 23:12 Ответить
знаем, не первый год замужем
любой кипиш начинается с закидона
и в случае бурления превращается в фейк
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29.09.2021 17:21 Ответить
Штанмаер весёлый дядька.
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29.09.2021 22:49 Ответить
Формулы придумывает
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29.09.2021 22:50 Ответить
Дада да. Еще недавно, это было правдой. Опять переиграли. Никакой пользы от этих немцев.
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29.09.2021 17:22 Ответить
Уплетись уже отсюда нах,мокшлядь.
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29.09.2021 17:46 Ответить
Ватный рашистский длбб, пшло вон отсюда,животное
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29.09.2021 18:08 Ответить
Петушок мордовский
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29.09.2021 18:18 Ответить
«https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukraina-es-bezviz/31483713.html Україна залишається приводом для занепокоєння »
На думку Брюсселя, кількість заявників на надання притулку з України потребують моніторингу в меншій мірі, ніж із Грузії та Північної Македонії, але висловлюється стурбованість щодо дії загального безвізового режиму з Україною.
«Загалом Україна залишається приводом для занепокоєння. Кажучи конкретніше, йдеться про показники, пов'язані з правосуддям та безпекою, оскільки здається, що навіть за кілька років після скасування візового режиму проблеми в цій сфері зберігаються. Дійсно, навіть якщо національне законодавство було офіційно ухвалене, воно, схоже, не застосовуються повністю. Отже, беручи до уваги постійну відсутність дотримання дорожньої карти в цьому напрямку, ми могли б замислитися над варіантами, які слід розглянути, якщо ми не хочемо запустити механізм призупинення безвізового режиму для України», - йдеться в оцінці Євросоюзу щодо стану дії лібералізованого візового режиму з країнами Західних Балкан, Грузії, Молдови та України. Вони містяться в документі, який є в розпорядженні редакції Радіо Свобода.
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29.09.2021 17:25 Ответить
еге ж, а фейк, к завжди, "датський"...

ЯР

Руді провалля, глинища зелені,

Завалений зотлілим сміттям рів.

Жахаючись, вривається в легені

Зловіщий вітер ржавих пустирів.

Не бліднути, не скніти не здригатись -

Стоять, як суд! Як войовник, стоять!

Замало клятв, щоб ними присягатись,

Щоб проклинати - не стає проклять.

Звичайний яр, брудний і неохайний,

Тремтляві віти двох блідих осик.

Ні, це не тиша! Незгасимий крик,

Ста тисяч серць предсмертний крик одчайний.

********** попіл спалених кісток.

Людського лоба тріснутий шматок.

Розпались яру здвигнуті укоси.

Позвуть із ями золотисті коси -

В землі не скрилось, тліном не взялось

Витке і ніжне золото волось.

Блищить на мокрій твані крутоярів

Розбите скло старечих окулярів,

І дотліває, кинутий на бік,

Закровлений дитячий черевик.

Зарито в землю, втоптано у глину

Жахливий слід стотисячного тліну;

Слизький і жирний замісився ґлей

Розкришеними рештками людей.

Це тут ревіли вогнища багрові,

Це тут шкварчали нафти ручаї,

І в трупах жадно рились палії,

Шукаючи скарбів на мертвякові.

Тяжкий, гнітучий і нестерпний дим

Підносився над моторошним яром.

Він дихав смертю, він душив кошмаром,

Вповзав в доми страховищем глухим.

Багрово-чорні сполохи блукали

По занімілій від жаху землі,

Кривавили злим відблиском квартали,

Бруднили жител київських шпилі.

І бачив люд з своїх скорботних сховищ,

Як за вінцем кирилівських будов,

За тополями дальніми кладовищ

Горіла страшно їхня плоть і кров.

Могильний вітер з тих ярів повіяв -

Чад смертних вогнищ , тіл димучих згар...

Дивився Київ, гнівнолиций Київ,

Як в полум'ї метався Бабин Яр.

За пломінь цей не може буть покути,

За погар цей нема ще міри мсти.

Будь проклят той, хто звабиться забути!

Будь проклят той, хто скаже нам - «прости»!

