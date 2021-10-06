Президент Німеччини Штайнмаєр прибув до Києва: Очікується зустріч із Зеленським
Президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр сьогодні прибув до Києва, де проведе зустріч з президентом Володимиром Зеленським.
Про це в Twitter повідомляє пресслужба посольства Німеччини в Україні, передає Цензор.НЕТ.
"Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув до Києва", - йдеться в повідомленні.
Сьогодні він відвідає Корюківку, щоб вшанувати пам'ять жертв трагедії 1943 року. Далі заплановані зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським та Президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом.
Також президент Німеччини відвідає Бабин Яр.
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Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в пятницу достигла 133,125 евро за МВт/ч, или $1594 за тысячу кубометров. Источник:
- Изя, а что это за формула Штайнмайера?
- Это, Сёма, такая геополитическая формула,
ᅠрезультатом которой получается майдан.
*После того, как Зеленский получил свои комиссионные, деньги $ 41,977,325.52 с его счета, по цепочке, Louis Dreyfus Commodities Asia Pte. Ltd(Сингапур) - DBS Bank-Bank of New York Mellon-Deutsche Bank Trust Company Americas осела в кипрском Claresholm Marketing Ltd. Самое интересное состоит в том, что весь этот путь от счетов офшора Зеленского до кипрского офшора Коломойского был отслежеен и зафиксирован FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) , агентством министерства финансов США.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
tZE inform
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1445706821243584523 1 ч
Штайнмаер привез договоренности об объемах газа , гарантированно прокачиваемого через украинскую ГТС, согласие на выделение Украине 2 млрд. евро и участие Гермении в модернизации украинской ГТС. В обмен Германия настаивает на законодательной имплементации "формулы Штайнмаера"
предусматривающей вывод оккупационных войск РФ и проведения местных выборов на Донбасе до передачи под контроль Украины государственной границы Украины.
tZE inform
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1445706825081376772 1 ч