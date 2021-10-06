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Ціна на газ у Європі перевищила $ 1,8 тис. за тисячу кубометрів

Ціна на газ у Європі перевищила $ 1,8 тис. за тисячу кубометрів

Ціна найближчого (листопадового) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures вдень у середу досягла 152 євро за МВт / год, або $ 1817 за тисячу кубометрів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані біржі.

Тільки вранці ціна листопадового ф'ючерсу перевалила за $ 1500 за тисячу кубометрів.

Всього за вересень середнє значення контракту "на день вперед" на хабі TTF в Нідерландах - головному газовому майданчику Європи - становило $ 759 за тисячу кубометрів.

Європа в умовах загального дефіциту поставок газу (по газопроводах і в зрідженому вигляді) змушена конкурувати за СПГ з преміальним ринком Азії.

Також читайте: П'ять країн ЄС закликали вжити термінових заходів для стримування зростання цін на газ

Котирування на газ у Європі останнім часом нерозривно пов'язані з цінами на акції "Газпрому".

Автор: 

газ (10429) Європа (1811)


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Топ коментарі
+13
Начнем с того, что не дебилы не покупают газ, когда жареных петух клюёт. У всех нормальных поставщиков газа по миру закачаны хранилища еще с лета, бытовые потребители в Европе обычно приобретают газ по фиксированным ценам как минимум на 6 месяцев. А играться в такие игры на хабе нельзя бесконечно, как взлетело, так и рухнет. Ну пусть кацапы порадуются, не понимая, что это просто цифра на бумажке - всё одно никто по этим ценам не покупает. Смотрите не на цену, а на объем продаж)))
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06.10.2021 11:53
+13
++ Сидит подставная газпромовская компания, зарегистрированная в Европе, заключает договор на мизерное кол-во газа, накручивая цену и так далее. Сейчас разберутся, в ЕС уже начали расследование.
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06.10.2021 12:02
+10
Некоторые из кремлевского пула в Украине говорят что "Газпром" тут не при чем..., таков рынок... Брехня. От куда такая цена. Что объявлено о наступлении нового ледникового периода, в прогнозах в Европе обещают - 50.. Да нет. Ну и в чем тогда причина. Очень просто, Крмль играет " газовыми мышцами", начинает новый этап войны не только против Украины но и против ЕС , да и НАТО в целом. И наглядно показывает, что воевать, разваливать союзы, менять власти, завоевывать территории в конце концов можно не только пушками и танками, а просто вентилем от трубы. И чем дальше , тем это будет нагляднее. И Украина и Европа в этом скоро убедятся.. Да уже и убеждаются. Только реакции на это нет. Ну кроме глубокой озабоченности и надежды " кроликов договориться с удавом".
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06.10.2021 11:55
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Сторінка 2 з 2
Цена растёт из-за дефицита газа на рынке. Катар сегодня например может удовлетворить менее 50% заявок на СПГ. Стремительно растёт потребление в Китае и Бразилии. Китай вообще планирует в 2030 покупать более 1 трильёна кубов, в 5 раз больше чем сегодня. Так что цена газа будет полюбому высокой. Пора думать, чем заменять газ, это топливо для богатых народов. Та и транзита после 2024 ч\з Украину уже не будет, всё к тому идёт.
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06.10.2021 12:06 Відповісти
Смотрю я на это всё и думаю, а ведь у нас во власти не такие уж и бараны... Там-то тоже ребята те еще... просто прочность системы, экономики и права заложенная предшественниками достаточно большая.
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06.10.2021 12:07 Відповісти
помню пару лет назад писали здесь газпром будет умолять украину чтобы газ взяла да да вижу вижу и нефть по 20$
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06.10.2021 12:09 Відповісти
Пару лет, года три назад, не важно - Нефтегаз поимел грязьпром в Стокгольмском суде и сп-2 был заморожен, и все кому не лень кацапов тыкали в морду, пример Дания, и можно еще много напомнить, что было пару лет назад... но тут мудрый нарид выбрал клоуна. И понеслось, а вернее все разнеслось. Коалицию с клоуном никто не стремится заключать. Нефтегаз стал убыточным. Транзит накрывается.
Не так давно Порох был проблемой для *****, а вован он свой, он малоросс. Только политика и никакой коммерции.
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06.10.2021 14:51 Відповісти
Очередь за покупкой газа выстроилась что в Мавзолей чЛенина... Когда будет $5 000 за кило говна очередь исчезнет....
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06.10.2021 12:09 Відповісти
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06.10.2021 12:28 Відповісти
Кацапы поймали Европу на том,что у них лучше всего получается - коорупции. Жажда наживы затмила разум. Кацапам хорошо известен этот синдром.
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06.10.2021 12:12 Відповісти
Дебильные немцы!Закрыть все АЭС чтобы сесть на буй пуйла очень крепко и зависить от него - это еще нужно уметь так обделаться.
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06.10.2021 12:12 Відповісти
немцы лоханулись здорово, пришло время раздвигать булочки)) а как всё хорошо начиналось, АЭС все закрываем пропеллеры ставим солнечные батареи нас согреют и вот он финиш +10 на улице 2000 баксов на бирже за 1000 кубов кацапского пердежа.
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06.10.2021 12:18 Відповісти
Могу спать спокойно...позавчера купили с женой 5 кубов дров по 700 гривен за куб...нам хватит на 3 зимы подряд... а вы газуйте газуйте....
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06.10.2021 12:13 Відповісти
5 кубов это и на одну зиму мало. Ну разве что у тебя еще угля полно.
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06.10.2021 12:28 Відповісти
вже давно не всі топлять хату цілком, а лише кімнатами. інші тільки підсушують щоб кути не позацвітали
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06.10.2021 12:39 Відповісти
Или они там при +10 в доме живут.
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06.10.2021 12:40 Відповісти
та сколько там тех дров надо, протопить будку 1,5х2,5
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06.10.2021 13:50 Відповісти
Вы в собачьей будке живете? "5 м3 на три зимы".... По 700грн... , это что хворост, или у Вас дядя директор лесхоза.
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06.10.2021 16:35 Відповісти
у бабки меркель со шрёдерами и ******* сегодня оргазмус, наконец то мечта сбылась, впереди счастливая пенсия сытые внуки обеспеченные правнуки вы там почаще вызывайте озабоченность, она вас и накормит и обогреет))
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06.10.2021 12:14 Відповісти
Линия обороны

