Україна готова до опалювального сезону на 99%, - Шмигаль
Україна готова до опалювального сезону на 99%. У підземних сховищах майже 19 млрд кубометрів газу.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 6 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Готовність до опалювального сезону всієї зараз інфраструктури 99%", - сказав він.
Шмигаль нагадав, що у підземних сховищах України майже 19 млрд кубометрів газу. "І цього буде достатнього, щоб пройти зиму", - додав прем'єр.
Водночас він заявив, що перед керівництвом "Укргазвидобування" та "Нафтогазу" уряд ставить завдання наростити видобуток власного газу.
"Всі інструменти для цього були надані, передані ділянки для видобутку, надані ліцензії і угоди про розподіл продукції. Збільшення такого видобутку - це питання національної безпеки", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І все це через підступну діяльність олігарха Коломойського (укладав договори на постачання електроенергії для себе рідненького нижче собівартості). Григоришин заблокував приєднання Електроважмашу до Турбоатому (більше 75% в якому належить державі).
Не дивлячись на меморандуми. Бо реально, хтось мусить покривати витрати на опалення.
Влада популістів пообіцяла тарифи не піднімати. Але ж всі ми вміємо рахувати. Газ закачали дорогий, а тарифи дешеві .... ???? Хто покриє різницю - нам не пояснили.
Різницю для населення, як завжди було, покривають з бюджету. Зараз те ж саме. Тільки вже не з центрального, а з місцевого.
А якщо і мають, то це кошти громади на розвиток регіону.
свічка
@svecha62
·
https://twitter.com/svecha62/status/1445693339425144835 40 хв
Поки безмозкла Табуретка закатувала в асфальт гроші Нафтогазу,газ весною можна було закупити по 400 $ і ,можливо ,заробити зараз,при ціні в 1900 $, на продажу надлишків. Але ніт.Ця зима стане для нас незабутньою.
и 90% этого газа - коммерческий, принадлежащий частным владельцам.
Укрнафта - Коломойский.
Укрнефтебурение - Коломойский и Фукс.
...
а очень просто:
что бы ВСЕМ жалующимся отвечать "ну извините, вы попали в тот малый 1%, кому не повезло".
"Запасы угля в государственных компаниях осталось где-то до 15 дней" Источник: