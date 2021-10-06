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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін виділив 25 млн грн на популяризацію COVID-вакцинації

Кабмін виділив 25 млн грн на популяризацію COVID-вакцинації

Кабінет Міністрів України виділив 25 млн грн для проведення інформаційно-комунікаційної кампанії серед населення про вакцинацію проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, Кабмін виділив Міністерству культури та інформаційної політики з Фонду боротьби з коронавірусом 25 млн грн для проведення інформаційно-комунікаційної кампанії серед населення про вакцинацію проти COVID-19.

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Зазначається, що кампанія буде спрямована на інформування населення про важливість вакцинації, місця розташування пунктів вакцинації, нововведення в законодавстві.

Автор: 

вакцина (4419) Кабмін (14089) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Ну да...гроші тринькати вони уміють.
А тепер подумайте ск грошей виділяють на популяризацію зеленського
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06.10.2021 14:16
+3
Пандемия...такая пандемия..😀
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06.10.2021 14:20
+2
О нові службові авто для мінкульту
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06.10.2021 14:18
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Ну да...гроші тринькати вони уміють.
А тепер подумайте ск грошей виділяють на популяризацію зеленського
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06.10.2021 14:16 Відповісти
Про офшорного президента Зеленського та його імітаційну боротьбу з олігархами сьогодні пишуть Washington Post, The Guardian, BBC, Deutsche Welle, El Pais, Forbes, EuroNews, CNN, LeMonde, The Hill.
І що ми чуємо з цього приводу?
Купу виправдань на кшталт: "Це ж не заборонено", "Чесні гроші за чесні гуморески". - https://gazeta.ua/articles/poglyad/_oznakoyu-vladi-stalo-pravo-ne-zvazhati-na-zakon-dohodit-do-absurdu/1054660 https://gazeta.ua/articles/poglyad/_oznakoyu-vladi-stalo-pravo-ne-zvazhati-na-zakon-dohodit-do-absurdu/1054660

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06.10.2021 14:21 Відповісти
О нові службові авто для мінкульту
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06.10.2021 14:18 Відповісти
А шо такое? Рыженко с Голубовской .еровые пиарщики? Неправдоподобно исполняют?
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06.10.2021 14:18 Відповісти
Пандемия...такая пандемия..😀
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06.10.2021 14:20 Відповісти
Если вы уж так хотите популяризировать эти шмурдяки используйте эти деньги как лотерею. Скажем в каждой области разыграть 10 призов по 100 тыс для дважды вакцинированных. А так это бабло уйдёт каким то пистоболам и вряд ли кто то после их киздежа без принуждения побежит ширяться.
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06.10.2021 14:25 Відповісти
Победит Олег Ляшко
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06.10.2021 14:30 Відповісти
Это меньше гривны на взрослого гражданина. Ну-ну.
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06.10.2021 14:35 Відповісти
Наверно будут рассказывать что 99% умирающих из невакцинированных? А провда ли это?
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06.10.2021 14:41 Відповісти
да, это правда. В Израиле, где сейчас вспышка дельта-штамма, вакцинировано менее 60% населения, в основном евреи. Так в больницы сейчас попадают только невакцинированные - в основном хасиды и арабы - или небольшой процент вакцинированных, у кого а) букет болячек и кто б) вакцинировался еще зимой, т.е. прошло полгода и больше.
Только не начинайте что раз вакцина- не панацея, то она совсем не нужна.
Из вакцинированных болеют реально единицы. Обычно переносят ковид как легкий ОРЗ. ТПопадание в больницу - это оосбо тяжелые случи. и смертельных среди них НЕТ. От слова СОВСЕМ.
Да, эта болезнь опасна как тяжелым течением, так и тем, что иммунитет от нее не пожизненный - ни болезнь ни вакцина - не гарантия что на 100% никогда не заболеешь.
Потому если есть хоть небольшой шанс что она поможет - надо его использовать.
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06.10.2021 15:24 Відповісти
Ктото уже денежку получил
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06.10.2021 15:31 Відповісти
антип, грей и ксения могут возрадоваться)) бабло к ним уже в пути
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06.10.2021 14:42 Відповісти
Почти миллион зеленых. Можно купить квартирку на Майами и там популяризировать или популяризироваться, но это уже детали...
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06.10.2021 14:46 Відповісти
Хороший товар в рекламе не нуждается.
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06.10.2021 14:52 Відповісти
тогда почему не рекламируют хлеб, циннабоны или киевский торт? а ведь они практически идеальны.
ЛЮБОЙ товар нуждается в рекламе. Особенно при засилье рашкотроллей вроде тебя. Вам - чем хуже украинцам, тем лучше.
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06.10.2021 15:26 Відповісти
Хороший товар нуждается в маркетинговом продвижении в самом начале, когда о нем не знают и необходимо, чтобы с ним познакомились. Т.е. объявить о том, что он появился. В данном случае реклама как маркетинговый элемент посредством которого сообщают о новости. Но есть еще назойливая реклама, которая продвигает неудачный товар путем психопрограммирования человека на покупку данного товара.
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06.10.2021 15:52 Відповісти
А на популяризацию популяризации потом еще лярдик подкинут? Интересно, кому принадлежит фирма которая рьяно кинется кра.. осваивать бабло?
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06.10.2021 15:00 Відповісти
А Кабмин это кто? Шмыгалястые моральные уроды, которые приняли подобное решение, должны будут вернуть все эти 25 миллионов в бюджет до копейки. А в случае, если эти выродки ещё и окажутся не вакцинированными, то определять меру наказания должен суд Линча.
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06.10.2021 15:16 Відповісти
Да,эта вакцинации откликнется проблемами со здоровьем в будущем.Уже Швеция, как и Германия https://rossaprimavera.ru/news/af7eddb8 приостановила вакцинацию
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07.10.2021 05:50 Відповісти
 
 