https://defence-line.org/2021/10/tyazhelyj-vyxod-iz-spyachki-chast-1/ Тяжелый выход из спячки (Часть 1)


Счета, пришедшие за газ и электричество жителям европейских стран заставили чиновников шевелиться и пытаться сформулировать какой-то вменяемый ответ на вопрос: «Что это за цифры?» После выборов фрау Меркель выключила звук и никак не комментирует «стабильности» энергетического рынка, который она лично выстраивала вместе с другом Владимиром и наконец-то выстроила так, как того хотел этот самый друг Владимир. С одной стороны, теперь она де-факто - «хромая утка» и может просто проводить свои дни в шоппинге по магазинам очень нижнего белья, а с другой - говорить особо и нечего, ибо мавр сделал свое дело, мавр может уходить. Но если ей теперь на все плевать, и после нее - хоть потоп, то другим европейским коллегам никак не получится молчать, поскольку с них будут спрашивать о том, почему сложилась такая дичайшая ситуация, когда никаких объективных и структурных изменений рынок не претерпел.
Так, стало известно о некоторых движениях в этом направлении, которые ЕС таки была вынуждена сделать, в связи с этой ситуацией. Пять государств Евросоюза призывают провести расследование в связи с беспрецедентным скачком цен на газ и как можно скорее снизить зависимость от стран, которые его экспортирует. В среду Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция отмечают «драматический рост» стоимости газа и, как следствие, финансовой нагрузки на граждан и бизнес, которым приходят рекордные по размерам счета за электроэнергии. В частности, они примерно так аргументируют свой призыв.
«Необходим общий подход на европейском уровне и инструмент, который позволил бы координировать национальные действия и немедленно реагировать на резкие скачки цен… В отношении работы европейского газового рынка необходимо провести расследование, чтобы выяснить, почему текущих газовых контрактов оказалось недостаточно. Нам также нужно разработать общие правила для запасов газа и лучше координировать наши закупки».
далее -- https://defence-line.org/2021/10/tyazhelyj-vyxod-iz-spyachki-chast-1/

