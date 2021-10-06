РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9498 посетителей онлайн
Новости
4 647 79
врачи (1503) заработная плата (2355) Шмыгаль Денис (2596)

В следующем году среднюю зарплату медиков сделаем на уровне $800-900, - Шмыгаль

В следующем году среднюю зарплату медиков сделаем на уровне $800-900, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал повышение зарплат для медиков.

Об этом глава правительства заявил в интервью "LB.ua", передает Цензор.НЕТ.

"Средняя зарплата в Украине сейчас уже выше 500 долларов. Это абсолютный рекорд для нашего государства. Для тех же врачей мы в следующем году среднюю зарплату сделаем на уровне 800-900 долларов, а минимальная - на уровне 700 долларов", - отметил Шмыгаль.

По словам преьмера, люди едут за границу не только из-за зарплаты, но и из-за медицины.

Также читайте: Медработники не входят в перечень профессий, для которых будет обязательна вакцинация, - Ляшко

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
Як там зарплата, вчителі що голосували за нікчемну тупорилу снулу гниду? Вже €4000 на місяць, чи ще ні? А чо?
показать весь комментарий
06.10.2021 14:06
+16
показать весь комментарий
06.10.2021 14:06
+14
показать весь комментарий
06.10.2021 14:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ВО Заливает!!
показать весь комментарий
06.10.2021 14:04 Ответить
Выбери меня, выбери меня,
Птица счастья завтрашнего дня...
показать весь комментарий
06.10.2021 14:29 Ответить
показать весь комментарий
06.10.2021 14:06 Ответить

"золотой запас" - 32 банкноты ?

