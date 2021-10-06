Наступного року середню зарплату медиків зробимо на рівні $800-900, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував підвищення зарплат для медиків.

Про це глава уряду заявив в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Середня зарплата в Україні зараз уже вище 500 доларів. Це абсолютний рекорд для нашої держави. Для тих же лікарів ми наступного року середню зарплату зробимо на рівні 800-900 доларів, а мінімальну - на рівні 700 доларів", - зазначив Шмигаль.

За словами прем'єра, люди їдуть за кордон не лише через зарплату, а й через медицину.

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