https://defence-line.org/2021/10/tyazhelyj-vyxod-iz-spyachki-chast-2/ Тяжелый выход из спячки (Часть 2)
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06.10.2021 12:20 Відповісти
"Вовремя посланная Меркель - залог энергобезопасности Европы."
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06.10.2021 12:25 Відповісти
давай і 2 частину сюди. тут можна коментувати. а по посиланню не відкривається. пише "підключення незахищено"
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06.10.2021 12:37 Відповісти
POSTED BY: https://defence-line.org/author/anti-colorados/ ANTI-COLORADOS 6 ЖОВТНЯ, 2021

Более того, сама ЕС этот сценарий давно рассмотрела и даже предприняла практические шаги для того, чтобы не получить нынешнюю ситуацию. То, что сейчас известно под название «Третий энергопакет», является сводом нормативно-правовых актов, цель которых - демонополизация энергетического рынка Европы. Проще говоря, на протяжении полутора десятка лет ЕС тремя волнами вводила пакеты регулирующих законов и других правовых актов, которые в третьей волне должны были полностью запретить участие в европейском энергорынке компаниям-монополистам. Но личными усилиями фрау Меркель, для Газпрома была оставлена лазейка и он ею воспользовался. Поэтому каждый европеец, рассматривающий свой счет за газ, например, и сравнивая со счетом год назад, разницу в указанном значении к оплате может смело называть «Маржой Меркель».
То есть, для того, чтобы разобраться в данном вопросе, нужно расследовать не то, что заявляют эти самые пять стран - инициаторов расследования, а вопрос о том, работает или нет антимонопольное законодательство энергорынка. Судя по результатам, оно не работает и полностью дезактивировано. И если уже проводить расследование, то лишь по поводу того: кто, при каких обстоятельствах и с какой целью саботировал давно разработанные и запущенные нормы права. И в общем, даже здесь нет смысла вести долгое расследование, поскольку ответы на эти вопросы даны многократно и публично. И как это бывает почти постоянно, саботажниками выступают правительства Германии и Франции, при активном участии первых лиц этих стран.
Нашу непоколебимую убежденность в таком раскладе подтверждают и некоторые здоровые силы в ЕС. Так, буквально вчера, депутаты Европарламента, ответственные за разработку действующего газового законодательства ЕС, обратились с письмом с регулятору газового рынка Германии, в котором призвали не сертифицировать газопровод «Северный поток-2». Этот регулятор сейчас может поступить по закону, а не под давлением Меркель, которую сейчас уже можно эффективно посылать по известному адресу, что надо было сделать очень давно, и если бы на это решились раньше, то сегодня Европа не имела бы себе таких проблем. Вовремя посланная Меркель - залог энергобезопасности Европы. Теперь это - аксиома и в общем, европарламентарии уверены, что проект не соответствует ключевому требованию третьего энергопакета, а именно - запрету для одной компании быть одновременно владельцем трубы и поставщиком газа.



