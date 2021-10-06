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Новини Коронавірус і карантин
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З 14 жовтня у Львові можуть посилити карантин, - Садовий

З 14 жовтня у Львові можуть посилити карантин, - Садовий

Львівський міський штаб оперативного реагування рекомендував посилити карантинні обмеження в місті.

Про це в Telegram повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"Міський штаб оперативного реагування рекомендує нам починаючи з 14 жовтня посилити карантинні заходи. А саме: обмежити масові заходи, перевести навчальні заклади на дистанційний режим і припинити планові операції в лікарнях, які приймають хворих COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Остаточна інформація буде в п'ятницю після засідання комісії з надзвичайних ситуацій, додав мер Львова.

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Автор: 

карантин (18172) Львів (3070) Садовий Андрій (536) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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06.10.2021 13:54 Відповісти
У Львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит» від коронавірусу лікуються більше ніж 50 дітей.

Медики зазначають, що новий штам вражає не лише дорослих, а й дітей. Хворіють навіть новонароджені діти, яких матері були інфіковані коронавірусом.

Заступниця головного лікаря з медичної частини "Охматдиту" Олена Березовська назвала основні симптоми, які спостерігають у дітей. Мовиться про:

підвищення температури тіла до 39 градусів;
шлунково-кишкові розлади;
розлади дихання;
синдром інтоксикації.

Вона зазначила, що діти, які зараз лікуються від коронавірусу у львівському "Охматдиті", переважно мають стан наближений до середньої важкості. Дехто дихає киснем через маску.
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06.10.2021 14:03 Відповісти
Брехня - у Києві з газовими плитами тиск газу впав, кияни можуть помітити це за часом закипання літра води. Газу або недостатньо, або вже зараз починають економити. Я вже не кажу про постачання гарячої води - відмовки про аварію на трубопроводі не канають.
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06.10.2021 17:11 Відповісти
У Львові біля лікарні швидкої допомоги вишикувалася черга із "швидких", які доправляли у медзаклад осіб з коронавірусом.



Під Клінічною лікарнею швидкої медичної допомоги міста Львова - черга "швидких". Відповідне фото на своїй Facebook-сторінці оприлюднила речниця медустанови Христина Каспшишак, - пише https://www.032.ua/news/3222288/bila-lvivskoi-likarni-utvorilasa-cerga-svidkih-iz-hvorimi-na-covid-foto 032.ua .

"Наші реалії. Під'їзд до ізолятора, де приймають хворих з підозрою COVID-19. За вчорашню добу маємо рекордну кількість поступлень від початку боротьби з пандемією - 81 особа. Станом на ранок у стаціонарі уже 409 підтверджених випадків. Вакцинованих - 1", - зазначила вона.
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06.10.2021 18:20 Відповісти
 
 