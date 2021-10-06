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С 14 октября во Львове могут усилить карантин, - Садовый
Львовский городской штаб оперативного реагирования рекомендовал усилить карантинные ограничения в городе.
Об это в Telegram сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.
"Городской штаб оперативного реагирования рекомендует нам начиная с 14 октября усилить карантинные мероприятия. А именно: ограничить массовые мероприятия, перевести учебные заведения на дистанционный режим и прекратить плановые операции в больницах, которые принимают больных COVID-19", - говорится в сообщении.
Окончательная информация будет в пятницу после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, добавил мэр Львова.
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Медики зазначають, що новий штам вражає не лише дорослих, а й дітей. Хворіють навіть новонароджені діти, яких матері були інфіковані коронавірусом.
Заступниця головного лікаря з медичної частини "Охматдиту" Олена Березовська назвала основні симптоми, які спостерігають у дітей. Мовиться про:
підвищення температури тіла до 39 градусів;
шлунково-кишкові розлади;
розлади дихання;
синдром інтоксикації.
Вона зазначила, що діти, які зараз лікуються від коронавірусу у львівському "Охматдиті", переважно мають стан наближений до середньої важкості. Дехто дихає киснем через маску.
Під Клінічною лікарнею швидкої медичної допомоги міста Львова - черга "швидких". Відповідне фото на своїй Facebook-сторінці оприлюднила речниця медустанови Христина Каспшишак, - пише https://www.032.ua/news/3222288/bila-lvivskoi-likarni-utvorilasa-cerga-svidkih-iz-hvorimi-na-covid-foto 032.ua .
"Наші реалії. Під'їзд до ізолятора, де приймають хворих з підозрою COVID-19. За вчорашню добу маємо рекордну кількість поступлень від початку боротьби з пандемією - 81 особа. Станом на ранок у стаціонарі уже 409 підтверджених випадків. Вакцинованих - 1", - зазначила вона.