Ціна на газ у Європі перевищила $ 1,8 тис. за тисячу кубометрів

Ціна найближчого (листопадового) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures вдень у середу досягла 152 євро за МВт / год, або $ 1817 за тисячу кубометрів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані біржі.

Тільки вранці ціна листопадового ф'ючерсу перевалила за $ 1500 за тисячу кубометрів.

Всього за вересень середнє значення контракту "на день вперед" на хабі TTF в Нідерландах - головному газовому майданчику Європи - становило $ 759 за тисячу кубометрів.

Європа в умовах загального дефіциту поставок газу (по газопроводах і в зрідженому вигляді) змушена конкурувати за СПГ з преміальним ринком Азії.

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Котирування на газ у Європі останнім часом нерозривно пов'язані з цінами на акції "Газпрому".