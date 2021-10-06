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Наступного року середню зарплату медиків зробимо на рівні $800-900, - Шмигаль

Наступного року середню зарплату медиків зробимо на рівні $800-900, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував підвищення зарплат для медиків.

Про це глава уряду заявив в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Середня зарплата в Україні зараз уже вище 500 доларів. Це абсолютний рекорд для нашої держави. Для тих же лікарів ми наступного року середню зарплату зробимо на рівні 800-900 доларів, а мінімальну - на рівні 700 доларів", - зазначив Шмигаль.

За словами прем'єра, люди їдуть за кордон не лише через зарплату, а й через медицину.

Також читайте: Медпрацівники не входять до переліку професій, для яких буде обов'язковою вакцинація, - Ляшко

Автор: 

лікарі (1287) зарплата (2242) Шмигаль Денис (4573)


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Топ коментарі
+18
Як там зарплата, вчителі що голосували за нікчемну тупорилу снулу гниду? Вже €4000 на місяць, чи ще ні? А чо?
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06.10.2021 14:06
+16
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06.10.2021 14:06
+14
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06.10.2021 14:12
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ВО Заливает!!
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06.10.2021 14:04 Відповісти
Выбери меня, выбери меня,
Птица счастья завтрашнего дня...
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06.10.2021 14:29 Відповісти
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06.10.2021 14:06 Відповісти

"золотой запас" - 32 банкноты ?

