В следующем году среднюю зарплату медиков сделаем на уровне $800-900, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал повышение зарплат для медиков.

Об этом глава правительства заявил в интервью "LB.ua", передает Цензор.НЕТ.

"Средняя зарплата в Украине сейчас уже выше 500 долларов. Это абсолютный рекорд для нашего государства. Для тех же врачей мы в следующем году среднюю зарплату сделаем на уровне 800-900 долларов, а минимальная - на уровне 700 долларов", - отметил Шмыгаль.

По словам преьмера, люди едут за границу не только из-за зарплаты, но и из-за медицины.

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