сомневаюсь, у этого жулика зубы-обещалки как у акулы - при потере отрастает новая обещалка
показать весь комментарий
06.10.2021 14:30 Ответить
Сразу 2 портрета на банкноте и Зели и Арахимии.
показать весь комментарий
06.10.2021 17:01 Ответить
Як там зарплата, вчителі що голосували за нікчемну тупорилу снулу гниду? Вже €4000 на місяць, чи ще ні? А чо?
показать весь комментарий
06.10.2021 14:06 Ответить
Знайомий учитель казав: на одну тисячу долларів в місяць буду жити, а 3 тисячі відкладати на квартиру))))))
показать весь комментарий
06.10.2021 14:11 Ответить
отримують вчитeл! алe тiльки тi що iздять на заробiтки у польщу i словакiю на лiтiнх канiкулах
показать весь комментарий
06.10.2021 14:13 Ответить
А чому не 4 000 долярів, як у вчителів?
показать весь комментарий
06.10.2021 14:07 Ответить
А вы доллар понизьте... Можно даже тысячу получать,но с такими ценами и энергоресурсами это будут копейки.
показать весь комментарий
06.10.2021 14:08 Ответить
Для тех же врачей мы в следующем году среднюю зарплату сделаем на уровне 800-900 долларов, а минимальная - на уровне 700 долларов", - отметил Шмыгаль.
А каких "тех же врачей" Шмыга имел ввиду? Или может ему все бюджетники "те же еще клиенты"?
показать весь комментарий
06.10.2021 14:08 Ответить
"тех же врачей"это тех врачей,которые останутся после поголовного сокращения штатов.денег больше не станет,просто из поделят на меньшее количество персонала
показать весь комментарий
06.10.2021 21:37 Ответить
Шмыгаль настолько навзрачная фигура шо вместо его хлеборезки стараются публиковать женщину в маске
то же относится и к его высерам. ага, угу - наставляй вместительный карман пошире и рот, то есть уши тоже раскрой)
показать весь комментарий
06.10.2021 14:08 Ответить
так з пeрeбрав на сeбe функцii шмигаля тому шмигаль нeвзрачний
показать весь комментарий
06.10.2021 14:16 Ответить
ну так тогда портфель на стол
чего Шмыгалю шмыгать заЗе, а потом... может и посидеть?
с какого хрена - перебрал то? тогда это нарушение и узурпация....... а, ну да, оставим
показать весь комментарий
06.10.2021 14:21 Ответить
так зE узяв на сeбe тiльки ту роль яка вимагає ШОУ.
показать весь комментарий
06.10.2021 15:19 Ответить
Не АТО маэ тривати години', но сойдет)
показать весь комментарий
06.10.2021 14:08 Ответить
АТО і тривало години. Далі розпочалась війна.
Але зебілам не зрозуміти.
показать весь комментарий
06.10.2021 14:11 Ответить
Очень тебя жарит до сих пор Порох, хрюсская гнида. Это хорошо ,так и ходи в растопырку...
показать весь комментарий
06.10.2021 15:53 Ответить
цянь (бреше)
показать весь комментарий
06.10.2021 14:08 Ответить
а чего оно в уе а не в гривне считает? откаты в уе получает?
показать весь комментарий
06.10.2021 14:08 Ответить
Шмигаль щось розійшовся сьогодні з брехнями...
показать весь комментарий
06.10.2021 14:09 Ответить
Бо ж грошей у бюджеті НЕМА .
Звідки його наповнити не знають.
показать весь комментарий
06.10.2021 14:09 Ответить
Ще гірше. Зелені позбирали усі гроші з держпідприємств, які ті накопичили за попередні часи, і до яких в перший рік "президентства" ще не дісталися. З Нафтогазу, зокрема, забрали щось біля 70 ярдів, в той час, коли навесні йшла мова про закупку дешевого на той час газу. Тепер газ купляють вдесятеро дорожче, і на достатній запас досі нема грошей. А найближчі два місяці він все ще буде дорожчати. Те саме стосується Центренерго, хоча його обікрав Коломойський, а не бюджет. Тепер вони не можуть купити вугілля, бо його за будь яку ціну викупає Китай, що має свою проблему в енергетиці. То ціна також виросла вчетверо. Умовно кажучи, потенційний дефіцит бюджету яким збираються покрити нестачу, може зрости на 100 ярдів, тобто на 10% від суми усіх очікуваних річних доходів, покрити який зможе лише емісія і інфляція-22.
показать весь комментарий
06.10.2021 15:23 Ответить
І що ви прогнозуєте ? Холодні домівки взимку ?
показать весь комментарий
06.10.2021 19:43 Ответить
Це теж не виключено. Бо наразі не вистачає 5 мільярдів кубів. Які коштують ~$6-8 мільярдів, яких ані в Нафтогазі, ані в бюджеті нема. Кажуть ще в Укргазбидобівання і УкрТрансгазу є ~60 ярдів гривень. Заберуть - і про збільшення видобутку в наступні 4-5 років можна забути.
Можуть знизити так звану "нормальну" температуру.
Поза тим, головне, що я бачу, це наступну спіраль інфляції через неконтрольовану емісію. Власне, вона вже малоконтрольована. А з часом, можливо, банкрутування певних підприємств.
показать весь комментарий
06.10.2021 19:55 Ответить
Райдужні перспективи....
Треба купувати долари ?
показать весь комментарий
06.10.2021 20:12 Ответить
З торговим балансом поки що все нормально. Останні десь років 6 стабільно зростає експорт. І монетарне регулювання до 20 року було на висоті. Тому валютних перекосів зараз не простежується. Навпаки. долар, поряд зо всіма валютами дешевшає по відношенню до інших активів. Інакше кажучи, у гривні і у доларі однаково швидко дорожчають золото, нерухомість, і навіть авта.
