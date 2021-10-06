Кабмин выделил 25 млн грн на популяризацию COVID-вакцинации

Кабинет министров Украины выделил 25 млн грн для проведения информационно-коммуникационной кампании среди населения о вакцинации от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, Кабмин выделил Министерству культуры и информационной политики из Фонда борьбы с коронавирусом 25 млн грн для проведения информационно-коммуникационной кампании среди населения о вакцинации от COVID-19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Как вы будете чувствовать себя, когда будете хоронить своего работника?": В горсовете Чернигова планируют не допускать к работе невакцинированных сотрудников

Отмечается, что кампания будет направлена на информирование населения о важности вакцинации, местах расположения пунктов вакцинации, нововведениях в законодательстве.