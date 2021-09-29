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Скасування безвізу для України - це фейкова новина, - Штайнмаєр
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував чутки про те, що Україна та інші країни можуть втратити безвізовий режим з Євросоюзом. Він назвав новину фейком.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
"Я прочитав це повідомлення з таким же подивом, як і ви, коли сьогодні приземлився тут (в Кишиневі. - Ред.). Я отримав інформацію в Берліні і в Федеральному міністерстві внутрішніх справ і дізнався, що це неправда. Це просто фейкова новина", - підкреслив він.
Раніше ЗМІ повідомили, що низка країн Євросоюзу порушили питання про скасування безвізового режиму для України.
Віцепрем'єр Ольга Стефанішина заявила, що Україна продовжує відповідати критеріям для безвізу з ЄС.
Топ коментарі
+12 Andy Jumeirach
показати весь коментар29.09.2021 17:21
+6 Scorpman Y
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+5 Ан Мур
показати весь коментар29.09.2021 17:25
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"дэнЪги, дэнЪги давай!"
Кабмін пропонує, щоб ФОП сплачували ЄСВ і єдиний податок не щоквартально, а щомісяця (зміни можуть набути чинності вже з 1 січня 2022 року)
любой кипиш начинается с закидона
и в случае бурления превращается в фейк
На думку Брюсселя, кількість заявників на надання притулку з України потребують моніторингу в меншій мірі, ніж із Грузії та Північної Македонії, але висловлюється стурбованість щодо дії загального безвізового режиму з Україною.
«Загалом Україна залишається приводом для занепокоєння. Кажучи конкретніше, йдеться про показники, пов'язані з правосуддям та безпекою, оскільки здається, що навіть за кілька років після скасування візового режиму проблеми в цій сфері зберігаються. Дійсно, навіть якщо національне законодавство було офіційно ухвалене, воно, схоже, не застосовуються повністю. Отже, беручи до уваги постійну відсутність дотримання дорожньої карти в цьому напрямку, ми могли б замислитися над варіантами, які слід розглянути, якщо ми не хочемо запустити механізм призупинення безвізового режиму для України», - йдеться в оцінці Євросоюзу щодо стану дії лібералізованого візового режиму з країнами Західних Балкан, Грузії, Молдови та України. Вони містяться в документі, який є в розпорядженні редакції Радіо Свобода.
ЯР
Руді провалля, глинища зелені,
Завалений зотлілим сміттям рів.
Жахаючись, вривається в легені
Зловіщий вітер ржавих пустирів.
Не бліднути, не скніти не здригатись -
Стоять, як суд! Як войовник, стоять!
Замало клятв, щоб ними присягатись,
Щоб проклинати - не стає проклять.
Звичайний яр, брудний і неохайний,
Тремтляві віти двох блідих осик.
Ні, це не тиша! Незгасимий крик,
Ста тисяч серць предсмертний крик одчайний.
********** попіл спалених кісток.
Людського лоба тріснутий шматок.
Розпались яру здвигнуті укоси.
Позвуть із ями золотисті коси -
В землі не скрилось, тліном не взялось
Витке і ніжне золото волось.
Блищить на мокрій твані крутоярів
Розбите скло старечих окулярів,
І дотліває, кинутий на бік,
Закровлений дитячий черевик.
Зарито в землю, втоптано у глину
Жахливий слід стотисячного тліну;
Слизький і жирний замісився ґлей
Розкришеними рештками людей.
Це тут ревіли вогнища багрові,
Це тут шкварчали нафти ручаї,
І в трупах жадно рились палії,
Шукаючи скарбів на мертвякові.
Тяжкий, гнітучий і нестерпний дим
Підносився над моторошним яром.
Він дихав смертю, він душив кошмаром,
Вповзав в доми страховищем глухим.
Багрово-чорні сполохи блукали
По занімілій від жаху землі,
Кривавили злим відблиском квартали,
Бруднили жител київських шпилі.
І бачив люд з своїх скорботних сховищ,
Як за вінцем кирилівських будов,
За тополями дальніми кладовищ
Горіла страшно їхня плоть і кров.
Могильний вітер з тих ярів повіяв -
Чад смертних вогнищ , тіл димучих згар...
Дивився Київ, гнівнолиций Київ,
Як в полум'ї метався Бабин Яр.
За пломінь цей не може буть покути,
За погар цей нема ще міри мсти.
Будь проклят той, хто звабиться забути!
Будь проклят той, хто скаже нам - «прости»!
Микола БАЖАН
1943
Хтось у це повірить ?
Для відвідування Шотландії, вам потрібно отримати візу!
В этом его главная заслуга!
два с половиной года у барыги сосут генпрокуроры/сбу/менты/дбр/*****,
и дебилов до сих пор плющит)))
Шахєрмахєр бреше!