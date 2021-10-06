Украина готова к отопительному сезону на 99%, - Шмыгаль
Украина готова к отопительному сезону на 99%. В подземных хранилищах почти 19 млрд кубометров газа.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 6 октября, перпедает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Готовность к отопительному сезону всей инфраструктуры 99%", - сказал он.
Шмыгаль напомнил, что в подземных хранилищах Украины почти 19 млрд кубометров газа. "И этого будет достаточно, чтобы пройти зиму", - добавил премьер.
Он также заявил, что перед руководством "Укргаздобыча" и "Нафтогаза" правительство ставит задачу нарастить добычу собственного газа.
"Все инструменты для этого были предоставлены, переданы участки для добычи, предоставленные лицензии и соглашения о разделе продукции. Увеличение такой добычи - это вопрос национальной безопасности", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
І все це через підступну діяльність олігарха Коломойського (укладав договори на постачання електроенергії для себе рідненького нижче собівартості). Григоришин заблокував приєднання Електроважмашу до Турбоатому (більше 75% в якому належить державі).
Не дивлячись на меморандуми. Бо реально, хтось мусить покривати витрати на опалення.
Влада популістів пообіцяла тарифи не піднімати. Але ж всі ми вміємо рахувати. Газ закачали дорогий, а тарифи дешеві .... ???? Хто покриє різницю - нам не пояснили.
Різницю для населення, як завжди було, покривають з бюджету. Зараз те ж саме. Тільки вже не з центрального, а з місцевого.
А якщо і мають, то це кошти громади на розвиток регіону.
свічка
@svecha62
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https://twitter.com/svecha62/status/1445693339425144835 40 хв
Поки безмозкла Табуретка закатувала в асфальт гроші Нафтогазу,газ весною можна було закупити по 400 $ і ,можливо ,заробити зараз,при ціні в 1900 $, на продажу надлишків. Але ніт.Ця зима стане для нас незабутньою.
и 90% этого газа - коммерческий, принадлежащий частным владельцам.
Укрнафта - Коломойский.
Укрнефтебурение - Коломойский и Фукс.
...
а очень просто:
что бы ВСЕМ жалующимся отвечать "ну извините, вы попали в тот малый 1%, кому не повезло".
"Запасы угля в государственных компаниях осталось где-то до 15 дней" Источник: