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Кабмин выделил 25 млн грн на популяризацию COVID-вакцинации
Кабинет министров Украины выделил 25 млн грн для проведения информационно-коммуникационной кампании среди населения о вакцинации от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В частности, Кабмин выделил Министерству культуры и информационной политики из Фонда борьбы с коронавирусом 25 млн грн для проведения информационно-коммуникационной кампании среди населения о вакцинации от COVID-19.
Отмечается, что кампания будет направлена на информирование населения о важности вакцинации, местах расположения пунктов вакцинации, нововведениях в законодательстве.
Топ комментарии
+7 Ksenia VB
показать весь комментарий06.10.2021 14:16
+3 Привет
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+2 Артем Миколайович
показать весь комментарий06.10.2021 14:18
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А тепер подумайте ск грошей виділяють на популяризацію зеленського
І що ми чуємо з цього приводу?
Купу виправдань на кшталт: "Це ж не заборонено", "Чесні гроші за чесні гуморески". - https://gazeta.ua/articles/poglyad/_oznakoyu-vladi-stalo-pravo-ne-zvazhati-na-zakon-dohodit-do-absurdu/1054660 https://gazeta.ua/articles/poglyad/_oznakoyu-vladi-stalo-pravo-ne-zvazhati-na-zakon-dohodit-do-absurdu/1054660
Только не начинайте что раз вакцина- не панацея, то она совсем не нужна.
Из вакцинированных болеют реально единицы. Обычно переносят ковид как легкий ОРЗ. ТПопадание в больницу - это оосбо тяжелые случи. и смертельных среди них НЕТ. От слова СОВСЕМ.
Да, эта болезнь опасна как тяжелым течением, так и тем, что иммунитет от нее не пожизненный - ни болезнь ни вакцина - не гарантия что на 100% никогда не заболеешь.
Потому если есть хоть небольшой шанс что она поможет - надо его использовать.
ЛЮБОЙ товар нуждается в рекламе. Особенно при засилье рашкотроллей вроде тебя. Вам - чем хуже украинцам, тем лучше.