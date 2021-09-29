Україна продовжує відповідати критеріям для безвізу з ЄС, "внутрішні сили" хочуть розхитати ситуацію, - віцепрем'єр Стефанішина
У Кабміні вважають, що Україна відповідає критеріям безвізу з Євросоюзом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
"Сьогоднішні новини, які порушили це питання в ЗМІ, свідчать не про що інше, як про бажання деяких внутрішніх сил розхитати ситуацію напередодні саміту "Україна-ЄС". Насправді звіт про безвізовий режим для Балкан і країн Східного партнерства було оприлюднено ще 4 серпня, і цей звіт визнає, цитую, що Україна продовжує відповідати критеріям, необхідним для безвізового режиму з Європейським Союзом. Також враховані наслідки пандемії і визнається те, що Україна досить серйозно спрацювала і стала першою країною, COVID-сертифікати якої були визнані в ЄС" , - підкреслила віцепрем'єрка.
За словами Стефанішиної, опубліковані в ЗМІ цифри не стосуються України.
"У статистиці в цьому звіті йдеться про те, що кількість міграційних потоків з України має тенденцію до зменшення, і ті негативні цифри, які були опубліковані в ЗМІ, більше стосуються інших країн, про які йдеться у звіті. Я розцінюю ці публічні випади як інсинуації перед самітом "Україна-ЄС" і цілком міг спростувати інформацію, що Україна не відповідає критеріям функціонування безвізового режиму", - пояснила віцепрем'єрка.
Раніше ЗМІ повідомили, що низка країн Євросоюзу порушили питання про скасування безвізового режиму для України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
у зебилов, жопоблока, кремля и прочих ватников, даже для беларуського таракана - самый страшный враг это ЕС, в т.ч. и партия ЕС)
а уж как вислюк оманський ссытся от Пороха - видят даже упоротые зебилы)
На думку Брюсселя, кількість заявників на надання притулку з України потребують моніторингу в меншій мірі, ніж із Грузії та Північної Македонії, але висловлюється стурбованість щодо дії загального безвізового режиму з Україною.
«Загалом Україна залишається приводом для занепокоєння. Кажучи конкретніше, йдеться про показники, пов'язані з правосуддям та безпекою, оскільки здається, що навіть за кілька років після скасування візового режиму проблеми в цій сфері зберігаються. Дійсно, навіть якщо національне законодавство було офіційно ухвалене, воно, схоже, не застосовуються повністю. Отже, беручи до уваги постійну відсутність дотримання дорожньої карти в цьому напрямку, ми могли б замислитися над варіантами, які слід розглянути, якщо ми не хочемо запустити механізм призупинення безвізового режиму для України», - йдеться в оцінці Євросоюзу щодо стану дії лібералізованого візового режиму з країнами Західних Балкан, Грузії, Молдови та України. Вони містяться в документі, який є в розпорядженні редакції Радіо Свобода.