Україна продовжує відповідати критеріям для безвізу з ЄС, "внутрішні сили" хочуть розхитати ситуацію, - віцепрем'єр Стефанішина

У Кабміні вважають, що Україна відповідає критеріям безвізу з Євросоюзом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Сьогоднішні новини, які порушили це питання в ЗМІ, свідчать не про що інше, як про бажання деяких внутрішніх сил розхитати ситуацію напередодні саміту "Україна-ЄС". Насправді звіт про безвізовий режим для Балкан і країн Східного партнерства було оприлюднено ще 4 серпня, і цей звіт визнає, цитую, що Україна продовжує відповідати критеріям, необхідним для безвізового режиму з Європейським Союзом. Також враховані наслідки пандемії і визнається те, що Україна досить серйозно спрацювала і стала першою країною, COVID-сертифікати якої були визнані в ЄС" , - підкреслила віцепрем'єрка.

За словами Стефанішиної, опубліковані в ЗМІ цифри не стосуються України.

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"У статистиці в цьому звіті йдеться про те, що кількість міграційних потоків з України має тенденцію до зменшення, і ті негативні цифри, які були опубліковані в ЗМІ, більше стосуються інших країн, про які йдеться у звіті. Я розцінюю ці публічні випади як інсинуації перед самітом "Україна-ЄС" і цілком міг спростувати інформацію, що Україна не відповідає критеріям функціонування безвізового режиму", - пояснила віцепрем'єрка.

Раніше ЗМІ повідомили, що низка країн Євросоюзу порушили питання про скасування безвізового режиму для України.