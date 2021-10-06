С 14 октября во Львове могут усилить карантин, - Садовый

Львовский городской штаб оперативного реагирования рекомендовал усилить карантинные ограничения в городе.

Об это в Telegram сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Городской штаб оперативного реагирования рекомендует нам начиная с 14 октября усилить карантинные мероприятия. А именно: ограничить массовые мероприятия, перевести учебные заведения на дистанционный режим и прекратить плановые операции в больницах, которые принимают больных COVID-19", - говорится в сообщении.

Окончательная информация будет в пятницу после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, добавил мэр Львова.

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