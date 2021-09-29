Для скасування безвізу з ЄС немає і не може бути жодних причин, - речник МЗС Ніколенко
Міністерство закордонних справ України підкреслило, що ніяких загроз скасування безвізового режиму з Європейським Союзом для громадян України немає.
Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
"Питання безвізу час від часу виринає як у європейському, так і українському медіасередовищі. Українська сторона не отримувала офіційних сигналів від Європейської Комісії про загрозу скасування безвізового режиму з ЄС. Жодних причин для такого рішення немає і не може бути", – наголосив речник.
Дипломат нагадав, що 4 серпня Європейська комісія опублікувала четверту доповідь про оцінку виконання вимог візової лібералізації країнами Західних Балкан та Східного партнерства, зокрема, з Україною. У доповіді аналізувалися 2020-й рік та перша половина 2021-го року.
"Документ містить позитивну оцінку дотримання нашою державою критеріїв безвізового режиму. Звісно, там були і рекомендації продовжити "домашню роботу" задля поліпшення управління міграційними процесами та вдосконалення антикорупційного законодавства. МЗС України вже запропонувало окремим країнам-членам ЄС та Європейській Комісії провести консультації, щоб роз’яснити окремі положення українського законодавства. Ми очікуємо, що такі експертні консультації відбудуться вже найближчим часом", – додав Ніколенко.
Речник зазначив, що одночасно Україна завершує підготовку національної доповіді про виконання умов візової лібералізації з ЄС, у якій українська сторона поінформує європейських партнерів про роботу над рекомендаціями Єврокомісії.
За словами речника Міністерства закордонних справ, Україна не є державою із високим міграційним ризиком, а співпраця з ЄС в сфері реадмісії як одним із ключових факторів для належного функціонування безвізу відбувається на належному рівні.
Раніше ЗМІ повідомили, що кілька країн Євросоюзу порушили питання про скасування безвізового режиму для України.
Віцепрем'єр Ольга Стефанішина заявила, що Україна продовжує відповідати критеріям для безвізу з ЄС.
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В Офисе президента и Кабмине не нашли плана трансформации Украины от Зеленского на $277 миллиардов
Офис президента, Кабинет министров, Министерство экономики, Министерство иностранных дел и Верховная Рада не располагают данными о Плана трансформации Украины общей стоимостью $277 млрд, который был представлен президентом Владимиром Зеленским во время визита в США.
Об этом свидетельствуют ответы органов власти на запросы агентства Українські новини.
"Обработав запрос о предоставлении копии Плана трансформации Украины... и перечня структурных подразделений Кабинета министров Украины, принимавших участие в разработке упомянутого Плана трансформации Украины, сообщаем, что Минэкономики не владеет запрашиваемой информацией", - сообщается в ответе Минэкономики.
"Структурные подразделения министерства не привлекались к разработке Плана трансформации, который президент Владимир Зеленский представлял в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки в начале сентября этого года. Министерство не владеет копией указанного выше Плана трансформации и не имеет в своем распоряжении перечня упомянутых в Вашем запросе 80 проектов", - сказано в ответе МИДа.
Об отсутствии документа также официально сообщили в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО), а также Верховной Раде и Кабинете министров. Источник: https://biz.censor.net/n3291035
Щось бачу ситуація серйозна.
В Італію вже по паспорту пропускають через одного...
Денег на лоббирование этого вопроса вваливают немало .
так шо не раслабляйтесь
Доуправлялись…
Но вообще, судя по странам-инициаторам, это работа параши.
_Значит дело дрянь... Слуги путлера выполняют посталенную им задачу.
Це, зебуїни, називається, що ви зробили всіх разом. Ну, як і хотіли...
На думку Брюсселя, кількість заявників на надання притулку з України потребують моніторингу в меншій мірі, ніж із Грузії та Північної Македонії, але висловлюється стурбованість щодо дії загального безвізового режиму з Україною.
«Загалом Україна залишається приводом для занепокоєння. Кажучи конкретніше, йдеться про показники, пов'язані з правосуддям та безпекою, оскільки здається, що навіть за кілька років після скасування візового режиму проблеми в цій сфері зберігаються. Дійсно, навіть якщо національне законодавство було офіційно ухвалене, воно, схоже, не застосовуються повністю. Отже, беручи до уваги постійну відсутність дотримання дорожньої карти в цьому напрямку, ми могли б замислитися над варіантами, які слід розглянути, якщо ми не хочемо запустити механізм призупинення безвізового режиму для України», - йдеться в оцінці Євросоюзу щодо стану дії лібералізованого візового режиму з країнами Західних Балкан, Грузії, Молдови та України. Вони містяться в документі, який є в розпорядженні редакції Радіо Свобода.