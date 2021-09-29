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Новини Безвізовий режим з ЄС
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Україна продовжує відповідати критеріям для безвізу з ЄС, "внутрішні сили" хочуть розхитати ситуацію, - віцепрем'єр Стефанішина

Україна продовжує відповідати критеріям для безвізу з ЄС,

У Кабміні вважають, що Україна відповідає критеріям безвізу з Євросоюзом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Сьогоднішні новини, які порушили це питання в ЗМІ, свідчать не про що інше, як про бажання деяких внутрішніх сил розхитати ситуацію напередодні саміту "Україна-ЄС". Насправді звіт про безвізовий режим для Балкан і країн Східного партнерства було оприлюднено ще 4 серпня, і цей звіт визнає, цитую, що Україна продовжує відповідати критеріям, необхідним для безвізового режиму з Європейським Союзом. Також враховані наслідки пандемії і визнається те, що Україна досить серйозно спрацювала і стала першою країною, COVID-сертифікати якої були визнані в ЄС" , - підкреслила віцепрем'єрка.

За словами Стефанішиної, опубліковані в ЗМІ цифри не стосуються України.

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"У статистиці в цьому звіті йдеться про те, що кількість міграційних потоків з України має тенденцію до зменшення, і ті негативні цифри, які були опубліковані в ЗМІ, більше стосуються інших країн, про які йдеться у звіті. Я розцінюю ці публічні випади як інсинуації перед самітом "Україна-ЄС" і цілком міг спростувати інформацію, що Україна не відповідає критеріям функціонування безвізового режиму", - пояснила віцепрем'єрка.

Раніше ЗМІ повідомили, що низка країн Євросоюзу порушили питання про скасування безвізового режиму для України.

Автор: 

безвізовий режим (1336) Євросоюз (13391) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (354)


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Топ коментарі
+17
о как! "внутренние силы" - это хто? вислюк оманський, браьтя ермаки, безуглая, итщенко, арахамия, стефанишина и т.д..
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29.09.2021 16:12
+10
Європейська рахункова палата дуже високо оцінила антикорупційні реформи Порошенка і визнала, що при Зеленському жодного прориву не відбулося
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29.09.2021 16:18
+10
ну это понятно как раз))
у зебилов, жопоблока, кремля и прочих ватников, даже для беларуського таракана - самый страшный враг это ЕС, в т.ч. и партия ЕС)

а уж как вислюк оманський ссытся от Пороха - видят даже упоротые зебилы)

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29.09.2021 16:33
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о как! "внутренние силы" - это хто? вислюк оманський, браьтя ермаки, безуглая, итщенко, арахамия, стефанишина и т.д..
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29.09.2021 16:12 Відповісти
Думаю, что она имела в виду партию ЕС.
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29.09.2021 16:20 Відповісти
ну это понятно как раз))
у зебилов, жопоблока, кремля и прочих ватников, даже для беларуського таракана - самый страшный враг это ЕС, в т.ч. и партия ЕС)

а уж как вислюк оманський ссытся от Пороха - видят даже упоротые зебилы)

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29.09.2021 16:33 Відповісти
Расшатать можно только там где уже шатается ...
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29.09.2021 16:13 Відповісти
Європейська рахункова палата дуже високо оцінила антикорупційні реформи Порошенка і визнала, що при Зеленському жодного прориву не відбулося
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29.09.2021 16:18 Відповісти
ЄСПЧ відмовились затвердити квоту суддів від вовоЄрмаківської влади.
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29.09.2021 16:51 Відповісти
Украинцьі поняли , что реформьі Порошенко - фикция , и прокатили Пецу на вьіборах.
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29.09.2021 16:52 Відповісти
Українці голосували за Порошенка, а малороси зєбільні голосували за наркєт криворотого
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29.09.2021 16:56 Відповісти
Паламарчук , так тьі из "Малороссии" ? А что делаешь на украинском ресурсе ?
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29.09.2021 17:10 Відповісти
Я Українець, а ти малорос.
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30.09.2021 06:20 Відповісти
це не повна сторінка методички з Г+Г. Давай ще про вбитого брата, свинарчуків, ліпецьку фа-ку, продовжуй. там цілий шмат гівна
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29.09.2021 17:13 Відповісти
От і рускагаварящій кремлівський вилупок об'явився. Давай, ще мене кацапкою назви і ми дружньо тебе заспамимо до смерті.
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30.09.2021 00:23 Відповісти
У ЗЕленых кризис жанра- чтобы не случилось у них одна одговорка "внутренние силы расшатывают ситуацию"
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29.09.2021 16:18 Відповісти
Папередники-они повсюду.
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29.09.2021 16:18 Відповісти
Продукты в Украине дороже, чем в Польше17.06.2021.-Тоже виноваты "внутренние силы" , которые хотят расшатать ситуацию
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29.09.2021 16:20 Відповісти
План "Шатун" версия 2.0
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29.09.2021 16:26 Відповісти
СН стараются расшатать , Ермак старается незаконно рулить вне правового поля страной - а Европа все терпит? Ну-Ну
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29.09.2021 16:42 Відповісти
Это все корабельные сосны расшатывают типа Стефанишиной
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29.09.2021 17:00 Відповісти
«https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukraina-es-bezviz/31483713.html Україна залишається приводом для занепокоєння »
На думку Брюсселя, кількість заявників на надання притулку з України потребують моніторингу в меншій мірі, ніж із Грузії та Північної Македонії, але висловлюється стурбованість щодо дії загального безвізового режиму з Україною.
«Загалом Україна залишається приводом для занепокоєння. Кажучи конкретніше, йдеться про показники, пов'язані з правосуддям та безпекою, оскільки здається, що навіть за кілька років після скасування візового режиму проблеми в цій сфері зберігаються. Дійсно, навіть якщо національне законодавство було офіційно ухвалене, воно, схоже, не застосовуються повністю. Отже, беручи до уваги постійну відсутність дотримання дорожньої карти в цьому напрямку, ми могли б замислитися над варіантами, які слід розглянути, якщо ми не хочемо запустити механізм призупинення безвізового режиму для України», - йдеться в оцінці Євросоюзу щодо стану дії лібералізованого візового режиму з країнами Західних Балкан, Грузії, Молдови та України. Вони містяться в документі, який є в розпорядженні редакції Радіо Свобода.
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29.09.2021 17:10 Відповісти
Виявляється "внутрєнніє сили" насправді зовнішні.
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29.09.2021 18:30 Відповісти
Что-то они все с трясущимися руками и губами пробуют успокоить народ, что безвиз не отменят. Дело пахнет керосином ! It smells a rat !
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29.09.2021 17:33 Відповісти
зеленые про-рали все реформы, за которые и был дан безвиз---это "отвечает критериям"??? С какого боку??
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30.09.2021 00:14 Відповісти
 
 