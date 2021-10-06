1 839 4
З 14 жовтня у Львові можуть посилити карантин, - Садовий
Львівський міський штаб оперативного реагування рекомендував посилити карантинні обмеження в місті.
Про це в Telegram повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.
"Міський штаб оперативного реагування рекомендує нам починаючи з 14 жовтня посилити карантинні заходи. А саме: обмежити масові заходи, перевести навчальні заклади на дистанційний режим і припинити планові операції в лікарнях, які приймають хворих COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Остаточна інформація буде в п'ятницю після засідання комісії з надзвичайних ситуацій, додав мер Львова.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Медики зазначають, що новий штам вражає не лише дорослих, а й дітей. Хворіють навіть новонароджені діти, яких матері були інфіковані коронавірусом.
Заступниця головного лікаря з медичної частини "Охматдиту" Олена Березовська назвала основні симптоми, які спостерігають у дітей. Мовиться про:
підвищення температури тіла до 39 градусів;
шлунково-кишкові розлади;
розлади дихання;
синдром інтоксикації.
Вона зазначила, що діти, які зараз лікуються від коронавірусу у львівському "Охматдиті", переважно мають стан наближений до середньої важкості. Дехто дихає киснем через маску.
Під Клінічною лікарнею швидкої медичної допомоги міста Львова - черга "швидких". Відповідне фото на своїй Facebook-сторінці оприлюднила речниця медустанови Христина Каспшишак, - пише https://www.032.ua/news/3222288/bila-lvivskoi-likarni-utvorilasa-cerga-svidkih-iz-hvorimi-na-covid-foto 032.ua .
"Наші реалії. Під'їзд до ізолятора, де приймають хворих з підозрою COVID-19. За вчорашню добу маємо рекордну кількість поступлень від початку боротьби з пандемією - 81 особа. Станом на ранок у стаціонарі уже 409 підтверджених випадків. Вакцинованих - 1", - зазначила вона.