Проще говоря, они говорят о том, что прямо прописано в уже давно действующем законодательстве и что Москва, продавливая свое монопольное положение, даже не собирается исполнять. При таком положении вещей Брюссель может по своем выбору либо просто выкинуть антимонопольное законодательство в унитаз и смыть его за ненадобностью, либо подтереться им, а потом смыть. Хотя второй вариант - не по фен-шую, поскольку этим законодательством уже подтерлась Москва. С другой стороны, Шредер, Меркель, Саркози, Фийон, Макрон, Берлускони и прочие - не брезговали этим и даже заложили некую традицию, в этом плане.
Тем не менее, какие-то потуги там явно просматриваются, поскольку в один день «меркельщину» или «макронщину» не выдохнешь, но тем не менее, очень хочется надеяться на то, что когда европейцы станут оплачивать эти платежки, они не забудут фамилий тех, кто тыкая пальцем в сторону РФ, с сурово обвисшими щеками рассказывал о бундес интересах или кузнечиком подпрыгивая на месте, заявлял о том, что надо учитывать интересы Путина и просил передать ему приветы. Даже если не потянуть этих деятелей за уши в суд, то хотя бы не забыть то, что они сделали с этими платежами.
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06.10.2021 13:18 Відповісти
Колись один фріц на захист будівництва ПП-2 сказав: "Чого ми маємо мерзнути через Україну". То нехай платять.
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06.10.2021 13:50 Відповісти
Привіт фрау Меркель
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06.10.2021 12:21 Відповісти
та не, Орден и Звезду Героя СССР!
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06.10.2021 12:24 Відповісти
Чем больше будут лебезить и преклоняться перед кремлём тем выше будет цена, главный кремлёвский маньяк получает удовольствие когда кому то хреново,бо денег у него и так больше чем у всех остальных , а те что в Европе так сказать начальники ума так и не набрались или куплены с потрохами
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06.10.2021 12:22 Відповісти
Ну что сказать, полная победа Газпрома по всем направлениям.
Скоро наверстают все убытки от санкций.
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06.10.2021 12:23 Відповісти
Спекулянты дождались пика и начали продавать газ, цена уже упала до 1600
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06.10.2021 12:27 Відповісти
ЕЩЕ ЧУТЬ-ЧУТЬ И КАЖДЫЙ ПУК БУДЕТ СТОИТЬ 100 БАКСОВ.
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06.10.2021 12:32 Відповісти
За все в этой жизни надо платить - ну вбиваешь в мозг европейцам что газпром и рашка используют газ и вообще энергоресурсы как оружие,а они не верят - теперь платят...да и желание москвы открыть сп2 без надлежащей сертификации и возможных санкций по этом проекту слишком велико - вот и спровоцировали дефицит,раскрутили полностью спекулятивно цену - теперь будет реакция европейского избирателя относительно политике власти в энергетической, да и не только, сфере. Фрау ушла оставив целый ворох проблем - некоторые из них,в частности газовая,исключительно из за ее действий/бездействия.
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06.10.2021 12:33 Відповісти
То призначте відразу 8576 доларів.
Буде спокій на місяць.
Б...дь.
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06.10.2021 12:33 Відповісти
От так хитрожопих і привчать заключати довгострокові контракти,чому й зараз розума у влади нема,чому ж не підписали до сих пір.,офшормачені блазні.
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06.10.2021 12:54 Відповісти
Ці дані вже застаріли, остання цифра - $1924 за тисячу кубометрів. При таких цінах вже пора думати про блокаду мордора. Так, це економічно не вигідно ЗАРАЗ. Але хай москалі удавляться своїм газом. Ввести режим жорсткої економії, залишити постачання тільки найбільш вразливим споживачам. Забезпечувати поставки газу з Норвегії, США та за довгостроковими контрактами з фіксованими цінами з мордору. При цьому відключити москалів від SWIFT. А там через 2-3 місяці москалі самі запропонують ціну $200 за тисячу кубометрів, та й ще раді будуть.
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06.10.2021 12:54 Відповісти
Какие-то нелепые фантазии. При "блокаде" цены на газ взлетят до небес, а остальные поставщики не смогут удовлетворить спрос. Норвегия сокращает добычу, стоимость перевозки газа из США огромная. В результате Европа упадёт в колени Кремлю, лишь бы те давали газ.
Вы хоть думайте что пишите.
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06.10.2021 13:04 Відповісти
А ціни ще не злетіли "до небес"? "До небес" - це скільки? $1000000 - за 1т.куб.?
Європа і так вже "стоїть на колінах" у питанні поставок газу от москалів.
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06.10.2021 13:20 Відповісти
Сейчас цена спекулятивная. Тогда же будет реальная и устойчивая.
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06.10.2021 13:27 Відповісти
1) Зовсім не факт, що ця спекулятивна ціна впаде до прийнятного рівня.
2) На базі цієї спекулятивної ціни будуть формувати наступні довгострокові. Вона не випадкова і цей "бичий" скачок "дивним збігом" стався перед запуском ПП-2.
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06.10.2021 13:35 Відповісти
Факт. Такая цена ничем не обоснована. Обвинять в её разгоне только РФ - глупость. С тем же успехом можно обвинить Катар или США.
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06.10.2021 13:45 Відповісти
Глупость - це заперечувати причинно-наслідковий звʼязок того, що Газпром перестав закачувати газ до сховищ Бергермеєр у Нідерландах, Реден у Німеччині, і почався відбір із ПСГ Хайдах в Австрії ще на початку серпня 2021.
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06.10.2021 14:18 Відповісти
И что? Это могло повлечь рост цен даже в Азии?
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06.10.2021 14:23 Відповісти
Короткострокова торгівля на біржі дуже залежить від психологічного впливу паніки. Тому вплив на біржову ціну може бути в будь-якій точці планети.
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06.10.2021 14:28 Відповісти
И как же европейцы могли бы это предотвратить?
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06.10.2021 14:36 Відповісти
Простих рішень нема. Тільки диверсифікація джерел постачання.
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06.10.2021 14:45 Відповісти
Это никакой конкретики. Добыча в Норвегии и Нидерландах сильно снизилась, новых поставщиков с большими объёмами газа на планете не образовалось по волшебству, чтобы ими заменить.
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06.10.2021 14:48 Відповісти
Як би була легка і проста конкретика, нею б вже давно скористувались. Але йти "на повідку" у мордора також не вихід. Інакше буде ще гірше.
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06.10.2021 14:52 Відповісти
Опять никакого конструктива, только бессмысленные лозунги.
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06.10.2021 15:02 Відповісти
Але не слід забувати, що мордор веде гібридну війну (і не тільки проти України).
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06.10.2021 14:46 Відповісти
На коліна треба ставити мордор.
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06.10.2021 13:22 Відповісти
Як раз політика загравань із москалями і призвела до цієї кризи.
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06.10.2021 13:24 Відповісти
Норвегія планує скоротити видобування нафти і газу, бо минулого місяця там прийшли до влади *************-соціалісти. До того ж, вони підтримують так би мовити еко-тероризм, - нещадну боротьбу з глобальним потеплінням шляхом відмови від вугілля, газу, нафти, атомної енергії. Їхній ідеал, певно, - опалювати будинки кізяками.

