Украина готова к отопительному сезону на 99%, - Шмыгаль

Украина готова к отопительному сезону на 99%. В подземных хранилищах почти 19 млрд кубометров газа.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 6 октября, перпедает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Готовность к отопительному сезону всей инфраструктуры 99%", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В "красной" зоне карантина учебные заведения будут работать оффлайн при условии, что 100% работников прошли полный курс вакцинации, - Шмыгаль

Шмыгаль напомнил, что в подземных хранилищах Украины почти 19 млрд кубометров газа. "И этого будет достаточно, чтобы пройти зиму", - добавил премьер.

Он также заявил, что перед руководством "Укргаздобыча" и "Нафтогаза" правительство ставит задачу нарастить добычу собственного газа.

"Все инструменты для этого были предоставлены, переданы участки для добычи, предоставленные лицензии и соглашения о разделе продукции. Увеличение такой добычи - это вопрос национальной безопасности", - сказал он.