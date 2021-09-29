Деякі країни Євросоюзу порушили питання про скасування безвізового режиму для України, - ЗМІ

Деякі країни-члени Європейського Союзу порушили питання про можливість скасування безвізового режиму для України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це пише "Радіо Свобода", у розпорядженні якого опинився внутрішніх документ ЄС.

Внутрішній документ ЄС датований 27 вересня, він був випущений під час поїздки президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Західними Балканами.

Як пише видання, таке рішення ухвалили через те, що згадані країни порушують правила. Зокрема, люди користуються безвізовим режимом, щоб незаконно проживати в ЄС і подавати необґрунтовані клопотання про притулок.

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Про скасування безвізу для України заговорили в Німеччині, Франції, Італії, Бельгії та Чехії: