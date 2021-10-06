УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
15327 відвідувачів онлайн
Новини
3 128 40

Президент Німеччини Штайнмаєр прибув до Києва: Очікується зустріч із Зеленським

Президент Німеччини Штайнмаєр прибув до Києва: Очікується зустріч із Зеленським

Президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр сьогодні прибув до Києва, де проведе зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Про це в Twitter повідомляє пресслужба посольства Німеччини в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув до Києва", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні він відвідає Корюківку, щоб вшанувати пам'ять жертв трагедії 1943 року. Далі заплановані зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським та Президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом.

Також президент Німеччини відвідає Бабин Яр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скасування безвізу для України - це фейкова новина, - Штайнмаєр

Автор: 

візит (1585) Київ (19466) Штайнмаєр Франк-Вальтер (342)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+22
Посол от ***** приехал уговаривать по поводу капитуляции?
показати весь коментар
06.10.2021 10:25
+15
А він не хоче поїхати на бамбас та подивитись як там його ХВормула має працювати?
показати весь коментар
06.10.2021 10:25
+14
В сраку пусть едет а не в Киев
показати весь коментар
06.10.2021 10:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Посол от ***** приехал уговаривать по поводу капитуляции?
показати весь коментар
06.10.2021 10:25 Відповісти
сорвал у меня с языка
показати весь коментар
06.10.2021 12:23 Відповісти
О, Штангенциркуль пожаловал
показати весь коментар
06.10.2021 10:25 Відповісти
А він не хоче поїхати на бамбас та подивитись як там його ХВормула має працювати?
показати весь коментар
06.10.2021 10:25 Відповісти
Срал он и на Донбасс и на Украину тоже. Благодаря таким гамнюкам мы не в НАТО и у нас война
показати весь коментар
06.10.2021 10:42 Відповісти
войну надо воевать сумом, а не в глаза заглядывать
показати весь коментар
06.10.2021 12:05 Відповісти
Штангенциркуль, расскажи лучше как ты со Шредером (который сейчас тоже акционер Газпрома) пролоббировали закрытие АЕС в Европе чтобы посадить всех на росийскую газовую иглу?
показати весь коментар
06.10.2021 10:27 Відповісти
В сраку пусть едет а не в Киев
показати весь коментар
06.10.2021 10:27 Відповісти
Пусть в Одессу едет.
показати весь коментар
06.10.2021 10:29 Відповісти
Тут своей ваты хватает
показати весь коментар
06.10.2021 10:32 Відповісти
Зеля сказав що він згоден капітулювати, але спочатку повинен Штайнмауер його відвідати, наче його довго вмовляти довелося.
показати весь коментар
06.10.2021 10:29 Відповісти
Гівно - в оХВіс до гівна.
показати весь коментар
06.10.2021 10:29 Відповісти
куплений московитами чинуша приїхав до ЗЕленого зрадника ... який "зворушливий" дует
показати весь коментар
06.10.2021 10:32 Відповісти
Предлагаю подарить ему латексное резиновое изделие, наполненное природным газом.
показати весь коментар
06.10.2021 10:32 Відповісти
дно пробили - починайте рити

Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в пятницу достигла 133,125 евро за МВт/ч, или $1594 за тысячу кубометров. Источник:
показати весь коментар
06.10.2021 10:32 Відповісти
так как по факту ни каких серьезных решений не будет то правильно писать " ожидается фотосессия с Зеленским "
показати весь коментар
06.10.2021 10:32 Відповісти
https://youtu.be/UXGVB2Cjh7U https://youtu.be/UXGVB2Cjh7U Байден готовит глобальній удар по РАБссии
показати весь коментар
06.10.2021 10:34 Відповісти
буде формулу роз'ясняти Зельонкіну...але це без користі, бо той не математик...
показати весь коментар
06.10.2021 10:35 Відповісти
Штаймайер поедет каятся у Бабин Яр вместе с президентом Израиля Герцогом....сегодня годовшщина трагедии
показати весь коментар
06.10.2021 10:37 Відповісти
Вообще-то годовщина была 29 сентября.
показати весь коментар
06.10.2021 10:42 Відповісти
Цены в Европе взлетели до 1600долларов за тисячу кубометров, поэтому Штайнмайер вспомнил об Украине, которая уже семь лет воюет за свою независимость и которой Германия не захотела продать оружие. Наверное, хочет попросить денег у Украины, чтобы купить российский газ.
показати весь коментар
06.10.2021 10:39 Відповісти
***** пообіцяло знижку, якщо зламає Україну.
показати весь коментар
06.10.2021 12:36 Відповісти
....пусть турне сразу делает и на КУРСКУЮ ДУГУ в Рашку. может хоть там объяснят место современной Германии в мировой политике) и сколько лет и л.в. надо еще платить контрибуцию за ВОВ 41-45 годов
показати весь коментар
06.10.2021 10:39 Відповісти
Герцог уже несколько дней в Киеве и никакой информации о цели и содержания пребывания (кроме поддержки принятого закона о недопущении антисемитизма в Украине). Теперь немец пожаловал без объявления программы визита. Какие-то непонятки вокруг Зели.
показати весь коментар
06.10.2021 10:40 Відповісти
видно будут пляски в бабьем яру
показати весь коментар
06.10.2021 12:08 Відповісти
В гості до ************* їде посланець *****.
показати весь коментар
06.10.2021 10:40 Відповісти
О визите Герцога и Штайнмайера Цензор сообщал еще неделю назад по поводу Бабиного Яра...
показати весь коментар
06.10.2021 10:41 Відповісти
Кошмар...сколько идиотов на цензоре... Чем выше цена на газ тем выше падать в яму из той пропастьи... с нефтью уже так было...
показати весь коментар
06.10.2021 10:43 Відповісти
Посол России Меркель уже не может приехать, поэтому Путин прислал Штайнмайера
показати весь коментар
06.10.2021 10:48 Відповісти
А вместе с ним приехали Меркель, Макрон и Путин. Но о них почему-то ни слова.
показати весь коментар
06.10.2021 10:54 Відповісти
Тётя Роза:
- Изя, а что это за формула Штайнмайера?
- Это, Сёма, такая геополитическая формула,
ᅠрезультатом которой получается майдан.
показати весь коментар
06.10.2021 11:02 Відповісти
Общая сумма не уплаченных налогов по офшорным операциям Зеленского составляет приблизительно 24-26 млн. гривен. Кроме того подлежат конфискации $1,76 млн оставшиеся на его офшорных счетах в качестве отчислений от $43.6 млн. выведенных из "Приватбанка" через эти счета.

*После того, как Зеленский получил свои комиссионные, деньги $ 41,977,325.52 с его счета, по цепочке, Louis Dreyfus Commodities Asia Pte. Ltd(Сингапур) - DBS Bank-Bank of New York Mellon-Deutsche Bank Trust Company Americas осела в кипрском Claresholm Marketing Ltd. Самое интересное состоит в том, что весь этот путь от счетов офшора Зеленского до кипрского офшора Коломойского был отслежеен и зафиксирован FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) , агентством министерства финансов США.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
показати весь коментар
06.10.2021 11:05 Відповісти
показати весь коментар
06.10.2021 11:10 Відповісти
Приехал за кешем от афёры с кредитами мецгер/зеленский /днр?
показати весь коментар
06.10.2021 11:23 Відповісти
Спецпредставник ***** буде ламати Зелю погрожуючи відключити газ.
показати весь коментар
06.10.2021 12:34 Відповісти
Його формулу потрібно запхати йому ж у д...у! Це перше що потрібно зробити, а потім вже привітання.
показати весь коментар
06.10.2021 12:56 Відповісти
Буде впарювати своє (а скоріше путінське) гівно.
показати весь коментар
06.10.2021 13:19 Відповісти
А что этот фашист штанмаер забыл в украине
показати весь коментар
06.10.2021 13:53 Відповісти








tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1445706821243584523 1 ч



Штайнмаер привез договоренности об объемах газа , гарантированно прокачиваемого через украинскую ГТС, согласие на выделение Украине 2 млрд. евро и участие Гермении в модернизации украинской ГТС. В обмен Германия настаивает на законодательной имплементации "формулы Штайнмаера"

предусматривающей вывод оккупационных войск РФ и проведения местных выборов на Донбасе до передачи под контроль Украины государственной границы Украины.






tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1445706825081376772 1 ч



показати весь коментар
06.10.2021 15:15 Відповісти
 
 