показать весь комментарий
06.10.2021 20:36 Ответить
То у що вкладати гроші ?
показать весь комментарий
06.10.2021 20:41 Ответить
Може їх витратити щоб більше не морочитись
показать весь комментарий
06.10.2021 20:42 Ответить
Аби вони були.)
В себе. В освіту. У дітей.
показать весь комментарий
06.10.2021 20:43 Ответить
То у вас нема ?
Значить спите спокійно
показать весь комментарий
06.10.2021 20:55 Ответить
показать весь комментарий
06.10.2021 14:12 Ответить
Воно то смішно, але ж зебіли повірять Наталці
показать весь комментарий
06.10.2021 14:16 Ответить
І питання є. Чому він за два роки при владі не повернув активи в країну ?
Кажуть - врятував назавжди
показать весь комментарий
06.10.2021 14:19 Ответить
Вірно, подумають, бо в них одинаковий інтелект із Зебілами.
показать весь комментарий
06.10.2021 14:24 Ответить
А цены и тарифы во сколько раз подымите? Уже Европу переплюнули по ценам
показать весь комментарий
06.10.2021 14:12 Ответить
Та не волнуйтесь -у нас уже училки по 4тыщ баков получают и все ок)))
показать весь комментарий
06.10.2021 14:15 Ответить
Капец звиздит...а медики ещё помнят про 4000баксов учителям))))
показать весь комментарий
06.10.2021 14:13 Ответить
И шо? Благодетель, ****. На следующий же день хлеб и бутылка молока станут по 200 гривен. И всё прочее пропорционально..
показать весь комментарий
06.10.2021 14:15 Ответить
за останній тиждень стільки зашкварів, що настав час роздачі грошей (і пенсіонерам, і середня з/п вже 500дол, і ось вже медики) - останній аргумент переконати що зелені це не тільки шмарклі. Але коли буде зовсім зле то будуть піднімати з/п внутрішнім військам та поліції
показать весь комментарий
06.10.2021 14:16 Ответить
По словам преьмера, люди едут за границу не только из-за зарплаты, но и из-за медицины.
Врёт собака.
Люди едут за кордон поголовно на заработки за большей зарплатой.
Они туда едут деньги зарабатывать а не лечиться.
И даже средняя зарплата в 500 долларов в Украине (по словам Шмыгаля) это всё равно нищенская зарплата, в Украине - самая нименьшая зарплата в Европе, на которую прожить нельзя.
Зарплата должна стартовать с 1000 долларов в Украине, что бы люди перестали ехать на зароботки за кордон.
показать весь комментарий
06.10.2021 14:17 Ответить
Мойщица посуды получает 10-12000 грв в столовой. Без образования, не всегда трезвая и веселая. Но работящая. А тут надо учится 6 лет, не доедать, не досыпать, переживать и напрягаться чтобы потом получать 800$ и быть все время под колпаком правоохранителей. Плохая профессия врач.
показать весь комментарий
06.10.2021 14:17 Ответить
Врачи имеют больший доход, чем их официальная зарплата.
Никто тебе не сделает операцию, если ты не заплатишь врачу взятку.
Никто на тебя даже не посмотрит в больнице, если не заплатишь денег врачу.
Так, что многие врачи живут припеваючи (при официально низкой зарплате).
А вот "мойщице посуды" никто взятки не даёт и поэтому она реально живёт только на заработанные деньги.
И не только врачи учаться, все инженеры, учителя, итд... также окончили ВУЗы, но почему то им никто не собирается поднимать зарплаты хотя бы до уровня 800 баксов.
показать весь комментарий
06.10.2021 14:24 Ответить
Миллионеры из этой оперы Тодуров и Богомолец живут вообще как греческие боги и скупают недвижимость
показать весь комментарий
06.10.2021 15:18 Ответить
У работников сто в Германии вообще зарплата космос при том что в основном работники чёрные из третих стран наши тоже так хотят причём капиталят иксы каены и прочее немецкое г на раз, но по сравнению с теми нищеброды
показать весь комментарий
06.10.2021 15:22 Ответить
вы ее такой уже прошлом году делали, или память отшибло?
показать весь комментарий
06.10.2021 14:24 Ответить
Хорошо и правильно. Раз финансы позволяют. Наша задача увеличить ВВП минимум в два раза в ближайшие два года, это по 50% в год, так как 3% в год - это ничто, - Коломойский. 10 мая 2019. Вот время и подоспело. А то раньше всё в долг и в долг.
показать весь комментарий
06.10.2021 14:24 Ответить
шМигло, ти не помітив, що ви всі зєлє\пукіни говорите весь час "наступного року" і весь час писсссдите!!!!!!!!!
показать весь комментарий
06.10.2021 14:28 Ответить
Пахне в повітрі виборами. Ось вже і лікарям обійцяють манну з неба. Вчителям вже скинули по 4000 дол.
показать весь комментарий
06.10.2021 14:29 Ответить
Несправедливо. У учителей 4000$, а у медиков "на уровне 800-900$"
показать весь комментарий
06.10.2021 14:31 Ответить
Услышим ли мы новогоднее обращение Зеленского, которое начинается словами: "Je Suis Pandora" и заканчивающееся традиционным "Какая разница"?
єкономіст Олексій Кущ в фейсбук
показать весь комментарий
06.10.2021 14:33 Ответить
скажи нормально- сколько будут получать врачи в поликлинике, 900дол?
показать весь комментарий
06.10.2021 14:35 Ответить
только мне кажется что он пи слегка преувеличивает?