сомневаюсь, у этого жулика зубы-обещалки как у акулы - при потере отрастает новая обещалка
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06.10.2021 14:30 Відповісти
Сразу 2 портрета на банкноте и Зели и Арахимии.
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06.10.2021 17:01 Відповісти
Як там зарплата, вчителі що голосували за нікчемну тупорилу снулу гниду? Вже €4000 на місяць, чи ще ні? А чо?
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06.10.2021 14:06 Відповісти
Знайомий учитель казав: на одну тисячу долларів в місяць буду жити, а 3 тисячі відкладати на квартиру))))))
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06.10.2021 14:11 Відповісти
отримують вчитeл! алe тiльки тi що iздять на заробiтки у польщу i словакiю на лiтiнх канiкулах
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06.10.2021 14:13 Відповісти
А чому не 4 000 долярів, як у вчителів?
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06.10.2021 14:07 Відповісти
А вы доллар понизьте... Можно даже тысячу получать,но с такими ценами и энергоресурсами это будут копейки.
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06.10.2021 14:08 Відповісти
Для тех же врачей мы в следующем году среднюю зарплату сделаем на уровне 800-900 долларов, а минимальная - на уровне 700 долларов", - отметил Шмыгаль.
А каких "тех же врачей" Шмыга имел ввиду? Или может ему все бюджетники "те же еще клиенты"?
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06.10.2021 14:08 Відповісти
"тех же врачей"это тех врачей,которые останутся после поголовного сокращения штатов.денег больше не станет,просто из поделят на меньшее количество персонала
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06.10.2021 21:37 Відповісти
Шмыгаль настолько навзрачная фигура шо вместо его хлеборезки стараются публиковать женщину в маске
то же относится и к его высерам. ага, угу - наставляй вместительный карман пошире и рот, то есть уши тоже раскрой)
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06.10.2021 14:08 Відповісти
так з пeрeбрав на сeбe функцii шмигаля тому шмигаль нeвзрачний
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06.10.2021 14:16 Відповісти
ну так тогда портфель на стол
чего Шмыгалю шмыгать заЗе, а потом... может и посидеть?
с какого хрена - перебрал то? тогда это нарушение и узурпация....... а, ну да, оставим
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06.10.2021 14:21 Відповісти
так зE узяв на сeбe тiльки ту роль яка вимагає ШОУ.
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06.10.2021 15:19 Відповісти
Не АТО маэ тривати години', но сойдет)
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06.10.2021 14:08 Відповісти
АТО і тривало години. Далі розпочалась війна.
Але зебілам не зрозуміти.
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06.10.2021 14:11 Відповісти
Очень тебя жарит до сих пор Порох, хрюсская гнида. Это хорошо ,так и ходи в растопырку...
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06.10.2021 15:53 Відповісти
цянь (бреше)
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06.10.2021 14:08 Відповісти
а чего оно в уе а не в гривне считает? откаты в уе получает?
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06.10.2021 14:08 Відповісти
Шмигаль щось розійшовся сьогодні з брехнями...
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06.10.2021 14:09 Відповісти
Бо ж грошей у бюджеті НЕМА .
Звідки його наповнити не знають.
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06.10.2021 14:09 Відповісти
Ще гірше. Зелені позбирали усі гроші з держпідприємств, які ті накопичили за попередні часи, і до яких в перший рік "президентства" ще не дісталися. З Нафтогазу, зокрема, забрали щось біля 70 ярдів, в той час, коли навесні йшла мова про закупку дешевого на той час газу. Тепер газ купляють вдесятеро дорожче, і на достатній запас досі нема грошей. А найближчі два місяці він все ще буде дорожчати. Те саме стосується Центренерго, хоча його обікрав Коломойський, а не бюджет. Тепер вони не можуть купити вугілля, бо його за будь яку ціну викупає Китай, що має свою проблему в енергетиці. То ціна також виросла вчетверо. Умовно кажучи, потенційний дефіцит бюджету яким збираються покрити нестачу, може зрости на 100 ярдів, тобто на 10% від суми усіх очікуваних річних доходів, покрити який зможе лише емісія і інфляція-22.
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06.10.2021 15:23 Відповісти
І що ви прогнозуєте ? Холодні домівки взимку ?
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06.10.2021 19:43 Відповісти
Це теж не виключено. Бо наразі не вистачає 5 мільярдів кубів. Які коштують ~$6-8 мільярдів, яких ані в Нафтогазі, ані в бюджеті нема. Кажуть ще в Укргазбидобівання і УкрТрансгазу є ~60 ярдів гривень. Заберуть - і про збільшення видобутку в наступні 4-5 років можна забути.
Можуть знизити так звану "нормальну" температуру.
Поза тим, головне, що я бачу, це наступну спіраль інфляції через неконтрольовану емісію. Власне, вона вже малоконтрольована. А з часом, можливо, банкрутування певних підприємств.
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06.10.2021 19:55 Відповісти
Райдужні перспективи....
Треба купувати долари ?
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06.10.2021 20:12 Відповісти
З торговим балансом поки що все нормально. Останні десь років 6 стабільно зростає експорт. І монетарне регулювання до 20 року було на висоті. Тому валютних перекосів зараз не простежується. Навпаки. долар, поряд зо всіма валютами дешевшає по відношенню до інших активів. Інакше кажучи, у гривні і у доларі однаково швидко дорожчають золото, нерухомість, і навіть авта.
