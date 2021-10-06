Кабмін виділив 25 млн грн на популяризацію COVID-вакцинації

Кабінет Міністрів України виділив 25 млн грн для проведення інформаційно-комунікаційної кампанії серед населення про вакцинацію проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, Кабмін виділив Міністерству культури та інформаційної політики з Фонду боротьби з коронавірусом 25 млн грн для проведення інформаційно-комунікаційної кампанії серед населення про вакцинацію проти COVID-19.

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Зазначається, що кампанія буде спрямована на інформування населення про важливість вакцинації, місця розташування пунктів вакцинації, нововведення в законодавстві.