и как только у зеленых зашквар - сразу начинают обещать золотые горы, скоро
показать весь комментарий
06.10.2021 14:38 Ответить
ну нарисуют ещё бумаги попандопалы клоуновы и так до самого дэфолта.... как и обещала бородатая бабушка
показать весь комментарий
06.10.2021 14:38 Ответить
у почтальона укрпочты даже $1000, а тут 800...

зеленых послушай, у всех зарплаты около тысячи баксов
показать весь комментарий
06.10.2021 14:39 Ответить
Медики, значит, в 5 раз хуже педагогов? Я против! Медики достойны 4000+! Немедленно пообещать медикам ЗП 10 тысяч долларов! Каждому!!!
показать весь комментарий
06.10.2021 14:42 Ответить
Сократят в пять раз увеличать зарплату вдвое-разницу в карман.
показать весь комментарий
06.10.2021 14:43 Ответить
офори ,це ж знаєте як круто і тому голосують діти за зекоманду,а батьки тупорилі платят комуналку ,забаганки діток.тік-ток.
показать весь комментарий
06.10.2021 14:55 Ответить
на лоха не нужен нож, ему с три короба наврешь и делай с ним что хошь ...
показать весь комментарий
06.10.2021 14:57 Ответить
"Средняя зарплата в Украине сейчас уже выше 500 долларов. "


А он юморист. Жаль, что в стране есть еще минимальная, и ниже средней, и выше средней. И есть города и поселки, где 500 долларов - это не средняя, а очень нормальные такие деньги. И классовый разрыв, при отсутствии среднего класса как такового -космический и сокращаться не намерен.
Но если все усреднять, то картинка не такая мерзкая выходит.
Можно, чего уж там, статистику только по Киеву брать. Вообще супер, 20 тыс. средняя, все классно, непонятно только почему люди продолжают уезжать за границу работать за 15-20 тыс., ведь по статистике и в Украине любой бомж может их получать.
показать весь комментарий
06.10.2021 14:59 Ответить
Єдине чого не сказав за рахунок чого збираются наповнювати бюджет? ,адже економіку ніхто не збираєтся піднімати ,боротися з корупцією ,тіньовою економікою і олігархами теж ніхто не збираєтся
показать весь комментарий
06.10.2021 15:24 Ответить
Кого интересует ваша "средняя", опять гандонам возле кормушки дадите по 1 млн и будет "средняя". Минимальную определите ...
показать весь комментарий
06.10.2021 15:34 Ответить
А шо, $4000 вчителям вже зробили.
показать весь комментарий
06.10.2021 15:53 Ответить
Де мільйярд дерев???
показать весь комментарий
06.10.2021 15:57 Ответить
За порнбрик поїхали.
показать весь комментарий
06.10.2021 16:31 Ответить
Черги скорих- це показник, хочеш подохнути на руках у санітарки-вперед. Вже лікарів з досвідом нестача. Хочеш лікуватися у генія, який не може розрахувати дозу лікарського засоба на кілограм маси тіла-тобі туда, звідки не піднімаються
показать весь комментарий
06.10.2021 16:05 Ответить
Йптм! Як вже задовбали. То АраХам дой****є до нємогу своїми висерами, то оцеє шмаркаля розкукурікалось, то д"Єрмак нерви розчісує. І що саме головне- всі брешуть так,що аж із вух їхніх дим іде. Заткнуться вони вже чи ні,дадуть спокійно пожити,чи як завжди?
показать весь комментарий
06.10.2021 16:30 Ответить
Тварина - подиви на ціни на дищпаливо які, це при тому, що долар падає.
показать весь комментарий
06.10.2021 16:35 Ответить
учителям уже сделали! просто молодцы! неужели лохи 73процентные опять поверят...
показать весь комментарий
06.10.2021 16:36 Ответить
А учителям когда 4000 будет? ЗЕлохиизбиратели же ждут
показать весь комментарий
06.10.2021 16:43 Ответить
Бреше,як завжди,падло!
показать весь комментарий
06.10.2021 17:17 Ответить
зробимо, підвищимо, побудуємо і т.д. в майбутньому часі
показать весь комментарий
06.10.2021 17:25 Ответить
Ключевое слово - "среднюю".
показать весь комментарий
06.10.2021 17:38 Ответить
У меня, как у медика, к этому премьеру вопрос - нам дадут такую зарплату до того, как учителям дадут 4000 евро, после того или вместо того?
А может, после того, как посадят мульярд деревьев, на это ведь тоже нужны деньги.
показать весь комментарий
06.10.2021 18:22 Ответить
 
 