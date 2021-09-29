Деякі країни Євросоюзу порушили питання про скасування безвізового режиму для України, - ЗМІ
Деякі країни-члени Європейського Союзу порушили питання про можливість скасування безвізового режиму для України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це пише "Радіо Свобода", у розпорядженні якого опинився внутрішніх документ ЄС.
Внутрішній документ ЄС датований 27 вересня, він був випущений під час поїздки президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Західними Балканами.
Як пише видання, таке рішення ухвалили через те, що згадані країни порушують правила. Зокрема, люди користуються безвізовим режимом, щоб незаконно проживати в ЄС і подавати необґрунтовані клопотання про притулок.
Про скасування безвізу для України заговорили в Німеччині, Франції, Італії, Бельгії та Чехії:
- число прохань про надання притулку громадянам Грузії за останні три місяці збільшилося більш ніж на 50%;
- Німеччина згадала Молдову як особливий випадок, коли з червня по серпень 2019 року і з червня по серпень цього року зростання відмов на реадмісію осіб становив 429%.
- Франція вказала проблеми через громадян Албанії, Грузії та Сербії.
- Бельгія скаржиться на Молдову;
- Чехія – на Грузію, Молдову і Україну.
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Відповідь не забарилась...
Клоуна так і тягне у Тайожний союз.
Бо це буде санкція українському народові за обрання промосковитської влади.
Після цього в Україні може початися новий Євромайдан. Якщо ж він почнеться, Вова поїде у гості до Віті. Буде обрана нова, цивілізована проєвропейська влада.
Отже, все добре, нарід! Все добре!
И да, Чехов это не волнует.
Речь в статье идёт о том, что ЕС поверило ряду стран, в том числе Украине и разрешило ездить без виз к ним. А миллионы несознательных преступников нарушают законы ЕС. То есть вот из-за этих выродков, которые нарушают может пострадать вся Украина.
Показательная порка таких ублюдков могла бы помочь.
Ввести уголовку, к примеру, за нарушение условий безвизового режима.
И после того, как гражданина Украины за оное нарушение депортируют в Украину - пусть присядет на пару лет, подумает о жизни.
Или лучше на исправ.работы - канавы рыть и кусты ровнять.