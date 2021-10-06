Цена на газ в Европе превысила $1,8 тыс. за тысячу кубометров

Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures днём в среду достигла 152 евро за МВт/ч, или $1817 за тысячу кубометров.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные биржи.

Только утром цена ноябрьского фьючерса перевалила за $1500 за тысячу кубометров.

Всего за сентябрь среднее значение контракта "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах - главной газовой площадке Европы - составило $759 за тысячу кубометров.

Европа в условиях общего дефицита поставок газа (по газопроводам и в сжиженном виде) вынуждена конкурировать за СПГ с премиальным рынком Азии.

Котировки на газ в Европе в последнее время неразрывно связаны с ценами на акции "Газпрома".

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