Україна готова до опалювального сезону на 99%, - Шмигаль

Україна готова до опалювального сезону на 99%. У підземних сховищах майже 19 млрд кубометрів газу.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 6 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Готовність до опалювального сезону всієї зараз інфраструктури 99%", - сказав він.

Шмигаль нагадав, що у підземних сховищах України майже 19 млрд кубометрів газу. "І цього буде достатнього, щоб пройти зиму", - додав прем'єр.

Водночас він заявив, що перед керівництвом "Укргазвидобування" та "Нафтогазу" уряд ставить завдання наростити видобуток власного газу.

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"Всі інструменти для цього були надані, передані ділянки для видобутку, надані ліцензії і угоди про розподіл продукції. Збільшення такого видобутку - це питання національної безпеки", - сказав він.