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Кабмін виділив 25 млн грн на популяризацію COVID-вакцинації
Кабінет Міністрів України виділив 25 млн грн для проведення інформаційно-комунікаційної кампанії серед населення про вакцинацію проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зокрема, Кабмін виділив Міністерству культури та інформаційної політики з Фонду боротьби з коронавірусом 25 млн грн для проведення інформаційно-комунікаційної кампанії серед населення про вакцинацію проти COVID-19.
Зазначається, що кампанія буде спрямована на інформування населення про важливість вакцинації, місця розташування пунктів вакцинації, нововведення в законодавстві.
Топ коментарі
+7 Ksenia VB
показати весь коментар06.10.2021 14:16
+3 Привет
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+2 Артем Миколайович
показати весь коментар06.10.2021 14:18
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А тепер подумайте ск грошей виділяють на популяризацію зеленського
І що ми чуємо з цього приводу?
Купу виправдань на кшталт: "Це ж не заборонено", "Чесні гроші за чесні гуморески". - https://gazeta.ua/articles/poglyad/_oznakoyu-vladi-stalo-pravo-ne-zvazhati-na-zakon-dohodit-do-absurdu/1054660 https://gazeta.ua/articles/poglyad/_oznakoyu-vladi-stalo-pravo-ne-zvazhati-na-zakon-dohodit-do-absurdu/1054660
Только не начинайте что раз вакцина- не панацея, то она совсем не нужна.
Из вакцинированных болеют реально единицы. Обычно переносят ковид как легкий ОРЗ. ТПопадание в больницу - это оосбо тяжелые случи. и смертельных среди них НЕТ. От слова СОВСЕМ.
Да, эта болезнь опасна как тяжелым течением, так и тем, что иммунитет от нее не пожизненный - ни болезнь ни вакцина - не гарантия что на 100% никогда не заболеешь.
Потому если есть хоть небольшой шанс что она поможет - надо его использовать.
ЛЮБОЙ товар нуждается в рекламе. Особенно при засилье рашкотроллей вроде тебя. Вам - чем хуже украинцам, тем лучше.