Цена на газ в Европе превысила $1,8 тыс. за тысячу кубометров
Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures днём в среду достигла 152 евро за МВт/ч, или $1817 за тысячу кубометров.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные биржи.
Только утром цена ноябрьского фьючерса перевалила за $1500 за тысячу кубометров.
Всего за сентябрь среднее значение контракта "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах - главной газовой площадке Европы - составило $759 за тысячу кубометров.
Европа в условиях общего дефицита поставок газа (по газопроводам и в сжиженном виде) вынуждена конкурировать за СПГ с премиальным рынком Азии.
Котировки на газ в Европе в последнее время неразрывно связаны с ценами на акции "Газпрома".
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+13 Irada
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Не так давно Порох был проблемой для *****, а вован он свой, он малоросс. Только политика и никакой коммерции.
https://defence-line.org/2021/10/tyazhelyj-vyxod-iz-spyachki-chast-1/ Тяжелый выход из спячки (Часть 1)
Счета, пришедшие за газ и электричество жителям европейских стран заставили чиновников шевелиться и пытаться сформулировать какой-то вменяемый ответ на вопрос: «Что это за цифры?» После выборов фрау Меркель выключила звук и никак не комментирует «стабильности» энергетического рынка, который она лично выстраивала вместе с другом Владимиром и наконец-то выстроила так, как того хотел этот самый друг Владимир. С одной стороны, теперь она де-факто - «хромая утка» и может просто проводить свои дни в шоппинге по магазинам очень нижнего белья, а с другой - говорить особо и нечего, ибо мавр сделал свое дело, мавр может уходить. Но если ей теперь на все плевать, и после нее - хоть потоп, то другим европейским коллегам никак не получится молчать, поскольку с них будут спрашивать о том, почему сложилась такая дичайшая ситуация, когда никаких объективных и структурных изменений рынок не претерпел.
Так, стало известно о некоторых движениях в этом направлении, которые ЕС таки была вынуждена сделать, в связи с этой ситуацией. Пять государств Евросоюза призывают провести расследование в связи с беспрецедентным скачком цен на газ и как можно скорее снизить зависимость от стран, которые его экспортирует. В среду Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция отмечают «драматический рост» стоимости газа и, как следствие, финансовой нагрузки на граждан и бизнес, которым приходят рекордные по размерам счета за электроэнергии. В частности, они примерно так аргументируют свой призыв.
«Необходим общий подход на европейском уровне и инструмент, который позволил бы координировать национальные действия и немедленно реагировать на резкие скачки цен… В отношении работы европейского газового рынка необходимо провести расследование, чтобы выяснить, почему текущих газовых контрактов оказалось недостаточно. Нам также нужно разработать общие правила для запасов газа и лучше координировать наши закупки».
далее -- https://defence-line.org/2021/10/tyazhelyj-vyxod-iz-spyachki-chast-1/
https://defence-line.org/2021/10/tyazhelyj-vyxod-iz-spyachki-chast-2/ Тяжелый выход из спячки (Часть 2)
Более того, сама ЕС этот сценарий давно рассмотрела и даже предприняла практические шаги для того, чтобы не получить нынешнюю ситуацию. То, что сейчас известно под название «Третий энергопакет», является сводом нормативно-правовых актов, цель которых - демонополизация энергетического рынка Европы. Проще говоря, на протяжении полутора десятка лет ЕС тремя волнами вводила пакеты регулирующих законов и других правовых актов, которые в третьей волне должны были полностью запретить участие в европейском энергорынке компаниям-монополистам. Но личными усилиями фрау Меркель, для Газпрома была оставлена лазейка и он ею воспользовался. Поэтому каждый европеец, рассматривающий свой счет за газ, например, и сравнивая со счетом год назад, разницу в указанном значении к оплате может смело называть «Маржой Меркель».
То есть, для того, чтобы разобраться в данном вопросе, нужно расследовать не то, что заявляют эти самые пять стран - инициаторов расследования, а вопрос о том, работает или нет антимонопольное законодательство энергорынка. Судя по результатам, оно не работает и полностью дезактивировано. И если уже проводить расследование, то лишь по поводу того: кто, при каких обстоятельствах и с какой целью саботировал давно разработанные и запущенные нормы права. И в общем, даже здесь нет смысла вести долгое расследование, поскольку ответы на эти вопросы даны многократно и публично. И как это бывает почти постоянно, саботажниками выступают правительства Германии и Франции, при активном участии первых лиц этих стран.
Нашу непоколебимую убежденность в таком раскладе подтверждают и некоторые здоровые силы в ЕС. Так, буквально вчера, депутаты Европарламента, ответственные за разработку действующего газового законодательства ЕС, обратились с письмом с регулятору газового рынка Германии, в котором призвали не сертифицировать газопровод «Северный поток-2». Этот регулятор сейчас может поступить по закону, а не под давлением Меркель, которую сейчас уже можно эффективно посылать по известному адресу, что надо было сделать очень давно, и если бы на это решились раньше, то сегодня Европа не имела бы себе таких проблем. Вовремя посланная Меркель - залог энергобезопасности Европы. Теперь это - аксиома и в общем, европарламентарии уверены, что проект не соответствует ключевому требованию третьего энергопакета, а именно - запрету для одной компании быть одновременно владельцем трубы и поставщиком газа.
Проще говоря, они говорят о том, что прямо прописано в уже давно действующем законодательстве и что Москва, продавливая свое монопольное положение, даже не собирается исполнять. При таком положении вещей Брюссель может по своем выбору либо просто выкинуть антимонопольное законодательство в унитаз и смыть его за ненадобностью, либо подтереться им, а потом смыть. Хотя второй вариант - не по фен-шую, поскольку этим законодательством уже подтерлась Москва. С другой стороны, Шредер, Меркель, Саркози, Фийон, Макрон, Берлускони и прочие - не брезговали этим и даже заложили некую традицию, в этом плане.
Тем не менее, какие-то потуги там явно просматриваются, поскольку в один день «меркельщину» или «макронщину» не выдохнешь, но тем не менее, очень хочется надеяться на то, что когда европейцы станут оплачивать эти платежки, они не забудут фамилий тех, кто тыкая пальцем в сторону РФ, с сурово обвисшими щеками рассказывал о бундес интересах или кузнечиком подпрыгивая на месте, заявлял о том, что надо учитывать интересы Путина и просил передать ему приветы. Даже если не потянуть этих деятелей за уши в суд, то хотя бы не забыть то, что они сделали с этими платежами.
Скоро наверстают все убытки от санкций.
Буде спокій на місяць.
Б...дь.
Вы хоть думайте что пишите.
Європа і так вже "стоїть на колінах" у питанні поставок газу от москалів.
2) На базі цієї спекулятивної ціни будуть формувати наступні довгострокові. Вона не випадкова і цей "бичий" скачок "дивним збігом" стався перед запуском ПП-2.
помогли тобі твої москалі?
Ловіть ідею!
Треба на законодавчому рівні,заборонити спалювання газу
в атмосферних котлах . Бо то є неефективно! Звільняється тільки
теплова складова енергії газу.
При спалюванні газу в Двигунах Внутрішнього Спалювання (ДВС),
маємо 70% теплової і 30% МЕХАНІЧНОЇ.
При еквіваленті 10квт котла,якого вистарчає для опалювання будинку
до 100кв.м,7квт на тепло і 3квт на елекроенергію.
Тобто будинок забезпечений теплом і світлом.
Кращі ГазоПоршневіУстановки ходять по 20 років!