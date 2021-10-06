Наступного року середню зарплату медиків зробимо на рівні $800-900, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував підвищення зарплат для медиків.
Про це глава уряду заявив в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Середня зарплата в Україні зараз уже вище 500 доларів. Це абсолютний рекорд для нашої держави. Для тих же лікарів ми наступного року середню зарплату зробимо на рівні 800-900 доларів, а мінімальну - на рівні 700 доларів", - зазначив Шмигаль.
За словами прем'єра, люди їдуть за кордон не лише через зарплату, а й через медицину.
Топ коментарі
+18 хужє не будєт
показати весь коментар06.10.2021 14:06
+16 Владимир #467749
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+14 Ksenia VB
показати весь коментар06.10.2021 14:12
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Птица счастья завтрашнего дня...
"золотой запас" - 32 банкноты ?
сомневаюсь, у этого жулика зубы-обещалки как у акулы - при потере отрастает новая обещалка
А каких "тех же врачей" Шмыга имел ввиду? Или может ему все бюджетники "те же еще клиенты"?
то же относится и к его высерам. ага, угу - наставляй вместительный карман пошире и рот, то есть уши тоже раскрой)
чего Шмыгалю шмыгать заЗе, а потом... может и посидеть?
с какого хрена - перебрал то? тогда это нарушение и узурпация....... а, ну да, оставим
Але зебілам не зрозуміти.
Звідки його наповнити не знають.
Можуть знизити так звану "нормальну" температуру.
Поза тим, головне, що я бачу, це наступну спіраль інфляції через неконтрольовану емісію. Власне, вона вже малоконтрольована. А з часом, можливо, банкрутування певних підприємств.
Треба купувати долари ?
В себе. В освіту. У дітей.
Значить спите спокійно
Кажуть - врятував назавжди
Врёт собака.
Люди едут за кордон поголовно на заработки за большей зарплатой.
Они туда едут деньги зарабатывать а не лечиться.
И даже средняя зарплата в 500 долларов в Украине (по словам Шмыгаля) это всё равно нищенская зарплата, в Украине - самая нименьшая зарплата в Европе, на которую прожить нельзя.
Зарплата должна стартовать с 1000 долларов в Украине, что бы люди перестали ехать на зароботки за кордон.
Никто тебе не сделает операцию, если ты не заплатишь врачу взятку.
Никто на тебя даже не посмотрит в больнице, если не заплатишь денег врачу.
Так, что многие врачи живут припеваючи (при официально низкой зарплате).
А вот "мойщице посуды" никто взятки не даёт и поэтому она реально живёт только на заработанные деньги.
И не только врачи учаться, все инженеры, учителя, итд... также окончили ВУЗы, но почему то им никто не собирается поднимать зарплаты хотя бы до уровня 800 баксов.
єкономіст Олексій Кущ в фейсбук
пислегка преувеличивает?
и как только у зеленых зашквар - сразу начинают обещать золотые горы, скоро
зеленых послушай, у всех зарплаты около тысячи баксов
А он юморист. Жаль, что в стране есть еще минимальная, и ниже средней, и выше средней. И есть города и поселки, где 500 долларов - это не средняя, а очень нормальные такие деньги. И классовый разрыв, при отсутствии среднего класса как такового -космический и сокращаться не намерен.
Но если все усреднять, то картинка не такая мерзкая выходит.
Можно, чего уж там, статистику только по Киеву брать. Вообще супер, 20 тыс. средняя, все классно, непонятно только почему люди продолжают уезжать за границу работать за 15-20 тыс., ведь по статистике и в Украине любой бомж может их получать.
лохиизбиратели же ждут
А может, после того, как посадят мульярд деревьев, на это ведь тоже нужны деньги.