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Новини Безвізовий режим з ЄС
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Для скасування безвізу з ЄС немає і не може бути жодних причин, - речник МЗС Ніколенко

Для скасування безвізу з ЄС немає і не може бути жодних причин, - речник МЗС Ніколенко

Міністерство закордонних справ України підкреслило, що ніяких загроз скасування безвізового режиму з Європейським Союзом для громадян України немає.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Питання безвізу час від часу виринає як у європейському, так і українському медіасередовищі. Українська сторона не отримувала офіційних сигналів від Європейської Комісії про загрозу скасування безвізового режиму з ЄС. Жодних причин для такого рішення немає і не може бути", – наголосив речник.

Дипломат нагадав, що 4 серпня Європейська комісія опублікувала четверту доповідь про оцінку виконання вимог візової лібералізації країнами Західних Балкан та Східного партнерства, зокрема, з Україною. У доповіді аналізувалися 2020-й рік та перша половина 2021-го року.

Також читайте: Деякі країни Євросоюзу порушили питання про скасування безвізового режиму для України, - ЗМІ

"Документ містить позитивну оцінку дотримання нашою державою критеріїв безвізового режиму. Звісно, там були і рекомендації продовжити "домашню роботу" задля поліпшення управління міграційними процесами та вдосконалення антикорупційного законодавства. МЗС України вже запропонувало окремим країнам-членам ЄС та Європейській Комісії провести консультації, щоб роз’яснити окремі положення українського законодавства. Ми очікуємо, що такі експертні консультації відбудуться вже найближчим часом", – додав Ніколенко.

Речник зазначив, що одночасно Україна завершує підготовку національної доповіді про виконання умов візової лібералізації з ЄС, у якій українська сторона поінформує європейських партнерів про роботу над рекомендаціями Єврокомісії.

За словами речника Міністерства закордонних справ, Україна не є державою із високим міграційним ризиком, а співпраця з ЄС в сфері реадмісії як одним із ключових факторів для належного функціонування безвізу відбувається на належному рівні.

Раніше ЗМІ повідомили, що кілька країн Євросоюзу порушили питання про скасування безвізового режиму для України.

Віцепрем'єр Ольга Стефанішина заявила, що Україна продовжує відповідати критеріям для безвізу з ЄС.

Автор: 

МЗС (4120) безвізовий режим (1336) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+7
Команда проФФесионалов!
Доуправлялись…
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29.09.2021 16:25
+6
Терміново треба їхати у Європу.
Щось бачу ситуація серйозна.
В Італію вже по паспорту пропускають через одного...
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29.09.2021 16:21
+6
если "нет причин", то почему сегодня у слуг урода и его чинуш так подгорает с утра?
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29.09.2021 16:23
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А кто это утверждал??? Делают вброс на отмену безвиза?
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29.09.2021 16:21 Відповісти
в самой ЕС, только в ОП(Г) вислюка оманського об этом не знают, они заняты - вовОчко зеЛох генерирует идеи по деребану денег от инвесторов:
В Офисе президента и Кабмине не нашли плана трансформации Украины от Зеленского на $277 миллиардов
Офис президента, Кабинет министров, Министерство экономики, Министерство иностранных дел и Верховная Рада не располагают данными о Плана трансформации Украины общей стоимостью $277 млрд, который был представлен президентом Владимиром Зеленским во время визита в США.
Об этом свидетельствуют ответы органов власти на запросы агентства Українські новини.
"Обработав запрос о предоставлении копии Плана трансформации Украины... и перечня структурных подразделений Кабинета министров Украины, принимавших участие в разработке упомянутого Плана трансформации Украины, сообщаем, что Минэкономики не владеет запрашиваемой информацией", - сообщается в ответе Минэкономики.

"Структурные подразделения министерства не привлекались к разработке Плана трансформации, который президент Владимир Зеленский представлял в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки в начале сентября этого года. Министерство не владеет копией указанного выше Плана трансформации и не имеет в своем распоряжении перечня упомянутых в Вашем запросе 80 проектов", - сказано в ответе МИДа.

Об отсутствии документа также официально сообщили в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО), а также Верховной Раде и Кабинете министров. Источник: https://biz.censor.net/n3291035
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29.09.2021 16:39 Відповісти
Терміново треба їхати у Європу.
Щось бачу ситуація серйозна.
В Італію вже по паспорту пропускають через одного...
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29.09.2021 16:21 Відповісти
мудрая мысля...
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29.09.2021 16:23 Відповісти
если "нет причин", то почему сегодня у слуг урода и его чинуш так подгорает с утра?
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29.09.2021 16:23 Відповісти
підгорає . . . тому що ідея нового майдана за просраний "безвіз" не за горизонтом. . .
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29.09.2021 17:54 Відповісти
Упс...
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29.09.2021 16:23 Відповісти
Знову лякаєте? Дивіться на ростові ви тільки відхекаєтесь
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29.09.2021 16:23 Відповісти
відмінити безвіз! обовязково
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29.09.2021 16:23 Відповісти
Для раши отменить безвиз Украине Молдове Грузии - вопрос принципа,
Денег на лоббирование этого вопроса вваливают немало .
так шо не раслабляйтесь
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29.09.2021 16:25 Відповісти
Вони ще і нашим приплачують.
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29.09.2021 16:30 Відповісти
До чого раша?! Оманський краще за інших все зробить.
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29.09.2021 16:55 Відповісти
Команда проФФесионалов!
Доуправлялись…
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29.09.2021 16:25 Відповісти
А вони не надто дорожать безвізом. Більшість зебілів сказали, що він їм не потрібний.
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29.09.2021 16:29 Відповісти
Згоден. Безвіз відмінити і заробітчан поменшає. Зелена логіка.
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29.09.2021 16:57 Відповісти
Европейці подивились на слуг народу і злякались той народ до себе нефільтрованим пускати. Обличчя Держави має бути гарне та розумне, а не недієздатних недоумків до владних кабінетів обирати.
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29.09.2021 16:31 Відповісти
https://www.rferl.org/a/eu-visa-free-travel-abuse/31483633.html
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29.09.2021 16:32 Відповісти
Речь не об отмене безвиза полностью, а в том числе о прекращении незаконного устройства на работу. Примеры- едут по безвизу как туристы и работают до 3 месяцев. Или по польской рабочей визе "в командировке" в Германии. Заканчивается для многих депортацией с запретом въезда в ЕС на 3-5 лет.
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29.09.2021 16:35 Відповісти
Ну на самом деле, можно отменить и без оснований.
Но вообще, судя по странам-инициаторам, это работа параши.
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29.09.2021 16:36 Відповісти
"Для отмены безвиза с ЕС нет и не может быть никаких причин, - спикер МИД Николенко"
_Значит дело дрянь... Слуги путлера выполняют посталенную им задачу.
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29.09.2021 16:39 Відповісти
Просрали, практично все, ну ще б безвіз, а далі що?
Це, зебуїни, називається, що ви зробили всіх разом. Ну, як і хотіли...
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29.09.2021 16:44 Відповісти
«https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukraina-es-bezviz/31483713.html Україна залишається приводом для занепокоєння »
На думку Брюсселя, кількість заявників на надання притулку з України потребують моніторингу в меншій мірі, ніж із Грузії та Північної Македонії, але висловлюється стурбованість щодо дії загального безвізового режиму з Україною.
«Загалом Україна залишається приводом для занепокоєння. Кажучи конкретніше, йдеться про показники, пов'язані з правосуддям та безпекою, оскільки здається, що навіть за кілька років після скасування візового режиму проблеми в цій сфері зберігаються. Дійсно, навіть якщо національне законодавство було офіційно ухвалене, воно, схоже, не застосовуються повністю. Отже, беручи до уваги постійну відсутність дотримання дорожньої карти в цьому напрямку, ми могли б замислитися над варіантами, які слід розглянути, якщо ми не хочемо запустити механізм призупинення безвізового режиму для України», - йдеться в оцінці Євросоюзу щодо стану дії лібералізованого візового режиму з країнами Західних Балкан, Грузії, Молдови та України. Вони містяться в документі, який є в розпорядженні редакції Радіо Свобода.
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29.09.2021 17:08 Відповісти
не "спікєр" а пібікєр . . . . який робить вигляд що працює на Український інтерес. . .
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29.09.2021 17:52 Відповісти
Не переживайте, пока Украина вывозит лес в Европу, никто нам безвиз не отменит, а там дальше видно будет)))
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29.09.2021 18:43 Відповісти
Побільше безглуздих квартальних заяв, вбік ЄС, від ЗЄлупня, араХамії та таке інше... І стане радість...
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29.09.2021 18:56 Відповісти
Т.е. то, что зеленые про-рали все реформы, за которые и был дан безвиз---это не основание для его отмены??? Зебильная логика!
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30.09.2021 00:09 Відповісти
 
 