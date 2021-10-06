З 14 жовтня у Львові можуть посилити карантин, - Садовий

Львівський міський штаб оперативного реагування рекомендував посилити карантинні обмеження в місті.

Про це в Telegram повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"Міський штаб оперативного реагування рекомендує нам починаючи з 14 жовтня посилити карантинні заходи. А саме: обмежити масові заходи, перевести навчальні заклади на дистанційний режим і припинити планові операції в лікарнях, які приймають хворих COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Остаточна інформація буде в п'ятницю після засідання комісії з надзвичайних ситуацій, додав мер Львова.

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