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06.10.2021 13:45 Відповісти
А ви не думали, що може це біржові спекулянти розкручують ціни. Їм вигідно, у них процент від угоди. Якщо продавець виставляє завищену ціну, а покупець по такій ціні не купує то ціна падає.
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06.10.2021 14:18 Відповісти
Ні, практично не реально. Невеликі біржові спекулянти можуть сприяти скачкам ціни у короткий інтервал часу (години, дні). А якщо ціна достатньо сильно зростає протягом довгого часу (місяці), то це вплив "великих грошей".
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06.10.2021 14:42 Відповісти
ну що, Європа !
помогли тобі твої москалі?
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06.10.2021 13:01 Відповісти
Шануймося українці!
Ловіть ідею!
Треба на законодавчому рівні,заборонити спалювання газу
в атмосферних котлах . Бо то є неефективно! Звільняється тільки
теплова складова енергії газу.
При спалюванні газу в Двигунах Внутрішнього Спалювання (ДВС),
маємо 70% теплової і 30% МЕХАНІЧНОЇ.
При еквіваленті 10квт котла,якого вистарчає для опалювання будинку
до 100кв.м,7квт на тепло і 3квт на елекроенергію.
Тобто будинок забезпечений теплом і світлом.
Кращі ГазоПоршневіУстановки ходять по 20 років!
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06.10.2021 14:00 Відповісти
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06.10.2021 14:17 Відповісти
Скорость роста опережает биткоин. Даешь 5000$ за 1000 кубов!
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06.10.2021 15:03 Відповісти
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