Микола БАЖАН

1943
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29.09.2021 21:19 Ответить
Почему Цензор постоянно на РКБ ссылается? Это же российское СМИ.
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29.09.2021 17:28 Ответить
Агент роіські каже нам не хвилюватись ?
Хтось у це повірить ?
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29.09.2021 17:30 Ответить
Вот радио свобода:http://www.rferl.org/a/eu-visa-free-travel-abuse/31483633.html
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29.09.2021 17:32 Ответить
А вот ещё: https://euobserver.com/migration/153060
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29.09.2021 17:38 Ответить
Послезавтра мне в Шотландию лететь, в Глазго. Надеюсь- успею... А что там дальше будет- уже неинтересно. Хватит этих морей и заграницы...
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29.09.2021 17:41 Ответить
А до чого тут "безвіз"?
Для відвідування Шотландії, вам потрібно отримати візу!
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29.09.2021 17:55 Ответить
Нет. Не надо. Мне уже ничего не надо. Только успеть надо... а то, как мне кажется, вот-вот как бабахнут какой-то локдаун жуткого масштаба, например-"особо красного цвета"... и привет всему последует...
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29.09.2021 17:58 Ответить
Ну слава Богу, що вам нічого не потрібно.
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29.09.2021 18:31 Ответить
Ага! Слава тому, что визу, в аэропорту Хитроу, выписывают мгновенно, без всяких телодвижений. Предъявляешь ПЦР тест свеженький и контракт. И- всё в порядке. Но! Как мне кажется, это только пока...
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29.09.2021 18:40 Ответить
твоя "формула" теж фейк
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29.09.2021 17:41 Ответить
Вот когда "Шериф" у "Интера" выиграет, на выезде... тогда никто и ничего не будет путать...
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29.09.2021 17:46 Ответить
Штайнмаєр, це той самий дебілоїд, який пропонує дати автономію ОРДЛО?
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29.09.2021 17:47 Ответить
Особьій статус ОРДЛО прописан в Минских соглашениях , которьіе написали Порошенко с Меркель. На самом деле их писали в МИД РФ , но то такє , глааное , что Пєца их подписал...
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29.09.2021 19:16 Ответить
Главное что Петя тебя на бутылку насадил крепко!

В этом его главная заслуга!
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29.09.2021 21:08 Ответить
я иногда от подобных окуеваю.

два с половиной года у барыги сосут генпрокуроры/сбу/менты/дбр/*****,

и дебилов до сих пор плющит)))
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30.09.2021 00:13 Ответить
вроттердам- плюс, москвашвея, пивная, абырвалг!
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30.09.2021 00:14 Ответить
Будем вспоминать безвиз как недобитые буржуи в совке поездки в Париж до 1917 года.
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29.09.2021 17:51 Ответить
Какие ещё поездки в Париж до 1917 года? Война шла уже три года как. Разве что до того самого совкового 1913.
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29.09.2021 17:55 Ответить
Та не придирайся ты к ерунде. Железный занавес тоже не в 1917 опустите. Главное, что ситуация похожа. Вот реально есть вероятность, что внукам будем рассказывать, что когда-то с одним паспортом могли хоть завтра сгонять в ЕС
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29.09.2021 18:24 Ответить
Смерди скрепатурні запустили цю гнилу провокацію. В черговий раз показали які вони гниди!!
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29.09.2021 18:14 Ответить
Дыма без огня не бывает.
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29.09.2021 19:37 Ответить
Штайнмаєр зза підтримки "плану Штанмаєра" підлабузнюєтья перед Зе - більшістю в парламенті України . . .
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29.09.2021 18:21 Ответить
В Мордоре наверное выходной по этому поводу объявили и ********* напилась самогона 😁😁😁😁
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29.09.2021 18:54 Ответить
Не понятно зрада это то что безвиз отменят или то что не отменят?
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29.09.2021 19:19 Ответить
Если не отменят.
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29.09.2021 19:36 Ответить
Как это, фейк? А сайтовский "партактив" уже успел напихать Зеле за отмену безвиза! И что теперь делать? Ай, ладно - напихали, так напихали. Ну, не извиняться же! Короче, ждём следующие новости и... снова напихаем - для этого сюда и заходим.
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29.09.2021 19:24 Ответить
я вище текст з ссиллю навів. Там ще конкретніше: внутрішній документ Євросоюзу.
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29.09.2021 19:53 Ответить
«Это ж-ж-ж-ж неспроста!» (с

Шахєрмахєр бреше!
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29.09.2021 19:26 Ответить
Не тот ли это формулист, который должен привезти в Киев "посылку" от Путина-Макрона-Меркель? Отмена безвиза сейчас означает непринятие Киевом этой формулы. Потом можно и даже нужно. Кто же захочет иметь безвиз со страной, наполненной орками всех мастей и оттенков? От таких отгораживаются. Виза - это одно из таких заграждений.
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29.09.2021 20:09 Ответить
Ніколи вони не відмінять безвіз для України тому що в них гострий дефіцит кваліфікованої робочої сили а Україна на сьогодні є найбільшим поставщиком цієхї робочої сили в Європу. Та ж сама Польща робить все щоб спростити процедуру доступу до цієї робочої сили і утримати її в себе тому що працівники які попрацювали в Польщі дуже часто їдуть дальше в Німеччину чи Австрію чи Швецію тому що там вищі заробітки і кращий соціальний захист. Україні треба переживати не за безвіз а над тим що в нас скоро працювати безплатно на різного роду "слуг" буде просто нікому!
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30.09.2021 08:41 Ответить
 
 