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06.10.2021 20:36 Відповісти
То у що вкладати гроші ?
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06.10.2021 20:41 Відповісти
Може їх витратити щоб більше не морочитись
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06.10.2021 20:42 Відповісти
Аби вони були.)
В себе. В освіту. У дітей.
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06.10.2021 20:43 Відповісти
То у вас нема ?
Значить спите спокійно
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06.10.2021 20:55 Відповісти
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06.10.2021 14:12 Відповісти
Воно то смішно, але ж зебіли повірять Наталці
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06.10.2021 14:16 Відповісти
І питання є. Чому він за два роки при владі не повернув активи в країну ?
Кажуть - врятував назавжди
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06.10.2021 14:19 Відповісти
Вірно, подумають, бо в них одинаковий інтелект із Зебілами.
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06.10.2021 14:24 Відповісти
А цены и тарифы во сколько раз подымите? Уже Европу переплюнули по ценам
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06.10.2021 14:12 Відповісти
Та не волнуйтесь -у нас уже училки по 4тыщ баков получают и все ок)))
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06.10.2021 14:15 Відповісти
Капец звиздит...а медики ещё помнят про 4000баксов учителям))))
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06.10.2021 14:13 Відповісти
И шо? Благодетель, ****. На следующий же день хлеб и бутылка молока станут по 200 гривен. И всё прочее пропорционально..
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06.10.2021 14:15 Відповісти
за останній тиждень стільки зашкварів, що настав час роздачі грошей (і пенсіонерам, і середня з/п вже 500дол, і ось вже медики) - останній аргумент переконати що зелені це не тільки шмарклі. Але коли буде зовсім зле то будуть піднімати з/п внутрішнім військам та поліції
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06.10.2021 14:16 Відповісти
По словам преьмера, люди едут за границу не только из-за зарплаты, но и из-за медицины.
Врёт собака.
Люди едут за кордон поголовно на заработки за большей зарплатой.
Они туда едут деньги зарабатывать а не лечиться.
И даже средняя зарплата в 500 долларов в Украине (по словам Шмыгаля) это всё равно нищенская зарплата, в Украине - самая нименьшая зарплата в Европе, на которую прожить нельзя.
Зарплата должна стартовать с 1000 долларов в Украине, что бы люди перестали ехать на зароботки за кордон.
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06.10.2021 14:17 Відповісти
Мойщица посуды получает 10-12000 грв в столовой. Без образования, не всегда трезвая и веселая. Но работящая. А тут надо учится 6 лет, не доедать, не досыпать, переживать и напрягаться чтобы потом получать 800$ и быть все время под колпаком правоохранителей. Плохая профессия врач.
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06.10.2021 14:17 Відповісти
Врачи имеют больший доход, чем их официальная зарплата.
Никто тебе не сделает операцию, если ты не заплатишь врачу взятку.
Никто на тебя даже не посмотрит в больнице, если не заплатишь денег врачу.
Так, что многие врачи живут припеваючи (при официально низкой зарплате).
А вот "мойщице посуды" никто взятки не даёт и поэтому она реально живёт только на заработанные деньги.
И не только врачи учаться, все инженеры, учителя, итд... также окончили ВУЗы, но почему то им никто не собирается поднимать зарплаты хотя бы до уровня 800 баксов.
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06.10.2021 14:24 Відповісти
Миллионеры из этой оперы Тодуров и Богомолец живут вообще как греческие боги и скупают недвижимость
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06.10.2021 15:18 Відповісти
У работников сто в Германии вообще зарплата космос при том что в основном работники чёрные из третих стран наши тоже так хотят причём капиталят иксы каены и прочее немецкое г на раз, но по сравнению с теми нищеброды
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06.10.2021 15:22 Відповісти
вы ее такой уже прошлом году делали, или память отшибло?
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06.10.2021 14:24 Відповісти
Хорошо и правильно. Раз финансы позволяют. Наша задача увеличить ВВП минимум в два раза в ближайшие два года, это по 50% в год, так как 3% в год - это ничто, - Коломойский. 10 мая 2019. Вот время и подоспело. А то раньше всё в долг и в долг.
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06.10.2021 14:24 Відповісти
шМигло, ти не помітив, що ви всі зєлє\пукіни говорите весь час "наступного року" і весь час писсссдите!!!!!!!!!
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06.10.2021 14:28 Відповісти
Пахне в повітрі виборами. Ось вже і лікарям обійцяють манну з неба. Вчителям вже скинули по 4000 дол.
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06.10.2021 14:29 Відповісти
Несправедливо. У учителей 4000$, а у медиков "на уровне 800-900$"
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06.10.2021 14:31 Відповісти
Услышим ли мы новогоднее обращение Зеленского, которое начинается словами: "Je Suis Pandora" и заканчивающееся традиционным "Какая разница"?
єкономіст Олексій Кущ в фейсбук
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06.10.2021 14:33 Відповісти
скажи нормально- сколько будут получать врачи в поликлинике, 900дол?
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06.10.2021 14:35 Відповісти
только мне кажется что он пи слегка преувеличивает?

