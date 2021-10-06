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Новини Опалювальний сезон
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Україна готова до опалювального сезону на 99%, - Шмигаль

Україна готова до опалювального сезону на 99%, - Шмигаль

Україна готова до опалювального сезону на 99%. У підземних сховищах майже 19 млрд кубометрів газу.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 6 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Готовність до опалювального сезону всієї зараз інфраструктури 99%", - сказав він.

Шмигаль нагадав, що у підземних сховищах України майже 19 млрд кубометрів газу. "І цього буде достатнього, щоб пройти зиму", - додав прем'єр.

Водночас він заявив, що перед керівництвом "Укргазвидобування" та "Нафтогазу" уряд ставить завдання наростити видобуток власного газу.

Читайте: Ціна на газ у Європі перевищила $ 1,8 тис. за тисячу кубометрів

"Всі інструменти для цього були надані, передані ділянки для видобутку, надані ліцензії і угоди про розподіл продукції. Збільшення такого видобутку - це питання національної безпеки", - сказав він.

Автор: 

газ (10429) вугілля (2474) опалювальний сезон (1749) Теплокомуненерго (542) Шмигаль Денис (4573)


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Топ коментарі
+9
ой звездун ой звездунище
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06.10.2021 13:37
+6
Что они там употребляют???
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06.10.2021 13:41
+4
В деяких містах підняли тарифи на 70 %.
Не дивлячись на меморандуми. Бо реально, хтось мусить покривати витрати на опалення.
Влада популістів пообіцяла тарифи не піднімати. Але ж всі ми вміємо рахувати. Газ закачали дорогий, а тарифи дешеві .... ???? Хто покриє різницю - нам не пояснили.
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06.10.2021 13:49
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ой звездун ой звездунище
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06.10.2021 13:37 Відповісти
"Запасы угля в государственных компаниях осталось где-то до 15 дней" Источник:
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06.10.2021 14:24 Відповісти
Вже 2000!
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06.10.2021 13:38 Відповісти
точнее на 99.9%
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06.10.2021 13:38 Відповісти
Что они там употребляют???
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06.10.2021 13:41 Відповісти
Олігархічна економіка Зеленського в дії: Після стаханівської праці дуполіза Зеленського Лещенка Укрзалізниця (якою керують менеджери Ахметова) підтвердила збиток на 1,4 мільярда. І це лише в І півріччі! Центренерго не може запустити половину енергоблоків через брак вугілля.
І все це через підступну діяльність олігарха Коломойського (укладав договори на постачання електроенергії для себе рідненького нижче собівартості). Григоришин заблокував приєднання Електроважмашу до Турбоатому (більше 75% в якому належить державі).
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06.10.2021 13:49 Відповісти
Кстати, половина Чернигова уже почти год без горячей воды сидит, и не известно включат ли отопление.
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06.10.2021 13:41 Відповісти
Осталось только газу дешёвого найти....
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06.10.2021 13:46 Відповісти
давайте поговорим об этом в феврале...
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06.10.2021 13:48 Відповісти
По 60 гривен за куб? Т.е. я платил за отопление по 8 гр куб 3000, теперь буду 22500?
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06.10.2021 13:49 Відповісти
нет, всё это "фьючерсные контракты", т.е. на будущее. нам зе-бил клянётся ,шо газ не будет выше 8... хотя , однажды, не нажав на кнопку... Кеннеди, падла, гнида, мог поставить Историю на другую дорогу,... но, сволочь ,не смог/не захотел, за шо и поплатился...
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06.10.2021 13:58 Відповісти
А если бы Кеннеди кнопку нажал, где бы Вы сейчас были или небыли?
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06.10.2021 14:04 Відповісти
я порадуюсь, шо гниды сдохнут вместе (со мной), но думаю ответки не было б...
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06.10.2021 14:06 Відповісти
Ответка была бы, но вот тебя точно бы не было, ибо все твои предки были в зоне поражения кнопки Кеннеди.
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06.10.2021 14:15 Відповісти
можно всякий раз это проверить... ШО, СЛАБО?! твм...
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06.10.2021 14:19 Відповісти
Ну проверяй, тебе никто не запрещает. Или тебе слабо проверить?
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06.10.2021 14:24 Відповісти
нет доступа, пусть читают запроданцы, всё шо о них думают...
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06.10.2021 14:32 Відповісти
В деяких містах підняли тарифи на 70 %.
Не дивлячись на меморандуми. Бо реально, хтось мусить покривати витрати на опалення.
Влада популістів пообіцяла тарифи не піднімати. Але ж всі ми вміємо рахувати. Газ закачали дорогий, а тарифи дешеві .... ???? Хто покриє різницю - нам не пояснили.
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06.10.2021 13:49 Відповісти
Все чудово у ахмєтова: метінвест з рекордним прибутком.
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06.10.2021 13:52 Відповісти
Хто покриє різницю - нам не пояснили.
Різницю для населення, як завжди було, покривають з бюджету. Зараз те ж саме. Тільки вже не з центрального, а з місцевого.
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06.10.2021 14:22 Відповісти
А місцеві бюджети не мають на це коштів.
А якщо і мають, то це кошти громади на розвиток регіону.
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06.10.2021 14:27 Відповісти
Цього не можете знати ані Ви, ані я. Бо з бюджетом нас ніхто не ознакомлює. Але згідно закону децентралізація вже пройшла. Тому й переключили це навантаження на місцеві бюджети.
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06.10.2021 14:33 Відповісти
Типова відповідь брехуна: «фсе, тіпа, ******* на 9.99%» бо як би сказав 100% ніхто б не повірив.
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06.10.2021 13:52 Відповісти
А тарифы на 99,9% поднимут?
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06.10.2021 13:52 Відповісти


