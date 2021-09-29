Для скасування безвізу з ЄС немає і не може бути жодних причин, - речник МЗС Ніколенко

Міністерство закордонних справ України підкреслило, що ніяких загроз скасування безвізового режиму з Європейським Союзом для громадян України немає.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Питання безвізу час від часу виринає як у європейському, так і українському медіасередовищі. Українська сторона не отримувала офіційних сигналів від Європейської Комісії про загрозу скасування безвізового режиму з ЄС. Жодних причин для такого рішення немає і не може бути", – наголосив речник.

Дипломат нагадав, що 4 серпня Європейська комісія опублікувала четверту доповідь про оцінку виконання вимог візової лібералізації країнами Західних Балкан та Східного партнерства, зокрема, з Україною. У доповіді аналізувалися 2020-й рік та перша половина 2021-го року.

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"Документ містить позитивну оцінку дотримання нашою державою критеріїв безвізового режиму. Звісно, там були і рекомендації продовжити "домашню роботу" задля поліпшення управління міграційними процесами та вдосконалення антикорупційного законодавства. МЗС України вже запропонувало окремим країнам-членам ЄС та Європейській Комісії провести консультації, щоб роз’яснити окремі положення українського законодавства. Ми очікуємо, що такі експертні консультації відбудуться вже найближчим часом", – додав Ніколенко.

Речник зазначив, що одночасно Україна завершує підготовку національної доповіді про виконання умов візової лібералізації з ЄС, у якій українська сторона поінформує європейських партнерів про роботу над рекомендаціями Єврокомісії.

За словами речника Міністерства закордонних справ, Україна не є державою із високим міграційним ризиком, а співпраця з ЄС в сфері реадмісії як одним із ключових факторів для належного функціонування безвізу відбувається на належному рівні.

Раніше ЗМІ повідомили, що кілька країн Євросоюзу порушили питання про скасування безвізового режиму для України.

Віцепрем'єр Ольга Стефанішина заявила, що Україна продовжує відповідати критеріям для безвізу з ЄС.