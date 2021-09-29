Скасування безвізу для України - це фейкова новина, - Штайнмаєр

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував чутки про те, що Україна та інші країни можуть втратити безвізовий режим з Євросоюзом. Він назвав новину фейком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"Я прочитав це повідомлення з таким же подивом, як і ви, коли сьогодні приземлився тут (в Кишиневі. - Ред.). Я отримав інформацію в Берліні і в Федеральному міністерстві внутрішніх справ і дізнався, що це неправда. Це просто фейкова новина", - підкреслив він.

Раніше ЗМІ повідомили, що низка країн Євросоюзу порушили питання про скасування безвізового режиму для України.

Віцепрем'єр Ольга Стефанішина заявила, що Україна продовжує відповідати критеріям для безвізу з ЄС.

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