и как только у зеленых зашквар - сразу начинают обещать золотые горы, скоро
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06.10.2021 14:38 Відповісти
ну нарисуют ещё бумаги попандопалы клоуновы и так до самого дэфолта.... как и обещала бородатая бабушка
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06.10.2021 14:38 Відповісти
у почтальона укрпочты даже $1000, а тут 800...

зеленых послушай, у всех зарплаты около тысячи баксов
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06.10.2021 14:39 Відповісти
Медики, значит, в 5 раз хуже педагогов? Я против! Медики достойны 4000+! Немедленно пообещать медикам ЗП 10 тысяч долларов! Каждому!!!
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06.10.2021 14:42 Відповісти
Сократят в пять раз увеличать зарплату вдвое-разницу в карман.
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06.10.2021 14:43 Відповісти
офори ,це ж знаєте як круто і тому голосують діти за зекоманду,а батьки тупорилі платят комуналку ,забаганки діток.тік-ток.
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06.10.2021 14:55 Відповісти
на лоха не нужен нож, ему с три короба наврешь и делай с ним что хошь ...
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06.10.2021 14:57 Відповісти
"Средняя зарплата в Украине сейчас уже выше 500 долларов. "


А он юморист. Жаль, что в стране есть еще минимальная, и ниже средней, и выше средней. И есть города и поселки, где 500 долларов - это не средняя, а очень нормальные такие деньги. И классовый разрыв, при отсутствии среднего класса как такового -космический и сокращаться не намерен.
Но если все усреднять, то картинка не такая мерзкая выходит.
Можно, чего уж там, статистику только по Киеву брать. Вообще супер, 20 тыс. средняя, все классно, непонятно только почему люди продолжают уезжать за границу работать за 15-20 тыс., ведь по статистике и в Украине любой бомж может их получать.
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06.10.2021 14:59 Відповісти
Єдине чого не сказав за рахунок чого збираются наповнювати бюджет? ,адже економіку ніхто не збираєтся піднімати ,боротися з корупцією ,тіньовою економікою і олігархами теж ніхто не збираєтся
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06.10.2021 15:24 Відповісти
Кого интересует ваша "средняя", опять гандонам возле кормушки дадите по 1 млн и будет "средняя". Минимальную определите ...
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06.10.2021 15:34 Відповісти
А шо, $4000 вчителям вже зробили.
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06.10.2021 15:53 Відповісти
Де мільйярд дерев???
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06.10.2021 15:57 Відповісти
За порнбрик поїхали.
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06.10.2021 16:31 Відповісти
Черги скорих- це показник, хочеш подохнути на руках у санітарки-вперед. Вже лікарів з досвідом нестача. Хочеш лікуватися у генія, який не може розрахувати дозу лікарського засоба на кілограм маси тіла-тобі туда, звідки не піднімаються
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06.10.2021 16:05 Відповісти
Йптм! Як вже задовбали. То АраХам дой****є до нємогу своїми висерами, то оцеє шмаркаля розкукурікалось, то д"Єрмак нерви розчісує. І що саме головне- всі брешуть так,що аж із вух їхніх дим іде. Заткнуться вони вже чи ні,дадуть спокійно пожити,чи як завжди?
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06.10.2021 16:30 Відповісти
Тварина - подиви на ціни на дищпаливо які, це при тому, що долар падає.
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06.10.2021 16:35 Відповісти
учителям уже сделали! просто молодцы! неужели лохи 73процентные опять поверят...
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06.10.2021 16:36 Відповісти
А учителям когда 4000 будет? ЗЕлохиизбиратели же ждут
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06.10.2021 16:43 Відповісти
Бреше,як завжди,падло!
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06.10.2021 17:17 Відповісти
зробимо, підвищимо, побудуємо і т.д. в майбутньому часі
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06.10.2021 17:25 Відповісти
Ключевое слово - "среднюю".
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06.10.2021 17:38 Відповісти
У меня, как у медика, к этому премьеру вопрос - нам дадут такую зарплату до того, как учителям дадут 4000 евро, после того или вместо того?
А может, после того, как посадят мульярд деревьев, на это ведь тоже нужны деньги.
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06.10.2021 18:22 Відповісти
 
 