Президент Німеччини Штайнмаєр прибув до Києва: Очікується зустріч із Зеленським

Президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр сьогодні прибув до Києва, де проведе зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Про це в Twitter повідомляє пресслужба посольства Німеччини в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув до Києва", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні він відвідає Корюківку, щоб вшанувати пам'ять жертв трагедії 1943 року. Далі заплановані зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським та Президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом.

Також президент Німеччини відвідає Бабин Яр.

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