РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9322 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 839 4
карантин (16728) Львов (4507) Садовый (651) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

С 14 октября во Львове могут усилить карантин, - Садовый

С 14 октября во Львове могут усилить карантин, - Садовый

Львовский городской штаб оперативного реагирования рекомендовал усилить карантинные ограничения в городе.

Об это в Telegram сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Городской штаб оперативного реагирования рекомендует нам начиная с 14 октября усилить карантинные мероприятия. А именно: ограничить массовые мероприятия, перевести учебные заведения на дистанционный режим и прекратить плановые операции в больницах, которые принимают больных COVID-19", - говорится в сообщении.

Окончательная информация будет в пятницу после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, добавил мэр Львова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Красной" зоны карантина не избежать, Львов уже в нее входит, - Садовый

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На Покрову Чего сцыт говарящий с исусом
показать весь комментарий
06.10.2021 13:54 Ответить
У Львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит» від коронавірусу лікуються більше ніж 50 дітей.

Медики зазначають, що новий штам вражає не лише дорослих, а й дітей. Хворіють навіть новонароджені діти, яких матері були інфіковані коронавірусом.

Заступниця головного лікаря з медичної частини "Охматдиту" Олена Березовська назвала основні симптоми, які спостерігають у дітей. Мовиться про:

підвищення температури тіла до 39 градусів;
шлунково-кишкові розлади;
розлади дихання;
синдром інтоксикації.

Вона зазначила, що діти, які зараз лікуються від коронавірусу у львівському "Охматдиті", переважно мають стан наближений до середньої важкості. Дехто дихає киснем через маску.
показать весь комментарий
06.10.2021 14:03 Ответить
Брехня - у Києві з газовими плитами тиск газу впав, кияни можуть помітити це за часом закипання літра води. Газу або недостатньо, або вже зараз починають економити. Я вже не кажу про постачання гарячої води - відмовки про аварію на трубопроводі не канають.
показать весь комментарий
06.10.2021 17:11 Ответить
У Львові біля лікарні швидкої допомоги вишикувалася черга із "швидких", які доправляли у медзаклад осіб з коронавірусом.



Під Клінічною лікарнею швидкої медичної допомоги міста Львова - черга "швидких". Відповідне фото на своїй Facebook-сторінці оприлюднила речниця медустанови Христина Каспшишак, - пише https://www.032.ua/news/3222288/bila-lvivskoi-likarni-utvorilasa-cerga-svidkih-iz-hvorimi-na-covid-foto 032.ua .

"Наші реалії. Під'їзд до ізолятора, де приймають хворих з підозрою COVID-19. За вчорашню добу маємо рекордну кількість поступлень від початку боротьби з пандемією - 81 особа. Станом на ранок у стаціонарі уже 409 підтверджених випадків. Вакцинованих - 1", - зазначила вона.
показать весь комментарий
06.10.2021 18:20 Ответить
 
 