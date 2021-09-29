УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11814 відвідувачів онлайн
Новини Безвізовий режим з ЄС
41 954 324

Деякі країни Євросоюзу порушили питання про скасування безвізового режиму для України, - ЗМІ

Деякі країни Євросоюзу порушили питання про скасування безвізового режиму для України, - ЗМІ

Деякі країни-члени Європейського Союзу порушили питання про можливість скасування безвізового режиму для України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це пише "Радіо Свобода", у розпорядженні якого опинився внутрішніх документ ЄС.

Внутрішній документ ЄС датований 27 вересня, він був випущений під час поїздки президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Західними Балканами.

Як пише видання, таке рішення ухвалили через те, що згадані країни порушують правила. Зокрема, люди користуються безвізовим режимом, щоб незаконно проживати в ЄС і подавати необґрунтовані клопотання про притулок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Довідка про вакцинацію проти COVID-19 може стати вимогою для в'їзду в Євросоюз, - Точицький

Про скасування безвізу для України заговорили в Німеччині, Франції, Італії, Бельгії та Чехії:

  • число прохань про надання притулку громадянам Грузії за останні три місяці збільшилося більш ніж на 50%;
  • Німеччина згадала Молдову як особливий випадок, коли з червня по серпень 2019 року і з червня по серпень цього року зростання відмов на реадмісію осіб становив 429%.
  • Франція вказала проблеми через громадян Албанії, Грузії та Сербії.
  • Бельгія скаржиться на Молдову;
  • Чехія – на Грузію, Молдову і Україну.

Автор: 

безвізовий режим (1336) Євросоюз (13388)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+54
Если таки отменят, то для режима Зели это - похороны.
показати весь коментар
29.09.2021 13:49
+41
а разве не он обвинял Пороха в том, что заробитчаны ищут работу вне Украины? а теперь оказывается ситуация с этим только усугубилась?! а как хрипел, как кривлялся!
показати весь коментар
29.09.2021 13:55
+38
люди бегут потому что зеленые недороблы устроили жопу в стране. экономика в трызде, просвета нет и не будет. вот и ломятся за кордон.
показати весь коментар
29.09.2021 13:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
От саме це потрібно цитувати, щоб наступні 73/43%зебіли і подлякові боти штибу , , , та інші подібні побачили, в чому "зрада", і щоб не брехали тут, ніби Європа не бачить, як зеленоуродна шваль відриває Україну від Європи.
показати весь коментар
29.09.2021 17:07 Відповісти
А как всё хорошо начиналось.
показати весь коментар
29.09.2021 17:24 Відповісти
Довийожувався зє блазень, зі своїми «величноніщівними» заявами, вбік Європи???
Відповідь не забарилась...
показати весь коментар
29.09.2021 17:31 Відповісти
Порох-безвиз, зеленая плесень-против Порошенко, значит против безвиза.
показати весь коментар
29.09.2021 17:37 Відповісти
Фейк. Солидно издание, никогда не будет распространять подобную дезу...., если за неё не заплатили.
показати весь коментар
29.09.2021 17:45 Відповісти
Зе не буде захищати Український інтерес. він ніколи не захищав Україну. І хто його почує за те що він не захисник. медіа піар ЗЕ лише розрахований на телепузиків - какая разніца. . .
показати весь коментар
29.09.2021 17:49 Відповісти
Ну да.другое дело роботящие афганцы сирийци африканцы....
показати весь коментар
29.09.2021 17:54 Відповісти
да забейте, это московский фейк
показати весь коментар
29.09.2021 18:11 Відповісти
Удивительно, самыми ярыми раздувателями этой новости, являются миньйоны... Я так понимаю, читать дальше заголовка для многих не нужно
показати весь коментар
29.09.2021 18:34 Відповісти
В попередній же новині зазначається що новина фейкова. Штайнмаєр спростував
показати весь коментар
29.09.2021 18:37 Відповісти
Ну що тут скажеш... Іде повний регрес в країні на всіх рівнях. 73% зробили себе разом!
показати весь коментар
29.09.2021 18:57 Відповісти
Европа такая "озабоченная", что если и начнёт отменять, то закончит лет через пять.
показати весь коментар
29.09.2021 19:31 Відповісти
Фейк - не фейк, но, как гритса, дыма без огня не бывает
показати весь коментар
29.09.2021 19:40 Відповісти
нюхайТЕ
показати весь коментар
29.09.2021 20:28 Відповісти
не паникуйте , никто ничего не отменит . вбросили для бурления лайна .
показати весь коментар
29.09.2021 21:04 Відповісти
Надо обмазаться ваксой и громко заявить что в Украине не дают ******* в жопу..и тогда сразу дадут политическое убежище в Германии как преследуемуму по гендерному признаку
показати весь коментар
29.09.2021 21:13 Відповісти
Ти починай, починай. Зеленого гей-московита на заході навряд чи сприймуть. А от до лав "слуг народу" безумовно приймуть.
показати весь коментар
30.09.2021 10:20 Відповісти
Оце совпадєніє - клоун став президентом і думають відміняти безвіс який зробив Порох
Клоуна так і тягне у Тайожний союз.
показати весь коментар
29.09.2021 21:34 Відповісти
Корисно буде якщо скасують.

Бо це буде санкція українському народові за обрання промосковитської влади.

Після цього в Україні може початися новий Євромайдан. Якщо ж він почнеться, Вова поїде у гості до Віті. Буде обрана нова, цивілізована проєвропейська влада.

Отже, все добре, нарід! Все добре!
показати весь коментар
30.09.2021 10:17 Відповісти
ща зеленский начнет вводить выездные визы, как в рашке.
показати весь коментар
30.09.2021 11:18 Відповісти
таки да... в Украине нет журналистики и журналистов... когда смотришь ТВ или читаешь репортажи, то диву не даешься - все настолько низкопробно, что просто мерзко... журналисты превратились в прихвостней дерьмака и власти... вместо журналистики - журнашлюстика, вместо журналистов - журнашлюхи... исключение составляет крайне мало журналистов и каналов... а Г+Г, интер, ictv - это просто какое сборище низкопробнейшей журналистики...
показати весь коментар
30.09.2021 12:06 Відповісти
Чехи скаржаться на засилля українців? А те, що в Празі куди не плюнь, в москаля влучиш і всюди чути їх "язик", це чехів не турбує?
показати весь коментар
02.10.2021 04:56 Відповісти
москалики въезжают в Чехию по визам, которые предоставлены ЕС.
И да, Чехов это не волнует.
Речь в статье идёт о том, что ЕС поверило ряду стран, в том числе Украине и разрешило ездить без виз к ним. А миллионы несознательных преступников нарушают законы ЕС. То есть вот из-за этих выродков, которые нарушают может пострадать вся Украина.
Показательная порка таких ублюдков могла бы помочь.
Ввести уголовку, к примеру, за нарушение условий безвизового режима.
И после того, как гражданина Украины за оное нарушение депортируют в Украину - пусть присядет на пару лет, подумает о жизни.
Или лучше на исправ.работы - канавы рыть и кусты ровнять.
показати весь коментар
02.10.2021 11:03 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 