свічка


@svecha62

·
https://twitter.com/svecha62/status/1445693339425144835 40 хв



Поки безмозкла Табуретка закатувала в асфальт гроші Нафтогазу,газ весною можна було закупити по 400 $ і ,можливо ,заробити зараз,при ціні в 1900 $, на продажу надлишків. Але ніт.Ця зима стане для нас незабутньою.
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06.10.2021 13:53 Відповісти
Весною газ коштував $140.
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06.10.2021 15:35 Відповісти
Тим більше.
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06.10.2021 15:37 Відповісти
то есть, не хватает 5 миллиардов кубов.
и 90% этого газа - коммерческий, принадлежащий частным владельцам.
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06.10.2021 13:54 Відповісти
Кому?
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06.10.2021 14:03 Відповісти
Нефтегаздобыча - Ахметов.
Укрнафта - Коломойский.
Укрнефтебурение - Коломойский и Фукс.
...
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06.10.2021 14:15 Відповісти
Это надо знать, чтобы не задавать дебильные вопросы
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06.10.2021 14:22 Відповісти
ШМГ - ПНХ!
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06.10.2021 13:54 Відповісти
Намёк понят типа , а тёплыми носками всё же запаситесь ребята, ведь Шмигель не волшебник и отопительные трубы не из нержавейки
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06.10.2021 13:56 Відповісти
Ну не знаю на счет теплых носков. У меня уже лет пять начало отопительного сезона ассоциируется с жарой в квартире. Ибо врубают по графику не смотря на погоду. Половина октября и начало ноября обычно отапливаем улицу. Потому как если окна закрыть задохнуться можно. Только вот в прошлом году включили на неделю позже. Как по мне весь октябрь и ноябрь можно было бы не включать. Кондиционером помещение догревать периодически можно.
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06.10.2021 14:30 Відповісти
потом будут говорить ,что итменно тот, оставшийся процент дёгтя, как всегда - испортил бочку 100 процентного мёда
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06.10.2021 13:57 Відповісти
почему 99%, а не все 100% ?
а очень просто:
что бы ВСЕМ жалующимся отвечать "ну извините, вы попали в тот малый 1%, кому не повезло".
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06.10.2021 13:57 Відповісти
Когда зе-мародеры говорят про готовность 99% - это значит не готовы. Ведь почему-то всегда попадается 1% последние два года
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06.10.2021 14:05 Відповісти
Цікаво: хто живе в паралельній реальності?

"Запасы угля в государственных компаниях осталось где-то до 15 дней" Источник:
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06.10.2021 14:23 Відповісти
Тіки на складах Центренерго 62 тисячі тон вугілля, замість 710 тисяч тон...
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06.10.2021 16:04 Відповісти
Газ это хорошо, а что делать тем людям, которых государство в своё время уговорило отказаться от газа и перейти на электрическое отопление? Что то о тарифе на електроотопление нигде ни слова, хотя министр обещал к началу сезона рассмотреть этот вопрос.
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06.10.2021 16:21 Відповісти
із-за цього 1% мерзнутиме 99% населення
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06.10.2021 17:19 Відповісти
Можно продать,пока цена нормальная и навариться.Почувствуем себя богатыми,перед тем как превратимся в лёд
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06.10.2021 17:48 Відповісти
Догадываюсь, что мой многоквартирный дом входит в те самые 1%. Отопление в последние годы подключали то к концу ноября, то в начале декабря. И рядом многоэтажка - так ей включили 24 декабря.
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06.10.2021 18:54 Відповісти
 
 